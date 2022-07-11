Майский Дагестан. Отдых на море и горы

Приглашаем Вас в Дагестан! Этот тур познакомит Вас с культурой республики

4.7
3 отзыва
Приглашаем Вас в Дагестан! Этот тур познакомит Вас с культурой республики и ошеломляющими видами, которые дарят вдохновение каждому путешественнику.

Вы окунетесь в историю «страны гор», погуляете по узким улочкам дагестанских селений, заберетесь на неприступную крепость и попробуете местную гастрономию на вкус.
Майский Дагестан. Отдых на море и горы
Майский Дагестан. Отдых на море и горы
Майский Дагестан. Отдых на море и горы
Майский Дагестан. Отдых на море и горы
Майский Дагестан. Отдых на море и горы
Майский Дагестан. Отдых на море и горы
Майский Дагестан. Отдых на море и горы
Майский Дагестан. Отдых на море и горы
Майский Дагестан. Отдых на море и горы
Майский Дагестан. Отдых на море и горы
Майский Дагестан. Отдых на море и горы
Майский Дагестан. Отдых на море и горы
Майский Дагестан. Отдых на море и горы
Майский Дагестан. Отдых на море и горы
Ближайшие даты:
3
мая

Что вас ожидает 🤩

Природная красота Дагестана
Природная красота Дагестана
Почувствуем истинную гармонию и красоту сказочной природы горного края и Каспийского моря
Гастрономическое наслаждение
Гастрономическое наслаждение
Насладимся разнообразной кавказской национальной кухней
С ветерком по каньону
С ветерком по каньону
Прокатимся на катере по бирюзовым водам Сулака
Хунзахское высокогорное плато
Хунзахское высокогорное плато
Почувствуем всю мощь природы, глядя на бескрайние панорамы плато
Отдых на море
Отдых на море
Насладимся теплым солнышком, загорая на пляже

Программа тура по дням

1 день

Встреча, Сулакский каньон, форелевое хозяйство

Сбор группы в аэропорту г Махачкала.

Рекомендуемое время прилета — до 11:00.

Вас встретит Гид с табличкой с названием тура.

Внимание: просьба уточнять информацию по встрече группы у менеджера.

Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.

Прежде всего гостя на Кавказе принято накормить, наш обед пройдет в форелевом хозяйстве, где нам предложат вкуснейшую форель или шашлык на выбор.

Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон.

Насладившись красотой и величием каньона, мы спускаемся к Чиркейскому водохранилищу.

Катание на катере по бирюзовым водам Сулака зарядит нас положительными эмоциями, которыми мы будем делиться по пути в гостиницу.

Размещение в гостинице Кассиопея на берегу Каспийского моря.

Встреча, Сулакский каньон, форелевое хозяйствоВстреча, Сулакский каньон, форелевое хозяйствоВстреча, Сулакский каньон, форелевое хозяйствоВстреча, Сулакский каньон, форелевое хозяйство
2 день

Хунзах

Завтрак.

Сегодня нам предстоит путешествие в самое сердце горного Дагестана и знакомство с традициями аварского народа.

Ворота Чудес.

Именно так иногда называют Карадахскую Теснину.

От увиденной красоты буквально захватывает дух, ведь ширина самого узкого места в теснине составляет всего 2 метра, а максимальная высота местами достигает 170 метров.

Отвесные скалы теснины гладко отполированы водами реки, на самой вершине они в некоторых местах плотно сомкнуты, а в других — закрыты огромными валунами.

Внимание! В связи с погодными условиями в целях безопасности Туроператор имеет право заменить посещение Карадахской теснины на плато Матлас.

После прогулки по живописным местам нас с вами ждет обед, где мы познакомимся с аварской традиционной кухней.

Далее мы отправимся в Хунзах — столицу Аварского нуцальства, родину воинов и поэтов.

Хунзахское высокогорное плато самое обширное в Дагестане и знаменито не только своими бескрайними панорамами, но и Цолотлинским каньоном, на дно которого срываются вниз реки Тобот и Итля-тляр.

Возвращение в гостиницу.

ХунзахХунзахХунзахХунзах
3 день

Отдых на море

Завтрак.

Свободное время для самостоятельного изучения местности и отдыха на море.

Отдых на мореОтдых на мореОтдых на мореОтдых на море
4 день

Восточный колорит Дербента, отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Последний день нашего тура мы проведем в Дербенте — самом южном и самом древнем городе России.

Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников.

Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.

Далее нас ждет прогулка по улицам Старого города и посещение Джума мечети, построенной в 733 году.

Мы окунемся в культуру южных народов Дагестана и почувствуем восточный колорит Дербента.

Сувенирный магазин, позволит Вам приобрести подарки для себя и близких на память о Дагестане. Здесь представлены традиционные ремесла народов, чай и сладости.

Завершаем наше путешествие застольем в этнодоме с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, плов, чуду и чаепитие.

Трансфер группы в аэропорт.

Восточный колорит Дербента, отъездВосточный колорит Дербента, отъездВосточный колорит Дербента, отъездВосточный колорит Дербента, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Стоимость 1/2 twin/dbl23 100
Доплата за одноместное размещение9 000

Варианты проживания

Гостиница «Кассиопея»

3 ночи

Все номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. Также в номере предоставляется чайник. В собственной ванной комнате установлена ванна. Гостям предоставляются халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Бесплатный Wi-Fi работает на всей территории гостиничного комплекса «Кассиопея».

Гостиничный комплекс «Кассиопея» с открытым бассейном и террасой для загара расположен в городе Избербаш. При гостинице работает бар. На территории обустроена бесплатная частная парковка.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Гостиница «Кассиопея»Гостиница «Кассиопея»Гостиница «Кассиопея»Гостиница «Кассиопея»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание в гостиницах 3* на берегу Каспийского моря
  • Питание по программе тура
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Катание на катере
  • Страховка от несчастного случая на время тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • телефон;
  • зарядка для телефона + powerbank;
  • лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
  • увлажняющий крем;
  • антисептик, глазные капли;
  • зубная паста и щетка;
  • шампунь-гель;
  • расческа;
  • дезодорант;
  • купальник;
  • полотенце;
  • нижнее белье и носки;
  • майки;
  • удобная обувь и шлепки;
  • удобные вещи по погоде.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Д
11 июля 2022
Отдыхали двое взрослых плюс ребёнок 9 лет, всё очень понравилось, каньены, водопады, местная еда. Хотели выразить огромное спасибо нашему гиду Лилии и нашему водителю, которые на протяжении 5 дней были всегда с нами и всегда нам помогали. Всё рассказы были очень познавательные. Спасибо вам огромное! Приедем ещё раз.
О
11 июля 2022
Снизила балл организатору за размещение в гостинице Моряна, не лучшее место. Гид Ляна и водитель Али большие молодцы им 5+
Д
8 июля 2022
Повезло с экскурсоводом Лилией! Очень интересно рассказывает и много знает, всегда готова помочь, где поужинать, как быстро сориентироваться на рынке. Водитель Рашид тоже замечательный, благодаря ему закупались даргинским хлебом! Очень вкусно!

Из недостатков организации, что забирают с южного автовокзала и привозят в аэропорт на обратном пути, и если остаёшься в Махачкале, то это достаточно далеко и приходится дополнительно тратиться на такси. И ещё в первую ночь тура логичнее остаться в Махачкале или Каспийске.. а не в Избербаше, там конечно пляж, но время в пути значительно увеличивается.

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