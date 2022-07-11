Сбор группы в аэропорту г Махачкала.
Рекомендуемое время прилета — до 11:00.
Вас встретит Гид с табличкой с названием тура.
Внимание: просьба уточнять информацию по встрече группы у менеджера.
Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.
Прежде всего гостя на Кавказе принято накормить, наш обед пройдет в форелевом хозяйстве, где нам предложат вкуснейшую форель или шашлык на выбор.
Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон.
Насладившись красотой и величием каньона, мы спускаемся к Чиркейскому водохранилищу.
Катание на катере по бирюзовым водам Сулака зарядит нас положительными эмоциями, которыми мы будем делиться по пути в гостиницу.
Размещение в гостинице Кассиопея на берегу Каспийского моря.
Завтрак.
Сегодня нам предстоит путешествие в самое сердце горного Дагестана и знакомство с традициями аварского народа.
Ворота Чудес.
Именно так иногда называют Карадахскую Теснину.
От увиденной красоты буквально захватывает дух, ведь ширина самого узкого места в теснине составляет всего 2 метра, а максимальная высота местами достигает 170 метров.
Отвесные скалы теснины гладко отполированы водами реки, на самой вершине они в некоторых местах плотно сомкнуты, а в других — закрыты огромными валунами.
Внимание! В связи с погодными условиями в целях безопасности Туроператор имеет право заменить посещение Карадахской теснины на плато Матлас.
После прогулки по живописным местам нас с вами ждет обед, где мы познакомимся с аварской традиционной кухней.
Далее мы отправимся в Хунзах — столицу Аварского нуцальства, родину воинов и поэтов.
Хунзахское высокогорное плато самое обширное в Дагестане и знаменито не только своими бескрайними панорамами, но и Цолотлинским каньоном, на дно которого срываются вниз реки Тобот и Итля-тляр.
Возвращение в гостиницу.
Завтрак.
Свободное время для самостоятельного изучения местности и отдыха на море.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Последний день нашего тура мы проведем в Дербенте — самом южном и самом древнем городе России.
Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников.
Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.
Далее нас ждет прогулка по улицам Старого города и посещение Джума мечети, построенной в 733 году.
Мы окунемся в культуру южных народов Дагестана и почувствуем восточный колорит Дербента.
Сувенирный магазин, позволит Вам приобрести подарки для себя и близких на память о Дагестане. Здесь представлены традиционные ремесла народов, чай и сладости.
Завершаем наше путешествие застольем в этнодоме с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, плов, чуду и чаепитие.
Трансфер группы в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Стоимость 1/2 twin/dbl
|23 100
|Доплата за одноместное размещение
|9 000
Все номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. Также в номере предоставляется чайник. В собственной ванной комнате установлена ванна. Гостям предоставляются халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Бесплатный Wi-Fi работает на всей территории гостиничного комплекса «Кассиопея».
Гостиничный комплекс «Кассиопея» с открытым бассейном и террасой для загара расположен в городе Избербаш. При гостинице работает бар. На территории обустроена бесплатная частная парковка.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.