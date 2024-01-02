Мы продумали путешествие до мелочей, чтобы вы получили максимум положительных эмоций за 3 дня. Побываем на лучших смотровых площадках и главных локациях Дагестана и подготовим реквизит для эффектных кадров: как насчёт фотографии в костюме джигита с кинжалом на фоне гор? Устроим для вас настоящий гастрономический рай: попробуем свежую форель, шашлык, плов и ботишал, насладимся южной дагестанской кухней и будем пить свежесваренный кофе среди вершин. А ещё устроим для вас мини-квест. Вы сможете выполнять задания и зарабатывать баллы, а в конце тура победители получат приятные призы.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Организационные детали

Вы можете брать чемоданы любого размера (Идеально подойдет S-размер) Вы так же можете приехать с ручной кладью, так делает большинство.

Перед началом тура за неделю создается группа в вацапе, где все участники тура могут познакомиться друг с другом, и задавать оставшиеся вопросы менеджеру.

Мужчинам не рекомендую ходить с открытым торсом, шорты выше колен или облегающие джинсы. Девушкам нежелательно надевать мини-юбки, короткие футболки или просвечивающую одежду

Что взять с собой?

Удобную одежду для поездок в горы (можно спортивные костюмы, джинсы, штаны, платья, юбки, футболки, кофты), но не короткую, необтягивающую.

Удобную обувь. Не подходят каблуки, городская обувь, которую вам жалко испачкать/поцарапать. Идеальны будут кроссовки/кеды/спортивные сандалии.

Паспорт.

Зарядное устройство.

Личные лекарства, если принимаете что-либо специфическое.

Солнцезащитный крем.

Головной убор.

Советуем взять с собой дождевик, так как погода в горах очень переменчива.

Обязательно, при себе, имейте больше наличных средств, так как в сёлах нет приема банковских карт. развлечений оплачиваются только наличкой.

Тёплые вещи (погода в горах в осеннее и зимнее время бывает прохладной)