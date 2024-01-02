Устроить посиделки у костра, сделать кадры в национальной одежде и научиться готовить чуду
Побываем на лучших смотровых площадках и главных локациях Дагестана и подготовим реквизит для эффектных кадров: как насчёт фотографии в костюме джигита с кинжалом на фоне гор? Устроим для вас настоящий гастрономический рай: попробуем свежую форель, шашлык, плов и ботишал, насладимся южной дагестанской кухней и будем пить свежесваренный кофе среди вершин. А ещё устроим для вас мини-квест.
Вы сможете выполнять задания и зарабатывать баллы, а в конце тура победители получат приятные призы.
янв
янв
янв
янв
фев
мар
мар
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|38 000 ₽
Описание
Организационные детали
Вы можете брать чемоданы любого размера (Идеально подойдет S-размер) Вы так же можете приехать с ручной кладью, так делает большинство.
Перед началом тура за неделю создается группа в вацапе, где все участники тура могут познакомиться друг с другом, и задавать оставшиеся вопросы менеджеру.
Мужчинам не рекомендую ходить с открытым торсом, шорты выше колен или облегающие джинсы. Девушкам нежелательно надевать мини-юбки, короткие футболки или просвечивающую одежду
Что взять с собой?
Удобную одежду для поездок в горы (можно спортивные костюмы, джинсы, штаны, платья, юбки, футболки, кофты), но не короткую, необтягивающую.
Удобную обувь. Не подходят каблуки, городская обувь, которую вам жалко испачкать/поцарапать. Идеальны будут кроссовки/кеды/спортивные сандалии.
Паспорт.
Зарядное устройство.
Личные лекарства, если принимаете что-либо специфическое.
Солнцезащитный крем.
Головной убор.
Советуем взять с собой дождевик, так как погода в горах очень переменчива.
Обязательно, при себе, имейте больше наличных средств, так как в сёлах нет приема банковских карт. развлечений оплачиваются только наличкой.
Тёплые вещи (погода в горах в осеннее и зимнее время бывает прохладной)
Программа тура по дням
Фотосессия в пустыне, катание на катере, форель на обед и вечер у костра
Встретим вас в аэропорту Уйташ в 08:00 и на автовокзале «Южный» в Махачкале в 09:00. Знакомство с природными чудесами начнём с бархана Сарыкум — настоящей Сахары посреди Дагестана. Советуем взять яркие наряды, чтобы пофотографироваться на фоне песчаных дюн.
Пообедаем на форелевом хозяйстве в ресторане «Главрыба» на берегу реки Сулак. Вас ждёт вкуснейшая свежая форель, а желающие смогут заменить её на шашлык из баранины, говядины или курицы.
После трапезы разместимся во внедорожниках и спустимся к глубочайшему в Европе каньону, а затем с ветерком прокатимся по Сулаку на катерах.
Сделаем эффектные снимки на смотровой «Хадум» в посёлке Дубки с высоты 860 метров, а потом переедем на следующую видовую точку — «Язык тёщи». Со скалистого выступа вам откроется завораживающая панорама: бирюза Чиркейского водохранилища в окружении гор.
Насладимся закатом с видом на «Чиркейское море», как прозвали его местные, и поедем в наши уютные барнаусы — домики посреди гор со всеми удобствами. По прибытии поужинаем в комплексе, нам подадут национальное блюдо — аварский хинкал.
Вечером соберёмся у костра, будем делиться впечатлениями и слушать удивительные местные легенды.
Аул-призрак, Чохские террасы и Салтинский подземный водопад
В 08:00 позавтракаем — и в горы. Отправимся в аул-призрак Гамсутль на высоте 1500 метров. У подножья сменим транспорт и уже на УАЗиках подъедем как можно ближе к селению, но оставшийся путь придётся пройти пешком около 40 минут. Желающие смогут добраться верхом за 1000 рублей.
Побродим по заброшенному аулу, последний житель которого покинул его в 2015 году, заглянем в окна пустых домов и послушаем тишину.
Спустимся вниз и пообедаем. В меню: шашлык, плов, ботишал (лепёшка с начинкой из творога), лагман, чай, нарезка и компот.
Следующая локация — Чохские террасы, искусственно созданные для выращивания зерновых культур. Здесь выпьем чашечку свежесваренного кофе с невероятным видом.
Побываем в Салтинской теснине — прогуляемся по узкой тропе, которая через высокие скалы приведёт нас к подземному водопаду высотой 20 метров, который стекает в пещеру через круглое отверстие в потолке.
Ужинать будем в Гунибе в ресторане национальной кухни. Затем — свободное время. Можем вновь собраться у костра, поиграть в настольные игры или просто пообщаться в уютной атмосфере.
Карадахская теснина, башни аулов Гоор и Кахиб и Датунский храм
Позавтракаем в 08:00 и поедем в Карадахскую теснину, самую высокогорную в России. Будем гулять по оборудованным дорожкам и лестницам и любоваться причудливыми скальными проходами.
Следующая локация — аулы Кахиб и Горр. Сюда прибудем, чтобы увидеть старинные оборонительные башни и сфотографироваться на смотровых площадках. Вместе с нами будет гулять местный гид Аксакал. Он расскажет историю древних сооружений и познакомит с легендами.
На скальном выступе над пропастью (на «Языке Тролля») сделаем эффектные снимки в ярких папахах и костюмах. Пообедаем в этнодоме в Кахибе. Желающие смогут поучиться готовить по старинному рецепту горцев.
Побываем у Датунского храма 11 века, поужинаем в ресторане «Лагуна Голхинг» над Гунибским водохранилищем и поедем в наш барнхаус.
Хунзахское плато, Матлас и Каменная чаша
В 08:00 — завтрак. Затем соберём вещи, загрузим их в машину и поедем на Хунзахское плато. Виды здесь необыкновенные: прямо в пропасть с крутого обрыва срываются мощные потоки воды. Мы полюбуемся водопадами Итлятляр, одним из самых высоких в России, и Тобот, имеющим статус самого красивого в республике.
На обед вы попробуете сразу 5 аварских национальных блюд, а на десерт насладитесь абрикосовой кашей. После трапезы отправимся в экстрим-парк «Матлас», где погуляем под Ханским водопадом и пофотографируемся на фоне гор. Желающие смогут за доплату прокатиться на зиплайне. Стоимость — 1000 рублей.
Следующая локация — Каменная чаша. Пройдём по узкому проходу и окажемся в скалистых залах. Настоящий природный замок, где вместо потолков — небо!
Прибудем в Дербент, старейший город в России, и заселимся в отель на берегу Каспийского моря. На ужин насладимся южным блюдом — табасаранским чуду.
Вечером у вас будет свободное время. Вы сможете самостоятельно погулять по Дербенту: пройтись по старинным улочкам, выйти на набережную или увидеть мультимедийный фонтан.
Экраноплан «Лунь» и прогулка по Дербенту
После завтрака в 08:00 выселимся из отеля и поедем к необычной достопримечательности, которую прозвали «Каспийским монстром». Мы окажемся на берегу моря и увидим экраноплан «Лунь» — в прошлом инновационную советскую разработку, корабль с крыльями.
Затем отправимся к крепости Нарын-Кала 6 века — настоящему городу внутри города, обнесённому мощными стенами. Пройдёмся по атмосферным улочкам и магалам (кварталы в старой части, где сохранились древние дома, мечети и бани), рассмотрим Джума мечеть 8 века и познакомимся с историей и загадочными тайнами Дербента.
Заглянем на восточный базар и в сувенирные магазинчики. Рекомендуем закупиться ароматными специями, травяными чаями, вареньем, урбечем и фруктами, посудой, коврами и украшениями.
Пообедаем в этнодоме, сидя прямо на полу на мягких подушках. Вы попробуете блюда южной дагестанской кухни, сможете примерить национальную одежду и сделать эффектные снимки. Подведём итоги нашего мини-квеста и вручим победителям маленькие приятные призы.
В 15:00 поедем в аэропорт, рекомендуем брать билеты с вылетом после 18:00. Можем отвезти вас в Махачкалу, на автовокзал «Южный». Если вы планируете продолжить отдых в Дагестане, мы поможем с выбором отеля.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Уйташ, 08:00. Если вы прилетите на день раньше, заберём вас в 09:00 на автовокзале «Южный», ул. Амет-Хана Султана, 344Завершение: Аэропорт Уйташ, после 15:00, выбирайте рейсы с вылетом после 18:00. Если вы планируете продолжить отдых в Дагестане, отвезём вас в Махачкалу к автовокзалу «Южный», ул. Амет-Хана Султана, 344
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.