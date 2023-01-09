Новогодний Дагестан

Приглашаем провести незабываемые новогодние каникулы в мягкой зиме Северного Кавказа

5
3 отзыва
Приглашаем провести незабываемые новогодние каникулы в мягкой зиме Северного Кавказа.

Горный воздух, увлекательные экскурсии, кавказская кухня и прекрасные виды Дагестана зарядят вас энергией на целый год!
Новогодний Дагестан
Новогодний Дагестан
Новогодний Дагестан
Новогодний Дагестан
Новогодний Дагестан
Новогодний Дагестан
Новогодний Дагестан
Новогодний Дагестан
Новогодний Дагестан
Новогодний Дагестан
Новогодний Дагестан
Новогодний Дагестан
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Новогодняя программа
Новогодняя программа
Встретим Новый Год в Дербенте с новогодним банкетом под бой курантов
Величие Сулакского каньона
Величие Сулакского каньона
Полюбуемся каньоном, превосходящим по глубине даже известный Гранд-Каньон в Аризоне!
Древности Нарын-Кала
Древности Нарын-Кала
Увидим древнюю крепость, которая тысячу лет защищала Дербент от нашествия кочевников

Программа тура по дням

1 день

Встреча, Сулакский каньон

Встречаем группу в аэропорту Уйташ г. Махачкала (до 11:00 мск) и выдвигаемся через Буйнакский перевал в сторону Сулакского каньона.

Первую остановку делаем на Чиркейском водохранилище.

Там мы начнём наполнять наш фотоальбом, посвященный Дагестану и Новогодним каникулам, множеством красивых видов нетронутой природы.

После это мы поднимемся на смотровую площадку «Дубки» (высота около 1000 метров над уровнем моря) и с высоты орлиного полета насладимся видами драгоценной жемчужины Дагестана – Сулакского каньона.

Далее нас ждет вкуснейший обед свежевыловленной форелью в ресторане экокомплекса «Главрыба».

После небольшого отдыха нам предстоит переезд в самый Древний город России – Дербент.

Размещение в отеле на берегу Каспийского моря.

Отдых.

Встреча, Сулакский каньонВстреча, Сулакский каньонВстреча, Сулакский каньонВстреча, Сулакский каньонВстреча, Сулакский каньон
2 день

Экскурсия по Дербенту, Новогодний банкет

Утро начнется с завтрака в ресторане отеля.

Далее переезд на экскурсию в Цитадель Нарын-Кала и полное погружение в захватывающую историю крепости.

По окончании – прогулка по улочкам Старого города (магалам).

Вы увидите Древнюю Джума- Мечеть (недавно внесенную в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО), комплекс Девичьи Бани, посетите Домик Петра (землянку Петра I), место ночлега Петра I в период Персидского похода.

По окончании экскурсии великолепный национальный обед в ресторане «Шелковый Путь» с панорамным видом на Дербент.

После обеда трансфер в отель и свободное время для желающих погулять по набережной, посетить Дербентский рынок или просто немного отдохнуть в номере перед насыщенной Новогодней Программой.

Новогодний банкет 22:00 – 02:00.

Экскурсия по Дербенту, Новогодний банкетЭкскурсия по Дербенту, Новогодний банкетЭкскурсия по Дербенту, Новогодний банкетЭкскурсия по Дербенту, Новогодний банкетЭкскурсия по Дербенту, Новогодний банкет
3 день

Свободное время

Завтрак в отеле.

Свободное время.

Отдых.

4 день

Хучни

После завтрака в отеле нас ждет экскурсия в Хучни — центр Табасаранского района Дагестана.

Осмотрим Хучнинскую крепость «Семи братьев и одной сестры», местный музей, послушаем легенды.

Прогуляемся к уникальному живописному месту «маленькой Швейцарии» — Хучнинскому водопаду.

Отсюда наш путь лежит на обед в национальном стиле в этно-доме.

После обеда свободное время.

Отдых.

ХучниХучни
5 день

Село Ахты, горячие источники

После завтрака в отеле отправляемся на экскурсию в Ахты.

Экскурсия начнется с посещения Ахтынского музея, в фондах которого более 10000 экспонатов.

Далее прогулка по современному Ахты и по старому Ахты.

Село расположено 1100 м над уровнем моря, в долине реки Самур.

Подъем к ротонде – для желающих. Требует физической подготовки. Но даже с половины высоты лестницы открывается очень красивый вид!

15:00 Обед в гостях у ахтынцев.

Посещение целебных горячих серных источников, известных с 4 в н. э. После них в Дербент вы вернетесь бодрыми и отдохнувшими.

Свободное время.

Отдых.

Село Ахты, горячие источникиСело Ахты, горячие источники
6 день

Завершение программы

Завтрак в отеле.

Трансфер в Махачкалу.

Вылет домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в стандартных двухместных номерах. Возможно одноместное размещение с доплатой. Подробности узнавайте при бронировании тура.

Стоимость тура при двухместном размещении при бронировании до 30.12.2022 со скидкой 10% — 42 120 руб.

Стоимость тура при одноместном размещении при бронировании до 30.12.2022 со скидкой 10% — 50 310 руб.

Варианты проживания

Океан

5 ночей

Трехзвездочный гостиничный комплекс «Океан» представляет собой небольшой отель, с уникальным стилем. Постройки напоминают современные западные отели. Выгодное расположение коттеджных домиков с выходом на террасу с видом на море.

Своим гостям отель готов предложить весь перечень услуг:

15 — метровый бассейн, массажный кабинет, кафе-бар, кафе на пляже, ресторан — банкетный зал, коттеджные домики, номера класса евро — люкс, стандартные номера, смотровую башню. В гостинице предоставляются услуги прачечной и гладильной комнаты. Имеется высокоскоростное интернет-соединение с беспроводной раздачей Wi-Fi.

ОкеанОкеанОкеанОкеанОкеанОкеан

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Питание, указанное в программе
  • Новогодний банкет
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Страховка — по запросу
  • Доплата за одноместное размещение
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
9 янв 2023
Тур понравился! Гид Рамзан превзошёл все ожидания))) супер вежливый, внимательный и чуткий к туристам! Пожалуй не было ни одного вопроса, на который бы он не дал развёрнутый ответ) В целом очень хорошее впечатление от региона, 4 дня даже как-то маловато) можно ещё приезжать)
Е
9 янв 2023
Большое спасибо за организацию тура в Чечню и Дагестан, гид Рамзан поразил энциклопедическими знаниями и мастерством великолепного рассказчика, виды горной Чечни и Дагестана прекрасны
В
18 дек 2022
Здравствуйте. Отношение персонала к туристам на высшем уровне. Гиды подобраны великолепно, со знанием природных и исторических особенностей республики. Всё просто чудесно.

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