Туры подходящие для зимних прогулок по Махачкале

Найдено 8 туров в категории «Зимние» в Махачкале, цены от 25 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
🚗 На машине
🚤 На катере
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
Вдоволь наесться национальной кухни, прокатиться на катере по Сулаку и подняться к аулу-призраку
Начало: Аэропорт Махачкалы, время по договорённости
«Осенью и зимой — тёплую одежду»
14 июня в 10:00
20 июня в 08:00
4950044 550 за человека
Новогодний Дагестан
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодний Дагестан
Начало: г. Махачкала
«Приглашаем провести незабываемые новогодние каникулы в мягкой зиме Северного Кавказа»
28 дек в 10:00
53 800 за человека
Рождественский тур в Дагестане
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождественский тур в Дагестане
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
«Новогодние каникулы в этом месте – одно из лучших начал года»
3 янв в 10:00
от 43 550 за человека
Новогодние каникулы в Дагестане
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Дагестане
Начало: г. Махачкала
«Развлечения на озере Мочох: зимние покатушки на ватрушках, катание на коньках, катание на лошадях, зимнее чаепитие из самовара»
3 янв в 10:00
35 000 за человека
Новогодняя сказка в Дагестане
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодняя сказка в Дагестане
Начало: г. Махачкала
«Relax на озере Мочох (зимние покатушки на ватрушках, катание на коньках, катание на лошадях, зимнее чаепитие из самовара)»
30 дек в 10:00
40 000 за человека
Огни Дагестана. Зимние каникулы
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Огни Дагестана. Зимние каникулы
Начало: г. Махачкала
15 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 25 000 за человека
Новогодний Дагестан. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодний Дагестан. Экскурсионный тур
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«21:00 Новогодний банкет с национальной кухней и танцами в кавказском ресторане (по желанию, доп»
4 янв в 10:00
от 40 000 за человека
Новогоднее путешествие в Дагестан
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
20%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новогоднее путешествие в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
30 дек в 10:00
от 6440051 520 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Олег
    14 мая 2024
    Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
    В названии тура все отражено, кроме того что Дагестан это очень красиво, вкусно и дружелюбно! Тур хорошо структурирован и сформирован. Впечатлений масса, фотографий еще больше, наилучшие рекомендации жрузьям.
  • Е
    Елена
    13 апреля 2024
    Рождественский тур в Дагестане
    Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.
    Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время
  • Н
    Надежда
    29 марта 2024
    Новогодняя сказка в Дагестане
    Второй раз ездила от турагентства «Большая Страна» и не пожалела. Хорошая организация, претензий нет!
  • Н
    Нина
    23 марта 2024
    Новогодняя сказка в Дагестане
    Огромное спасибо гиду Индире и водителю Эмрану, благодаря их команде, каждый день был наполнен улыбками, отличным настроением 😉
    Огромное спасибо гиду Индире и водителю Эмрану, благодаря их команде, каждый день был наполнен улыбками, отличным настроением 😉Огромное спасибо гиду Индире и водителю Эмрану, благодаря их команде, каждый день был наполнен улыбками, отличным настроением 😉Огромное спасибо гиду Индире и водителю Эмрану, благодаря их команде, каждый день был наполнен улыбками, отличным настроением 😉
  • Н
    Наталья
    21 марта 2024
    Новогоднее путешествие в Дагестан
    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
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    было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!

    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но
  • И
    Иван
    19 марта 2024
    Новогоднее путешествие в Дагестан
    Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
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    гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.

  • Д
    Данетта
    5 марта 2024
    Новогоднее путешествие в Дагестан
    Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
    Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
  • С
    Светлана
    17 января 2024
    Новогодние каникулы в Дагестане
    Дагестан прекрасен и удивителен. Было тепло, красиво, интересно и вкусно. Доброжелательные люди, кавказская кухня, хорошая компания, много новых впечатлений. Самой большой неожиданностью для меня был экраноплан Лунь. Всем советую съездить.
    Дагестан прекрасен и удивителен. Было тепло, красиво, интересно и вкусно. Доброжелательные люди, кавказская кухня, хорошая компанияДагестан прекрасен и удивителен. Было тепло, красиво, интересно и вкусно. Доброжелательные люди, кавказская кухня, хорошая компанияДагестан прекрасен и удивителен. Было тепло, красиво, интересно и вкусно. Доброжелательные люди, кавказская кухня, хорошая компанияДагестан прекрасен и удивителен. Было тепло, красиво, интересно и вкусно. Доброжелательные люди, кавказская кухня, хорошая компанияДагестан прекрасен и удивителен. Было тепло, красиво, интересно и вкусно. Доброжелательные люди, кавказская кухня, хорошая компанияДагестан прекрасен и удивителен. Было тепло, красиво, интересно и вкусно. Доброжелательные люди, кавказская кухня, хорошая компанияДагестан прекрасен и удивителен. Было тепло, красиво, интересно и вкусно. Доброжелательные люди, кавказская кухня, хорошая компанияДагестан прекрасен и удивителен. Было тепло, красиво, интересно и вкусно. Доброжелательные люди, кавказская кухня, хорошая компанияДагестан прекрасен и удивителен. Было тепло, красиво, интересно и вкусно. Доброжелательные люди, кавказская кухня, хорошая компанияДагестан прекрасен и удивителен. Было тепло, красиво, интересно и вкусно. Доброжелательные люди, кавказская кухня, хорошая компания
  • А
    Акулов
    11 января 2024
    Новогодний Дагестан. Экскурсионный тур
    Организатор данной поездки принимающая сторона. Спасибо им большое за отличную организацию тура.
  • Е
    Екатерина
    10 января 2024
    Огни Дагестана. Зимние каникулы
    "Огни Дагестана. Зимние каникулы" с 02 по 05 января 2024 года. Самые наилучшие впечатления у всей нашей компании. Прекрасный тур с
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    насыщенной программой. Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду - очаровательной Амине! Мы были просто очарованы красотой и гостеприимством Дагестана. Все супер! Спасибо за наше незабываемые впечатления от поездки в Дагестан.

    &quot;Огни Дагестана. Зимние каникулы&quot; с 02 по 05 января 2024 года&quot;Огни Дагестана. Зимние каникулы&quot; с 02 по 05 января 2024 года&quot;Огни Дагестана. Зимние каникулы&quot; с 02 по 05 января 2024 года&quot;Огни Дагестана. Зимние каникулы&quot; с 02 по 05 января 2024 года&quot;Огни Дагестана. Зимние каникулы&quot; с 02 по 05 января 2024 года

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Зимние»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 8
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  4. Новогодние каникулы в Дагестане
  5. Новогодняя сказка в Дагестане
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Хунзах
  10. Каменная чаша
Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
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