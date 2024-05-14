О Олег Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе В названии тура все отражено, кроме того что Дагестан это очень красиво, вкусно и дружелюбно! Тур хорошо структурирован и сформирован. Впечатлений масса, фотографий еще больше, наилучшие рекомендации жрузьям.

Е Елена Рождественский тур в Дагестане Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.

Н Надежда Новогодняя сказка в Дагестане Второй раз ездила от турагентства «Большая Страна» и не пожалела. Хорошая организация, претензий нет!

Н Нина Новогодняя сказка в Дагестане Огромное спасибо гиду Индире и водителю Эмрану, благодаря их команде, каждый день был наполнен улыбками, отличным настроением 😉

Н Наталья Новогоднее путешествие в Дагестан читать дальше было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию! Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что

И Иван Новогоднее путешествие в Дагестан читать дальше гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес. Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный

Д Данетта Новогоднее путешествие в Дагестан Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!

С Светлана Новогодние каникулы в Дагестане Дагестан прекрасен и удивителен. Было тепло, красиво, интересно и вкусно. Доброжелательные люди, кавказская кухня, хорошая компания, много новых впечатлений. Самой большой неожиданностью для меня был экраноплан Лунь. Всем советую съездить.

А Акулов Новогодний Дагестан. Экскурсионный тур Организатор данной поездки принимающая сторона. Спасибо им большое за отличную организацию тура.