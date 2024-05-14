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10%
Авторский тур
5 дней
Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
Вдоволь наесться национальной кухни, прокатиться на катере по Сулаку и подняться к аулу-призраку
Начало: Аэропорт Махачкалы, время по договорённости
«Осенью и зимой — тёплую одежду»
14 июня в 10:00
20 июня в 08:00
4950044 550₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодний Дагестан
Начало: г. Махачкала
«Приглашаем провести незабываемые новогодние каникулы в мягкой зиме Северного Кавказа»
28 дек в 10:00
53 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождественский тур в Дагестане
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
«Новогодние каникулы в этом месте – одно из лучших начал года»
3 янв в 10:00
от 43 550₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодние каникулы в Дагестане
Начало: г. Махачкала
«Развлечения на озере Мочох: зимние покатушки на ватрушках, катание на коньках, катание на лошадях, зимнее чаепитие из самовара»
3 янв в 10:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодняя сказка в Дагестане
Начало: г. Махачкала
«Relax на озере Мочох (зимние покатушки на ватрушках, катание на коньках, катание на лошадях, зимнее чаепитие из самовара)»
30 дек в 10:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Огни Дагестана. Зимние каникулы
Начало: г. Махачкала
15 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 25 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодний Дагестан. Экскурсионный тур
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«21:00 Новогодний банкет с национальной кухней и танцами в кавказском ресторане (по желанию, доп»
4 янв в 10:00
от 40 000₽ за человека
скидка
20%
Авторский тур
7 дней
Новогоднее путешествие в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
30 дек в 10:00
от 6440051 520₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООлег14 мая 2024В названии тура все отражено, кроме того что Дагестан это очень красиво, вкусно и дружелюбно! Тур хорошо структурирован и сформирован. Впечатлений масса, фотографий еще больше, наилучшие рекомендации жрузьям.
- ЕЕлена13 апреля 2024Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.
- ННадежда29 марта 2024Второй раз ездила от турагентства «Большая Страна» и не пожалела. Хорошая организация, претензий нет!
- ННина23 марта 2024Огромное спасибо гиду Индире и водителю Эмрану, благодаря их команде, каждый день был наполнен улыбками, отличным настроением 😉
- ННаталья21 марта 2024Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
- ИИван19 марта 2024Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
- ДДанетта5 марта 2024Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
- ССветлана17 января 2024Дагестан прекрасен и удивителен. Было тепло, красиво, интересно и вкусно. Доброжелательные люди, кавказская кухня, хорошая компания, много новых впечатлений. Самой большой неожиданностью для меня был экраноплан Лунь. Всем советую съездить.
- ААкулов11 января 2024Организатор данной поездки принимающая сторона. Спасибо им большое за отличную организацию тура.
- ЕЕкатерина10 января 2024"Огни Дагестана. Зимние каникулы" с 02 по 05 января 2024 года. Самые наилучшие впечатления у всей нашей компании. Прекрасный тур с
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Зимние»
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