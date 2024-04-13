Встречаем Новый Год 2024 в Махачкале

Найдено 6 туров в категории «Новогодние 2024» в Махачкале, цены от 35 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новогодний Дагестан
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодний Дагестан
Начало: г. Махачкала
«Приглашаем провести незабываемые новогодние каникулы в мягкой зиме Северного Кавказа»
28 дек в 10:00
53 800 за человека
Новогодние каникулы в Дагестане
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Дагестане
Начало: г. Махачкала
«Что такое Новый год — это прекрасная возможность оглянуться назад и оценить итоги прошедшего года»
3 янв в 10:00
35 000 за человека
Новогодняя сказка в Дагестане
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодняя сказка в Дагестане
Начало: г. Махачкала
«Проведите Новый год вдали от бешеного ритма городских скачек, от пестроты и навязчивости маркетинговых картинок, среди покоя вековых деревьев и грандиозных картин горного Дагестана»
30 дек в 10:00
40 000 за человека
Новогодний Дагестан. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодний Дагестан. Экскурсионный тур
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Встречайте Новый год среди горных вершин, в эпицентре кавказского гостеприимства»
4 янв в 10:00
от 40 000 за человека
Добрый Новый год в Дагестане. Обзорный тур
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Добрый Новый год в Дагестане. Обзорный тур
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Подготовка к встрече Нового года 2024»
30 дек в 10:00
36 000 за человека
Новогоднее путешествие в Дагестан
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
20%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новогоднее путешествие в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
30 дек в 10:00
от 6440051 520 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    13 апреля 2024
    Новогодний Дагестан
    Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.
    Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время
  • Н
    Надежда
    29 марта 2024
    Новогодняя сказка в Дагестане
    Второй раз ездила от турагентства «Большая Страна» и не пожалела. Хорошая организация, претензий нет!
  • Н
    Нина
    23 марта 2024
    Новогодняя сказка в Дагестане
    Огромное спасибо гиду Индире и водителю Эмрану, благодаря их команде, каждый день был наполнен улыбками, отличным настроением 😉
    Огромное спасибо гиду Индире и водителю Эмрану, благодаря их команде, каждый день был наполнен улыбками, отличным настроением 😉Огромное спасибо гиду Индире и водителю Эмрану, благодаря их команде, каждый день был наполнен улыбками, отличным настроением 😉Огромное спасибо гиду Индире и водителю Эмрану, благодаря их команде, каждый день был наполнен улыбками, отличным настроением 😉
  • Н
    Наталья
    21 марта 2024
    Новогоднее путешествие в Дагестан
    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
    читать дальше

    было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!

    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но
  • И
    Иван
    19 марта 2024
    Новогоднее путешествие в Дагестан
    Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
    читать дальше

    гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.

  • Д
    Данетта
    5 марта 2024
    Новогоднее путешествие в Дагестан
    Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
    Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
  • С
    София
    27 января 2024
    Добрый Новый год в Дагестане. Обзорный тур
    Очень здорово съездила, в Дагестане удивительно красивая природа! Я даже не ожидала) Насыщенная программа тура, каждый день экскурсии, горы, водопады, водохранилища и ущелья, местная еда и погружение в атмосферу региона, впечатлений хватило:) обязательно еще летом с ними поеду.
    Очень здорово съездила, в Дагестане удивительно красивая природа! Я даже не ожидала) Насыщенная программа тура, каждыйОчень здорово съездила, в Дагестане удивительно красивая природа! Я даже не ожидала) Насыщенная программа тура, каждыйОчень здорово съездила, в Дагестане удивительно красивая природа! Я даже не ожидала) Насыщенная программа тура, каждыйОчень здорово съездила, в Дагестане удивительно красивая природа! Я даже не ожидала) Насыщенная программа тура, каждыйОчень здорово съездила, в Дагестане удивительно красивая природа! Я даже не ожидала) Насыщенная программа тура, каждыйОчень здорово съездила, в Дагестане удивительно красивая природа! Я даже не ожидала) Насыщенная программа тура, каждыйОчень здорово съездила, в Дагестане удивительно красивая природа! Я даже не ожидала) Насыщенная программа тура, каждыйОчень здорово съездила, в Дагестане удивительно красивая природа! Я даже не ожидала) Насыщенная программа тура, каждый
  • С
    Светлана
    17 января 2024
    Новогодние каникулы в Дагестане
    Дагестан прекрасен и удивителен. Было тепло, красиво, интересно и вкусно. Доброжелательные люди, кавказская кухня, хорошая компания, много новых впечатлений. Самой большой неожиданностью для меня был экраноплан Лунь. Всем советую съездить.
    Дагестан прекрасен и удивителен. Было тепло, красиво, интересно и вкусно. Доброжелательные люди, кавказская кухня, хорошая компанияДагестан прекрасен и удивителен. Было тепло, красиво, интересно и вкусно. Доброжелательные люди, кавказская кухня, хорошая компанияДагестан прекрасен и удивителен. Было тепло, красиво, интересно и вкусно. Доброжелательные люди, кавказская кухня, хорошая компанияДагестан прекрасен и удивителен. Было тепло, красиво, интересно и вкусно. Доброжелательные люди, кавказская кухня, хорошая компанияДагестан прекрасен и удивителен. Было тепло, красиво, интересно и вкусно. Доброжелательные люди, кавказская кухня, хорошая компанияДагестан прекрасен и удивителен. Было тепло, красиво, интересно и вкусно. Доброжелательные люди, кавказская кухня, хорошая компанияДагестан прекрасен и удивителен. Было тепло, красиво, интересно и вкусно. Доброжелательные люди, кавказская кухня, хорошая компанияДагестан прекрасен и удивителен. Было тепло, красиво, интересно и вкусно. Доброжелательные люди, кавказская кухня, хорошая компанияДагестан прекрасен и удивителен. Было тепло, красиво, интересно и вкусно. Доброжелательные люди, кавказская кухня, хорошая компанияДагестан прекрасен и удивителен. Было тепло, красиво, интересно и вкусно. Доброжелательные люди, кавказская кухня, хорошая компания
  • Т
    Татьяна
    11 января 2024
    Добрый Новый год в Дагестане. Обзорный тур
    Дагестан ❤
    Дагестан ❤Дагестан ❤Дагестан ❤Дагестан ❤Дагестан ❤Дагестан ❤Дагестан ❤Дагестан ❤Дагестан ❤Дагестан ❤
  • Т
    Татьяна
    11 января 2024
    Добрый Новый год в Дагестане. Обзорный тур
    Огромное спасибо за организованный тур по самым красивым местам Дагестана! Ехала 1 отдохнуть в новый год 😊 и осталась очень
    читать дальше

    довольна! С 30 дек - 3 янв Программа насыщенная! Очень хорошие гиды Курбан и Тамерлан, которые показали и рассказали о самом Дагестане, гиды которые готовы были помочь в любую минуту🤗 оставили очень хорошее, никогда не было скучно, интересные беседы, оставили хорошие впечатления👍 Я очень рада что решила довериться Большой стране ❤

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Новогодние 2024»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Новогодний Дагестан
  2. Новогодние каникулы в Дагестане
  3. Новогодняя сказка в Дагестане
  4. Новогодний Дагестан. Экскурсионный тур
  5. Добрый Новый год в Дагестане. Обзорный тур
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Хунзах
  10. Каменная чаша
Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Новогодние 2024" можно забронировать 6 авторских туров от 35 000 до 53 800 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Ищете где отпраздновать Новый год в Махачкале? У нас есть туры и туры на новогодние праздники Махачкалы, но бронировать нужно заранее, так как времени осталось немного и билетов на всех может не хватить. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам