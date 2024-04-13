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Авторский тур
6 дней
Новогодний Дагестан
Начало: г. Махачкала
«Приглашаем провести незабываемые новогодние каникулы в мягкой зиме Северного Кавказа»
28 дек в 10:00
53 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодние каникулы в Дагестане
Начало: г. Махачкала
«Что такое Новый год — это прекрасная возможность оглянуться назад и оценить итоги прошедшего года»
3 янв в 10:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодняя сказка в Дагестане
Начало: г. Махачкала
«Проведите Новый год вдали от бешеного ритма городских скачек, от пестроты и навязчивости маркетинговых картинок, среди покоя вековых деревьев и грандиозных картин горного Дагестана»
30 дек в 10:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодний Дагестан. Экскурсионный тур
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Встречайте Новый год среди горных вершин, в эпицентре кавказского гостеприимства»
4 янв в 10:00
от 40 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Добрый Новый год в Дагестане. Обзорный тур
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Подготовка к встрече Нового года 2024»
30 дек в 10:00
36 000₽ за человека
скидка
20%
Авторский тур
7 дней
Новогоднее путешествие в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
30 дек в 10:00
от 6440051 520₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена13 апреля 2024Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.
- ННадежда29 марта 2024Второй раз ездила от турагентства «Большая Страна» и не пожалела. Хорошая организация, претензий нет!
- ННина23 марта 2024Огромное спасибо гиду Индире и водителю Эмрану, благодаря их команде, каждый день был наполнен улыбками, отличным настроением 😉
- ННаталья21 марта 2024Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
- ИИван19 марта 2024Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
- ДДанетта5 марта 2024Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
- ССофия27 января 2024Очень здорово съездила, в Дагестане удивительно красивая природа! Я даже не ожидала) Насыщенная программа тура, каждый день экскурсии, горы, водопады, водохранилища и ущелья, местная еда и погружение в атмосферу региона, впечатлений хватило:) обязательно еще летом с ними поеду.
- ССветлана17 января 2024Дагестан прекрасен и удивителен. Было тепло, красиво, интересно и вкусно. Доброжелательные люди, кавказская кухня, хорошая компания, много новых впечатлений. Самой большой неожиданностью для меня был экраноплан Лунь. Всем советую съездить.
- ТТатьяна11 января 2024Дагестан ❤
- ТТатьяна11 января 2024Огромное спасибо за организованный тур по самым красивым местам Дагестана! Ехала 1 отдохнуть в новый год 😊 и осталась очень
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Новогодние 2024»
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