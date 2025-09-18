Обогнать солнце и подняться на вершину Пабаку

Встретить рассвет на вершине и почувствовать себя настоящим альпинистом

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Не тур, а сплошная романтика: будем ночевать в палатках и считать звёзды вечерами, вдыхать ароматы цветущих альпийских лугов и дышать чистым горным воздухом, а желающие смогут ещё и прокатиться верхом. Кульминацией станет покорение вершины горы Пабаку — вы даже получите сертификат о восхождении.

Только представьте, какими эффектными получатся кадры белоснежных вершин и суровых ледников в свете первых лучей солнца!
Обогнать солнце и подняться на вершину Пабаку
Обогнать солнце и подняться на вершину Пабаку
Обогнать солнце и подняться на вершину Пабаку
Обогнать солнце и подняться на вершину Пабаку
Обогнать солнце и подняться на вершину Пабаку
Обогнать солнце и подняться на вершину Пабаку
Обогнать солнце и подняться на вершину Пабаку
Обогнать солнце и подняться на вершину Пабаку
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участие возможно с 14 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Махачкале, дорога до аула Бурши и ночь под звёздами

Встречаемся в Махачкале и отправляемся в горы. Ехать будем на комфортабельном кроссовере с кондиционером, слушая аудиокниги. Дорога займёт около 3-4 часов, а по пути остановимся на перекус с кофе и круассанами.

Прибудем в аул Бурши и установим лагерь у горной речки. Поужинаем и ляжем спать.

Встреча в Махачкале, дорога до аула Бурши и ночь под звёздамиВстреча в Махачкале, дорога до аула Бурши и ночь под звёздамиВстреча в Махачкале, дорога до аула Бурши и ночь под звёздами
2 день

Подход к подножию горы Пабаку

После завтрака возьмём рюкзаки и отправимся к подножию горы Пабаку. По пути будем любоваться цветущими альпийскими лугами и гуляющими по ним коровами, вдоволь надышимся свежим воздухом и перейдём горную речку.

Идти предстоит около 13 км. По желанию и за доплату вы сможете арендовать лошадь и прокатиться до места верхом. Разобьём лагерь у подножия и проведём вечер, любуясь звёздами над головой.

Подход к подножию горы ПабакуПодход к подножию горы ПабакуПодход к подножию горы ПабакуПодход к подножию горы Пабаку
3 день

Покорение вершины и обратная дорога

Проснёмся до восхода солнца и начнём штурм. Дорога займёт около 4 часов — и вот уже мы встречаем рассвет на вершине. С высоты 3997 метров вам откроется головокружительный вид на ледники и заснеженные хребты. Сделаем эффектные кадры, спустимся к палаткам и начнём обратный путь. Вечером отправимся в Махачкалу.

Покорение вершины и обратная дорогаПокорение вершины и обратная дорогаПокорение вершины и обратная дорогаПокорение вершины и обратная дорога

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00
Завершение: Махачкала, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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