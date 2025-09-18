Встречаемся в Махачкале и отправляемся в горы. Ехать будем на комфортабельном кроссовере с кондиционером, слушая аудиокниги. Дорога займёт около 3-4 часов, а по пути остановимся на перекус с кофе и круассанами.

Прибудем в аул Бурши и установим лагерь у горной речки. Поужинаем и ляжем спать.