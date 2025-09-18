Встретить рассвет на вершине и почувствовать себя настоящим альпинистом
Только представьте, какими эффектными получатся кадры белоснежных вершин и суровых ледников в свете первых лучей солнца!
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Описание
Организационные детали
Участие возможно с 14 лет.
Программа тура по дням
Встреча в Махачкале, дорога до аула Бурши и ночь под звёздами
Встречаемся в Махачкале и отправляемся в горы. Ехать будем на комфортабельном кроссовере с кондиционером, слушая аудиокниги. Дорога займёт около 3-4 часов, а по пути остановимся на перекус с кофе и круассанами.
Прибудем в аул Бурши и установим лагерь у горной речки. Поужинаем и ляжем спать.
Подход к подножию горы Пабаку
После завтрака возьмём рюкзаки и отправимся к подножию горы Пабаку. По пути будем любоваться цветущими альпийскими лугами и гуляющими по ним коровами, вдоволь надышимся свежим воздухом и перейдём горную речку.
Идти предстоит около 13 км. По желанию и за доплату вы сможете арендовать лошадь и прокатиться до места верхом. Разобьём лагерь у подножия и проведём вечер, любуясь звёздами над головой.
Покорение вершины и обратная дорога
Проснёмся до восхода солнца и начнём штурм. Дорога займёт около 4 часов — и вот уже мы встречаем рассвет на вершине. С высоты 3997 метров вам откроется головокружительный вид на ледники и заснеженные хребты. Сделаем эффектные кадры, спустимся к палаткам и начнём обратный путь. Вечером отправимся в Махачкалу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00Завершение: Махачкала, 22:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.