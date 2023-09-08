Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю

Взойти на высшую точку Дагестана и побывать в самом высокогорном селе России

Описание
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Ответы на вопросы
Предлагаем почувствовать себя смелыми восходителями и альпинистами: будем жить в палатке под звёздами, совершать акклиматизационные выходы, гулять по альпийским лугам и горным хребтам.

Встретим рассвет на самой высокой точке Дагестана — на высоте 4466 метров! Палатки, общее снаряжение и 3-разовое питание уже включены в стоимость, вам осталось лишь собрать рюкзаки и отправиться навстречу приключениям.
Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
Ближайшие даты:
8
сен
15
сен
22
сен
29
сен
6
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для участия необходимо оформить загранпропуск, на оформление уходит от 15 до 25 дней, поэтому бронировать нужно заранее.
Оформление пропуска входит в стоимость тура

Участие возможно с 17 лет.

Условия отмены: возврат возможен за вычетом фактически понесённых расходов, которые составляют 15% от стоимости тура

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Махачкалу и дорога в аул Куруш

Встречаемся в Махачкале и отправляемся в аул Куруш — самое высокогорное село в стране у южной границы России. Путь займёт 5-6 часов с остановками на перекус. Вы окажетесь на высоте 2500 метров! Разобьём лагерь и ляжем спать в палатках.

Прибытие в Махачкалу и дорога в аул КурушПрибытие в Махачкалу и дорога в аул КурушПрибытие в Махачкалу и дорога в аул Куруш
2 день

Акклиматизация и прогулки по окрестностям

Сегодня совершим первый акклиматизационный выход, чтобы привыкнуть к высоте и адаптироваться. Прогуляемся по селу и налегке пройдём по горным хребтам.

Акклиматизация и прогулки по окрестностямАкклиматизация и прогулки по окрестностямАкклиматизация и прогулки по окрестностямАкклиматизация и прогулки по окрестностям
3 день

Подход к подножию

Позавтракаем, нагрузим рюкзаки и отправимся к подножию Базардюзю, по пути любуясь альпийскими лугами и снежными вершинами. К вечеру доберёмся до места назначения. Поставим палатки, поужинаем и ляжем спать пораньше — завтра встанем рано.

Подход к подножиюПодход к подножиюПодход к подножию
4 день

Штурм вершины Базардюзю

Проснёмся, когда ещё будет темно, и начнём штурм горы. Рассвет встретим уже на вершине и высшей точке Дагестана. Только представьте, вы заберётесь на высоту 4466 метров!

Спустимся к палаткам, соберём лагерь и пообедаем, а затем вернёмся в Махачкалу.

Штурм вершины БазардюзюШтурм вершины БазардюзюШтурм вершины Базардюзю

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00
Завершение: Махачкала, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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