Взойти на высшую точку Дагестана и побывать в самом высокогорном селе России
Встретим рассвет на самой высокой точке Дагестана — на высоте 4466 метров! Палатки, общее снаряжение и 3-разовое питание уже включены в стоимость, вам осталось лишь собрать рюкзаки и отправиться навстречу приключениям.
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Описание
Организационные детали
Для участия необходимо оформить загранпропуск, на оформление уходит от 15 до 25 дней, поэтому бронировать нужно заранее.
Оформление пропуска входит в стоимость тура
Участие возможно с 17 лет.
Условия отмены: возврат возможен за вычетом фактически понесённых расходов, которые составляют 15% от стоимости тура
Программа тура по дням
Прибытие в Махачкалу и дорога в аул Куруш
Встречаемся в Махачкале и отправляемся в аул Куруш — самое высокогорное село в стране у южной границы России. Путь займёт 5-6 часов с остановками на перекус. Вы окажетесь на высоте 2500 метров! Разобьём лагерь и ляжем спать в палатках.
Акклиматизация и прогулки по окрестностям
Сегодня совершим первый акклиматизационный выход, чтобы привыкнуть к высоте и адаптироваться. Прогуляемся по селу и налегке пройдём по горным хребтам.
Подход к подножию
Позавтракаем, нагрузим рюкзаки и отправимся к подножию Базардюзю, по пути любуясь альпийскими лугами и снежными вершинами. К вечеру доберёмся до места назначения. Поставим палатки, поужинаем и ляжем спать пораньше — завтра встанем рано.
Штурм вершины Базардюзю
Проснёмся, когда ещё будет темно, и начнём штурм горы. Рассвет встретим уже на вершине и высшей точке Дагестана. Только представьте, вы заберётесь на высоту 4466 метров!
Спустимся к палаткам, соберём лагерь и пообедаем, а затем вернёмся в Махачкалу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00Завершение: Махачкала, 22:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.