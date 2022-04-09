Организационные детали

Рекомендуем прилететь вечерним или ночным рейсом в пятницу. Мы встретим вас в аэропорту и отвезём в отель или апартаменты, забронированные вами заранее, откуда заберём утром.

Весной и летом в горах погода переменчива. При себе желательно иметь дождевики, удобную треккинговую обувь. Зимой сильных холодов не бывает, поэтому брать очень тёплую одежду нет необходимости.

Если погодные условия (сильный ливень или снегопад) не позволят уехать на ночь в гостевой дом или отель в горах, то на ночёвку уедем в Махачкалу.

В случае, если вы едете в тур компанией (семья, группа друзей), количество участников тура может быть увеличено до 6 человек. Возможно участие с детьми от 10 лет.