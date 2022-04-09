Старинные аулы и природа Дагестана

Увидеть знаменитые места республики и влюбиться в горы

Авторский тур
За два дня вы увидите главные достопримечательности республики: полюбуетесь Сулакским каньоном и прокатитесь по нему на катере, вообразите себя в пустыне на вершине бархана Сарыкум, откроете аутентичный Дагестан, гуляя по древним сёлам Гамсутль и Гуниб.

Гостеприимные местные жители угостят вас сытными национальными блюдами, а пейзажи вскружат голову и запомнятся надолго.
Старинные аулы и природа Дагестана
Старинные аулы и природа Дагестана
Старинные аулы и природа Дагестана
Старинные аулы и природа Дагестана
Старинные аулы и природа Дагестана
Старинные аулы и природа Дагестана
Старинные аулы и природа Дагестана
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Рекомендуем прилететь вечерним или ночным рейсом в пятницу. Мы встретим вас в аэропорту и отвезём в отель или апартаменты, забронированные вами заранее, откуда заберём утром.

Весной и летом в горах погода переменчива. При себе желательно иметь дождевики, удобную треккинговую обувь. Зимой сильных холодов не бывает, поэтому брать очень тёплую одежду нет необходимости.

Если погодные условия (сильный ливень или снегопад) не позволят уехать на ночь в гостевой дом или отель в горах, то на ночёвку уедем в Махачкалу.

В случае, если вы едете в тур компанией (семья, группа друзей), количество участников тура может быть увеличено до 6 человек. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Уйташ (Каспийск) или место вашего проживания
Завершение: Аэропорт Уйташ (Каспийск) , после 21:00-22:00
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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