Смотреть на звёзды и трогать облака
Побыть с горами наедине и покорить вершину, переночевать в палатке под небом, усыпанном звёздами — зовём вас отправиться в Южный Дагестан к священной для мусульман горе, чтобы полностью перезагрузиться и проникнуться духом свободы. Вы увидите горные селения, познакомитесь с местными жителями и попробуете национальную кухню. А головокружительные пейзажи, которые вы увидите, останутся в ваших сердцах надолго.
Ближайшие даты:
16
июн
июн
23
июн
июн
30
июн
июн
7
июл
июл
14
июл
июл
21
июл
июл
28
июл
июл
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 10 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00Завершение: Махачкала, 22:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Казбек — ваш гид в Махачкале
Занимаюсь организацией восхождений на горные вершины Дагестана: Базардюзю 4466м, Шалбуздаг 4146м, Пабаку 3997мЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы
Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Активный отдых
Выездные
Многодневные туры
3-дневные туры
Восхождения
Похожие туры из Махачкалы
Авторский тур
5 дней
Горный Дагестан вместе с местным жителем
Послушать истории от уроженца села-призрака и добраться до мест вдохновения Айвазовского
Махачкала, аэропорт, 10:00
14 июня
21 июня
28 июня
12 июля
35 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Редкие локации Дагестана: высокогорные сёла, аулы-призраки и восхождение на Шалбуздаг
Пожить в окружении гор, исследовать заброшенные селения и потоптать облака на священной горе
Встретим вас в Махачкале / Дербенте / Избербаше в ...
20 июня
30 июня
10 июля
20 июля
32 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Альтернативный Дагестан: незаезженные локации
Увидеть Сулакский каньон с новых ракурсов и побывать в секретных местах Ирганайского водохранилища
г. Махачкала. Прилетаем до 11:00
14 июня
21 июня
8 июля
22 июля
49 500₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании