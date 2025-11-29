Путешествие вглубь веков по осетинским ущельям.
Вы прикоснетесь к тайнам древнего некрополя Даргавса, почувствуете мощь наскальной крепости Дзивгиса и узнаете легенду о родоначальниках осетин у башни Курта и Тага. Вам откроется богатейшая история региона от средневековья до наших дней.
Описание экскурсии
Наследие Алании: крепости, некрополи и святыни Вас ждёт погружение в живую историю осетинского народа, уходящую корнями в эпоху легендарных алан и нартов. Нас ждет:
- Наследие нартского эпоса. Наше путешествие начнется с места силы, где зарождалась осетинская государственность. Башня Курта и Тага, стоящая в живописном Куртатинском ущелье, — это не просто памятник, а символ единства двух великих родов, родоначальников осетин.
- Загадки средневековья. Мы посетим один из самых впечатляющих исторических комплексов Кавказа — некрополь «Город мёртвых» в Даргавсе. Вы узнаете о древних погребальных обрядах и верованиях. А мощная Дзивгисская наскальная крепость, встроенная в отвесную скалу, поведает о воинственной истории здешних мест.
- Символ культуры и веры. Мы посетим Аланский Свято-Успенский мужской монастырь. Мы проедем по живописному Фиагдонскому ущелью, полюбуемся суровыми пейзажами Кадаргаванского каньона и Кармадонского ущелья.
В среду и субботу в 04:30 и 05:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник жертвам ледника Колка
- Кармадонское ущелье, место гибели Бодрова
- Некрополь «Город мёртвых» в селе Даргавс
- Арт-объект «Памятник букве А»
- Башня Курта и Тага
- Дзивгисская наскальная крепость
- Фиагдонское ущелье
- Кадаргаванский каньон
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билет в некрополь (150 рублей)
- Завтрак и обед
Место начала и завершения?
Акушинского 5 линия, дом 19
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
