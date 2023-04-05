Дагестанский «Гранд-Каньон»

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Вас ждёт «пустыня» среди зелёных, цветущих садов Дагестана.

Платина, самые красивые смотровые площадки и бирюзовая вода, прогулки на катере вблизи водопадов, плачущие скалы и многое другое.
Дагестанский «Гранд-Каньон»
Дагестанский «Гранд-Каньон»
Дагестанский «Гранд-Каньон»
Дагестанский «Гранд-Каньон»
Дагестанский «Гранд-Каньон»
Дагестанский «Гранд-Каньон»
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Бархан
  • Каньон
  • Катера водопады
  • Смотровые пещеры
  • Платины
  • Водохранилища (можно искупаться)
  • Вид на ночной город с высоты птичьего полета и многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Самый большой в Евразии песчаный бархан Сары-Кум. На подъезде откроются врата каньона, проедем территорию ГлавРыбы, заедем на территорию Миатлинского ГЭС (обязательно паспорта для пропуска на КПП) и тоннель в скале протяженностью 1200 метров, вот мы и внутри каньона.
Далее пещера « Нохъо», подвесные мосты, канатная дорога и кофейня в скале. Теперь посмотрим каньон с высоты 999 метров, и с главной смотровой в пгт Дубки. Едем на смотровую «Язык Тролля» и водохранилище Черкеевского ГЭС (при желании можно искупаться). Едем обратно в Махачкалу, а по пути увидите вечерний город и море с высоты птичьего полета. Впечатлений хватит на долго!

Важная информация:

  • Я встречу вас в аэропорту или у вашего отеля в Махачкале или Каспийске и после экскурсии привезу обратно.
  • Оптимальное количество участников — до 4 человек (по запросу готов принять до 6 человек, доплата составит 1500 руб. с каждого пассажира сверх четырёх).
  • Пожалуйста, выбирайте одежду, закрывающую колени и плечи. Ваше уважительное отношение к обычаям нашего региона — залог дагестанского гостеприимства.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Гид
  • Дружественная атмосфера
  • Фотограф (на ваши камеры)
Что не входит
  • Дополнительные расходы (по желанию)
  • Посещение Бархана (2000 руб с группы)
  • Обед (600 руб. /чел.)
  • Вход на Бархан (150 руб. /чел.)
  • Прогулка на катере (4000 руб. с группы)
  • Вход в пещеру (500-600 руб. /чел.)
  • Зиплайн (1000 руб. /чел.)
  • Качели (100 руб. /чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Магомедтагирова, 161Г, Махачкала
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Я встречу вас в аэропорту или у вашего отеля в Махачкале или Каспийске и после экскурсии привезу обратно
  • Оптимальное количество участников — до 4 человек (по запросу готов принять до 6 человек, доплата составит 1500 руб. с каждого пассажира сверх четырёх)
  • Пожалуйста, выбирайте одежду, закрывающую колени и плечи. Ваше уважительное отношение к обычаям нашего региона — залог дагестанского гостеприимства
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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