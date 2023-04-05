Что вас ожидает:

Самый большой в Евразии песчаный бархан Сары-Кум. На подъезде откроются врата каньона, проедем территорию ГлавРыбы, заедем на территорию Миатлинского ГЭС (обязательно паспорта для пропуска на КПП) и тоннель в скале протяженностью 1200 метров, вот мы и внутри каньона.

Далее пещера « Нохъо», подвесные мосты, канатная дорога и кофейня в скале. Теперь посмотрим каньон с высоты 999 метров, и с главной смотровой в пгт Дубки. Едем на смотровую «Язык Тролля» и водохранилище Черкеевского ГЭС (при желании можно искупаться). Едем обратно в Махачкалу, а по пути увидите вечерний город и море с высоты птичьего полета. Впечатлений хватит на долго!

Важная информация: