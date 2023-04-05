Вас ждёт «пустыня» среди зелёных, цветущих садов Дагестана.
Платина, самые красивые смотровые площадки и бирюзовая вода, прогулки на катере вблизи водопадов, плачущие скалы и многое другое.
Платина, самые красивые смотровые площадки и бирюзовая вода, прогулки на катере вблизи водопадов, плачущие скалы и многое другое.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Бархан
- Каньон
- Катера водопады
- Смотровые пещеры
- Платины
- Водохранилища (можно искупаться)
- Вид на ночной город с высоты птичьего полета и многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Самый большой в Евразии песчаный бархан Сары-Кум. На подъезде откроются врата каньона, проедем территорию ГлавРыбы, заедем на территорию Миатлинского ГЭС (обязательно паспорта для пропуска на КПП) и тоннель в скале протяженностью 1200 метров, вот мы и внутри каньона.
Далее пещера « Нохъо», подвесные мосты, канатная дорога и кофейня в скале. Теперь посмотрим каньон с высоты 999 метров, и с главной смотровой в пгт Дубки. Едем на смотровую «Язык Тролля» и водохранилище Черкеевского ГЭС (при желании можно искупаться). Едем обратно в Махачкалу, а по пути увидите вечерний город и море с высоты птичьего полета. Впечатлений хватит на долго!
Важная информация:
- Я встречу вас в аэропорту или у вашего отеля в Махачкале или Каспийске и после экскурсии привезу обратно.
- Оптимальное количество участников — до 4 человек (по запросу готов принять до 6 человек, доплата составит 1500 руб. с каждого пассажира сверх четырёх).
- Пожалуйста, выбирайте одежду, закрывающую колени и плечи. Ваше уважительное отношение к обычаям нашего региона — залог дагестанского гостеприимства.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Гид
- Дружественная атмосфера
- Фотограф (на ваши камеры)
- Что не входит
- Дополнительные расходы (по желанию)
- Посещение Бархана (2000 руб с группы)
- Обед (600 руб. /чел.)
- Вход на Бархан (150 руб. /чел.)
- Прогулка на катере (4000 руб. с группы)
- Вход в пещеру (500-600 руб. /чел.)
- Зиплайн (1000 руб. /чел.)
- Качели (100 руб. /чел.)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Магомедтагирова, 161Г, МахачкалаЗавершение: Место вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Я встречу вас в аэропорту или у вашего отеля в Махачкале или Каспийске и после экскурсии привезу обратно
- Оптимальное количество участников — до 4 человек (по запросу готов принять до 6 человек, доплата составит 1500 руб. с каждого пассажира сверх четырёх)
- Пожалуйста, выбирайте одежду, закрывающую колени и плечи. Ваше уважительное отношение к обычаям нашего региона — залог дагестанского гостеприимства
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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