Северная Осетия — небольшая кавказская республика, на каждом шагу которой путешественников ждут уникальные пейзажи, каньоны, крутые горы и живописные горные селения с родовыми башнями.
За один день в поездке мы охватим самые яркие и колоритные места этого края, наполнимся богатой историей и познакомимся с местной кухней.
За один день в поездке мы охватим самые яркие и колоритные места этого края, наполнимся богатой историей и познакомимся с местной кухней.
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Что вас ожидает:
- Кармадонское ущелье
- Фиагдонское ущелье
- Башня Курта и Тага
- Некрополь "Город мертвых" в с. Даргавс
- Дзигивсская наскальная крепость
- Кадаргаванский каньон
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Северная Осетия — небольшая кавказская республика, на каждом шагу
которой путешественников ждут уникальные пейзажи, каньоны, крутые горы и живописные горные селения с родовыми башнями. За один день в поездке мы охватим самые яркие и колоритные места этого края, наполнимся богатой историей и познакомимся с местной кухней.
Что вас ожидает
В ходе нашего путешествия мы посетим Кармадонское и Фиагдонское ущелья, увидим древнюю оборонительную башню Курта и Тага — настоящую жемчужину Куртатинского ущелья. В этом ущелье нас ждет и Кадаргаванский каньон, прекрасный и пугающий, где притаился зеркальный переднеазиатский леопард — символ Северной Осетии.
Нанесем визит в древний город мертвых — некрополь Давгарса. Он умышленно построен на неплодородных землях, и представляет собой необычные домики-усыпальницы с многоярусными крышами, в каждом из которых покоится до ста усопших.
На берегу Фиагдона мы рассмотрим Дзигивсскую наскальную крепость, комплекс оборонительных сооружений, построенный на основе скалы и пещер.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на комфортабельном транспорте
- Сопровождение гидом
- Что не входит
- Сувениры
- Обед
- Место начала и завершения?
- Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 17 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- В случае, если вы выбираете на сайте полную оплату на месте гиду наличными, мы свяжемся с вами до экскурсии и попросим внести предоплату.
- Туроператор оставляет за собой право в целях безопасности изменить экскурсионную программу по погодным условиям.
- Что взять с собой?
- Воду и перекус
- Паспорт
- Солнцезащитные очки и крем
- Головной убор
- Наличные деньги
- Аптечку
- Зарядное устройство для гаджетов
- Накануне каждого тура создается чат в вотсап, там мы сообщим номер транспорта
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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