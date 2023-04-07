Северная Осетия — небольшая кавказская республика, на каждом шагу

которой путешественников ждут уникальные пейзажи, каньоны, крутые горы и живописные горные селения с родовыми башнями. За один день в поездке мы охватим самые яркие и колоритные места этого края, наполнимся богатой историей и познакомимся с местной кухней.

Что вас ожидает

В ходе нашего путешествия мы посетим Кармадонское и Фиагдонское ущелья, увидим древнюю оборонительную башню Курта и Тага — настоящую жемчужину Куртатинского ущелья. В этом ущелье нас ждет и Кадаргаванский каньон, прекрасный и пугающий, где притаился зеркальный переднеазиатский леопард — символ Северной Осетии.

Нанесем визит в древний город мертвых — некрополь Давгарса. Он умышленно построен на неплодородных землях, и представляет собой необычные домики-усыпальницы с многоярусными крышами, в каждом из которых покоится до ста усопших.

На берегу Фиагдона мы рассмотрим Дзигивсскую наскальную крепость, комплекс оборонительных сооружений, построенный на основе скалы и пещер.