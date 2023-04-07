Путешествие в Северную Осетию

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Северная Осетия — небольшая кавказская республика, на каждом шагу которой путешественников ждут уникальные пейзажи, каньоны, крутые горы и живописные горные селения с родовыми башнями.

За один день в поездке мы охватим самые яркие и колоритные места этого края, наполнимся богатой историей и познакомимся с местной кухней.
Путешествие в Северную Осетию
Путешествие в Северную Осетию
Путешествие в Северную Осетию
Путешествие в Северную Осетию
Путешествие в Северную Осетию
Путешествие в Северную Осетию
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Кармадонское ущелье
  • Фиагдонское ущелье
  • Башня Курта и Тага
  • Некрополь "Город мертвых" в с. Даргавс
  • Дзигивсская наскальная крепость
  • Кадаргаванский каньон
  • Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Северная Осетия — небольшая кавказская республика, на каждом шагу
которой путешественников ждут уникальные пейзажи, каньоны, крутые горы и живописные горные селения с родовыми башнями. За один день в поездке мы охватим самые яркие и колоритные места этого края, наполнимся богатой историей и познакомимся с местной кухней.

Что вас ожидает

В ходе нашего путешествия мы посетим Кармадонское и Фиагдонское ущелья, увидим древнюю оборонительную башню Курта и Тага — настоящую жемчужину Куртатинского ущелья. В этом ущелье нас ждет и Кадаргаванский каньон, прекрасный и пугающий, где притаился зеркальный переднеазиатский леопард — символ Северной Осетии.
Нанесем визит в древний город мертвых — некрополь Давгарса. Он умышленно построен на неплодородных землях, и представляет собой необычные домики-усыпальницы с многоярусными крышами, в каждом из которых покоится до ста усопших.
На берегу Фиагдона мы рассмотрим Дзигивсскую наскальную крепость, комплекс оборонительных сооружений, построенный на основе скалы и пещер.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на комфортабельном транспорте
  • Сопровождение гидом
Что не входит
  • Сувениры
  • Обед
Место начала и завершения?
Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 17 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • В случае, если вы выбираете на сайте полную оплату на месте гиду наличными, мы свяжемся с вами до экскурсии и попросим внести предоплату.
  • Туроператор оставляет за собой право в целях безопасности изменить экскурсионную программу по погодным условиям.
  • Что взять с собой?
  • Воду и перекус
  • Паспорт
  • Солнцезащитные очки и крем
  • Головной убор
  • Наличные деньги
  • Аптечку
  • Зарядное устройство для гаджетов
  • Накануне каждого тура создается чат в вотсап, там мы сообщим номер транспорта
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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