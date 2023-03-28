Огни Дагестана в марте
Маршрут не требует специальной физической подготовки и будет под силу даже детям и новичкам в туризме.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие, экскурсия по Махачкале
13:30 сбор группы в аэропорту Махачкалы.
14:00 сбор группы от центральных отелей в Махачкале и на ж. д. в.
Начало - 14:00, программа дня: обзорная экскурсия по Махачкале - город-порт, молодая столица. Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Гуниб - Гамсутль - Чох
Завтрак 07:00.
Начало программы дня 07:30.
Переезд в Гунибский район - аул-призрак Гамсутль - высокогорный аул Чох – Верхний Гуниб - «Беседка Шамиля» - «Царская поляна» - Гунибская крепость - «Ворота Шамиля».
Обед. (Вкл. в стоимость)
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.
Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - бархан Сарыкум
Завтрак 07:00.
Начало программы дня 07:30.
Переезд к Сулакскому каньону – смотровые площадки с видами на Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС.
Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу - рыбное хозяйство «Янтарное».
Обед (вкл. в стоимость).
Бархан Сарыкум.
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Километраж за день: 280 км., продолжительность 9 часов.
Экскурсия по Дербенту, отъезд
Завтрак 07:00.
Начало программы дня 07:30: Избербаш - Дербент – аэропорт Махачкалы (километраж за день:220 км.)
Программа дня: переезд в Дербент– Обзорная экскурсия по Дербенту - крепостная стена Даг-Бары - цитадель Нарын-кала – Джума-мечеть - экраноплан Лунь - прогулка по магалам старого города.
Возможность попробовать самые вкусные в мире национальные Чуду и Хинкал!
Обед (вкл. в стоимость).
15:00 групповой трансфер в аэропорт Махачкалы к вечерним рейсам, позже 18:00.
Километраж за день: 220 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице и/или в гостевом доме.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:
|РАЗМЕЩЕНИЕ ПО МАРШРУТУ
|Даты заездов:
|Размещение
|Twin/Double
|Single
|Triple*
|2Ad+1Ch (10-16 лет)
|Гостиничный комплекс Океан, г. Избербаш 3*
|01.03, 05.03, 08.03, 12.03, 15.03, 19.03, 22.03, 26.03, 29.03.2023
|48000
|34000
|69000
|66000
Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).
Double — двухместный номер (одна двухспальная кровать).
Single — одноместный номер.
Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
2Ad+1Ch— номер на двух взрослых и ребенка 10-12 лет.
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Варианты проживания
Гостиница «Океан»
Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.
Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.
В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура по прибытию
- Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду в заключительный день тура
- Размещение по программе тура
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Питание: завтраки в отеле + 3 обеда по маршруту экскурсий (меню под запросы туристов не меняется. Если у туриста диета или он вегетарианец, то вопрос решается с гидами на месте. Возможна самостоятельная покупка еды)
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий
- Экологические сборы заповедников
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Средняя стоимость ужина в ресторанах в пределах 500 – 700 руб. на человека
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Питание, не указанное в программе тура
- Место начала и завершения?
- г. Махачкала
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Будет ли в моём номере кондиционер?
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
- Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица – российский рубль.
- На каком автомобиле проводятся экскурсии?
В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:
- Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также в Дагестане проводятся на туристических автобусах, как большей так и меньшей ёмкости:
- большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52;
- малотоннажные по вместимости автобусы типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места;
- В горных районах Кавказа: Осетия, Чечня, Ингушетия и в Дагестане экскурсии проводятся на малотоннажных по вместимости автобусах типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места.
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.
- Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также в Дагестане проводятся на туристических автобусах, как большей так и меньшей ёмкости:
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору