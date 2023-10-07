Огни весеннего Дагестана с заездом в среду

5
3 отзыва
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Живописные водопады и каньоны, заброшенные аулы и древние города, мечети и крепости — все это ожидает Вас в ранней весной в Дагестане.

Во время небольшого путешествия по одной из кавказских республик Вы сделаете немало фотографий на фоне великолепных гор и прочувствуете особую атмосферу этого гостеприимного региона России! Заезды по средам: еженедельно с 06.03.2024.
Огни весеннего Дагестана с заездом в среду
Огни весеннего Дагестана с заездом в среду
Огни весеннего Дагестана с заездом в среду
Огни весеннего Дагестана с заездом в среду
Огни весеннего Дагестана с заездом в среду
Огни весеннего Дагестана с заездом в среду
Огни весеннего Дагестана с заездом в среду
Огни весеннего Дагестана с заездом в среду
Огни весеннего Дагестана с заездом в среду
Огни весеннего Дагестана с заездом в среду
Огни весеннего Дагестана с заездом в среду
Огни весеннего Дагестана с заездом в среду
Огни весеннего Дагестана с заездом в среду
Огни весеннего Дагестана с заездом в среду
Огни весеннего Дагестана с заездом в среду
Огни весеннего Дагестана с заездом в среду
Огни весеннего Дагестана с заездом в среду
Огни весеннего Дагестана с заездом в среду
Огни весеннего Дагестана с заездом в среду
Огни весеннего Дагестана с заездом в среду
Ближайшие даты:
6
мар
13
мар
20
мар
27
мар

Что вас ожидает:

Сулакский каньон
Сулакский каньон
Восхитимся красотой творения природы, растянувшегося по территории Дагестана на десятки километров
Аул-призрак
Аул-призрак
Узнаем, какие загадки хранит некогда густонаселённый и величественный горный аул
Аутентичная кавказская кухня
Аутентичная кавказская кухня
Попробуем ароматные и сочные блюда кавказской кухни

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, бархан Сарыкум, обзорная экскурсия по Махачкале

  • 13:00 Сбор группы от центрального отеля в Махачкале: ЖАК, ул. Ирчи Казака, д. 31А.
  • 13:15 Сбор группы на ж. д. вокзале в Махачкале.
  • 13:45 Сбор группы в аэропорту Махачкалы.

14:00 Начало программы дня.

Программа дня:

Бархан Сарыкум — обзорная экскурсия по Махачкале: город-порт, молодая столица.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Прибытие, бархан Сарыкум, обзорная экскурсия по МахачкалеПрибытие, бархан Сарыкум, обзорная экскурсия по МахачкалеПрибытие, бархан Сарыкум, обзорная экскурсия по МахачкалеПрибытие, бархан Сарыкум, обзорная экскурсия по Махачкале
2 день

Гамсутль, Чох, Карадахская теснина

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30:переезд в Гунибский район — аул-призрак Гамсутль — панорама высокогорного аула Чох — Карадахская теснина.

Обед (вкл. в стоимость).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Километраж за день — 315 км., продолжительность — 9 часов.

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может меняться.

Гамсутль, Чох, Карадахская теснинаГамсутль, Чох, Карадахская теснинаГамсутль, Чох, Карадахская теснинаГамсутль, Чох, Карадахская теснина
3 день

Экраноплан Лунь, обзорная экскурсия по Дербенту

08:00Начало программы дня.

Программа дня:

Переезд в Южный Дагестан — экраноплан Лунь обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала.

Обед (вкл. в стоимость).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск

Километраж за день — 190 км, продолжительность — 8-9 часов.

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может меняться.

Экраноплан Лунь, обзорная экскурсия по ДербентуЭкраноплан Лунь, обзорная экскурсия по ДербентуЭкраноплан Лунь, обзорная экскурсия по ДербентуЭкраноплан Лунь, обзорная экскурсия по Дербенту
4 день

Сулакский каньон, рыбное хозяйство Янтарное, отъезд

07:30Начало программы дня

Программа дня:

Сулакский каньон — смотровые площадки с видами на Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищурыбное хозяйство «Янтарное».

Обед (вкл. в стоимость).

Километраж за день — 280 км, продолжительность — 8 часов.

15:00 Трансфер в аэропорт/на вокзал Махачкалы к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Сулакский каньон, рыбное хозяйство Янтарное, отъездСулакский каньон, рыбное хозяйство Янтарное, отъездСулакский каньон, рыбное хозяйство Янтарное, отъездСулакский каньон, рыбное хозяйство Янтарное, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура ЗА НОМЕР в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеПериод действия цены/даты заезда

Twin/Double

Single

Triple*

2Ad+1Ch

ГК Океан 3*, г. Избербаш 01.03.2023 - 06.04.202450000340007200069000
Отель AZIMUT 4*, г. Каспийск03.03, 06.03, 10.03, 17.03, 24.03, 31.03.202456000420007800071000

* при трехместном варианте размещения гостиницы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

2Ad+1Ch— номер на двух взрослых и ребенка 10-16 лет.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Варианты проживания

Гостиница «Океан»

3 ночи

Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.

Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.

В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.

Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»

Отель «AZIMUT»

3 ночи

Отель «AZIMUT Каспийск» расположен в Каспийске, в 1,3 км от пляжа Лагуна.

К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и фитнес-центр. Стойка регистрации открыта круглосуточно.

На всей территории комплекса работает бесплатный Wi-Fi. Кроме того, организована доставка еды и напитков в номер.

При отеле работает бар. В некоторых номерах обустроена кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром. По утрам в гостинице сервируют завтрак «шведский стол».

В отеле «AZIMUT Каспийск» гости могут отдыхать на террасе.

Отель «AZIMUT»Отель «AZIMUT»Отель «AZIMUT»Отель «AZIMUT»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура по прибытии
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду в заключительный день тура
  • Размещение в отеле по программе тура
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 3 обеда по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзала Махачкалы, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха;
  • для посещения заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и нескользящей подошве;
  • вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя (они пригодятся в случае похолодания);
  • головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах вне зависимости от сезона;
  • одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца;
  • при посещении святынь понадобиться соответствующая одежда: в мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица — российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:

  • Микроавтобусы вместимостью до 19 человек и туристические автобусы вместимостью до 50 человек.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура.

Какие есть особенности организации питания в период Рамадана?

Столовая в период Рамадана в отеле Океан 3* не работает. Завтраки организовываются в других кафе. Например, в кафе “Тарелка” в Избербаше.

Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?

Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.

Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?

Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
7 окт 2023
Купили тур по Кавказу 12 дней у компании Большая Страна, Яркие образы Кавказа. Всё прошло на высшем уровне. С 1 по 12 дней тура просто наслаждались красотами Кавказа, всё очень впечатлило. Спасибо всем организаторам тура, так же отличные гиды: Елизавета, Григорий, Дарья, Магомед, Ибрагим. По возможности ещё раз воспользуемся услугами компании, Рекомендую Всем. Огромное спасибо.!!!!!!
Купили тур по Кавказу 12 дней у компании Большая Страна, Яркие образы Кавказа. Всё прошло на
Л
6 окт 2023
Всё супер!!!
Е
6 окт 2023
Нашим гидом была Ляна. Я в восторге от общения!!! Умная, доброжелательная, отзывчивая! Рассказывала очень интересно, я много узнала познавательного!! Водитель тоже был на высоте!!! Организация отличная, все продумано до мелочей!!!! Обязательно отправляйтесь в, Дагестан!!!! Это стоит того! И, конечно, с Большой Страной! Поехала первый раз от этого туроператора и была очень приятно удивлена! Благодарю всех, кто принимал участие для того, чтобы я спокойно и отлично отдохнула! Благодарю весь персонал!!!! Все очень вежливы, корректны, обязательны!!!!! Обязательно поеду ещё от Большой Страны! Я очень довольна!
Нашим гидом была Ляна. Я в восторге от общения!!! Умная, доброжелательная, отзывчивая! Рассказывала очень интересно, яНашим гидом была Ляна. Я в восторге от общения!!! Умная, доброжелательная, отзывчивая! Рассказывала очень интересно, яНашим гидом была Ляна. Я в восторге от общения!!! Умная, доброжелательная, отзывчивая! Рассказывала очень интересно, яНашим гидом была Ляна. Я в восторге от общения!!! Умная, доброжелательная, отзывчивая! Рассказывала очень интересно, яНашим гидом была Ляна. Я в восторге от общения!!! Умная, доброжелательная, отзывчивая! Рассказывала очень интересно, яНашим гидом была Ляна. Я в восторге от общения!!! Умная, доброжелательная, отзывчивая! Рассказывала очень интересно, яНашим гидом была Ляна. Я в восторге от общения!!! Умная, доброжелательная, отзывчивая! Рассказывала очень интересно, яНашим гидом была Ляна. Я в восторге от общения!!! Умная, доброжелательная, отзывчивая! Рассказывала очень интересно, яНашим гидом была Ляна. Я в восторге от общения!!! Умная, доброжелательная, отзывчивая! Рассказывала очень интересно, яНашим гидом была Ляна. Я в восторге от общения!!! Умная, доброжелательная, отзывчивая! Рассказывала очень интересно, я

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