Во время небольшого путешествия по одной из кавказских республик Вы сделаете немало фотографий на фоне великолепных гор и прочувствуете особую атмосферу этого гостеприимного региона России! Заезды по средам: еженедельно с 06.03.2024.
мар
мар
мар
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие, бархан Сарыкум, обзорная экскурсия по Махачкале
- 13:00 Сбор группы от центрального отеля в Махачкале: ЖАК, ул. Ирчи Казака, д. 31А.
- 13:15 Сбор группы на ж. д. вокзале в Махачкале.
- 13:45 Сбор группы в аэропорту Махачкалы.
14:00 Начало программы дня.
Программа дня:
Бархан Сарыкум — обзорная экскурсия по Махачкале: город-порт, молодая столица.
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Гамсутль, Чох, Карадахская теснина
Завтрак 07:00.
Начало программы дня 07:30:переезд в Гунибский район — аул-призрак Гамсутль — панорама высокогорного аула Чох — Карадахская теснина.
Обед (вкл. в стоимость).
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Километраж за день — 315 км., продолжительность — 9 часов.
Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может меняться.
Экраноплан Лунь, обзорная экскурсия по Дербенту
08:00Начало программы дня.
Программа дня:
Переезд в Южный Дагестан — экраноплан Лунь — обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала.
Обед (вкл. в стоимость).
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск
Километраж за день — 190 км, продолжительность — 8-9 часов.
Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может меняться.
Сулакский каньон, рыбное хозяйство Янтарное, отъезд
07:30Начало программы дня
Программа дня:
Сулакский каньон — смотровые площадки с видами на Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу — рыбное хозяйство «Янтарное».
Обед (вкл. в стоимость).
Километраж за день — 280 км, продолжительность — 8 часов.
15:00 Трансфер в аэропорт/на вокзал Махачкалы к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура ЗА НОМЕР в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Период действия цены/даты заезда
Twin/Double
Single
Triple*
2Ad+1Ch
|ГК Океан 3*, г. Избербаш
|01.03.2023 - 06.04.2024
|50000
|34000
|72000
|69000
|Отель AZIMUT 4*, г. Каспийск
|03.03, 06.03, 10.03, 17.03, 24.03, 31.03.2024
|56000
|42000
|78000
|71000
* при трехместном варианте размещения гостиницы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).
Double — двухместный номер (одна двухспальная кровать).
Single — одноместный номер.
Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
2Ad+1Ch— номер на двух взрослых и ребенка 10-16 лет.
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Варианты проживания
Гостиница «Океан»
Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.
Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.
В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.
Отель «AZIMUT»
Отель «AZIMUT Каспийск» расположен в Каспийске, в 1,3 км от пляжа Лагуна.
К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и фитнес-центр. Стойка регистрации открыта круглосуточно.
На всей территории комплекса работает бесплатный Wi-Fi. Кроме того, организована доставка еды и напитков в номер.
При отеле работает бар. В некоторых номерах обустроена кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром. По утрам в гостинице сервируют завтрак «шведский стол».
В отеле «AZIMUT Каспийск» гости могут отдыхать на террасе.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура по прибытии
- Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду в заключительный день тура
- Размещение в отеле по программе тура
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Питание: завтраки в отеле + 3 обеда по маршруту экскурсий
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзала Махачкалы, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Питание, не указанное в программе тура
- Место начала и завершения?
- г. Махачкала
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха;
- для посещения заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и нескользящей подошве;
- вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя (они пригодятся в случае похолодания);
- головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах вне зависимости от сезона;
- одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца;
- при посещении святынь понадобиться соответствующая одежда: в мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Будет ли в моём номере кондиционер?
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
- Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица — российский рубль.
- На каком автомобиле проводятся экскурсии?
В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:
- Микроавтобусы вместимостью до 19 человек и туристические автобусы вместимостью до 50 человек.
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.
- Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?
Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура.
- Какие есть особенности организации питания в период Рамадана?
Столовая в период Рамадана в отеле Океан 3* не работает. Завтраки организовываются в других кафе. Например, в кафе “Тарелка” в Избербаше.
- Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?
Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.
- Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?
Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору