Песни песков и слияние рек «всех вместе»

Индивидуальная экскурсия на Бархан Сарыкум и каньон Сулака в Дагестане

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У песков пустынь особая романтика, разные пески звучат по-разному, слышали выражение «пески поют», я приглашаю всех в путешествие на Бархан Сарыкум, кусочек пустыни в стране камней. Вы услышите рассказы о том, как появилось это чудо природы в Дагестане, истории и мифы.
Песни песков и слияние рек «всех вместе»
Песни песков и слияние рек «всех вместе»
Песни песков и слияние рек «всех вместе»
Песни песков и слияние рек «всех вместе»
Песни песков и слияние рек «всех вместе»
Песни песков и слияние рек «всех вместе»
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Что вас ожидает:

  • Однодневный тур выезд из Махачкалы по следующим локациям:
  • Бархан-Сарыкум
  • Форелевое хозяйство
  • Динпарк
  • Пещера подвесной мост
  • Дубовая роща
  • Сулакский каньон на все три смотровые площадки
  • Черкейская водохранилища
  • Буйнакский перевал
  • Смотровая Тарки-Тау
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Бархан Сарыкум и Сулакский каньон.
  • Река Сулак образовалась каньон, самый глубокий в Европе, когда-то более 100 лет назад река называлась Койсу, что с кумыкского языка переводится как «Овечьи Воды». А вот Сулак — слово из аварского языка и считается, что означает оно «все вместе», то есть река, в которую сливаются остальные реки. По сути так оно и есть — Сулак начинается там, где сходятся реки Андийское Койсу и Аварское Койсу, каждая из которых также собирает в свое течение множество горных речек. Вот так вот «все вместе» они устремляют свои воды к Каспийскому морю среди горных вершин.
  • По пути к каньон мы заедем с вами в небольшой уголок природы «Динпарк», где в пруду живут лебеди, заедем попробовать наисвежайшей рыбы в форелевом хозяйстве. Желающие пощекотать свои нервы посетят пещеру Нохъо и подвесной мост, пролетят на зиплайне над каньоном. Увидеть красоту Сулакского каньон нам позволят три смотровые площадки, среди них и «язык тролля» (таких в Дагестане несколько и я расскажу о тех, которые стоит посетить), мы спустимся к Чиркейскому водохранилищу и его голубая гладь растопит ваши сердца. Путь наш завершится в Махачкале.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер и полное сопровождение гида включены в цену программы
Что не входит
  • Билет на бархан
  • Питание (обед в форелевом хозяйстве — 800-1000 руб. /чел.)
  • Прогулка на катере — 7000 руб. /группу, или 1000 руб. /чел.
  • Полет на зиплайне (опционально) — 500/1000 руб. /чел.
  • Вход в пещеру Нохъо — 500 руб. /чел.
  • Дополнительно по предварительной договоренности можно организовать прогулки на лошадях, сап-серфинг, поездку на квадроциклах, ночевку в горах
Место начала и завершения?
Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 20 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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