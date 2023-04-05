Индивидуальная экскурсия на Бархан Сарыкум и каньон Сулака в Дагестане
У песков пустынь особая романтика, разные пески звучат по-разному, слышали выражение «пески поют», я приглашаю всех в путешествие на Бархан Сарыкум, кусочек пустыни в стране камней. Вы услышите рассказы о том, как появилось это чудо природы в Дагестане, истории и мифы.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Однодневный тур выезд из Махачкалы по следующим локациям:
- Бархан-Сарыкум
- Форелевое хозяйство
- Динпарк
- Пещера подвесной мост
- Дубовая роща
- Сулакский каньон на все три смотровые площадки
- Черкейская водохранилища
- Буйнакский перевал
- Смотровая Тарки-Тау
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Бархан Сарыкум и Сулакский каньон.
- Река Сулак образовалась каньон, самый глубокий в Европе, когда-то более 100 лет назад река называлась Койсу, что с кумыкского языка переводится как «Овечьи Воды». А вот Сулак — слово из аварского языка и считается, что означает оно «все вместе», то есть река, в которую сливаются остальные реки. По сути так оно и есть — Сулак начинается там, где сходятся реки Андийское Койсу и Аварское Койсу, каждая из которых также собирает в свое течение множество горных речек. Вот так вот «все вместе» они устремляют свои воды к Каспийскому морю среди горных вершин.
- По пути к каньон мы заедем с вами в небольшой уголок природы «Динпарк», где в пруду живут лебеди, заедем попробовать наисвежайшей рыбы в форелевом хозяйстве. Желающие пощекотать свои нервы посетят пещеру Нохъо и подвесной мост, пролетят на зиплайне над каньоном. Увидеть красоту Сулакского каньон нам позволят три смотровые площадки, среди них и «язык тролля» (таких в Дагестане несколько и я расскажу о тех, которые стоит посетить), мы спустимся к Чиркейскому водохранилищу и его голубая гладь растопит ваши сердца. Путь наш завершится в Махачкале.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер и полное сопровождение гида включены в цену программы
- Что не входит
- Билет на бархан
- Питание (обед в форелевом хозяйстве — 800-1000 руб. /чел.)
- Прогулка на катере — 7000 руб. /группу, или 1000 руб. /чел.
- Полет на зиплайне (опционально) — 500/1000 руб. /чел.
- Вход в пещеру Нохъо — 500 руб. /чел.
- Дополнительно по предварительной договоренности можно организовать прогулки на лошадях, сап-серфинг, поездку на квадроциклах, ночевку в горах
- Место начала и завершения?
- Махачкала
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 20 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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