ежедневно в 08:00

Что вас ожидает

Все краски Дагестана

Вы увидите бархан Сарыкум — крупнейший песчаный бархан в Европе. Оцените живописное Чиркейское водохранилище, проедете на джипах по орехово-айвовому саду и рассмотрите с высоты знаменитый Сулакский каньон, окруженный Гимринским хребтом. А также прокатитесь на катере под водопадами, погуляете по рыбной ферме, заглянете в зоопарк и посетите колоритный поселок Старый Зубутли.

Дагестан изнутри

Дагестан — теплая, гостеприимная и очень дружелюбная республика. Мы расскажем, как живут здесь люди: какие древние традиции соблюдают, как проводят свободное время, что едят и пьют. Расшифруем местные обычаи, поделимся дагестанскими легендами и раскроем историю образования его природных сокровищ. Кроме того, вы узнаете о причинах и последствиях стремительно растущего туризма в регионе.

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