ежедневно в 08:00

Из Махачкалы — в самые живописные места Дагестана!

Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское водохранилище и прогулка на катере за 1 день

Приглашаем в насыщенное, яркое и фантастически красивое путешествие! Вы полюбуетесь бирюзовыми реками, каньонами, величественными горами и золотистыми песками.

Проплывете на катере под водопадами, побываете в местном рыбном хозяйстве и узнаете самое интересное о дагестанских традициях, природе, кухне и менталитете.
Из Махачкалы — в самые живописные места Дагестана!
Из Махачкалы — в самые живописные места Дагестана!
Из Махачкалы — в самые живописные места Дагестана!
Из Махачкалы — в самые живописные места Дагестана!
Из Махачкалы — в самые живописные места Дагестана!
Из Махачкалы — в самые живописные места Дагестана!
Из Махачкалы — в самые живописные места Дагестана!
Из Махачкалы — в самые живописные места Дагестана!
Из Махачкалы — в самые живописные места Дагестана!
Из Махачкалы — в самые живописные места Дагестана!
Из Махачкалы — в самые живописные места Дагестана!
Из Махачкалы — в самые живописные места Дагестана!
Из Махачкалы — в самые живописные места Дагестана!
Из Махачкалы — в самые живописные места Дагестана!
Из Махачкалы — в самые живописные места Дагестана!

Что вас ожидает

Все краски Дагестана

Вы увидите бархан Сарыкум — крупнейший песчаный бархан в Европе. Оцените живописное Чиркейское водохранилище, проедете на джипах по орехово-айвовому саду и рассмотрите с высоты знаменитый Сулакский каньон, окруженный Гимринским хребтом. А также прокатитесь на катере под водопадами, погуляете по рыбной ферме, заглянете в зоопарк и посетите колоритный поселок Старый Зубутли.

Дагестан изнутри

Дагестан — теплая, гостеприимная и очень дружелюбная республика. Мы расскажем, как живут здесь люди: какие древние традиции соблюдают, как проводят свободное время, что едят и пьют. Расшифруем местные обычаи, поделимся дагестанскими легендами и раскроем историю образования его природных сокровищ. Кроме того, вы узнаете о причинах и последствиях стремительно растущего туризма в регионе.

Организационные детали

  • Экскурсию проведет один из профессиональных гидов нашего агентства
  • В стоимость включены: завтрак (бургер и травяной чай), комплексный обед, транспорт, поездка на джипах, прогулка на катере, все входные билеты, вода и важные салфетки в дороге
  • По желанию вы сможете прокатиться на зиплайне и квадроцикле. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.
  • Для оформления пропуска нам понадобятся ваши паспортные данные

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у музея «Россия — моя история»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 08:00

Анна
Анна
Мы команда гидов по всей России. Уже несколько лет проводим экскурсии в Москве, Санкт-Петербурге, на Байкале, Алтае, в Мурманске, Дагестане, по Золотому кольцу. Приглашаем вас посетить наши прогулки и туры: вы получите первоклассный сервис, новые знания и яркие эмоции!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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