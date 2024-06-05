Трансфер в Махачкале

Найдено 11 экскурсий в категории «Трансфер» в Махачкале, цены от 3 200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер по Дагестану на авто бизнес-класса
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Трансфер по Дагестану на авто бизнес-класса
Быстро и с комфортом доехать до любой точки страны
«Цена за трансфер по другим направлениям обговаривается отдельно в личной переписке»
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3 500 за всё до 6 чел.
Вдоль Каспия в Дербент: основные достопримечательности и отдых на море
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
46 отзывов
Вдоль Каспия в Дербент: основные достопримечательности и отдых на море
Начало: По договоренности (Махачкала/Каспийск)
Расписание: В любой день, начало 08:30.
23 июня в 08:30
24 июня в 08:30
10 400 за всё до 4 чел.
Песни песков и слияние рек «всех вместе»
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Песни песков и слияние рек «всех вместе»
Начало: Махачкала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500 за всё до 4 чел.
Легендарный аул мастеров Кубачи и затерянное село Кала-Корейш
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Легендарный аул мастеров Кубачи и затерянное село Кала-Корейш
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 7 чел.
Озеро Казеной-ам, Ботлих, город Шали и древнее село Хой
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Озеро Казеной-ам, Ботлих, город Шали и древнее село Хой
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00,10:00,11:00,12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон на комфортабельном джипе
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
Сулакский каньон на комфортабельном джипе
Начало: Махачкала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 5 чел.
Загадочные красоты Дагестана: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
Индивидуальная
12 часов
Загадочные красоты Дагестана: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
Начало: По договоренности
Расписание: в любое время
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 7 чел.
Дербент - туристический, самый любимый город В.В. Путина
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
Дербент - туристический, самый любимый город В.В. Путина
Начало: Ул. Буганова, 14
Расписание: По колендарю
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
40003 600 за человека
Грозный с посещением музея Ахмата-Хаджи Кадырова - Шали - Аргун
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Грозный с посещением музея Ахмата-Хаджи Кадырова - Шали - Аргун
Начало: Махачкала, улица Буганова 14
Расписание: По колендарю
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
1435012 915 за всё до 4 чел.
Дербентская крепость «Каспийский монстр» и ночной Фонтан
🚌 На автобусе
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Дербентская крепость «Каспийский монстр» и ночной Фонтан
Начало: Махачкала, ул. Буганова 14
Расписание: По колендарю
10 июня в 09:30
11 июня в 09:45
1400012 600 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Махачкале
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Махачкале
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Сегодня в 18:00
Завтра в 00:00
3 200 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Трансфер по Дагестану на авто бизнес-класса
    Всё отлично. Вовремя, комфортно, интересно. Рекомендую всем.
  • К
    Кристина
    29 апреля 2024
    Озеро Казеной-ам, Ботлих, город Шали и древнее село Хой
    Очень понравилась эта поездка и гид Магомед. Живописное озеро к которому мы не могли попасть два года и вот, наконец, добрались благодаря нашему гиду.
  • Л
    Луиза
    30 марта 2024
    Вдоль Каспия в Дербент: основные достопримечательности и отдых на море
    Мы в восторге от экскурсии!!! У нас был самый лучший гид и самый лучший водитель!!! Душевная обстановка, удобный транспорт…. На
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    обширной скале посетили Дербентскую крепость. В самой крепости есть небольшой археологический музей, интересный взрослым и детям. С высоты открывается восхитительная панорама города, которому 5 тысяч лет!!! В местном кафе готовят очень вкусные национальные блюда!!! Постоянно преследует впечатление, что ты находишься не в России, а где-то за границей. Всем рекомендую!!!

  • Ю
    Юлия
    18 марта 2024
    Легендарный аул мастеров Кубачи и затерянное село Кала-Корейш
    Экскурсия интересная, квалифицированный гид, транспорт комфортный, рекомендуем.
  • И
    Ирина
    17 марта 2024
    Озеро Казеной-ам, Ботлих, город Шали и древнее село Хой
    Поистине волшебное место -Дагестан!!! Горы, море, водопады, озера - сказка!!!Благодарю Магомеда, за его профессионализм (ходячая энциклопедия), за тактичность за порядочность
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    и за свою причастность!!! Ты познакомил нас со своей родиной, с такой любовью к ней и к своему делу!!! Хочется ещё добавить, про народ Дагестана, честный, открытый, добрый, культурный!!! Оставляем все стереотипы и едем отдыхать теперь только к вам!!! Отныне моё сердце принадлежит Дагестану ❤️

  • Е
    Евгения
    7 января 2024
    Озеро Казеной-ам, Ботлих, город Шали и древнее село Хой
    Экскурсия очень познавательная:остановки в исторических местах про которые Магомед очень интересно рассказывает, обозрные смотровые площадки просто восхищают, но самое неожиданное,
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    когда на красивой смотровой Магомед начал играть нам на национальном инструменте. Магомед замечательный экскурсовод, гид, рекомендую заказывать экскурсии, т. к. не пожалеете.

  • С
    Светлана
    25 сентября 2023
    Песни песков и слияние рек «всех вместе»
    Поездка с гидом Абубакаром к сулакскому каньону выпала на день рождение!!! Он провез нас по самым красивым местам, организовал шикарное
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    и незабываемое поздравление на вершине гор. Посетили Барзан Сарыкум, пещеру Ньохо. Никакой спешки, все везде посмотрели, покатались на зиплайне и в завершении дня отвез в пекарню Париж, где поистине вкусные местные сладости! В восторге, однозначно только этот гид, Абубакр выше всех похвал!

  • А
    Анна
    15 сентября 2023
    Песни песков и слияние рек «всех вместе»
    Выражаем огромную благодарность Гиду Абубакару за замечательную, интереснейшую экскурсию. Спасибо, Вам огромное за Ваш подход и интересные рассказы. Мы в восторге))))) Обязательно придем на другие.
  • О
    Ольга
    29 августа 2023
    Легендарный аул мастеров Кубачи и затерянное село Кала-Корейш
    Вот куда точно нужно поехать в Дагестане, так это Кубачи. Красивейшая дорога по скалистой местности, неимоверной красоты природа, ландшафты, люди.
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    Ювелирное мастерство живёт в городе вне зависимости от развала, перестройки и прочих катаклизмов. Руководитель музея при ювелирном заводе показал свою стойкостью, преданностью к искусству. Мы поднимались на башню и с высоты птичьего палета рассматривали город. Оттуда просто не хотелось уходить. Если бы можно было как-то забрать этот мир с собой.

  • М
    Мишкина
    2 июля 2023
    Песни песков и слияние рек «всех вместе»
    Шикарные виды, море впечатлений, отдельное спасибо гиду Абубакар, рассказывал и показывал не заученными словами, а просто и непринуждённо, профессиональный водитель.
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    Хотелось больше и больше его слушать и любоваться превосходными видами, наивкуснейший обед, попробовала разные национальные блюда. Всем очень советую и рекомендую поездку в этот прекрасный край и гида Абубакар!!! Рекомендую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Трансфер»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Трансфер по Дагестану на авто бизнес-класса
  2. Вдоль Каспия в Дербент: основные достопримечательности и отдых на море
  3. Песни песков и слияние рек «всех вместе»
  4. Легендарный аул мастеров Кубачи и затерянное село Кала-Корейш
  5. Озеро Казеной-ам, Ботлих, город Шали и древнее село Хой
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
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