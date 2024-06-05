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и за свою причастность!!! Ты познакомил нас со своей родиной, с такой любовью к ней и к своему делу!!! Хочется ещё добавить, про народ Дагестана, честный, открытый, добрый, культурный!!! Оставляем все стереотипы и едем отдыхать теперь только к вам!!! Отныне моё сердце принадлежит Дагестану ❤️