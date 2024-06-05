1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Трансфер по Дагестану на авто бизнес-класса
Быстро и с комфортом доехать до любой точки страны
«Цена за трансфер по другим направлениям обговаривается отдельно в личной переписке»
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Вдоль Каспия в Дербент: основные достопримечательности и отдых на море
Начало: По договоренности (Махачкала/Каспийск)
Расписание: В любой день, начало 08:30.
23 июня в 08:30
24 июня в 08:30
10 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Песни песков и слияние рек «всех вместе»
Начало: Махачкала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Легендарный аул мастеров Кубачи и затерянное село Кала-Корейш
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Озеро Казеной-ам, Ботлих, город Шали и древнее село Хой
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00,10:00,11:00,12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сулакский каньон на комфортабельном джипе
Начало: Махачкала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Загадочные красоты Дагестана: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
Начало: По договоренности
Расписание: в любое время
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Групповая
10 часов
Дербент - туристический, самый любимый город В.В. Путина
Начало: Ул. Буганова, 14
Расписание: По колендарю
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
40003 600₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Грозный с посещением музея Ахмата-Хаджи Кадырова - Шали - Аргун
Начало: Махачкала, улица Буганова 14
Расписание: По колендарю
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
1435012 915₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Дербентская крепость «Каспийский монстр» и ночной Фонтан
Начало: Махачкала, ул. Буганова 14
Расписание: По колендарю
10 июня в 09:30
11 июня в 09:45
1400012 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Махачкале
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Сегодня в 18:00
Завтра в 00:00
3 200₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей5 июня 2024Всё отлично. Вовремя, комфортно, интересно. Рекомендую всем.
- ККристина29 апреля 2024Очень понравилась эта поездка и гид Магомед. Живописное озеро к которому мы не могли попасть два года и вот, наконец, добрались благодаря нашему гиду.
- ЛЛуиза30 марта 2024Мы в восторге от экскурсии!!! У нас был самый лучший гид и самый лучший водитель!!! Душевная обстановка, удобный транспорт…. На
- ЮЮлия18 марта 2024Экскурсия интересная, квалифицированный гид, транспорт комфортный, рекомендуем.
- ИИрина17 марта 2024Поистине волшебное место -Дагестан!!! Горы, море, водопады, озера - сказка!!!Благодарю Магомеда, за его профессионализм (ходячая энциклопедия), за тактичность за порядочность
- ЕЕвгения7 января 2024Экскурсия очень познавательная:остановки в исторических местах про которые Магомед очень интересно рассказывает, обозрные смотровые площадки просто восхищают, но самое неожиданное,
- ССветлана25 сентября 2023Поездка с гидом Абубакаром к сулакскому каньону выпала на день рождение!!! Он провез нас по самым красивым местам, организовал шикарное
- ААнна15 сентября 2023Выражаем огромную благодарность Гиду Абубакару за замечательную, интереснейшую экскурсию. Спасибо, Вам огромное за Ваш подход и интересные рассказы. Мы в восторге))))) Обязательно придем на другие.
- ООльга29 августа 2023Вот куда точно нужно поехать в Дагестане, так это Кубачи. Красивейшая дорога по скалистой местности, неимоверной красоты природа, ландшафты, люди.
- ММишкина2 июля 2023Шикарные виды, море впечатлений, отдельное спасибо гиду Абубакар, рассказывал и показывал не заученными словами, а просто и непринуждённо, профессиональный водитель.
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Трансфер»
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