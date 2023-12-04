Рассвет в Дагестане. Все включено

Групповой тур в Махачкале
Приглашаем в сказочное путешествие по горам, каньонам, теснинам и водопадам — в гостеприимный Дагестан! В сопровождении внимательного гида мы посетим самые красивые места республики, попробуем вкуснейшие национальные блюда и сделаем фотографии локаций, которые навсегда ярко отпечатываются в памяти.

А ещё — поучаствуем в мастер-классе по ковроткачеству, научимся готовить чуду, сфотографируемся в папахах и выпьем свежесваренного кофе с видом на горы.
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Рассвет в Дагестане. Все включено
Ближайшие даты:
4
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дек
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Что вас ожидает:

Аул-призрак Гамсутль
Аул-призрак Гамсутль
Посетим живописное заброшенное село с многовековой историей и традиционной горской архитектурой
Чохские террасы
Чохские террасы
Рукотворные террасы в форме гигантских лестниц являются одной из самых красивых декораций для фотосессий
Бархан Сары-Кум
Бархан Сары-Кум
Прогуляемся по пескам величественного бархана, на котором когда-то снимали фильм «Белое солнце пустыни»
Иммерсивная трапеза
Иммерсивная трапеза
Погостим в кавказской семье, где нас угостят национальным обедом и проведут мастер-классы
На катере с ветерком
На катере с ветерком
Прокатимся по Сулаку, получим потрясающие впечатления и зарядимся энергией
Подземный водопад
Подземный водопад
Пройдём по горной теснине и выйдем к настоящему чуду природы — подземному водопаду

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское водохранилище, джипинг, катание на катерах

Встреча в аэропорту: в 8:00 аэропорт Уйташ, данная точка сбора подходит вам если вы прилетите в первый день тура, (рекомендую выбрать прилет до 7:00 чтоб задержки рейса не повлияли на программу тура)

Встреча в Махачкале и начало тура: в 9:00 на южной автостанции, ул. Амет-Хана Султана 344, данная точка сбора подойдет прилетевшим заранее в Дагестан.

Группа собрана, и мы готовы к сказочному путешествию по Дагестану!

Бархан Сарыкум — дагестанская пустыня, одна из крупнейших песчаных дюн в Евразии и крупнейший бархан в Европе.

Девушкам советую взять свои лучшие наряды для эффектных кадров. Побываем в мини-пустыне, побегаем по песку и получим заряд энергии от здешней обстановки.

Обед в Главрыбе — экотуркомплексе, лучшем форелевом хозяйстве в Дагестане, которое находится на берегу бирюзовой реки Сулак.

В Дагестане принято сперва накормить гостя, именно в Главрыбе мы отведаем свежей форели, от которой пальчики оближешь (желающие могут заменить на шашлык из баранины, говядины или курицы).

Катера по каньону – мое самое любимое, мы с вами с ветерком прокатимся по самому каньону и проплывем под самыми красивыми водопадами Сулака.

Чтобы покататься на катере по каньону, надо от Главрыбы спуститься на джипах по красивейшей дороге вдоль самого каньона к речному причалу в с. Зубутли.

Сулакский каньон — визитка республики Дагестан, самый глубочайший каньон в Европе, глубина 1920 м. протяженность более 53 км.

Смотровая «Хадум» — самая популярная смотровая площадка находится в пгт. Дубки на высоте 860 метров над уровнем моря.

Поднявшись на самую высокую смотровую на каньоне, мы полюбуемся на бирюзовые воды и насладимся силой и красотой каньона.

Смотровая «язык тещи» — скалистый выступ с видом на начало каньона и на Чиркейскую дамбу, которая является самой большой арочной платиной в России.

Данная смотровая подойдет для любителей экстрима и острых ощущений.

Чиркейское водохранилище — крупнейшее водохранилище Северного Кавказа, образованный на реке Сулак, глубина — 220 м и площадь — 42 т. кв. км.

Вечером мы оказываемся на этой смотровой площадке, где успеваем провести закат со своими близкими и новыми друзьями. Местные называют его чиркейским морем.

После всех приключений и культурных наслаждений мы едем на размещение в барн-хаус – это современные и уютные домики среди высоких гор и скал.

Это место очень завораживает своей великолепной природой и чистейшим горным воздухом. Оно точно перевернет ваше представление об активном отдыхе!

На территории есть все удобства: кафе, кухня, холодная и горячая вода, зоны релакса и бесплатный wi-fi.

Ужин — после размещения мы поужинаем в самом комплексе, нам подадут национальное блюдо «Аварский Хинкал».

После ужина будет возможность собраться у костра, на специально оборудованном месте и продолжить общение и знакомство, а также послушать легенды от гида.

Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское водохранилище, джипинг, катание на катерахСулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское водохранилище, джипинг, катание на катерахСулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское водохранилище, джипинг, катание на катерахСулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское водохранилище, джипинг, катание на катерахСулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское водохранилище, джипинг, катание на катерахСулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское водохранилище, джипинг, катание на катерахСулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское водохранилище, джипинг, катание на катерахСулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское водохранилище, джипинг, катание на катерахСулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское водохранилище, джипинг, катание на катерахСулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское водохранилище, джипинг, катание на катерахСулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское водохранилище, джипинг, катание на катерахСулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское водохранилище, джипинг, катание на катерах
2 день

Аул-призрак Гамсутль, подземный водопад, Салтинская теснина, Чохские террасы, Гуниб, кофе-брейк в горах

Утром в 8:00 завтрак по-дагестански, и сразу в горы.

В этот день нас ждет много интересного и необычного.

Аул-призрак Гамсутль — он же дагестанский «Мачу Пикчу», одно из самый древних населений России, находится на высоте 1500 м. поражает своей уникальностью, архитектурой и местоположением.

Первым делом, пока еще не жарко направимся к Гамсутлю, у подножья горы мы пересядем на уазики и подъедем максимально близко к аулу-призраку, оставшееся дорогу пройдем пешком (ходить около 40 минут) (можно и на лошадях, 1000 руб.).

Обед — после того как спустимся, внизу нас ожидает вкусный и сытный обед; шашлык, плов, ботишал и лагман (а также чай, нарезка и компот).

Чохские террасы — это искусственно созданные террасы для выращивания зерновых культур, считается, что именно здесь родилась террасная культура, возделывания земли.

Это место прекрасно подходит для кофе, который гид сварит прямо перед вами с видом на прекрасные виды.

Салтинская теснина — удивительный памятник природы протяженностью 500 метров.

По узкой тропе мы с вами пройдемся по красивой теснине.

В начале ширина теснины около 40 метров, чем дальше идешь, тем теснее становится и замечаешь, как вокруг тебя вырастают стены до 15 метров, после чего неожиданно появляется сказочный подземный водопад.

Подземный водопад — настоящее чудо природы, изюминка Дагестана, скрытый от посторонних глаз среди гор Дагестана, самый необычный и интересный 20-ти метровый водопад под землей. С 1983 г. Является памятником природы.

Далее нас ждет самый древний город, музей под открытым небом город Дербент и Заселение в Отель на берегу каспийского моря.

После заселения отправимся на ужин, где мы попробуем одно из вкуснейших блюд южного Дагестана «табасаранское чуду».

Свободное время в Дербенте.

Вечером у вас будет возможность:

  • пойти на самый мультимедийный фонтан в России, вход бесплатный (с 18:00 до 22:00);
  • прогулка по красивым улицам города: ул. Мамедбекова (красивая улица вдоль крепостной стены), пер. Казем-Бека или улица счастливых людей, а также можно прогуляться по набережной на ул. Х. Тагиева.
Аул-призрак Гамсутль, подземный водопад, Салтинская теснина, Чохские террасы, Гуниб, кофе-брейк в горахАул-призрак Гамсутль, подземный водопад, Салтинская теснина, Чохские террасы, Гуниб, кофе-брейк в горахАул-призрак Гамсутль, подземный водопад, Салтинская теснина, Чохские террасы, Гуниб, кофе-брейк в горахАул-призрак Гамсутль, подземный водопад, Салтинская теснина, Чохские террасы, Гуниб, кофе-брейк в горахАул-призрак Гамсутль, подземный водопад, Салтинская теснина, Чохские террасы, Гуниб, кофе-брейк в горахАул-призрак Гамсутль, подземный водопад, Салтинская теснина, Чохские террасы, Гуниб, кофе-брейк в горахАул-призрак Гамсутль, подземный водопад, Салтинская теснина, Чохские террасы, Гуниб, кофе-брейк в горах
3 день

Экраноплан «Лунь», Хучнинский водопад, крепость 7 братьев и 1 сестры, обед у местных жителей

Завтракаем и отправляемся в табасаранские земли.

Полностью погрузимся в кавказскую культуру.

Мы побываем с вами в кавказской семье в одном из горных сел, познакомимся с бытом и традициями одного из многочисленных народов Дагестана.

Мы узнаем, что такое настоящее кавказское гостеприимство и попробуем экокухню Кавказа.

По дороге мы остановимся для фото на фоне легендарного Каспийского монстра — «Лунь» — самого большого в мире ракетоносца — экраноплана.

Каспийский монстр, или экраноплан Лунь являлся гордостью советского союза, гибрид корабля и самолета. Советский ударный ракетоносец проект 903.

Переезд в Хучни — центр Табасаранского района Дагестана.

«Крепость Семи братьев и одной сестры». Крепость окружена многочисленными легендами. Все предания говорят о том, что крепость несколько раз осаждали, но она оставалась неприступной.

Прогуляемся к уникальному живописному месту «маленькой Швейцарии» — Хучнинскому водопаду.

Погостим в настоящей кавказской семье, где нас угостят обедом из национальных блюд, научат готовить чуду и покажут мастер-класс по ковроткачеству.

Свободное время в Дербенте.

Вечером у вас будет возможность:

  • пойти на самый мультимедийный фонтан в России, вход бесплатный (с 18:00 до 22:00);
  • прогулка по красивым улицам города: ул. Мамедбекова (красивая улица вдоль крепостной стены), пер. Казем-Бека или улица счастливых людей, а также можно прогуляться по набережной на ул. Х. Тагиева.
Экраноплан «Лунь», Хучнинский водопад, крепость 7 братьев и 1 сестры, обед у местных жителейЭкраноплан «Лунь», Хучнинский водопад, крепость 7 братьев и 1 сестры, обед у местных жителейЭкраноплан «Лунь», Хучнинский водопад, крепость 7 братьев и 1 сестры, обед у местных жителейЭкраноплан «Лунь», Хучнинский водопад, крепость 7 братьев и 1 сестры, обед у местных жителейЭкраноплан «Лунь», Хучнинский водопад, крепость 7 братьев и 1 сестры, обед у местных жителейЭкраноплан «Лунь», Хучнинский водопад, крепость 7 братьев и 1 сестры, обед у местных жителейЭкраноплан «Лунь», Хучнинский водопад, крепость 7 братьев и 1 сестры, обед у местных жителейЭкраноплан «Лунь», Хучнинский водопад, крепость 7 братьев и 1 сестры, обед у местных жителей
4 день

Древний Дербент: крепость Нарын-Кала, магалы, Джума-мечеть, базар

8:00 Завтракаем и съезжаем с отеля, грузим чемоданы в машину и направляемся знакомиться с историческим городом.

Крепость Нарын-Кала — главная достопримечательность Дербента. Была построена по приказу персидского правителя в 6 веке.

Одна из крупнейших в мире и самая старая крепость в России.

Прогуляемся по крепости, старым улочкам магалов и заглянем в Джума-мечеть: расскажу вам все тайны, историю и легенды Дербента.

Магалы — это исторические кварталы в старой части города Дербент, здесь сохранились многовековые дома, мечети и восточные бани.

Джума-мечеть — самая старая мечеть в России и на территории СНГ. Дата постройки 733-734 года.

Базар и сувениры — пойдем гулять по рынку и сувенирным магазинам!

Что привезти домой?

  • серебряные украшения (серьги, браслет, кольцо);
  • папаху, рог, ножи, кинжалы, ковры, посуду;
  • магниты, календарики, открытки, кружки, значки и т. п.
  • куртки, тапочки, шкуры (из коровы, из овчины);
  • урбеч, специи, фрукты, овощи, травяные чаи, специи, варенье мясо и т. п.

Обед в этнодоме.

Наш крайний обед пройдет не обычно, у нас будет иммерсивный обед на полу (стол 30 см) на удобных подушках.

Мы попробуем блюда Южного Дагестана. Примерим национальную одежду горянки и джигита.

Обязательно подведем итоги нашей квест-игры, за полученные баллы вручим победителям маленькие, но приятные призы.

Окончание тура и вылет.

Программа тура заканчивается ориентировочно в 15:00 после обеда в г. Дербенте.

Далее мы везем вас в 2 точки:

  • в аэропорт, если у вас вылет в этот день (рекомендую приобретать билеты для вылета после 18:00);
  • в Махачкалу на южную автостанцию (если вы еще остаетесь в Дагестане, могу помочь вам с заселением в надежный отель или апартаменты).
Древний Дербент: крепость Нарын-Кала, магалы, Джума-мечеть, базарДревний Дербент: крепость Нарын-Кала, магалы, Джума-мечеть, базарДревний Дербент: крепость Нарын-Кала, магалы, Джума-мечеть, базарДревний Дербент: крепость Нарын-Кала, магалы, Джума-мечеть, базарДревний Дербент: крепость Нарын-Кала, магалы, Джума-мечеть, базарДревний Дербент: крепость Нарын-Кала, магалы, Джума-мечеть, базарДревний Дербент: крепость Нарын-Кала, магалы, Джума-мечеть, базарДревний Дербент: крепость Нарын-Кала, магалы, Джума-мечеть, базарДревний Дербент: крепость Нарын-Кала, магалы, Джума-мечеть, базар

Проживание

Тур предусматривает проживание в барн-хаусах, а также в отеле 2-3* на берегу Каспийского моря.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Барн-хаус (глэмпинг)

1 ночь

Проживание в барн-хаусах – современных, удобных и уютных домиках со всеми удобствами и панорамными окнами на прекрасные горы.

Барн-хаус – лучшее место для ночевки в горах, место, которое завораживает своей великолепной природой, чистейшим горным воздухом. Пребывание здесь гарантированно перевернет ваше представление об активном отдыхе.

Утро с видом на горы и закат среди высоких вершин уже ждут вас.

Барн-хаус (глэмпинг)Барн-хаус (глэмпинг)Барн-хаус (глэмпинг)Барн-хаус (глэмпинг)Барн-хаус (глэмпинг)

Отель Бриз

2 ночи

2-3* отель, который находится прямо на берегу Каспийского моря.

Рядом с отелем находится большая и красивая набережная, где также можно провести спокойно свой вечер перед сном.

Отель БризОтель БризОтель БризОтель БризОтель Бриз

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание: завтраки, обеды и ужины. Мы попробуем все национальные блюда Дагестана (если у вас ограниченное питание, свяжитесь со мной и мы обсудим, что вам подойдет)
  • Работа профессионального гида и опытного водителя
  • Комфортный транспорт
  • Джипинг
  • Все входные билеты
  • Все экскурсии на протяжении всего тура
  • Катание на катере по каньону
  • Мастер-классы
  • Активности, подарки и развлечения
  • Национальная одежда (папаха, костюм джигита и костюм горянки + кинжал) для фотосессии
  • Помощь в выборе отелей, если планируете приехать за сутки до начала тура (или более), либо же задержаться после тура
  • Помощь в выборе подходящих рейсов на самолёт
  • Кофе сваренное на смотровых площадках + вкуснящки к нему
  • Проживание в барн-хаусе и в отеле на берегу Каспийского моря. (размещение двух- и трехместное)
  • УАЗики для подъема в Гамсутль
  • Трансфер из \ в аэропорт
  • Тех. поддержка 24\7: я всегда и в любое время готов ответить на все ваши вопросы и помочь в любой ситуации
Что не входит
  • Билеты из вашего города к месту начала тура и от места окончания
  • Расходы на сувениры
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэропорт Махачкала (Уйташ)
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная одежда для поездок в горы (можно спортивные костюмы, джинсы, штаны, платья, юбки, футболки, кофты), но не короткая, не обтягивающая;
  • удобная обувь. Не подходят каблуки, городская обувь, которую вам жалко испачкать/поцарапать. Идеальны будут кроссовки/кеды/спортивные сандалии;
  • паспорт;
  • зарядное устройство;
  • личные лекарства, если принимаете что-либо специфическое;
  • солнцезащитный крем;
  • головной убор;
  • советуем взять с собой дождевик, так как погода в горах очень переменчива;
  • обязательно при себе имейте больше наличных средств, так как в сёлах нет приема банковских карт. Развлечения оплачиваются только наличкой;
  • теплые вещи (погода в горах в осеннее и зимнее время бывает прохладной).

Вы можете брать чемоданы любого размера (идеально подойдет S-размер). Вы также можете приехать с ручной кладью, так делает большинство.

Где и как начнётся тур?

Для вашего удобства сделали 2 точки сбора:

  1. Встреча в аэропорту: в 8:00 аэропорт Уйташ, данная точка сбора подходит вам, если вы прилетите в первый день тура (рекомендую выбрать прилет до 7:00, чтобы задержки рейса не повлияли на программу тура).
  2. Встреча в Махачкале и начало тура: в 9:00 на южной автостанции, ул. Амет-хана султана 344, данная точка сбора подойдет прилетевшим заранее в Дагестан.

Я вам помогу в выборе отелей, если планируете приехать за сутки до начала тура (или более), либо же, задержаться, после тура.

Где и как заканчивается тур?

Программа тура заканчивается ориентировочно в 15:00 после обеда в г. Дербент.

Далее мы везем вас в 2 точки:

1) В аэропорт, если у вас вылет в этот день (рекомендую приобретать билеты для вылета после 18:00).

2) В Махачкалу на южную автостанцию (если вы еще остаетесь в Дагестане, могу помочь вам с заселением в надежный отель или апартаменты).

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Можно ли поехать одному \ одной?

Да можно приехать в тур одной \ одному, по вашему желанию мы найдем к вам подселение, если не захотите одноместное размещение, за которое нужно доплатить.

Как осуществляется связь перед проведением тура?

Перед началом тура за неделю создается группа в WhatsApp, где все участники тура могут познакомиться друг с другом и задать оставшиеся вопросы менеджеру.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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