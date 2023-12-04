1 день

Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское водохранилище, джипинг, катание на катерах

Встреча в аэропорту: в 8:00 аэропорт Уйташ, данная точка сбора подходит вам если вы прилетите в первый день тура, (рекомендую выбрать прилет до 7:00 чтоб задержки рейса не повлияли на программу тура)

Встреча в Махачкале и начало тура: в 9:00 на южной автостанции, ул. Амет-Хана Султана 344, данная точка сбора подойдет прилетевшим заранее в Дагестан.

Группа собрана, и мы готовы к сказочному путешествию по Дагестану!

Бархан Сарыкум — дагестанская пустыня, одна из крупнейших песчаных дюн в Евразии и крупнейший бархан в Европе.

Девушкам советую взять свои лучшие наряды для эффектных кадров. Побываем в мини-пустыне, побегаем по песку и получим заряд энергии от здешней обстановки.

Обед в Главрыбе — экотуркомплексе, лучшем форелевом хозяйстве в Дагестане, которое находится на берегу бирюзовой реки Сулак.

В Дагестане принято сперва накормить гостя, именно в Главрыбе мы отведаем свежей форели, от которой пальчики оближешь (желающие могут заменить на шашлык из баранины, говядины или курицы).

Катера по каньону – мое самое любимое, мы с вами с ветерком прокатимся по самому каньону и проплывем под самыми красивыми водопадами Сулака.

Чтобы покататься на катере по каньону, надо от Главрыбы спуститься на джипах по красивейшей дороге вдоль самого каньона к речному причалу в с. Зубутли.

Сулакский каньон — визитка республики Дагестан, самый глубочайший каньон в Европе, глубина 1920 м. протяженность более 53 км.

Смотровая «Хадум» — самая популярная смотровая площадка находится в пгт. Дубки на высоте 860 метров над уровнем моря.

Поднявшись на самую высокую смотровую на каньоне, мы полюбуемся на бирюзовые воды и насладимся силой и красотой каньона.

Смотровая «язык тещи» — скалистый выступ с видом на начало каньона и на Чиркейскую дамбу, которая является самой большой арочной платиной в России.

Данная смотровая подойдет для любителей экстрима и острых ощущений.

Чиркейское водохранилище — крупнейшее водохранилище Северного Кавказа, образованный на реке Сулак, глубина — 220 м и площадь — 42 т. кв. км.

Вечером мы оказываемся на этой смотровой площадке, где успеваем провести закат со своими близкими и новыми друзьями. Местные называют его чиркейским морем.

После всех приключений и культурных наслаждений мы едем на размещение в барн-хаус – это современные и уютные домики среди высоких гор и скал.

Это место очень завораживает своей великолепной природой и чистейшим горным воздухом. Оно точно перевернет ваше представление об активном отдыхе!

На территории есть все удобства: кафе, кухня, холодная и горячая вода, зоны релакса и бесплатный wi-fi.

Ужин — после размещения мы поужинаем в самом комплексе, нам подадут национальное блюдо «Аварский Хинкал».

После ужина будет возможность собраться у костра, на специально оборудованном месте и продолжить общение и знакомство, а также послушать легенды от гида.