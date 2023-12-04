А ещё — поучаствуем в мастер-классе по ковроткачеству, научимся готовить чуду, сфотографируемся в папахах и выпьем свежесваренного кофе с видом на горы.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское водохранилище, джипинг, катание на катерах
Встреча в аэропорту: в 8:00 аэропорт Уйташ, данная точка сбора подходит вам если вы прилетите в первый день тура, (рекомендую выбрать прилет до 7:00 чтоб задержки рейса не повлияли на программу тура)
Встреча в Махачкале и начало тура: в 9:00 на южной автостанции, ул. Амет-Хана Султана 344, данная точка сбора подойдет прилетевшим заранее в Дагестан.
Группа собрана, и мы готовы к сказочному путешествию по Дагестану!
Бархан Сарыкум — дагестанская пустыня, одна из крупнейших песчаных дюн в Евразии и крупнейший бархан в Европе.
Девушкам советую взять свои лучшие наряды для эффектных кадров. Побываем в мини-пустыне, побегаем по песку и получим заряд энергии от здешней обстановки.
Обед в Главрыбе — экотуркомплексе, лучшем форелевом хозяйстве в Дагестане, которое находится на берегу бирюзовой реки Сулак.
В Дагестане принято сперва накормить гостя, именно в Главрыбе мы отведаем свежей форели, от которой пальчики оближешь (желающие могут заменить на шашлык из баранины, говядины или курицы).
Катера по каньону – мое самое любимое, мы с вами с ветерком прокатимся по самому каньону и проплывем под самыми красивыми водопадами Сулака.
Чтобы покататься на катере по каньону, надо от Главрыбы спуститься на джипах по красивейшей дороге вдоль самого каньона к речному причалу в с. Зубутли.
Сулакский каньон — визитка республики Дагестан, самый глубочайший каньон в Европе, глубина 1920 м. протяженность более 53 км.
Смотровая «Хадум» — самая популярная смотровая площадка находится в пгт. Дубки на высоте 860 метров над уровнем моря.
Поднявшись на самую высокую смотровую на каньоне, мы полюбуемся на бирюзовые воды и насладимся силой и красотой каньона.
Смотровая «язык тещи» — скалистый выступ с видом на начало каньона и на Чиркейскую дамбу, которая является самой большой арочной платиной в России.
Данная смотровая подойдет для любителей экстрима и острых ощущений.
Чиркейское водохранилище — крупнейшее водохранилище Северного Кавказа, образованный на реке Сулак, глубина — 220 м и площадь — 42 т. кв. км.
Вечером мы оказываемся на этой смотровой площадке, где успеваем провести закат со своими близкими и новыми друзьями. Местные называют его чиркейским морем.
После всех приключений и культурных наслаждений мы едем на размещение в барн-хаус – это современные и уютные домики среди высоких гор и скал.
Это место очень завораживает своей великолепной природой и чистейшим горным воздухом. Оно точно перевернет ваше представление об активном отдыхе!
На территории есть все удобства: кафе, кухня, холодная и горячая вода, зоны релакса и бесплатный wi-fi.
Ужин — после размещения мы поужинаем в самом комплексе, нам подадут национальное блюдо «Аварский Хинкал».
После ужина будет возможность собраться у костра, на специально оборудованном месте и продолжить общение и знакомство, а также послушать легенды от гида.
Аул-призрак Гамсутль, подземный водопад, Салтинская теснина, Чохские террасы, Гуниб, кофе-брейк в горах
Утром в 8:00 завтрак по-дагестански, и сразу в горы.
В этот день нас ждет много интересного и необычного.
Аул-призрак Гамсутль — он же дагестанский «Мачу Пикчу», одно из самый древних населений России, находится на высоте 1500 м. поражает своей уникальностью, архитектурой и местоположением.
Первым делом, пока еще не жарко направимся к Гамсутлю, у подножья горы мы пересядем на уазики и подъедем максимально близко к аулу-призраку, оставшееся дорогу пройдем пешком (ходить около 40 минут) (можно и на лошадях, 1000 руб.).
Обед — после того как спустимся, внизу нас ожидает вкусный и сытный обед; шашлык, плов, ботишал и лагман (а также чай, нарезка и компот).
Чохские террасы — это искусственно созданные террасы для выращивания зерновых культур, считается, что именно здесь родилась террасная культура, возделывания земли.
Это место прекрасно подходит для кофе, который гид сварит прямо перед вами с видом на прекрасные виды.
Салтинская теснина — удивительный памятник природы протяженностью 500 метров.
По узкой тропе мы с вами пройдемся по красивой теснине.
В начале ширина теснины около 40 метров, чем дальше идешь, тем теснее становится и замечаешь, как вокруг тебя вырастают стены до 15 метров, после чего неожиданно появляется сказочный подземный водопад.
Подземный водопад — настоящее чудо природы, изюминка Дагестана, скрытый от посторонних глаз среди гор Дагестана, самый необычный и интересный 20-ти метровый водопад под землей. С 1983 г. Является памятником природы.
Далее нас ждет самый древний город, музей под открытым небом город Дербент и Заселение в Отель на берегу каспийского моря.
После заселения отправимся на ужин, где мы попробуем одно из вкуснейших блюд южного Дагестана «табасаранское чуду».
Свободное время в Дербенте.
Вечером у вас будет возможность:
- пойти на самый мультимедийный фонтан в России, вход бесплатный (с 18:00 до 22:00);
- прогулка по красивым улицам города: ул. Мамедбекова (красивая улица вдоль крепостной стены), пер. Казем-Бека или улица счастливых людей, а также можно прогуляться по набережной на ул. Х. Тагиева.
Экраноплан «Лунь», Хучнинский водопад, крепость 7 братьев и 1 сестры, обед у местных жителей
Завтракаем и отправляемся в табасаранские земли.
Полностью погрузимся в кавказскую культуру.
Мы побываем с вами в кавказской семье в одном из горных сел, познакомимся с бытом и традициями одного из многочисленных народов Дагестана.
Мы узнаем, что такое настоящее кавказское гостеприимство и попробуем экокухню Кавказа.
По дороге мы остановимся для фото на фоне легендарного Каспийского монстра — «Лунь» — самого большого в мире ракетоносца — экраноплана.
Каспийский монстр, или экраноплан Лунь являлся гордостью советского союза, гибрид корабля и самолета. Советский ударный ракетоносец проект 903.
Переезд в Хучни — центр Табасаранского района Дагестана.
«Крепость Семи братьев и одной сестры». Крепость окружена многочисленными легендами. Все предания говорят о том, что крепость несколько раз осаждали, но она оставалась неприступной.
Прогуляемся к уникальному живописному месту «маленькой Швейцарии» — Хучнинскому водопаду.
Погостим в настоящей кавказской семье, где нас угостят обедом из национальных блюд, научат готовить чуду и покажут мастер-класс по ковроткачеству.
Свободное время в Дербенте.
Вечером у вас будет возможность:
- пойти на самый мультимедийный фонтан в России, вход бесплатный (с 18:00 до 22:00);
- прогулка по красивым улицам города: ул. Мамедбекова (красивая улица вдоль крепостной стены), пер. Казем-Бека или улица счастливых людей, а также можно прогуляться по набережной на ул. Х. Тагиева.
Древний Дербент: крепость Нарын-Кала, магалы, Джума-мечеть, базар
8:00 Завтракаем и съезжаем с отеля, грузим чемоданы в машину и направляемся знакомиться с историческим городом.
Крепость Нарын-Кала — главная достопримечательность Дербента. Была построена по приказу персидского правителя в 6 веке.
Одна из крупнейших в мире и самая старая крепость в России.
Прогуляемся по крепости, старым улочкам магалов и заглянем в Джума-мечеть: расскажу вам все тайны, историю и легенды Дербента.
Магалы — это исторические кварталы в старой части города Дербент, здесь сохранились многовековые дома, мечети и восточные бани.
Джума-мечеть — самая старая мечеть в России и на территории СНГ. Дата постройки 733-734 года.
Базар и сувениры — пойдем гулять по рынку и сувенирным магазинам!
Что привезти домой?
- серебряные украшения (серьги, браслет, кольцо);
- папаху, рог, ножи, кинжалы, ковры, посуду;
- магниты, календарики, открытки, кружки, значки и т. п.
- куртки, тапочки, шкуры (из коровы, из овчины);
- урбеч, специи, фрукты, овощи, травяные чаи, специи, варенье мясо и т. п.
Обед в этнодоме.
Наш крайний обед пройдет не обычно, у нас будет иммерсивный обед на полу (стол 30 см) на удобных подушках.
Мы попробуем блюда Южного Дагестана. Примерим национальную одежду горянки и джигита.
Обязательно подведем итоги нашей квест-игры, за полученные баллы вручим победителям маленькие, но приятные призы.
Окончание тура и вылет.
Программа тура заканчивается ориентировочно в 15:00 после обеда в г. Дербенте.
Далее мы везем вас в 2 точки:
- в аэропорт, если у вас вылет в этот день (рекомендую приобретать билеты для вылета после 18:00);
- в Махачкалу на южную автостанцию (если вы еще остаетесь в Дагестане, могу помочь вам с заселением в надежный отель или апартаменты).
Проживание
Тур предусматривает проживание в барн-хаусах, а также в отеле 2-3* на берегу Каспийского моря.
Варианты проживания
Барн-хаус (глэмпинг)
Проживание в барн-хаусах – современных, удобных и уютных домиках со всеми удобствами и панорамными окнами на прекрасные горы.
Барн-хаус – лучшее место для ночевки в горах, место, которое завораживает своей великолепной природой, чистейшим горным воздухом. Пребывание здесь гарантированно перевернет ваше представление об активном отдыхе.
Утро с видом на горы и закат среди высоких вершин уже ждут вас.
Отель Бриз
2-3* отель, который находится прямо на берегу Каспийского моря.
Рядом с отелем находится большая и красивая набережная, где также можно провести спокойно свой вечер перед сном.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Питание: завтраки, обеды и ужины. Мы попробуем все национальные блюда Дагестана (если у вас ограниченное питание, свяжитесь со мной и мы обсудим, что вам подойдет)
- Работа профессионального гида и опытного водителя
- Комфортный транспорт
- Джипинг
- Все входные билеты
- Все экскурсии на протяжении всего тура
- Катание на катере по каньону
- Мастер-классы
- Активности, подарки и развлечения
- Национальная одежда (папаха, костюм джигита и костюм горянки + кинжал) для фотосессии
- Помощь в выборе отелей, если планируете приехать за сутки до начала тура (или более), либо же задержаться после тура
- Помощь в выборе подходящих рейсов на самолёт
- Кофе сваренное на смотровых площадках + вкуснящки к нему
- Проживание в барн-хаусе и в отеле на берегу Каспийского моря. (размещение двух- и трехместное)
- УАЗики для подъема в Гамсутль
- Трансфер из \ в аэропорт
- Тех. поддержка 24\7: я всегда и в любое время готов ответить на все ваши вопросы и помочь в любой ситуации
- Что не входит
- Билеты из вашего города к месту начала тура и от места окончания
- Расходы на сувениры
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэропорт Махачкала (Уйташ)
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная одежда для поездок в горы (можно спортивные костюмы, джинсы, штаны, платья, юбки, футболки, кофты), но не короткая, не обтягивающая;
- удобная обувь. Не подходят каблуки, городская обувь, которую вам жалко испачкать/поцарапать. Идеальны будут кроссовки/кеды/спортивные сандалии;
- паспорт;
- зарядное устройство;
- личные лекарства, если принимаете что-либо специфическое;
- солнцезащитный крем;
- головной убор;
- советуем взять с собой дождевик, так как погода в горах очень переменчива;
- обязательно при себе имейте больше наличных средств, так как в сёлах нет приема банковских карт. Развлечения оплачиваются только наличкой;
- теплые вещи (погода в горах в осеннее и зимнее время бывает прохладной).
Вы можете брать чемоданы любого размера (идеально подойдет S-размер). Вы также можете приехать с ручной кладью, так делает большинство.
- Где и как начнётся тур?
Для вашего удобства сделали 2 точки сбора:
- Встреча в аэропорту: в 8:00 аэропорт Уйташ, данная точка сбора подходит вам, если вы прилетите в первый день тура (рекомендую выбрать прилет до 7:00, чтобы задержки рейса не повлияли на программу тура).
- Встреча в Махачкале и начало тура: в 9:00 на южной автостанции, ул. Амет-хана султана 344, данная точка сбора подойдет прилетевшим заранее в Дагестан.
Я вам помогу в выборе отелей, если планируете приехать за сутки до начала тура (или более), либо же, задержаться, после тура.
- Где и как заканчивается тур?
Программа тура заканчивается ориентировочно в 15:00 после обеда в г. Дербент.
Далее мы везем вас в 2 точки:
1) В аэропорт, если у вас вылет в этот день (рекомендую приобретать билеты для вылета после 18:00).
2) В Махачкалу на южную автостанцию (если вы еще остаетесь в Дагестане, могу помочь вам с заселением в надежный отель или апартаменты).
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Можно ли поехать одному \ одной?
Да можно приехать в тур одной \ одному, по вашему желанию мы найдем к вам подселение, если не захотите одноместное размещение, за которое нужно доплатить.
- Как осуществляется связь перед проведением тура?
Перед началом тура за неделю создается группа в WhatsApp, где все участники тура могут познакомиться друг с другом и задать оставшиеся вопросы менеджеру.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору