1 день

Прибытие. На катерах по каньону, бархан Сарыкум и водохранилище

Встреча в аэропорту: в 8:00 аэропорт Уйташ, данная точка сбора подходит вам, если вы прилетите в первый день тура (рекомендуется выбрать прилет до 7:00, чтобы задержки рейса не повлияли на программу тура).

в 8:00 аэропорт Уйташ, данная точка сбора подходит вам, если вы прилетите в первый день тура (рекомендуется выбрать прилет до 7:00, чтобы задержки рейса не повлияли на программу тура). Встреча в Махачкале и начало тура:в 9:00 на южной автостанции, ул. Амет-Хана Султана 344, данная точка сбора подойдет прилетевшим заранее в Дагестан.

Бархан Сарыкум — пустыня, одна из крупнейших песчаных дюн в Евразии и крупнейший бархан в Европе

Обед в Глав Рыбе — экотуркомплекс, лучшее форелевое хозяйство в Дагестане, находится на берегу бирюзовой реки Сулак.

Отведаем свежей форели (желающие могут заменить на шашлык из баранины, говядины или курицы).

Катера по каньону —мы с вами с ветерком прокатимся по самому каньону и проплывем под самыми красивыми водопадами Сулака.

Чтобы покататься на катере по каньону, надо от Глав Рыбы спуститься на джипах по красивейшей дороге вдоль самого каньона к речному причалу в с. Зубутли.

Сулакский каньон —визитка республики Дагестан, самый глубочайший каньон в Европе.

Смотровая «Хадум» —самая популярная смотровая площадка находится в пгт. Дубки.

Смотровая «язык тещи» —скалистый выступ с видом на начало каньона и на Чиркейскую дамбу.

Чиркейское водохранилище — крупнейшее водохранилище Северного Кавказа, образованный на реке Сулак.

После всех приключений и культурных наслаждений мы едем на размещение.

Ужин — после размещения мы поужинаем в самом комплексе, нам подадут национальное блюдо «Аварский хинкал».

После ужина будет возможность собраться у костра на специально оборудованном месте и продолжить общение и знакомство, а так же послушать легенды от гида.