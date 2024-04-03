Отдых в Дагестане по-кавказски: 3 дня, все включено

Отдых в Дагестане по-кавказски
За 3 дня мы посетим все самые красивые локации, топовые смотровые площадки и тайные места, в которых мало кто побывал. Проживание в барн-хаусах — это современные, удобные и уютные домики
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с панорамными окнами на горы.

Мини группы — качество всегда важнее количества, мы не набираем больших групп, что позволяет уделить внимание каждому участнику.

Все включено — трехразовое питание, комфортный транспорт и сопровождение гида, все входные билеты и активности, катание на катерах и джипинги, экскурсии и мастер-классы.

5
3 отзыва
Отдых в Дагестане по-кавказски: 3 дня, все включено
Отдых в Дагестане по-кавказски: 3 дня, все включено
Отдых в Дагестане по-кавказски: 3 дня, все включено
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. На катерах по каньону, бархан Сарыкум и водохранилище

  • Встреча в аэропорту: в 8:00 аэропорт Уйташ, данная точка сбора подходит вам, если вы прилетите в первый день тура (рекомендуется выбрать прилет до 7:00, чтобы задержки рейса не повлияли на программу тура).
  • Встреча в Махачкале и начало тура:в 9:00 на южной автостанции, ул. Амет-Хана Султана 344, данная точка сбора подойдет прилетевшим заранее в Дагестан.

Бархан Сарыкум — пустыня, одна из крупнейших песчаных дюн в Евразии и крупнейший бархан в Европе

Обед в Глав Рыбе — экотуркомплекс, лучшее форелевое хозяйство в Дагестане, находится на берегу бирюзовой реки Сулак.

Отведаем свежей форели (желающие могут заменить на шашлык из баранины, говядины или курицы).

Катера по каньону —мы с вами с ветерком прокатимся по самому каньону и проплывем под самыми красивыми водопадами Сулака.

Чтобы покататься на катере по каньону, надо от Глав Рыбы спуститься на джипах по красивейшей дороге вдоль самого каньона к речному причалу в с. Зубутли.

Сулакский каньон —визитка республики Дагестан, самый глубочайший каньон в Европе.

Смотровая «Хадум» —самая популярная смотровая площадка находится в пгт. Дубки.

Смотровая «язык тещи» —скалистый выступ с видом на начало каньона и на Чиркейскую дамбу.

Чиркейское водохранилище — крупнейшее водохранилище Северного Кавказа, образованный на реке Сулак.

После всех приключений и культурных наслаждений мы едем на размещение.

Ужин — после размещения мы поужинаем в самом комплексе, нам подадут национальное блюдо «Аварский хинкал».

После ужина будет возможность собраться у костра на специально оборудованном месте и продолжить общение и знакомство, а так же послушать легенды от гида.

Прибытие. На катерах по каньону, бархан Сарыкум и водохранилищеПрибытие. На катерах по каньону, бархан Сарыкум и водохранилищеПрибытие. На катерах по каньону, бархан Сарыкум и водохранилищеПрибытие. На катерах по каньону, бархан Сарыкум и водохранилище
2 день

Аул Гамсутль, подземные водопады и террасы

Утром в 8:00 завтрак по-дагестански и сразу в горы.

Аул-призрак Гамсутль — он же дагестанский «Мачу Пикчу», одно из самый древних поселений России.

У подножья горы мы пересядем на уазики и подъедим максимально близко к Аул-призраку, оставшуюся дорогу пройдем пешком (ходить около 40 минут) (можно и на лошадях — 1000 руб.).

Обед —после того как спустимся, нас ожидает вкусный и сытный обед: шашлык, плов, ботишал и лагман (а так же чай, нарезка и компот).

Чохские террасы —это искусственно созданные террасы для выращивания зерновых культур.

Это место прекрасно подходит для кофе, которое гид сварит прямо перед вами с видом на прекрасные виды.

Салтинская теснина — удивительный памятник природы протяженностью 500 метров.

Подземный водопад — настоящее чудо природы, изюминка Дагестана, скрытый от посторонних глаз среди гор.

Далее нас ждет самый древний город, музей под открытым небом — город Дербент.

Заселение в отель на берегу Каспийского моря.

После заселения нас ждет ужин, где мы попробуем одно из вкуснейших блюд южного Дагестана — «табасаранское чуду».

Свободное время в Дербенте.

Аул Гамсутль, подземные водопады и террасыАул Гамсутль, подземные водопады и террасыАул Гамсутль, подземные водопады и террасыАул Гамсутль, подземные водопады и террасы
3 день

Древний Дербент, крепость Нарын-Кала и экраноплан Лунь. Отъезд

8:00 Завтракаем и съезжаем с отеля, грузим чемоданы в машину.

Каспийский монстр или экраноплан Лунь — являлся гордостью советского союза, гибрид корабля и самолета.

Крепость Нарын-Кала — главная достопримечательность Дербента.

Прогуляемся по крепости, старым улочкам магалов и заглянем в Джума мечеть, расскажем вам все тайны, историю и легенды Дербента.

Магалы — это исторические кварталы в старой части города Дербент, здесь сохранились многовековые дома, мечети и восточные бани.

Джума мечеть — самая старая мечеть в России и на территории СНГ.

Базар и сувениры.

Обед в этно-доме.

Наш крайний обед пройдет необычно, у нас будет иммерсивный обед на полу (стол 30 см) на удобных подушках.

Обязательно подведем итоги нашей квест-игры, за полученные баллы вручим победителям маленькие, но приятные призы.

Программа тура заканчивается ориентировочно в 15:00 после обеда в г. Дербент.

Далее мы везем вас в 2 точки:

  • 1) Аэропорт — если у вас вылет в этот день (рекомендуется приобретать билеты для вылета после 18:00).
  • 2) В Махачкалу на южную автостанцию. Если вы еще остаетесь в Дагестане, могу помочь вам с заселением в надежный отель или апартаменты.
Древний Дербент, крепость Нарын-Кала и экраноплан Лунь. ОтъездДревний Дербент, крепость Нарын-Кала и экраноплан Лунь. ОтъездДревний Дербент, крепость Нарын-Кала и экраноплан Лунь. ОтъездДревний Дербент, крепость Нарын-Кала и экраноплан Лунь. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в барн-хаусах и в отеле Дербента.

Доплата за одноместное размещение — 3 000 руб. в апреле, и 4 000 руб. после апреля.

Варианты проживания

Барн-хаус

1 ночь

Проживание в барн-хаусах– это современные, удобные и уютные домики со всеми удобствами. С панорамными окнами на прекрасные горы, где будем жить 1 ночь

Барн-хаус – лучшее место для ночевки в горах, место, которое завораживает своей великолепной природой, чистейшим горным воздухом, гарантированно перевернет ваше представление об активном отдыхе.

Утро с видом на горы и закат среди высоких вершин уже ждут вас.

Барн-хаус — на территории комплекса есть все удобства: кафе, кухня, холодная и горячая вода, зоны релакса, костровая зона и бесплатный wi-fi.

Барн-хаусБарн-хаусБарн-хаусБарн-хаусБарн-хаус

Гостиница в Дербенте

1 ночь

Отель, который находится прямо на берегу Каспийского моря. Ночь на берегу Каспия.

Размещение 2, 3-местное.

Рядом с отелем находится большая и красивая набережная, где также можно провести спокойно свой вечер перед сном.

Гостиница в ДербентеГостиница в ДербентеГостиница в ДербентеГостиница в ДербентеГостиница в Дербенте

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание: завтраки, обеды и ужины
  • Работа профессионального гида и опытного водителя
  • Комфортный транспорт
  • Джипинг
  • Все входные билеты
  • Все экскурсии на протяжении всего тура
  • Катание на катере по каньону
  • Активности, подарки и развлечения
  • Национальная одежда (папаха, костюм джигита и костюм горянки + кинжал) для фотосессии
  • Кофе на смотровых площадках
  • Проживание в барн-хаусе и в отеле на берегу Каспийского моря (размещение 2, 3-местное)
  • Уазики для подъема в Гамсутль
  • Трансфер из/в аэропорт
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэропорт Махачкала (Уйташ)
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Удобная одежда для поездок в горы (можно спортивные костюмы, джинсы, штаны, платья, юбки, футболки, кофты), но не короткая, не обтягивающая;
  • удобная обувь. Не подходят каблуки, городская обувь, которую вам жалко испачкать/поцарапать. Идеальны будут кроссовки/кеды/спортивные сандалии;
  • паспорт;
  • зарядное устройство;
  • личные лекарства, если принимаете что-либо специфическое;
  • солнцезащитный крем;
  • головной убор;
  • купальник/плавки, если планируете нырять в водохранилище (но оно прохладное даже летом) или в Каспийское море. Конечно, желательно, иметь закрытые купальники. Если нет такого, то можно в шортиках искупаться;
  • советуем взять с собой дождевик, так как погода в горах очень переменчива;
  • обязательно при себе имейте больше наличных средств, так как в сёлах нет приема банковских карт. Развлечения оплачиваются только наличкой.

Мужчинам не рекомендуется ходить с открытым торсом, шортах выше колен или облегающих джинсах.

Девушкам не желательно надевать мини-юбки, короткие футболки или просвечивающую одежду.

Где и как начинается тур и где нас заберут?

Прилететь рекомендуется заранее за 1 день до начала тура.

В 1 день тура мы заберем тех, кто прилетел раньше, а после — ориентировочно к 9:00 — заберем людей, которые прилетят в этот день, и начнем программу тура.

Вылет обратно рекомендуется приобретать после 18:00, так как программа тура заканчивается в г. Дербент в 15:00, далее везем всех в аэропорт и в Махачкалу, ехать 1:30 от Дербента до аэропорта.

Желающие могут остаться в Дербенте и продолжить пляжный отдых.

Можно ли ехать в тур одной (одному)?

Да, можно приехать в тур одной \ одному, по вашему желанию мы найдем к вам подселение, если Вы не захотите одноместное размещение (за которое нужно доплатить).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
3 апр 2024
В целом всё было на высоком уровне, много заботы и внимания. Прекрасная гид Инга, которая ответит на все вопросы, поднимется на любые вершины и сфотографирует во всех позах. Отличный водитель и вообще все гостеприимные люди с принимающей стороны. Если у кого-то особенности в питании - о Вас позаботятся.
С
12 мар 2024
Огромное спасибо за путешествие! Мы действительно влюбились в этот удивительный, сказочный край - Дагестан! Эмоции переполняют и зашкаливают!!! Спасибо организаторам тура и нашему замечательному менеджеру Дмитрию Анохину. В Большой Стране все менеджеры молодцы, пользуемся услугами фирмы не первый раз. Всё всегда проходит в соответствии с заявленным, часто даже круче! Профессионалы с большой буквы! Успехов Вам и благодарных клиентов.
Огромное спасибо за путешествие! Мы действительно влюбились в этот удивительный, сказочный край - Дагестан! Эмоции переполняютОгромное спасибо за путешествие! Мы действительно влюбились в этот удивительный, сказочный край - Дагестан! Эмоции переполняютОгромное спасибо за путешествие! Мы действительно влюбились в этот удивительный, сказочный край - Дагестан! Эмоции переполняютОгромное спасибо за путешествие! Мы действительно влюбились в этот удивительный, сказочный край - Дагестан! Эмоции переполняют
А
26 фев 2024
Организация выше всяких похвал!
Организация выше всяких похвал!Организация выше всяких похвал!Организация выше всяких похвал!Организация выше всяких похвал!Организация выше всяких похвал!Организация выше всяких похвал!Организация выше всяких похвал!Организация выше всяких похвал!Организация выше всяких похвал!Организация выше всяких похвал!

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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