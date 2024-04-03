Программа тура по дням
Прибытие. На катерах по каньону, бархан Сарыкум и водохранилище
- Встреча в аэропорту: в 8:00 аэропорт Уйташ, данная точка сбора подходит вам, если вы прилетите в первый день тура (рекомендуется выбрать прилет до 7:00, чтобы задержки рейса не повлияли на программу тура).
- Встреча в Махачкале и начало тура:в 9:00 на южной автостанции, ул. Амет-Хана Султана 344, данная точка сбора подойдет прилетевшим заранее в Дагестан.
Бархан Сарыкум — пустыня, одна из крупнейших песчаных дюн в Евразии и крупнейший бархан в Европе
Обед в Глав Рыбе — экотуркомплекс, лучшее форелевое хозяйство в Дагестане, находится на берегу бирюзовой реки Сулак.
Отведаем свежей форели (желающие могут заменить на шашлык из баранины, говядины или курицы).
Катера по каньону —мы с вами с ветерком прокатимся по самому каньону и проплывем под самыми красивыми водопадами Сулака.
Чтобы покататься на катере по каньону, надо от Глав Рыбы спуститься на джипах по красивейшей дороге вдоль самого каньона к речному причалу в с. Зубутли.
Сулакский каньон —визитка республики Дагестан, самый глубочайший каньон в Европе.
Смотровая «Хадум» —самая популярная смотровая площадка находится в пгт. Дубки.
Смотровая «язык тещи» —скалистый выступ с видом на начало каньона и на Чиркейскую дамбу.
Чиркейское водохранилище — крупнейшее водохранилище Северного Кавказа, образованный на реке Сулак.
После всех приключений и культурных наслаждений мы едем на размещение.
Ужин — после размещения мы поужинаем в самом комплексе, нам подадут национальное блюдо «Аварский хинкал».
После ужина будет возможность собраться у костра на специально оборудованном месте и продолжить общение и знакомство, а так же послушать легенды от гида.
Аул Гамсутль, подземные водопады и террасы
Утром в 8:00 завтрак по-дагестански и сразу в горы.
Аул-призрак Гамсутль — он же дагестанский «Мачу Пикчу», одно из самый древних поселений России.
У подножья горы мы пересядем на уазики и подъедим максимально близко к Аул-призраку, оставшуюся дорогу пройдем пешком (ходить около 40 минут) (можно и на лошадях — 1000 руб.).
Обед —после того как спустимся, нас ожидает вкусный и сытный обед: шашлык, плов, ботишал и лагман (а так же чай, нарезка и компот).
Чохские террасы —это искусственно созданные террасы для выращивания зерновых культур.
Это место прекрасно подходит для кофе, которое гид сварит прямо перед вами с видом на прекрасные виды.
Салтинская теснина — удивительный памятник природы протяженностью 500 метров.
Подземный водопад — настоящее чудо природы, изюминка Дагестана, скрытый от посторонних глаз среди гор.
Далее нас ждет самый древний город, музей под открытым небом — город Дербент.
Заселение в отель на берегу Каспийского моря.
После заселения нас ждет ужин, где мы попробуем одно из вкуснейших блюд южного Дагестана — «табасаранское чуду».
Свободное время в Дербенте.
Древний Дербент, крепость Нарын-Кала и экраноплан Лунь. Отъезд
8:00 Завтракаем и съезжаем с отеля, грузим чемоданы в машину.
Каспийский монстр или экраноплан Лунь — являлся гордостью советского союза, гибрид корабля и самолета.
Крепость Нарын-Кала — главная достопримечательность Дербента.
Прогуляемся по крепости, старым улочкам магалов и заглянем в Джума мечеть, расскажем вам все тайны, историю и легенды Дербента.
Магалы — это исторические кварталы в старой части города Дербент, здесь сохранились многовековые дома, мечети и восточные бани.
Джума мечеть — самая старая мечеть в России и на территории СНГ.
Базар и сувениры.
Обед в этно-доме.
Наш крайний обед пройдет необычно, у нас будет иммерсивный обед на полу (стол 30 см) на удобных подушках.
Обязательно подведем итоги нашей квест-игры, за полученные баллы вручим победителям маленькие, но приятные призы.
Программа тура заканчивается ориентировочно в 15:00 после обеда в г. Дербент.
Далее мы везем вас в 2 точки:
- 1) Аэропорт — если у вас вылет в этот день (рекомендуется приобретать билеты для вылета после 18:00).
- 2) В Махачкалу на южную автостанцию. Если вы еще остаетесь в Дагестане, могу помочь вам с заселением в надежный отель или апартаменты.
Проживание
Тур предусматривает проживание в барн-хаусах и в отеле Дербента.
Доплата за одноместное размещение — 3 000 руб. в апреле, и 4 000 руб. после апреля.
Варианты проживания
Барн-хаус
Проживание в барн-хаусах– это современные, удобные и уютные домики со всеми удобствами. С панорамными окнами на прекрасные горы, где будем жить 1 ночь
Барн-хаус – лучшее место для ночевки в горах, место, которое завораживает своей великолепной природой, чистейшим горным воздухом, гарантированно перевернет ваше представление об активном отдыхе.
Утро с видом на горы и закат среди высоких вершин уже ждут вас.
Барн-хаус — на территории комплекса есть все удобства: кафе, кухня, холодная и горячая вода, зоны релакса, костровая зона и бесплатный wi-fi.
Гостиница в Дербенте
Отель, который находится прямо на берегу Каспийского моря. Ночь на берегу Каспия.
Размещение 2, 3-местное.
Рядом с отелем находится большая и красивая набережная, где также можно провести спокойно свой вечер перед сном.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание: завтраки, обеды и ужины
- Работа профессионального гида и опытного водителя
- Комфортный транспорт
- Джипинг
- Все входные билеты
- Все экскурсии на протяжении всего тура
- Катание на катере по каньону
- Активности, подарки и развлечения
- Национальная одежда (папаха, костюм джигита и костюм горянки + кинжал) для фотосессии
- Кофе на смотровых площадках
- Проживание в барн-хаусе и в отеле на берегу Каспийского моря (размещение 2, 3-местное)
- Уазики для подъема в Гамсутль
- Трансфер из/в аэропорт
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
- Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Удобная одежда для поездок в горы (можно спортивные костюмы, джинсы, штаны, платья, юбки, футболки, кофты), но не короткая, не обтягивающая;
- удобная обувь. Не подходят каблуки, городская обувь, которую вам жалко испачкать/поцарапать. Идеальны будут кроссовки/кеды/спортивные сандалии;
- паспорт;
- зарядное устройство;
- личные лекарства, если принимаете что-либо специфическое;
- солнцезащитный крем;
- головной убор;
- купальник/плавки, если планируете нырять в водохранилище (но оно прохладное даже летом) или в Каспийское море. Конечно, желательно, иметь закрытые купальники. Если нет такого, то можно в шортиках искупаться;
- советуем взять с собой дождевик, так как погода в горах очень переменчива;
- обязательно при себе имейте больше наличных средств, так как в сёлах нет приема банковских карт. Развлечения оплачиваются только наличкой.
Мужчинам не рекомендуется ходить с открытым торсом, шортах выше колен или облегающих джинсах.
Девушкам не желательно надевать мини-юбки, короткие футболки или просвечивающую одежду.
Где и как начинается тур и где нас заберут?
Прилететь рекомендуется заранее за 1 день до начала тура.
В 1 день тура мы заберем тех, кто прилетел раньше, а после — ориентировочно к 9:00 — заберем людей, которые прилетят в этот день, и начнем программу тура.
Вылет обратно рекомендуется приобретать после 18:00, так как программа тура заканчивается в г. Дербент в 15:00, далее везем всех в аэропорт и в Махачкалу, ехать 1:30 от Дербента до аэропорта.
Желающие могут остаться в Дербенте и продолжить пляжный отдых.
Можно ли ехать в тур одной (одному)?
Да, можно приехать в тур одной \ одному, по вашему желанию мы найдем к вам подселение, если Вы не захотите одноместное размещение (за которое нужно доплатить).