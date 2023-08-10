Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох

Путешествие по Каспийску: Групповая экскурсия к Ирганайскому водохранилищу

5
1 отзыв
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На десять часов Вы покинете цивилизацию и отправитесь изучать дагестанское село Хунзах и окрестности.

Здесь Вы увидите один из самых высоких водопадов на Кавказе, поднимитесь на плато Матлас, сделаете фотографии на фоне изумрудного Ирганайского водохранилища, а также узнаете об истории Кавказской войны, один из символов которой — Хунзахская крепость.
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
Ближайшие даты:
30
авг
1
сен
2
сен
3
сен

Что вас ожидает:

  • Матлас
  • Водопады Тобои и Итлятляр
  • Каменная чаша
  • Ирганайское водохранилище
  • Гимринская башня
  • Гимринский тоннель
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что Вас ждет: • Вы проедете по самому длинному автодорожному тоннелю в России — «Гимринскому».
  • Сделаете сочные фото изумрудно-бирюзового Ирганайского водохранилища.
  • Увидите прекрасный водопад Тобот — один из самых высоких на Кавказе.
  • Оказавшись на Хунзахском плато, вы познакомитесь с историей влиятельного аварского государства, существовавшего на этих землях в Средние века. Неподалёку я покажу Хунзахскую крепость, связанную с событиями Кавказской войны в 19 веке.
  • Также мы с вами посетим родовое село, всеми нами известного поэта Расула Гамзатова.

по календарю

Ответы на вопросы

Что входит
  • Водитель
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Обед
Что не входит
  • Полет на пароплане
  • Верховная езда на лошади
  • Зиплайн
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Буганова 14
Завершение: Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: по календарю
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 38 человек.
Важная информация
  • Надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Б
10 авг 2023
Произошел форс-мажор,заменили автомобиль
Водитель данного автомобиля ехал,только для себя,не аккуратно,кондиционер не включал,нарушал очень часто
Гида сорвали с другой экскурсии
Парень молодец,вывозил как мог,но вся экскурсия шла не по плану

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Пешеходные
На автобусе
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На весь день
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