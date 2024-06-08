Семейные каникулы в Дагестане. Все включено

Групповой тур в Махачкале

Семейные каникулы в Дагестане

Пробежаться по берегу Каспийского моря, заглянуть в аул-призрак, научиться танцевать лезгинку, прокатиться с ветерком на катере, рассекая бирюзовую водную гладь – это только часть нашего захватывающего семейного путешествия! Эта программа будет интересна и взрослым, и детям: вместе вы исследуете таинственные ущелья, полюбуетесь захватывающей панорамой глубочайшего каньона в Европе, прогуляетесь по древнейшей крепости, попробуете традиционные блюда дагестанской кухни.

А маленьких путешественников ждут сюрпризы! Отправиться в это приключение – значит открыть мир вместе с детьми и создать новые радостные воспоминания.
Семейные каникулы в Дагестане. Все включено
Семейные каникулы в Дагестане. Все включено
Семейные каникулы в Дагестане. Все включено
Семейные каникулы в Дагестане. Все включено
Семейные каникулы в Дагестане. Все включено
Семейные каникулы в Дагестане. Все включено
Семейные каникулы в Дагестане. Все включено
Семейные каникулы в Дагестане. Все включено
Семейные каникулы в Дагестане. Все включено
Семейные каникулы в Дагестане. Все включено
Семейные каникулы в Дагестане. Все включено
Семейные каникулы в Дагестане. Все включено
Семейные каникулы в Дагестане. Все включено
Семейные каникулы в Дагестане. Все включено
Семейные каникулы в Дагестане. Все включено
Семейные каникулы в Дагестане. Все включено
Семейные каникулы в Дагестане. Все включено
Семейные каникулы в Дагестане. Все включено
Семейные каникулы в Дагестане. Все включено
Семейные каникулы в Дагестане. Все включено
Семейные каникулы в Дагестане. Все включено
Семейные каникулы в Дагестане. Все включено
Семейные каникулы в Дагестане. Все включено
Семейные каникулы в Дагестане. Все включено
Семейные каникулы в Дагестане. Все включено
Семейные каникулы в Дагестане. Все включено
Семейные каникулы в Дагестане. Все включено
Семейные каникулы в Дагестане. Все включено
Семейные каникулы в Дагестане. Все включено
Семейные каникулы в Дагестане. Все включено
Семейные каникулы в Дагестане. Все включено
Семейные каникулы в Дагестане. Все включено
Ближайшие даты:
8
июн
1
авг

Что вас ожидает:

В царстве гор
В царстве гор
Поднимемся к аулу-призраку, услышим грохот водопадов и полюбуемся панорамой одного из глубочайших каньонов
Прогулка на катере
Прогулка на катере
Прокатимся с ветерком по Чиркейскому водохранилищу и увидим живописные ущелья, похожие на норвежские фьорды
Гастрономические открытия
Гастрономические открытия
Пообедаем в гостях у местных жителей и попробуем вкуснейшие блюда национальной кухни
Мастер-класс с особым колоритом
Мастер-класс с особым колоритом
Узнаем о ремесле унцукульской насечки по дереву и сможем приобрести товары ручной работы
Зажигательная лезгинка
Зажигательная лезгинка
Понаблюдаем за исполнением ритмичного кавказского танца и даже поучаствуем сами!
Встреча с морем
Встреча с морем
Вдохнем свежий бриз Каспия, порезвимся на песчаном берегу, насладимся шумом волн и при желании искупаемся!

Программа тура по дням

1 день

Хунзах, Матлас, Ирганайское водохранилище

Тур начинается в 8:30–9:00. Рекомендуем прибывать накануне. Комфортное размещение для группы предоставляется (за доп. плату).

Первый день тура – один из самых любимых у наших туристов. Группу забирает гид на микроавтобусе. Знакомимся и отправляемся на самую высокую точку нашего семейного путешествия.

Мы проедем через самый длинный тоннель в России – Гимринский тоннель.

Сделаем остановку у местного мастера. Он покажет нам мастер-класс по унцукульской насечке. Взрослые смогут приобрести оригинальные сувениры ручной работы.

Здесь же впервые наши туристы узнают, что такое настоящее дагестанское гостеприимство. Мастер пригласит нас за свой стол в дагестанских традициях.

Далее мы отправляемся в Хунзах – столицу Аварского царства. Посетим водопады Итлятляр и 80-метровый Тобот.

Следующий пункт – пешая прогулка по Матласу к Каменной чаше – одному из самых красивых ущелий Дагестана.

Изюминкой этого дня станет поиск клада для младших туристов. Только пусть это будет для них сюрпризом!

Вечером заселяемся в комфортные номера гостевого дома. Ужинаем, наслаждаемся вечерним горным воздухом.

Хунзах, Матлас, Ирганайское водохранилищеХунзах, Матлас, Ирганайское водохранилищеХунзах, Матлас, Ирганайское водохранилище
2 день

Гамсутль, Чох, Салта, Карадахская теснина

Сразу после завтрака приготовьтесь к пешей прогулке в высокогорный заброшенный аул-призрак Гамсутль. Горный УАЗ довезет максимально близко к тропинке.

Затем нам предстоит преодолеть расстояние около часа пешком, где в конце ждет настоящий восторг и кавказский Мачу-Пикчу. Для деток подготовлен сюрприз на вершине.

После спуска заедем в село Чох – одно из древнейших поселений в Дагестане и России, где дома построены друг на друге.

Обедаем у местных жителей.

Следующая невероятно красивая локация, еще одно из чудес Дагестана – таинственный Салтинский водопад. Единственный подземный водопад в Дагестане. Обязательно спустимся в низину и сделаем фото, если погода позволит.

*В зависимости от погодных условий подъём к Гамсутлю может быть заменён на посещение другого заброшенного села – Кахиба или Гоора.

Гамсутль, Чох, Салта, Карадахская теснинаГамсутль, Чох, Салта, Карадахская теснинаГамсутль, Чох, Салта, Карадахская теснина
3 день

Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище

После завтрака мы отправимся на Чиркейское водохранилище – самый большой водоём в Дагестане с невероятными пейзажами и бирюзовой гладью. Нас ждёт путешествие на катере по самым красивым ущельям. Желающие смогут искупаться прямо с катера.

Далее нас ждёт фотоостановка на смотровой Сулакского каньона, являющегося визитной карточкойДагестана и одним из самых глубоких каньонов в мире.

Обед в районе реки Сулак.

Посещение туристического комплекса в горах Дагестана – «Главрыба». У нас будет немного времени, чтобы покормить форель, покатать детей на аттракционах и погулять по красивой по территории.

Обязательно пройдемся по подвесному мосту над ущельем через реку Сулак, путь к которому лежит через недавно открывшуюся пещеру Нохъо.

Далее мы отправляемся к бархану Сарыкум. Уникальный природный памятник Дагестана, который официально признан геологами вторым по величине в мире.

Сулакский каньон, Чиркейское водохранилищеСулакский каньон, Чиркейское водохранилищеСулакский каньон, Чиркейское водохранилище
4 день

Махачкала, Дербент, Нарын-Кала

После завтрака отправляемся на экскурсию по столице Республики Дагестан – Махачкале. Увидим одну из крупнейших в России и Европе Джума-мечеть. Прогуляемся по набережной и выезжаем в сторону Дербента.

Сегодня приготовьтесь окунуться в историю древнейшего города России. Pillae Caspiae – Каспийские ворота – именно так называли Дербент древние римляне и греки.

Мы посетим цитадель Нарын-Кала – символ Дербента. Прогуляемся по старому городу, побродим по узким улочкам (магалам), где увидим еще одну старейшую мечеть России – Джума-мечеть, Девичьи бани, самый южный маяк.

Заселяемся в отель, отдыхаем.

Махачкала, Дербент, Нарын-КалаМахачкала, Дербент, Нарын-КалаМахачкала, Дербент, Нарын-Кала
5 день

Экраноплан Лунь, набережная, восточный базар

После завтрака выезжаем на Каспийское море, гуляем по набережной, разминаем ножки на пляже и любуемся единственным в мире уникальным военным кораблем – экранопланом Лунь.

Делаем фото возле наследника каспийского монстра.

Далее нас ждёт историческая прогулка по городу и посещение восточного базара, где вы сможете закупить сувениры и подарки.

Прощальный обед состоится в одном из лучших атмосферных ресторанов Дербента. После обеда – трансфер в аэропорт или отель, если вы решите продолжить отдых в Дагестане.

Советуем в теплое время года задержаться в Дагестане возле моря. Отели, базы отдыха, апартаменты порекомендуем.

Экраноплан Лунь, набережная, восточный базарЭкраноплан Лунь, набережная, восточный базарЭкраноплан Лунь, набережная, восточный базар

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях, гостевых домах, коттеджах. Размещение в номерах по семьям. Доступны все удобства.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостиницы по маршруту

4 ночи

Проживание в двухместных номерах отелей и коттеджей.

Гостиницы по маршрутуГостиницы по маршрутуГостиницы по маршрутуГостиницы по маршруту

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы на всем маршруте
  • Проживание в двухместных номерах отелей и коттеджей (4 ночи)
  • Трехразовое питание
  • Сертифицированный гид-экскурсовод
  • Экскурсии и мастер-классы (мастер-класс по унцукульской насечке, мастер-класс по лезгинке)
  • Катание на катере
  • Подарки и сюрпризы каждый день
  • Иммерсивный ужин в Дербенте
  • Входные билеты на платные объекты
Что не входит
  • Билеты из вашего города до Махачкалы и обратно
  • Страховка (рекомендуется)
  • Размещение накануне тура
  • Личные расходы
  • Питание и развлечения не по программе
  • Обеды в первый и последний дни (т. к. туристы прилетают/улетают в разное время)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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