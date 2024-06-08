1 день

Хунзах, Матлас, Ирганайское водохранилище

Тур начинается в 8:30–9:00. Рекомендуем прибывать накануне. Комфортное размещение для группы предоставляется (за доп. плату).

Первый день тура – один из самых любимых у наших туристов. Группу забирает гид на микроавтобусе. Знакомимся и отправляемся на самую высокую точку нашего семейного путешествия.

Мы проедем через самый длинный тоннель в России – Гимринский тоннель.

Сделаем остановку у местного мастера. Он покажет нам мастер-класс по унцукульской насечке. Взрослые смогут приобрести оригинальные сувениры ручной работы.

Здесь же впервые наши туристы узнают, что такое настоящее дагестанское гостеприимство. Мастер пригласит нас за свой стол в дагестанских традициях.

Далее мы отправляемся в Хунзах – столицу Аварского царства. Посетим водопады Итлятляр и 80-метровый Тобот.

Следующий пункт – пешая прогулка по Матласу к Каменной чаше – одному из самых красивых ущелий Дагестана.

Изюминкой этого дня станет поиск клада для младших туристов. Только пусть это будет для них сюрпризом!

Вечером заселяемся в комфортные номера гостевого дома. Ужинаем, наслаждаемся вечерним горным воздухом.