Семейные каникулы в Дагестане
А маленьких путешественников ждут сюрпризы! Отправиться в это приключение – значит открыть мир вместе с детьми и создать новые радостные воспоминания.
июн
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Хунзах, Матлас, Ирганайское водохранилище
Тур начинается в 8:30–9:00. Рекомендуем прибывать накануне. Комфортное размещение для группы предоставляется (за доп. плату).
Первый день тура – один из самых любимых у наших туристов. Группу забирает гид на микроавтобусе. Знакомимся и отправляемся на самую высокую точку нашего семейного путешествия.
Мы проедем через самый длинный тоннель в России – Гимринский тоннель.
Сделаем остановку у местного мастера. Он покажет нам мастер-класс по унцукульской насечке. Взрослые смогут приобрести оригинальные сувениры ручной работы.
Здесь же впервые наши туристы узнают, что такое настоящее дагестанское гостеприимство. Мастер пригласит нас за свой стол в дагестанских традициях.
Далее мы отправляемся в Хунзах – столицу Аварского царства. Посетим водопады Итлятляр и 80-метровый Тобот.
Следующий пункт – пешая прогулка по Матласу к Каменной чаше – одному из самых красивых ущелий Дагестана.
Изюминкой этого дня станет поиск клада для младших туристов. Только пусть это будет для них сюрпризом!
Вечером заселяемся в комфортные номера гостевого дома. Ужинаем, наслаждаемся вечерним горным воздухом.
Гамсутль, Чох, Салта, Карадахская теснина
Сразу после завтрака приготовьтесь к пешей прогулке в высокогорный заброшенный аул-призрак Гамсутль. Горный УАЗ довезет максимально близко к тропинке.
Затем нам предстоит преодолеть расстояние около часа пешком, где в конце ждет настоящий восторг и кавказский Мачу-Пикчу. Для деток подготовлен сюрприз на вершине.
После спуска заедем в село Чох – одно из древнейших поселений в Дагестане и России, где дома построены друг на друге.
Обедаем у местных жителей.
Следующая невероятно красивая локация, еще одно из чудес Дагестана – таинственный Салтинский водопад. Единственный подземный водопад в Дагестане. Обязательно спустимся в низину и сделаем фото, если погода позволит.
*В зависимости от погодных условий подъём к Гамсутлю может быть заменён на посещение другого заброшенного села – Кахиба или Гоора.
Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище
После завтрака мы отправимся на Чиркейское водохранилище – самый большой водоём в Дагестане с невероятными пейзажами и бирюзовой гладью. Нас ждёт путешествие на катере по самым красивым ущельям. Желающие смогут искупаться прямо с катера.
Далее нас ждёт фотоостановка на смотровой Сулакского каньона, являющегося визитной карточкойДагестана и одним из самых глубоких каньонов в мире.
Обед в районе реки Сулак.
Посещение туристического комплекса в горах Дагестана – «Главрыба». У нас будет немного времени, чтобы покормить форель, покатать детей на аттракционах и погулять по красивой по территории.
Обязательно пройдемся по подвесному мосту над ущельем через реку Сулак, путь к которому лежит через недавно открывшуюся пещеру Нохъо.
Далее мы отправляемся к бархану Сарыкум. Уникальный природный памятник Дагестана, который официально признан геологами вторым по величине в мире.
Махачкала, Дербент, Нарын-Кала
После завтрака отправляемся на экскурсию по столице Республики Дагестан – Махачкале. Увидим одну из крупнейших в России и Европе Джума-мечеть. Прогуляемся по набережной и выезжаем в сторону Дербента.
Сегодня приготовьтесь окунуться в историю древнейшего города России. Pillae Caspiae – Каспийские ворота – именно так называли Дербент древние римляне и греки.
Мы посетим цитадель Нарын-Кала – символ Дербента. Прогуляемся по старому городу, побродим по узким улочкам (магалам), где увидим еще одну старейшую мечеть России – Джума-мечеть, Девичьи бани, самый южный маяк.
Заселяемся в отель, отдыхаем.
Экраноплан Лунь, набережная, восточный базар
После завтрака выезжаем на Каспийское море, гуляем по набережной, разминаем ножки на пляже и любуемся единственным в мире уникальным военным кораблем – экранопланом Лунь.
Делаем фото возле наследника каспийского монстра.
Далее нас ждёт историческая прогулка по городу и посещение восточного базара, где вы сможете закупить сувениры и подарки.
Прощальный обед состоится в одном из лучших атмосферных ресторанов Дербента. После обеда – трансфер в аэропорт или отель, если вы решите продолжить отдых в Дагестане.
Советуем в теплое время года задержаться в Дагестане возле моря. Отели, базы отдыха, апартаменты порекомендуем.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях, гостевых домах, коттеджах. Размещение в номерах по семьям. Доступны все удобства.
Варианты проживания
Гостиницы по маршруту
Проживание в двухместных номерах отелей и коттеджей.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансферы на всем маршруте
- Проживание в двухместных номерах отелей и коттеджей (4 ночи)
- Трехразовое питание
- Сертифицированный гид-экскурсовод
- Экскурсии и мастер-классы (мастер-класс по унцукульской насечке, мастер-класс по лезгинке)
- Катание на катере
- Подарки и сюрпризы каждый день
- Иммерсивный ужин в Дербенте
- Входные билеты на платные объекты
- Что не входит
- Билеты из вашего города до Махачкалы и обратно
- Страховка (рекомендуется)
- Размещение накануне тура
- Личные расходы
- Питание и развлечения не по программе
- Обеды в первый и последний дни (т. к. туристы прилетают/улетают в разное время)
- Место начала и завершения?
- Россия, Республика Дагестан, Махачкала
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.