Завтракаем в отеле и выезжаем в Унцукульский район. Промчимся через самый длинный тоннель в России — Гимринский — и окажемся возле Гимринской оборонительной башни. Дальше будет остановка у слияния двух рек — Аварского и Андийского койсу.

Зайдём в мемориально-исторический комплекс «Ахульго», потом прогуляемся возле Ирганайского водохранилища и пообедаем неподалёку. Подкрепившись, отправимся на мастер-класс по изготовлению унцукульских изделий. Полученные сувениры вы сможете увезти с собой.

Заселимся в гостевой дом, а после вас ждёт мастер-класс по приготовлению национального блюда. Получившиеся угощения съедим и добавим к ним другие дагестанские блюда — голодным никто не останется! Вечер проведем в тёплом дружеском кругу, будем общаться, играть и разговаривать о традициях и обычаях Дагестана.