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Авторский тур
5 дней
Горный Дагестан вместе с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Дагестана с местным жителем. Живописные маршруты, Сулакский каньон, подвесной мост и крепость Нарын-Кала ждут вас
Начало: Махачкала, время - по договорённости. Рекомендуем ...
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
29 990₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в барнхаусе в горах и на берегу моря
Устроить посиделки у костра, сделать кадры в национальной одежде и научиться готовить чуду
Начало: Аэропорт Уйташ, 08:00. Если вы прилетите на день р...
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
39 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Перезагрузка по-дагестански: всё включено
Проснуться с видом на горы, попробовать все национальные блюда Дагестана и погулять по Дербенту
Начало: Аэропорт Махачкалы, 08:00 (рекомендуем прилетать з...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
26 100₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Популярное предложение
Грани Кавказа: 5 республик за 10 дней
Побывать в высокогорных аулах, попробовать настоящий Нарзан и увидеть «кавказскую Швейцарию»
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
16 июня в 08:00
19 июня в 08:00
65 950₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
Увидеть природные чудеса Дагестана и поддаться кавказскому очарованию с восточной перчинкой
Начало: Ж. - д. вокзал в Махачкале, главный вход, напротив...
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
Побывать в старейшем в России городе, увидеть Сулакский каньон и надышаться горным воздухом
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
39 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
Пообедать на форелевом хозяйстве, погрузиться в местную культуру и влюбиться в горы
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
53 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Редкие локации Дагестана: высокогорные сёла, аулы-призраки и восхождение на Шалбуздаг
Пожить в окружении гор, исследовать заброшенные селения и потоптать облака на священной горе
Начало: Встретим вас в Махачкале/Дербенте/Избербаше в 9:00
10 июня в 11:00
20 июня в 11:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
Увидеть главные места республики, постоять над обрывами, попробовать хинкал и чуду
Начало: Махачкала, аэропорт, до 12:00
26 июня в 11:00
24 июля в 11:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Восхититься просторами со скального возвышения и увидеть нетуристический Дагестан
Начало: Ж. - д. вокзал и аэропорт Махачкалы, 08:40-09:40 /...
8 сен в 08:00
15 сен в 08:40
58 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
Заглянуть на обед к местной семье, увидеть, как ткут ковры, и провести вечер у костра
Начало: Аэропорт Уйташ, 08:00. Если вы прилетите на день р...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
31 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
Полюбоваться горными районами, заглянуть в гости к местной семье и прогуляться по побережью
Начало: Махачкала, 09:00
12 июня в 10:45
10 июля в 10:00
35 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Из Махачкалы в Дербент через горы, пустыню и каньон
Побывать в старейшем в России городе, прокатиться на катере и устроить пикник в горах
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00. Встретим вас в центре М...
12 июня в 09:00
24 июля в 09:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Трансформационный тур в Дагестане: познание себя через новые места
Заниматься расслабляющими практиками в красивом месте, кататься на сапах и наслаждаться жизнью
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:30
23 июня в 10:00
8 июля в 10:00
55 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Солнечный Дагестан: все топовые локации за 5 дней
Научиться готовить национальные дагестанские блюда и почувствовать ритм лезгинки
Начало: Махачкала
26 июня в 08:00
10 июля в 08:00
43 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Кахиб, Гуниб и Дербент в мини-группе
Прокатиться на сапбордах и погулять по древнему городу
Начало: Махачкала, 09:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
44 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
Увидеть "Каспийского монстра", побывать в "дагестанском Форт Боярде" и селе-призраке
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договорённ...
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
47 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
Прокатиться на катере по водам Сулакского каньона, взойти на бархан Сарыкум и увидеть аул-призрак
Начало: Аэропорт Махачкала, время зависит от времени вашег...
18 июня в 08:00
2 июля в 08:00
57 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
Увидеть все значимые локации региона, закупиться на рынке в Дербенте и пройтись босиком по бархану
Начало: Ж. - д. вокзал Махачкалы, 08:00
1 сен в 08:00
8 сен в 08:00
53 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Узнать Дагестан: Махачкала, Дербент, природные достопримечательности и исторические места
Прокатиться на катере по реке Сулак, погулять по аулам-призракам и увидеть Чохские террасы
Начало: Аэропорт Уйташ, не позднее 12:00
11 июня в 12:00
18 июня в 12:00
47 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
Поучаствовать в мастер-классе по ковроткачеству, отведать чуду и увидеть знаковые места республики
Начало: Махачкала, аэропорт или ж. - д. вокзал, до 12:00. ...
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
30 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Объятия горного края: тур по топовым локациям Дагестана
Увидеть Чохские террасы, погулять по Карадахской теснине и побывать на производстве урбеча
Начало: Махачкала, 08:30-09:00
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
Исследовать многовековые башни, побывать в ауле-призраке и покататься на катере по реке Сулак
Начало: Аэропорт Махачкалы или место вашего проживания, вр...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
68 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Дагестан с нового ракурса: необычные горные локации и неожиданные места Махачкалы и Дербента
Побывать в пещерах «Нохъо», пройти по Хрустальному мосту и увидеть подземный водопад
Начало: Аэропорт Махачкалы, до 12:00
13 июня в 12:00
20 июня в 12:00
37 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна2 июня 2024Все было отлично, интересно и комфортно при передвижении от локации к локации! Хотелось бы больше времени на форелевой ферме Главрыба, очень красивое место и подольше покататься на катере по каньону! Было очень круто
- ЛЛада2 июня 2024Путешествовали по Дагестану на майские праздники. Выбрали тур с наибольшим количеством локаций и, чтобы самим не ездить по горным дорогам,
- ТТатьяна2 июня 2024Я влюбилась в Дагестан ❤️ Давно мечтала там побывать. Собравшись нашей чумовой компанией, выбрали этот тур. И нисколько не пожалели.
- ТТатьяна26 мая 2024Супер тур по Дагестану! Хочется выразить слова благодарности организаторам, нашему замечательному водителю Тимуру и очаровательной, заботливой Инге, которая сопровождала нас
- ттатьяна25 мая 2024Горный Дагестан! Восторг! Эмоции через край! Тур- сумасшедший! Очень люблю и много путешествую, со временем выработался определённый алгоритм выбора тура: 1. Группы
- ВВера13 мая 2024Добрый день! Хотелось бы поблагодарить за интересный, захватывающий, насыщенный впечатлениями тур. Программа была многогранной и очень яркой. Особо хотелось бы отметить организацию экскурсий
- ЕЕкатерина13 мая 2024Спасибо большое за замечательную сказку в Дагестане. 4 дня погружения в культуру, историю, обычаи, невероятную природу, вкуснейшую еду, гостеприимство и заботу. Очень
- ГГульнара6 мая 2024Потрясающий тур в Дагестан! Это прекрасно продуманное и организованное путешествие, максимум положительных эмоций, восторг, восхищение. Много интересных историй, легенд и
- ССнежанна22 апреля 2024Огромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду по Дагестану - Индире! Индира,
- ААртем15 апреля 2024В целом все понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Дербент»
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