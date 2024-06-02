Дербент – туры в Махачкале

Найдено 24 тура в категории «Дербент» в Махачкале, цены от 25 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горный Дагестан вместе с местным жителем
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
32 отзыва
Горный Дагестан вместе с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Дагестана с местным жителем. Живописные маршруты, Сулакский каньон, подвесной мост и крепость Нарын-Кала ждут вас
Начало: Махачкала, время - по договорённости. Рекомендуем ...
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
29 990 за человека
В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в барнхаусе в горах и на берегу моря
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
4 отзыва
В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в барнхаусе в горах и на берегу моря
Устроить посиделки у костра, сделать кадры в национальной одежде и научиться готовить чуду
Начало: Аэропорт Уйташ, 08:00. Если вы прилетите на день р...
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
39 500 за человека
Перезагрузка по-дагестански: всё включено
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Перезагрузка по-дагестански: всё включено
Проснуться с видом на горы, попробовать все национальные блюда Дагестана и погулять по Дербенту
Начало: Аэропорт Махачкалы, 08:00 (рекомендуем прилетать з...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
26 100 за человека
Грани Кавказа: 5 республик за 10 дней
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
10 дней
8 отзывов
Популярное предложение
Грани Кавказа: 5 республик за 10 дней
Побывать в высокогорных аулах, попробовать настоящий Нарзан и увидеть «кавказскую Швейцарию»
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
16 июня в 08:00
19 июня в 08:00
65 950 за человека
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
Увидеть природные чудеса Дагестана и поддаться кавказскому очарованию с восточной перчинкой
Начало: Ж. - д. вокзал в Махачкале, главный вход, напротив...
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
25 000 за человека
Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
Побывать в старейшем в России городе, увидеть Сулакский каньон и надышаться горным воздухом
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
39 000 за человека
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
8 дней
4 отзыва
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
Пообедать на форелевом хозяйстве, погрузиться в местную культуру и влюбиться в горы
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
53 400 за человека
Редкие локации Дагестана: высокогорные сёла, аулы-призраки и восхождение на Шалбуздаг
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Редкие локации Дагестана: высокогорные сёла, аулы-призраки и восхождение на Шалбуздаг
Пожить в окружении гор, исследовать заброшенные селения и потоптать облака на священной горе
Начало: Встретим вас в Махачкале/Дербенте/Избербаше в 9:00
10 июня в 11:00
20 июня в 11:00
38 000 за человека
Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
Увидеть главные места республики, постоять над обрывами, попробовать хинкал и чуду
Начало: Махачкала, аэропорт, до 12:00
26 июня в 11:00
24 июля в 11:00
38 000 за человека
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Восхититься просторами со скального возвышения и увидеть нетуристический Дагестан
Начало: Ж. - д. вокзал и аэропорт Махачкалы, 08:40-09:40 /...
8 сен в 08:00
15 сен в 08:40
58 200 за человека
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
Заглянуть на обед к местной семье, увидеть, как ткут ковры, и провести вечер у костра
Начало: Аэропорт Уйташ, 08:00. Если вы прилетите на день р...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
31 200 за человека
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
Полюбоваться горными районами, заглянуть в гости к местной семье и прогуляться по побережью
Начало: Махачкала, 09:00
12 июня в 10:45
10 июля в 10:00
35 900 за человека
Из Махачкалы в Дербент через горы, пустыню и каньон
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
Из Махачкалы в Дербент через горы, пустыню и каньон
Побывать в старейшем в России городе, прокатиться на катере и устроить пикник в горах
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00. Встретим вас в центре М...
12 июня в 09:00
24 июля в 09:00
39 900 за человека
Трансформационный тур в Дагестане: познание себя через новые места
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
7 дней
Трансформационный тур в Дагестане: познание себя через новые места
Заниматься расслабляющими практиками в красивом месте, кататься на сапах и наслаждаться жизнью
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:30
23 июня в 10:00
8 июля в 10:00
55 000 за человека
Солнечный Дагестан: все топовые локации за 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Солнечный Дагестан: все топовые локации за 5 дней
Научиться готовить национальные дагестанские блюда и почувствовать ритм лезгинки
Начало: Махачкала
26 июня в 08:00
10 июля в 08:00
43 000 за человека
Кахиб, Гуниб и Дербент в мини-группе
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Кахиб, Гуниб и Дербент в мини-группе
Прокатиться на сапбордах и погулять по древнему городу
Начало: Махачкала, 09:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
44 000 за человека
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
Увидеть "Каспийского монстра", побывать в "дагестанском Форт Боярде" и селе-призраке
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договорённ...
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
47 000 за человека
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
7 дней
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
Прокатиться на катере по водам Сулакского каньона, взойти на бархан Сарыкум и увидеть аул-призрак
Начало: Аэропорт Махачкала, время зависит от времени вашег...
18 июня в 08:00
2 июля в 08:00
57 000 за человека
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
Увидеть все значимые локации региона, закупиться на рынке в Дербенте и пройтись босиком по бархану
Начало: Ж. - д. вокзал Махачкалы, 08:00
1 сен в 08:00
8 сен в 08:00
53 000 за человека
Узнать Дагестан: Махачкала, Дербент, природные достопримечательности и исторические места
🚤 На катере
Авторский тур
6 дней
Узнать Дагестан: Махачкала, Дербент, природные достопримечательности и исторические места
Прокатиться на катере по реке Сулак, погулять по аулам-призракам и увидеть Чохские террасы
Начало: Аэропорт Уйташ, не позднее 12:00
11 июня в 12:00
18 июня в 12:00
47 000 за человека
Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
Поучаствовать в мастер-классе по ковроткачеству, отведать чуду и увидеть знаковые места республики
Начало: Махачкала, аэропорт или ж. - д. вокзал, до 12:00. ...
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
30 000 за человека
Объятия горного края: тур по топовым локациям Дагестана
Авторский тур
5 дней
Объятия горного края: тур по топовым локациям Дагестана
Увидеть Чохские террасы, погулять по Карадахской теснине и побывать на производстве урбеча
Начало: Махачкала, 08:30-09:00
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
38 000 за человека
Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
Исследовать многовековые башни, побывать в ауле-призраке и покататься на катере по реке Сулак
Начало: Аэропорт Махачкалы или место вашего проживания, вр...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
68 000 за человека
Дагестан с нового ракурса: необычные горные локации и неожиданные места Махачкалы и Дербента
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Дагестан с нового ракурса: необычные горные локации и неожиданные места Махачкалы и Дербента
Побывать в пещерах «Нохъо», пройти по Хрустальному мосту и увидеть подземный водопад
Начало: Аэропорт Махачкалы, до 12:00
13 июня в 12:00
20 июня в 12:00
37 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Перезагрузка по-дагестански: всё включено
    Все было отлично, интересно и комфортно при передвижении от локации к локации! Хотелось бы больше времени на форелевой ферме Главрыба, очень красивое место и подольше покататься на катере по каньону! Было очень круто
  • Л
    Лада
    2 июня 2024
    Горный Дагестан вместе с местным жителем
    Путешествовали по Дагестану на майские праздники. Выбрали тур с наибольшим количеством локаций и, чтобы самим не ездить по горным дорогам,
    читать дальше

    а отдыхать и наслаждаться видами. Понравилось все! Организация тура, программа, размещение, трансфер – все было великолепно. Очень яркая, увлекательная поездка, организованная Арсеном. Было интересно и комфортно. Все договоренности были соблюдены. Вежливость и профессионализм на высшем уровне. Эрудиция, грамотная речь. На протяжении всего пути Арсен рассказывал и отвечал на любые вопросы. Мы получили огромнейшее количество информации, было интересно и познавательно. Очень хорошая атмосфера в пути. Провели насыщенно время. Дагестан покорил своим гостеприимством и неповторимой красотой! Тур просто чудесен! Рекомендуем!!! Лада и Яна

    Путешествовали по Дагестану на майские праздники. Выбрали тур с наибольшим количеством локаций и, чтобы самим неПутешествовали по Дагестану на майские праздники. Выбрали тур с наибольшим количеством локаций и, чтобы самим не
  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Горный Дагестан вместе с местным жителем
    Я влюбилась в Дагестан ❤️ Давно мечтала там побывать. Собравшись нашей чумовой компанией, выбрали этот тур. И нисколько не пожалели.
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    Завораживающая красота, эмоции через край. Тур суперский 🤩 Удобное расположение отеля, прямо в горах. Каждый день новые локации и невероятная красота. Очень вкусная местная кухня и доброжелательные люди. Огромное спасибо, нашему гиду Шамилю, ты лучший ✌️Показал всю красоту Дагестана, посвятил в историю своего народа и всё это на лайте и с юмором. Отдельное спасибо за вкусный кофе ☺️ Однозначно будем советовать ваш тур друзьям и знакомым. И сами ещё вернёмся на тур 2.0 🔥 Арсен и Шамиль желаем вам успехов и процветания!

  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в барнхаусе в горах и на берегу моря
    Супер тур по Дагестану! Хочется выразить слова благодарности организаторам, нашему замечательному водителю Тимуру и очаровательной, заботливой Инге, которая сопровождала нас
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    по всему маршруту! Ребята, вы крутые! Незабываемое путешествие, только самые положительные эмоции, вкуснейшие национальные блюда, сногсшибательные виды. Все продуманно до мелочей, не пропустили ни одной заявленной локации. Хочется от всего сердца пожелать вам процветания и путешественников, готовых покорять новые вершины! Пока для нас это лучшее путешествие по России❤️

  • т
    татьяна
    25 мая 2024
    Горный Дагестан вместе с местным жителем
    Горный Дагестан! Восторг! Эмоции через край! Тур- сумасшедший! Очень люблю и много путешествую, со временем выработался определённый алгоритм выбора тура: 1. Группы
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    от 4 до 9 человек (очень экономит время" простоя"). 2. Транспорт (комфортное авто). 3. Местный гид и водитель (всегда знают свои дороги и маршруты лучше тебя, и корректируют в зависимости от погоды, особенно в горах). 4. Проживание в одном месте предпочтительнее, при его оптимальном расположении (опять же экономия времени, потраченного на переезды до локаций). 5. Комфорт номера(без перегибов, но горячая вода, душ, туалет в номере обязательно). 6. Красивые пейзажи вблизи гостиницы, люблю побродить одна рано утром и "позависать". 7. И чтоб остальные технические моменты(питание, входные билеты и т. д.) решали организаторы. 8. Дальше выбираешь тур и читаешь отзывы!!! Алгоритм мой удовлетворён в этом туре на 5+ из 5. А вот теперь песня! Про людей! Гид и организатор тура Арсен, наш персональный ангел- хранитель Шамиль- кладезь юмора, историй, знаний. Безграничные доброта и терпение, коммуникабельность. А помощь любому человеку вообще на генетическом уровне у горцев. Чувствуешь себя в абсолютной безопасности в суровом краю. Не люблю толпу, и даже на загруженных локациях Шамиль умудрялся или приехать пораньше или найти такую точку,где ты чувствовал себя свободно. А уж сколько персональных вау! остановок с неизменным кофе в турке и умопомрачительными нереальными пейзажами. А подаренные эмоции, адреналин, мозг просто зависал периодически. Ну и "вишенка" на торте - лезгинка в исполнении Шамиля под живой звук и невозможно мелодичные песни местных жителей на фоне гор и огней Гуниба в прощальный вечер в горах. Рекомендую именно эту команду всем путешественникам.

  • В
    Вера
    13 мая 2024
    Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
    Добрый день! Хотелось бы поблагодарить за интересный, захватывающий, насыщенный впечатлениями тур. Программа была многогранной и очень яркой. Особо хотелось бы отметить организацию экскурсий
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    в Дагестане и гида Гамзата. Не было никаких накладок, не считая погоды)), все шло по расписанию и в этом большая заслуга Гамзата. Он сумел сплотить и сорганизовать группу туристов, в т. ч. на предварительном этапе дал очень правильные организационные советы. У него прекрасное чувство юмора и широкий кругозор. Далее на каждую экскурсию у нас каждый раз были разные гиды. В связи с этим также хочется отметить работу гидов Алихана по Ингушетии и Дэвида по Северной Осетии. Они заряжали своей энергией и впечатляли знаниями, юмором и эрудицей. Побольше бы таких гидов, после их экскурсий хочется еще больше узнавать об истории и особенностях соответствующей республики, а главное возникает стойкое желание вернуться в регион за новыми впечатлениями. Гид по Чечне Айза тоже обладала большим объемом знаний истории, традиций и обычаев, а также приводила примеры из собственного жизненного опыта, что существенно облегчает восприятие и запоминание информации. Из недостатков стоит обратить внимание, что в Северной Осетии с обедами происходили накладки, из-за большого числа туристов (3 группы одновременно) хозяева не успевали раздавать еду одновременно, в итоге когда одни поели, другие могли даже еще не получить свою порцию. Но главное, что голодным никто не остался.))) Как предложение на будущее, по возможности определять одного гида на все время экскурсий по соответствующей республике, чтобы они не менялись.

  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
    Спасибо большое за замечательную сказку в Дагестане. 4 дня погружения в культуру, историю, обычаи, невероятную природу, вкуснейшую еду, гостеприимство и заботу. Очень
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    повезло с гидом (Мурадом) и водителем (Гапизом). Так аккуратно меня ещё в горах не возили, и как чедове Гапиз замечательный, очень благородный и правильный!! Мурад очень эрудированный и внимательный человек, обладающими широким кругозором и глубокими знаниями. Программа продумана хорошо, отели приличные, везде заботятся, спрашивают, что поменять, чем помочь и пр. Кормили тоже вкусно. Для первого знакомства в Дагестаном просто замечательно! Мурад, спасибо Вам большое, мы смело рекомендуем Вас и всю команду! Надеемся ещё вернуться.

    Спасибо большое за замечательную сказку в ДагестанеСпасибо большое за замечательную сказку в ДагестанеСпасибо большое за замечательную сказку в ДагестанеСпасибо большое за замечательную сказку в ДагестанеСпасибо большое за замечательную сказку в ДагестанеСпасибо большое за замечательную сказку в ДагестанеСпасибо большое за замечательную сказку в ДагестанеСпасибо большое за замечательную сказку в Дагестане
  • Г
    Гульнара
    6 мая 2024
    В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в барнхаусе в горах и на берегу моря
    Потрясающий тур в Дагестан! Это прекрасно продуманное и организованное путешествие, максимум положительных эмоций, восторг, восхищение. Много интересных историй, легенд и
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    рассказов про культуру, обычаи и традиции народов Дагестана. Наш гид (Курбан) и водитель(Гирей) с удовольствием отвечали на наши вопросы, а их было немало. Мудрейший аксакал (заслуженный учитель Дагестана и России) рассказал историю древних сооружений и познакомил с легендами аулов, расположенных высоко в горах. Восхитительная Гюльшат провела нас по древним районам Дербента. Нас возили на комфортном автобусе, брутальных авто, экстремально прокатили на катерах и водили пешком по горным тропам. Отдельно нужно поблагодарить за завтраки, обеды и ужины. Всё очень вкусно, обильно, сытно и калоритно. А свежесваренный кофе на зеленных террасах выше всех похвал. Большое удивление и восторг вызвал торт, подаренный имениннице от имени туристической компании. Спасибо за отлично проведённый отдых. Эти дни надолго останутся в нашей памяти. Впечатления не забываемые! Величие гор несравнимо ни с чем и не оставило равнодушным никого из нас! Если вы давно хотели поехать в горы, то Вам в Дагестан!

  • С
    Снежанна
    22 апреля 2024
    Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
    Огромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду по Дагестану - Индире! Индира,
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    то, как вы любите свое дело, то, как вы любите свою землю - передавалось нам через каждое ваше слово, через каждую вашу эмоцию в рассказе о вашей прекрасной земле! Вы окружили нас самой настоящей заботой, спасибо! все было четко, все было вовремя, все было организовано до мелочей! Индира, Вы - лучший гид, каких мы когда-либо встречали! И, конечно же, огромная благодарность нашим водителям, которые провезли нас по Дагестану - Имрану и Гасану! Ребята, вы - боги дагестанских дорог! с вами мы чувствовали и драйв и безопасность! а ваши песни в машине про Валентину- мы поем до сих пор)))))))))))))спасибо! Дагестан покорил нас! В Чечне мы были намного меньше, и тур не был столь насыщенным, как тур по Дагестану, но это позволило нам сравнить и оценить две Республики! Спасибо гиду по Чечне - Анзору! В общем, рекомендасьон!))) спасибо, Кавказ! ты теперь надолго в наших воспоминаниях! с огромной любовью и уважением, Снежанна и Илья Исхаковы.

    Огромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду поОгромная благодарность организатору за наш отпуск! Дагестан, ты прекрасен! огромнейшая благодарность и восхищение нашему гиду по
  • А
    Артем
    15 апреля 2024
    Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
    В целом все понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Дербент»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 24
  1. Горный Дагестан вместе с местным жителем
  2. В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в барнхаусе в горах и на берегу моря
  3. Перезагрузка по-дагестански: всё включено
  4. Грани Кавказа: 5 республик за 10 дней
  5. Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Хунзах
  10. Каменная чаша
Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Дербент" можно забронировать 24 тура от 25 000 до 68 000. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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