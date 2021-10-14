Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Вам понадобятся: головной убор (платок или кепка), тёплая одежда, портативное зарядное устройство, аптечка, удобная обувь для треккинга, крем от загара, наличные и бутылка для воды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Аэропорт Махачкалы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур — ваш гид в Махачкале
Наша команда организовывает туры по южному Дагестану, мы специализируемся именно на Докузпаринском и Ахтынском районе, так как все участники нашей команды родом оттуда и детство проводили набирая опыт в горах для последующей передачи всей этой красоты уже в более зрелом возрасте вам уважаемые гости. Мы покажем вам этот край богатый историей и природной красотой изнутри во всех деталях. Собственная туристическая база в селе Микрах над горной рекой Усухчай в дубовом лесу будет отправной точкой для всех последующих путешествий. Место очень живописное с панорамой на всю долину. С полной уверенностью могу пообещать Вам, что вы получите полную перезагрузку от повседневной рутины и вернетесь обратно с новыми силами и полными энергии, как это было со мной после долгого отсутствия.