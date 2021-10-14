Выходные в Дагестане: тур-перезагрузка с восточным колоритом

Насладиться кавказской кухней, прогуляться по древним селениям и влюбиться в «Страну гор»

Проведём уик-энд вдали от городского шума и цивилизации, любуясь заснеженными хребтами и медитируя наедине с природой.

Отправляемся в Южный Дагестан, чтобы бродить по неизведанным местам, знакомиться с бытом и традициями лезгинов и погружаться в культуру гостеприимного и гордого народа.

Вы побываете в самом высокогорном селении Европы, увидите священную для мусульман вершину Шалбуздаг и попробуете блюда национальной кухни.
Выходные в Дагестане: тур-перезагрузка с восточным колоритом
Выходные в Дагестане: тур-перезагрузка с восточным колоритом
Выходные в Дагестане: тур-перезагрузка с восточным колоритом
Выходные в Дагестане: тур-перезагрузка с восточным колоритом
Выходные в Дагестане: тур-перезагрузка с восточным колоритом
Выходные в Дагестане: тур-перезагрузка с восточным колоритом
Выходные в Дагестане: тур-перезагрузка с восточным колоритом
Выходные в Дагестане: тур-перезагрузка с восточным колоритом
Выходные в Дагестане: тур-перезагрузка с восточным колоритом
Ближайшие даты:
1
окт
8
окт
15
окт
22
окт
29
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Вам понадобятся: головной убор (платок или кепка), тёплая одежда, портативное зарядное устройство, аптечка, удобная обувь для треккинга, крем от загара, наличные и бутылка для воды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт Махачкалы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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