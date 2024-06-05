1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Вкусная Махачкала: гастрономическое путешествие с локальным гидом
Погрузитесь в мир дагестанской кулинарии: от рыночных лавок до традиционных кафе с местными деликатесами
Начало: По договоренности
«А также расскажу, за какими товарами стоит отправляться в лучший супермаркет города, где в красивых упаковках и маленьком объеме вы отыщете безупречные гастрономические сувениры»
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Групповая экскурсия в Хунзахский район: Гимринский тоннель, водопады, кухня
Вас ждет путешествие по знаменитым местам Хунзаха: от Гимринского тоннеля до водопада Тобот, с дегустацией национальных блюд
Начало: На проспекте Али Гаджи Акушинского
«— Абрикосовая каша с урбечом — настоящий кладезь витаминов и блюдо, которое покорило многих гурманов»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
В уютной мини-группе побывать в живописных местах Дагестана (сытный обед включён в стоимость)
Начало: На троллейбусном кольце
«Ирганайское водохранилище, водопады, Хунзахская крепость и одноимённое плато, Каменная чаша, Мочохское озеро и, конечно, национальная кухня — Дагестан ждёт»
Расписание: ежедневно в 08:15
3 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Махачкалы - в горный Дагестан
Увидеть один из самых больших водопадов и своими руками сделать дагестанскую «нутеллу»
Начало: У вашего отеля
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
Прочувствовать величие гор, насладиться колоритной кухней и заглянуть в древность
Начало: У вашего отеля в Махачкале
«А с нас — забота и комфорт, вкусный кофе на природе и, конечно, рассказы об истории (без перегруза датами), о традициях горцев и национальной кухне»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
Тур 2 в 1: Дагестанская природа и мастерства
Откройте для себя дух Дагестана, погрузитесь в мир горных вершин и искусства местных мастеров
Начало: у места вашего проживания
«Обед, дегустация национальных блюд»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Путешествие в аул-призрак Гамсутль и к подземному водопаду
Погрузитесь в атмосферу забытого времени, посетив селение Гамсутль и величественный подземный водопад
Начало: Любое по договоренности с туристом
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 25 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Сулакский каньон и бархан Сары-Кум: фото-экскурсия
Начало: По договоренности
«В меню — блюда национальной кухни, комплексные обеды, мясные или рыбные блюда на выбор»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
15 часов
Нетуристическими тропами: исследуем загадочный Ботлих
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
«Заедем на границу с Чечнёй, где стоит шестиэтажная башня, а также побываем на заводе по изготовлению бурок и попробуем блюда местной кухни вроде стейка на камне»
Расписание: По расписанию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
30 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
14 часов
Путешествие к водопадам Хунзаха и горному озеру Мочох
Вас ждет незабываемое приключение: величественные водопады, скальные лабиринты и горное озеро с обедом
Начало: Любое по договоренности с туристом
«• проезд на комфортабельном транспорте, • обед — блюда национальной кухни, • услуги гида»
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в древний Дербент и к экраноплану «Лунь»
Начало: Любое по договоренности с туристом
«• проезд на комфортабельном транспорте, • обед — блюда национальной кухни, • услуги гида, • входной билет в крепость»
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Древний аул Урахи: с экскурсией от местного жителя и мастер-классом
Добраться по живописной дороге до аутентичного поселения и погрузиться в местный быт
Начало: На ул. Буганова 14
«В стоимость входит путевая экскурсия, экскурсия от местного жителя по аулу, обед, дегустация, мастер-класс»
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
24 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
«Это Родина моя!». Знакомство с селом Ках, его промыслами и кухней в компании местного гида
Из Махачкалы - к природным чудесам Хунзахского района и хлебосольной местной семье
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1600013 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дагестанская Швейцария + мастер-классы (кулинарный и ткацкий)
Посетить живописный Табасаранский район, полюбоваться природой и прикоснуться к местным ремёслам
«А ещё здесь уникальные традиции, кухня и даже язык — он считается одним из самых сложных в мире»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Махачкалы - в древнее селение Кули
Посетить мечеть 8 века, попробовать лакский хинкал и пройти по мосту над пропастью
Начало: у вашего отеля
«Вы познакомитесь с жителями аутентичной деревни, узнаете об их быте и традициях, посетите древнюю мечеть, попробуете блюда местной кухни»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
По тропам Александра Второго в Гунибский район
Начало: Забираем от гостиницы заказчика
«А дополнит ваши впечатления о путешествии потрясающая дагестанская кухня: аварский хинскал, ботищал, чудо, курзе, абрикосовая каша и многое другое»
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Аул-призрак, «рисовые террасы» и мастер-класс по резьбе по дереву
Открыть Дагестан природный, исторический и гастрономический за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Мастер-класс по приготовлению чудо-чуду и топовые локации в Хунзахском районе
Начало: Г. Махачкала, проспект Акушинского, д. 16
«А также традиции, обычаи и всю гастрономию кулинарных предпочтений»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Сап-прогулка в горах Дагестана (в группе из Махачкалы)
Покататься на сапах по Ирганайскому водохранилищу и попробовать местную кухню в душевной компании
Начало: На пр. Али-Гаджи Акушинского
«Доберётесь до противоположного берега водохранилища и сделаете перерыв на лёгкий пикник с кофе, чаем, фруктами и орехами»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария5 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Изначально понравилась организация - Заира написала где, что и как заблаговременно, предупредила кто будет нашим гидом, какая
- ТТатьяна31 мая 2024Ездили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил нас у отеля с тортом,
- ААлёна26 мая 2024Экскурсия прошла замечательно! Начиная от интересных рассказов экскурсовода, заканчивая невероятными видами и вкусной местной кухней ♥️ p.s. советую хорошенько проголодаться перед экскурсией, т. к. обед состоит из 6 блюд и каждое однозначно стоит вашего внимания!
- ТТатьяна23 мая 2024Начитавшись отзывов о « Душевном Дагестане», очень хотела чтобы именно Заира была с нами, и это случилось! Заира простая, душевная
- ЛЛюдмила22 мая 2024Спасибо Шамилю за экскурсию! Очень понравилось. Муж и я остались под впечатлением от гор, природы, приятной компании. Пока ехали, Шамиль много
- ООксана20 мая 2024В эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор и ущелий в туманной дымке
- ААнтонина11 мая 2024Спасибо Марианне за интересную и вкусную экскурсию. Мы, гости из далёкой Якутии, очень довольны, что начали знакомство с Дагестаном именно
- ААнна7 мая 2024Отличная экскурсия от Магомеда! Время прошло незаметно, узнали много о Дагестане и его культуре. Магомед охотно отвечал на все наши вопросы.
- ТТатьяна7 мая 2024Достаточно насыщенная программа - много интересных мест. Восхитительный домашний обед >_< Мама была в восторге
- ССветлана4 мая 2024Суперррр. Всём рекомендую. Отличный гид. Интересно, вкусно, на одном дыхании.
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Гастрономические»
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Сейчас в Махачкале в категории "Гастрономические" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 3 000 до 30 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 147 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Махачкалы, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024