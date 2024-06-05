Гастрономические экскурсии Махачкалы

Найдено 19 экскурсий в категории «Гастрономические» в Махачкале, цены от 3 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гастрономическая экскурсия по Махачкале
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
70 отзывов
Вкусная Махачкала: гастрономическое путешествие с локальным гидом
Погрузитесь в мир дагестанской кулинарии: от рыночных лавок до традиционных кафе с местными деликатесами
Начало: По договоренности
«А также расскажу, за какими товарами стоит отправляться в лучший супермаркет города, где в красивых упаковках и маленьком объеме вы отыщете безупречные гастрономические сувениры»
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
6 000 за всё до 4 чел.
Душевное путешествие в Хунзах (всё включено)
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
51 отзыв
Групповая экскурсия в Хунзахский район: Гимринский тоннель, водопады, кухня
Вас ждет путешествие по знаменитым местам Хунзаха: от Гимринского тоннеля до водопада Тобот, с дегустацией национальных блюд
Начало: На проспекте Али Гаджи Акушинского
«— Абрикосовая каша с урбечом — настоящий кладезь витаминов и блюдо, которое покорило многих гурманов»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500 за человека
В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
3 отзыва
Популярное предложение
В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
В уютной мини-группе побывать в живописных местах Дагестана (сытный обед включён в стоимость)
Начало: На троллейбусном кольце
«Ирганайское водохранилище, водопады, Хунзахская крепость и одноимённое плато, Каменная чаша, Мочохское озеро и, конечно, национальная кухня — Дагестан ждёт»
Расписание: ежедневно в 08:15
3 000 за человека
Из Махачкалы - в горный Дагестан
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Из Махачкалы - в горный Дагестан
Увидеть один из самых больших водопадов и своими руками сделать дагестанскую «нутеллу»
Начало: У вашего отеля
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
8 отзывов
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
Прочувствовать величие гор, насладиться колоритной кухней и заглянуть в древность
Начало: У вашего отеля в Махачкале
«А с нас — забота и комфорт, вкусный кофе на природе и, конечно, рассказы об истории (без перегруза датами), о традициях горцев и национальной кухне»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 900 за всё до 4 чел.
Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Тур 2 в 1: Дагестанская природа и мастерства
Откройте для себя дух Дагестана, погрузитесь в мир горных вершин и искусства местных мастеров
Начало: у места вашего проживания
«Обед, дегустация национальных блюд»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600 за всё до 4 чел.
Путешествие в аул-призрак Гамсутль и к подземному водопаду
🚌 На автобусе
Индивидуальная
14 часов
3 отзыва
Путешествие в аул-призрак Гамсутль и к подземному водопаду
Погрузитесь в атмосферу забытого времени, посетив селение Гамсутль и величественный подземный водопад
Начало: Любое по договоренности с туристом
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 25 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон и бархан Сары-Кум: фото-экскурсия
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Сулакский каньон и бархан Сары-Кум: фото-экскурсия
Начало: По договоренности
«В меню — блюда национальной кухни, комплексные обеды, мясные или рыбные блюда на выбор»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
3 500 за человека
Нетуристическими тропами: исследуем загадочный Ботлих
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Индивидуальная
15 часов
Нетуристическими тропами: исследуем загадочный Ботлих
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
«Заедем на границу с Чечнёй, где стоит шестиэтажная башня, а также побываем на заводе по изготовлению бурок и попробуем блюда местной кухни вроде стейка на камне»
Расписание: По расписанию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
30 000 за всё до 6 чел.
Путешествие к водопадам Хунзаха и горному озеру Мочох
Индивидуальная
14 часов
Путешествие к водопадам Хунзаха и горному озеру Мочох
Вас ждет незабываемое приключение: величественные водопады, скальные лабиринты и горное озеро с обедом
Начало: Любое по договоренности с туристом
«• проезд на комфортабельном транспорте, • обед — блюда национальной кухни, • услуги гида»
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 25 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в древний Дербент и к экраноплану «Лунь»
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в древний Дербент и к экраноплану «Лунь»
Начало: Любое по договоренности с туристом
«• проезд на комфортабельном транспорте, • обед — блюда национальной кухни, • услуги гида, • входной билет в крепость»
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 25 000 за всё до 4 чел.
Древний аул Урахи: с экскурсией от местного жителя и мастер-классом
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
Древний аул Урахи: с экскурсией от местного жителя и мастер-классом
Добраться по живописной дороге до аутентичного поселения и погрузиться в местный быт
Начало: На ул. Буганова 14
«В стоимость входит путевая экскурсия, экскурсия от местного жителя по аулу, обед, дегустация, мастер-класс»
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
24 000 за всё до 6 чел.
«Это Родина моя!». Знакомство с селом Ках, его промыслами и кухней в компании местного гида
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
«Это Родина моя!». Знакомство с селом Ках, его промыслами и кухней в компании местного гида
Из Махачкалы - к природным чудесам Хунзахского района и хлебосольной местной семье
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1600013 600 за всё до 4 чел.
Дагестанская Швейцария + мастер-классы (кулинарный и ткацкий)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Дагестанская Швейцария + мастер-классы (кулинарный и ткацкий)
Посетить живописный Табасаранский район, полюбоваться природой и прикоснуться к местным ремёслам
«А ещё здесь уникальные традиции, кухня и даже язык — он считается одним из самых сложных в мире»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
Из Махачкалы - в древнее селение Кули
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Махачкалы - в древнее селение Кули
Посетить мечеть 8 века, попробовать лакский хинкал и пройти по мосту над пропастью
Начало: у вашего отеля
«Вы познакомитесь с жителями аутентичной деревни, узнаете об их быте и традициях, посетите древнюю мечеть, попробуете блюда местной кухни»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 500 за человека
По тропам Александра Второго в Гунибский район
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
По тропам Александра Второго в Гунибский район
Начало: Забираем от гостиницы заказчика
«А дополнит ваши впечатления о путешествии потрясающая дагестанская кухня: аварский хинскал, ботищал, чудо, курзе, абрикосовая каша и многое другое»
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 12 500 за всё до 4 чел.
Аул-призрак, «рисовые террасы» и мастер-класс по резьбе по дереву
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Аул-призрак, «рисовые террасы» и мастер-класс по резьбе по дереву
Открыть Дагестан природный, исторический и гастрономический за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Мастер-класс по приготовлению чудо-чуду и топовые локации в Хунзахском районе
Индивидуальная
10 часов
Мастер-класс по приготовлению чудо-чуду и топовые локации в Хунзахском районе
Начало: Г. Махачкала, проспект Акушинского, д. 16
«А также традиции, обычаи и всю гастрономию кулинарных предпочтений»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 000 за человека
Сап-прогулка в горах Дагестана (в группе из Махачкалы)
🏄 SUP-прогулки
Групповая
10 часов
Сап-прогулка в горах Дагестана (в группе из Махачкалы)
Покататься на сапах по Ирганайскому водохранилищу и попробовать местную кухню в душевной компании
Начало: На пр. Али-Гаджи Акушинского
«Доберётесь до противоположного берега водохранилища и сделаете перерыв на лёгкий пикник с кофе, чаем, фруктами и орехами»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Душевное путешествие в Хунзах (всё включено)
    Очень понравилась экскурсия. Изначально понравилась организация - Заира написала где, что и как заблаговременно, предупредила кто будет нашим гидом, какая
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    будет машина. Ехали на минивене тойота, с кондиционером. Гид Абдула рассказывал интересно, не торопил нас на локациях. В общем, все прошло замечательно, и действительно душевно! Однозначно рекомендую данный маршрут и данного туроператора!

  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
    Ездили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил нас у отеля с тортом,
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    который испекла его жена, что было ну очень приятно, а потом еще и очень вкусно))) По дороге Магомед очень увлеченно рассказывал про Дагестан, интересные истории и события. С легкостью нашел нам маковое поле для фотографий, которое не могли найти 2 предыдущих гида, которые были у нас))) Красота Дагестана впечатляет, конечно, но гостеприимство семьи Магомеда и обед у его мамы это ни с чем не сравнить, все было нууу ооочень вкусно! Мы с мужем, пока находились в Дагестане успели побывать в нескольких ресторанах, но если нас сейчас спросить "где вкуснее всего?", мы в один голос ответим с уверенностью, что у мамы Магомеда!!! Нам с мужем очень хотелось окунуться в местный колорит, посмотреть все изнутри, но мы и представить не могли бронируя эту экскурсию, что Магомед окунет нас так насыщенно и глубоко)))) В итоге за один полный день мы увидели очень много красивых мест, слушав истории этих мест, сделали много красивых фотографий, немного подурачились с мужем под дождем (боялись, что не посадят нас в машину, а в итоге нам даже носки с обувью выдали, чтобы мы не заболели), вкусно пообедали, еще и с собой в самолет нам упаковали еды. Но и это еще не все! Магомед привел нас в местный клуб, где меня поздравили с днем рождения, подарили цветок ручной работы, переодели нас с мужем в костюмы и началось незабываемое веселье (национальные песни, танцы). Спасибо большое за эти эмоции!

    Ездили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил нас
  • А
    Алёна
    26 мая 2024
    Душевное путешествие в Хунзах (всё включено)
    Экскурсия прошла замечательно! Начиная от интересных рассказов экскурсовода, заканчивая невероятными видами и вкусной местной кухней ♥️ p.s. советую хорошенько проголодаться перед экскурсией, т. к. обед состоит из 6 блюд и каждое однозначно стоит вашего внимания!
    Экскурсия прошла замечательно! Начиная от интересных рассказов экскурсовода, заканчивая невероятными видами и вкусной местной кухней ♥️
  • Т
    Татьяна
    23 мая 2024
    Душевное путешествие в Хунзах (всё включено)
    Начитавшись отзывов о « Душевном Дагестане», очень хотела чтобы именно Заира была с нами, и это случилось! Заира простая, душевная
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    молодая женщина, и очень красивая. Приятные мелочи, которые не мелочи - пикник у дороги, простые истории о быте Дагестана. Вообщем поездка была приятной и не принуждённой. Хунзахское плато - красота которого не передаётся никакими фотоснимками. Вернулись из поездки пропитанными ароматами трав. Название «Душевное путешествие» оправдало своё название.

  • Л
    Людмила
    22 мая 2024
    Из Махачкалы - в горный Дагестан
    Спасибо Шамилю за экскурсию! Очень понравилось. Муж и я остались под впечатлением от гор, природы, приятной компании. Пока ехали, Шамиль много
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    рассказывал про национальности в Дагестане, обычаи, интересные места. Мы заранее предупредили о регламенте по времени, он заботливо следил за часами, при этом нас не торопил. Если будем в Дагестане ещё, обязательно обратимся к Шамилю за экскурсиями. Спасибо за впечатления!

  • О
    Оксана
    20 мая 2024
    В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
    В эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор и ущелий в туманной дымке
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    еще более эффектны. Экскурсия очень содержательная, красочная, очень много впечатляющих локаций, такой Дагестан очень хорош, не многолюдный, тихий, уверенный. Магомед отличный рассказчик, профессиональный водитель и хороший человек, было очень комфортно и интересно.

    В эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор иВ эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор иВ эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор иВ эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор иВ эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор иВ эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор иВ эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор иВ эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор иВ эти горы не возможно не влюбиться! С погодой нам не повезло, но виды гор и
  • А
    Антонина
    11 мая 2024
    Гастрономическая экскурсия по Махачкале
    Спасибо Марианне за интересную и вкусную экскурсию. Мы, гости из далёкой Якутии, очень довольны, что начали знакомство с Дагестаном именно
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    с этой экскурсии. Узнали много нового об особенностях национальной кухни. Такие блюда, как курзе, чуду, урбеш, абрикосовая каша и др были для нас открытием. А хинкал оказался совсем другим блюдом, нежели грузинские хинкали. Марианна человек очень интересный, влюблённый в свой город, помимо гастрономических особенностей, познакомила нас с историей города, рассказала много о событиях прошедших в разные периоды существования города. Благодарим Марианну за то, что дала нам возможность не только узнать о вкусных блюдах, но и полакомиться ими, а также приобрести на рынке специи, орехи и т. д., чтоб приготовить понравившиеся нам блюда дома. Мы очень довольны поездкой, все в восторге от Дагестана и мечтаем обязательно вернуться. Рекомендуем Марианну другим туристам как настоящего профессионала гида.

  • А
    Анна
    7 мая 2024
    В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
    Отличная экскурсия от Магомеда! Время прошло незаметно, узнали много о Дагестане и его культуре. Магомед охотно отвечал на все наши вопросы.
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    За 10 часов увидели кучу разных головокружительных мест, отобедали вкусными нац блюдами, и сделали массу красивых фотогорафий всем коллегам на зависть. Рекомендуем для интересного и полезного времяпровождения.

    Отличная экскурсия от Магомеда!
  • Т
    Татьяна
    7 мая 2024
    Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
    Достаточно насыщенная программа - много интересных мест. Восхитительный домашний обед >_< Мама была в восторге
  • С
    Светлана
    4 мая 2024
    Гастрономическая экскурсия по Махачкале
    Суперррр. Всём рекомендую. Отличный гид. Интересно, вкусно, на одном дыхании.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Гастрономические»

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  1. Гастрономическая экскурсия по Махачкале
  2. Душевное путешествие в Хунзах (всё включено)
  3. В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
  4. Из Махачкалы - в горный Дагестан
  5. Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Гастрономические" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 3 000 до 30 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 147 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Махачкалы, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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