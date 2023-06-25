Покататься по реке Сулак, исследовать затерянный мир Карадахской теснины и пощекотать «Язык Тролля»
Когда думаешь о Дагестане, сразу представляешь Сулакский каньон и бархан Сарыкум, заброшенный Гамсутль и бирюзово-изумрудные реки и озёра. Именно это вы и увидите в нашем 3-дневном путешествии. Мы прокатимся на катере и побегаем по дюнам. Полюбуемся отражением необычных тёмных гор в Ирганайском водохранилище. Побродим по пустующим улочкам аула-призрака и проникнемся его таинственной атмосферой.
А ещё посмотрим на уникальный подземный водопад и обязательно постоим на «Языке Тролля», на котором захватывает дух от красоты и высоты.
А ещё посмотрим на уникальный подземный водопад и обязательно постоим на «Языке Тролля», на котором захватывает дух от красоты и высоты.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 14 лет.
Местные просят уважать их традиции и соблюдать несложный дресс-код:
шорты/юбка до колена; несколько футболок (плечи должны быть прикрыты);
джинсы/длинные брюки; джинсовка/ветровка/кожанка; толстовка (если боитесь замёрзнуть в горах).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Махачкала, аэропорт, до 12:00Завершение: Махачкала, аэропорт, после 18:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Махачкале
Меня зовут Александра, и я путешественник со стажем. Начала активно путешествовать в 2017 году, и с тех пор не могу остановиться. В моём багаже уже 12 стран мира. Кроме того, я уже была во многих городах и даже республиках России. В какой-то момент я поняла, что хочу делиться своим опытом с другими и помогать организовывать отдых без лишних забот. В копилке проведенных мной туров - ретрит-тур в Сочи, тур в невероятный Дагестан, туры в Грузию и в Карелию, тур на Байкал и туры выходного дня в Коломну и в Плёс. Участники моих туров говорят, что со мной, интересно, весело и насыщенно. Поехали изучать этот мир безграничных возможностей вместе!Задать вопрос
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