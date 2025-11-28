Мои заказы

Авторский маршрут по Дагестану

Это авторский маршрут пятидневного тура с известными туристическими локациями и новыми местами
Описание тура

Это авторский маршрут пятидневного тура, который включает как известные туристические локации, так и места, до которых обычные туристы не доезжают.

Программа тура по дням

1 день

Табасаран

  • Встречаемся в аэропорту или на месте сбора в Махачкале

  • Выезжаем в Южный Дагестан, Табасаранский район

  • Посещаем крепость Семи братьев и одной сестры

  • Хучнинский водопад

  • Обед

  • Прогулка по вечернему Дербенту, заселение в гостиницу

  • Ужин

2 день

Карадах и Гоор

  • Завтрак

  • Прогулка по Карадахской теснине

  • Обед

  • Старый Гоор и Язык Тролля

  • Возвращение в гостевой дом

  • Ужин

3 день

Сулак

  • Завтрак

  • Через Гимринский автодорожный тоннель едем в сторону Сулака

  • Катаемся на катере по Чиркейскому водохранилищу

  • Поднимаемся на смотровую Большого Сулакского каньона

  • Обед

  • Пещера Нокъо

  • Возвращаемся в Махачкалу/аэропорт

4 день

Зрых

  • Завтрак

  • Едем на берег Каспийского моря к Экраноплану Лунь

  • Треккинг к Зрыхскому водопаду

  • Обед

  • Переезд в горы

  • Заселение в гостевой дом, ужин

5 день

Харачи

  • Завтрак

  • Дагестанский Дубай - смотровая Харачи

  • Обед

  • Сапы на Ирганайском водохранилище

  • Возвращение в гостевой дом

  • Ужин

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Безопасный трансфер
  • Увлекательное сопровождение
  • Комфортное проживание
  • Национальная кухня
  • Ароматный чай/кофе со вкусом горного воздуха
  • Экскурсии и входные билеты
  • Катание на катере
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Личные расходы
О чём нужно знать до поездки

Удобную одежду (закрытую) и обувь (желательно треккинговую).

И, конечно, не забудьте хорошее настроение.

Пожелания к путешественнику

Заинтересованные увидеть прекрасные места Дагестана.

Путешествовать по региону нужно с уважением к местным традициям, вере и культуре!

В Дагестане действует дресс-код: просьба не надевать короткие юбки, шорты выше колен, майки, одежду с разрезами!

Девушкам не рекомендуется курить в общественных местах!

P.S. И, пожалуйста, будьте готовы, что Дагестан украдет Ваше сердце! Потом не говорите, что мы не предупреждали.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Мухаммад
Мухаммад — Тревел-эксперт
Всех приветствую! Меня зовут Мухаммад, и я покажу Вам все топовые локации Страны гор, а также познакомлю с культурой, традициями и адатами народов Дагестана.

