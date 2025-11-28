Описание тура
Это авторский маршрут пятидневного тура, который включает как известные туристические локации, так и места, до которых обычные туристы не доезжают.
Программа тура по дням
Табасаран
Встречаемся в аэропорту или на месте сбора в Махачкале
Выезжаем в Южный Дагестан, Табасаранский район
Посещаем крепость Семи братьев и одной сестры
Хучнинский водопад
Обед
Прогулка по вечернему Дербенту, заселение в гостиницу
Ужин
Карадах и Гоор
Завтрак
Прогулка по Карадахской теснине
Обед
Старый Гоор и Язык Тролля
Возвращение в гостевой дом
Ужин
Сулак
Завтрак
Через Гимринский автодорожный тоннель едем в сторону Сулака
Катаемся на катере по Чиркейскому водохранилищу
Поднимаемся на смотровую Большого Сулакского каньона
Обед
Пещера Нокъо
Возвращаемся в Махачкалу/аэропорт
Зрых
Завтрак
Едем на берег Каспийского моря к Экраноплану Лунь
Треккинг к Зрыхскому водопаду
Обед
Переезд в горы
Заселение в гостевой дом, ужин
Харачи
Завтрак
Дагестанский Дубай - смотровая Харачи
Обед
Сапы на Ирганайском водохранилище
Возвращение в гостевой дом
Ужин
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Безопасный трансфер
- Увлекательное сопровождение
- Комфортное проживание
- Национальная кухня
- Ароматный чай/кофе со вкусом горного воздуха
- Экскурсии и входные билеты
- Катание на катере
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Личные расходы
О чём нужно знать до поездки
Удобную одежду (закрытую) и обувь (желательно треккинговую).
И, конечно, не забудьте хорошее настроение.
Пожелания к путешественнику
Заинтересованные увидеть прекрасные места Дагестана.
Путешествовать по региону нужно с уважением к местным традициям, вере и культуре!
В Дагестане действует дресс-код: просьба не надевать короткие юбки, шорты выше колен, майки, одежду с разрезами!
Девушкам не рекомендуется курить в общественных местах!
P.S. И, пожалуйста, будьте готовы, что Дагестан украдет Ваше сердце! Потом не говорите, что мы не предупреждали.