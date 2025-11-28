Заинтересованные увидеть прекрасные места Дагестана.

Путешествовать по региону нужно с уважением к местным традициям, вере и культуре!

В Дагестане действует дресс-код: просьба не надевать короткие юбки, шорты выше колен, майки, одежду с разрезами!

Девушкам не рекомендуется курить в общественных местах!

P.S. И, пожалуйста, будьте готовы, что Дагестан украдет Ваше сердце! Потом не говорите, что мы не предупреждали.