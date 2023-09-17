Авторские туры от местных гидов Махачкалы

Найдено 3 тура в категории «Авторские» в Махачкале, цены от 32 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
4-дневный гастрономический авторский джип-тур по Дагестану
Джиппинг
1 отзыв
3.5 дня
4-дневный гастрономический авторский джип-тур по Дагестану
Начало: После бронирования
«Друзья предлагаю вам 4-дневный авторский тур по самым уникальным и завораживающим местам Дагестана»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
39 000 за человека
Винно-гастрономический тур в Дагестан
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Нас ждет авторская кавказская кухня»
11 сен в 10:00
6 окт в 10:00
от 95 000 за человека
Авторский джип-тур по Южному Дагестану «3 дня все включено»
Джиппинг
3 дня
Авторский джип-тур по Южному Дагестану «3 дня все включено»
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: По запросу
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
32 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Людмила
    17 сентября 2023
    Винно-гастрономический тур в Дагестан
    Хотим сĸазать огромное спасибо за очень интересный, познавательный и насыщенный во всех смыслах тур на Кавĸаз, нам очень понравилось и
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    планируем отправиться с Вашей ĸомпанией еще по другим маршрутам. Особую благодарность хотим выразить нашему гиду Владимиру, очень позитивному, веселому и доброжелательному человеĸу, ĸоторый сумел объединить всю нашу группу в единую сплоченную ĸоманду. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Еще раз спасибо и с уважением

  • В
    Виктор
    25 июня 2023
    Винно-гастрономический тур в Дагестан
    Впечатления самые лучшие. Узнали много интересного о Дагестане и людях которые там живут. А какая там природа! В общем нам очень понравилось. Кроме того был очень знающий и доброжелательный гид.
  • М
    Марина
    14 июня 2023
    Винно-гастрономический тур в Дагестан
    Спасибо за преĸрасный тур! Нам все очень понравилось: программа, отели, организация транспортного обслуживания, винодельни, сыроварня, эĸсĸурсии…. особая благодарность сопровождающей Татьяне! Желаем процветания Вашей фирме!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Авторские»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. 4-дневный гастрономический авторский джип-тур по Дагестану
  2. Винно-гастрономический тур в Дагестан
  3. Авторский джип-тур по Южному Дагестану «3 дня все включено»
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Село Гуниб
  8. Карадахская теснина
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит тур в Махачкале в августе 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Авторские" можно забронировать 3 тура от 32 500 до 95 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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