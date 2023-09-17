3.5 дня
4-дневный гастрономический авторский джип-тур по Дагестану
Начало: После бронирования
«Друзья предлагаю вам 4-дневный авторский тур по самым уникальным и завораживающим местам Дагестана»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
39 000₽ за человека
5 дней
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Нас ждет авторская кавказская кухня»
11 сен в 10:00
6 окт в 10:00
от 95 000₽ за человека
3 дня
Авторский джип-тур по Южному Дагестану «3 дня все включено»
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: По запросу
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
32 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛюдмила17 сентября 2023Хотим сĸазать огромное спасибо за очень интересный, познавательный и насыщенный во всех смыслах тур на Кавĸаз, нам очень понравилось и
- ВВиктор25 июня 2023Впечатления самые лучшие. Узнали много интересного о Дагестане и людях которые там живут. А какая там природа! В общем нам очень понравилось. Кроме того был очень знающий и доброжелательный гид.
- ММарина14 июня 2023Спасибо за преĸрасный тур! Нам все очень понравилось: программа, отели, организация транспортного обслуживания, винодельни, сыроварня, эĸсĸурсии…. особая благодарность сопровождающей Татьяне! Желаем процветания Вашей фирме!
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Авторские»
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