Посетить аул мастеров Кубачи, побывать в «точке Айвазовского» и преодолеть Харибский перевал
Будем бороздить просторы республики на багги, пробовать кулинарные шедевры от шеф-повара и наслаждаться природными достопримечательностями.
Посетим крепость Нарын-Кала, остановимся в ауле Кубачи, увидим Карадахскую теснину, Салтинский водопад и аул-призрак Гамсутль, а ещё вас ждёт водная прогулка на катере по Сулакскому каньону.
мая
мая
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|160 000 ₽
Описание
Организационные детали
К управлению багги допускаются только люди, имеющие права категории В. Мы сдаем транспорт в аренду, но если у вас есть личный транспорт, то вы можете принимать участие на нём.
Проживание. Двухместное размещение в отелях. Компаниям по возможности предлагаем размещение в коттедже. Возможно одноместное размещение за доплату.
Питание. В стоимость входит трёхразовое питание.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет. Участие детей от 10 до 14 лет оплачивается с учетом скидки 50%.
Уровень сложности. К управлению багги допускаются только люди, имеющие права категории В.
Программа тура по дням
Прибытие в Дагестан: переезд в Дербент, крепость Нарын-Кала
Встретим вас в аэропорту Махачкалы и поедем в Дербент. По приезде пообедаем в ресторане, а затем пойдём осматривать знаменитую крепость Нарын-Кала. После экскурсии посетим винзавод с дегустационным залом.
Далее доберёмся до гостиницы, разместимся и соберёмся на ужин. Познакомимся друг с другом и обсудим планы на путешествие. Также вас ждёт инструктаж.
Дербентские виноградники, аул Кубачи и прибытие в Гуниб
После завтрака стартуем из отеля в 10:00. Сегодня мы преодолеем более 200 километров. Держим путь в Гуниб, но по дороге сделаем несколько остановок. Наш маршрут будет проходить через Дербентские виноградники и водопад, у которого мы сделаем перерыв, чтобы полюбоваться природой.
Далее доберёмся до аула Кубачи, известного ремесленного центра. Наш шеф-повар приготовит обед. Здесь вы также сможете приобрести ножи, кинжалы, сабли и другие изделия ручной работы кузнецов. Затем приедем в Гуниб и переночуем.
Карадахская теснина, Салтинский водопад, «точка Айвазовского» и Гамсутль
Позавтракав, отправляемся исследовать близлежащие достопримечательности. Первым делом побываем в Карадахской теснине — уникальном ущелье, пробитом водами реки Квартах. Затем посетим Салтинский водопад, единственный подземный водопад России и устроим привал в «точке Айвазовского», получившей своё название потому, что именно здесь знаменитый художник написал свою картину «Аул Гуниб в Дагестане». Желающие смогут прогуляться пешком и заглянуть в аул-призрак Гамсутль.
После обеда на свежем воздухе мы вернёмся в Гуниб на ужин.
Хунзахское плато и озеро Мочох
В 09:00 соберёмся на завтрак, а затем в 10:00 выезжаем на Хунзахское плато. Далее посетим высокогорное озеро Мочох, пообедаем с видом на ущелье, по которому протекает река Андийское Койсу. Впереди — самый высокий перевал маршрута, Харибский перевал. Он расположился на высоте более 2500 метров над уровнем моря. Виды открываются просто потрясающие!
Спустимся к знаменитому Сулакскому каньону, сегодня будем ночевать рядом с ним. Заселимся в гостиничный комплекс, поужинаем и отдохнём после насыщенного дня.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
По традиции в 10:00 выезжаем из отеля и направляемся к стоянке катеров у Сулакского каньона. Вас ждёт водная прогулка, после которой мы посетим смотровую площадку, чтобы насладиться видом на достопримечательность с высоты птичьего полёта. Также вы увидите Чиркейское водохранилище.
Пообедаем и отправимся к Сарыкумскому бархану, высота которого составляет 262 метра. Интересный факт: здесь снимали легендарный советский фильм «Белое солнце пустыни». Далее доберёмся до гостиницы, где вы получите памятные подарки и мы обменяемся впечатлениями от путешествия.
Окончание тура
Завтрак в 10:00, после чего мы проводим вас в аэропорт Махачкалы. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансфер из/до аэропорта или ж. - д. вокзала
- Услуги гида, механиков и видеооператора
- Заправка транспорта
Что не входит в цену
- Перелёт до Махачкалы и обратно
- Аренда багги (Maverick ds TURBO - 70 000 руб. /ходовой день Maverick MAX X RS TURBO RR - 100 000 руб. /ходовой день)
- Одноместное размещение
- Стоимость тура в даты с 30 апреля составляет 170 000 руб
- Длительность тура составляет 6 дней, 4 из которых - ходовые