К управлению багги допускаются только люди, имеющие права категории В. Мы сдаем транспорт в аренду, но если у вас есть личный транспорт, то вы можете принимать участие на нём.

Проживание. Двухместное размещение в отелях. Компаниям по возможности предлагаем размещение в коттедже. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. В стоимость входит трёхразовое питание.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет. Участие детей от 10 до 14 лет оплачивается с учетом скидки 50%.

Уровень сложности. К управлению багги допускаются только люди, имеющие права категории В.