Мы побываем в самых завораживающих локациях и успеем ими насладиться сполна, потому
Описание тура
Организационные детали
С собой в поездку обязательно возьмите удобную обувь. Осенью и зимой — тёплую одежду.
Проживание. Будем жить в гостевых домах «Акаро», «У обрыва», «Гоор», «Уютный дом», «Добрый дом», 2-местное размещение. 1-местное размещение обсуждается отдельно.
Питание. В программу включено 3-разовое питание с блюдами национальной кухней.
Дети. Можно с детьми любого возраста.
Сложность. Программа несложная, подойдёт для любого человека. Уровень активности средний.
Программа тура по дням
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Чиркейское водохранилище
Встретим вас в Махачкале и отправимся на бархан Сарыкум, напоминающий Сахару. Вы побываете в месте, где снимали фильмы «Белое солнце пустыни» и «Бременские музыканты»! По желанию группы можем заехать в пещеры «Нохъо». Здесь желающие смогут выпить чашечку кофе с видом на горы, прыгнуть с тарзанкой или прокатиться на зиплайне.
Пообедаем в Форелевом хозяйстве и поедем на Сулакский каньон, один из глубочайших в Европе. Прокатимся по нему на катере, а затем полюбуемся Чиркейским водохранилищем.
Затем заселимся в гостевой дом. Вечером будем наслаждаться ужином и знакомиться друг с другом.
Хунзахское плато, плато Матлас и Каменная Чаша
После завтрака поедем к Ирганайскому водохранилищу, где в летний сезон успеем прокатиться на сапах до начала солнцепёка. После отправимся в село Хунзах, расположенное на высоте 2 км.
Полюбуемся Хунзахским плато, самым высокогорным в Европе, а затем отправимся на обед, где попробуете настоящий аварский хинакал. Далее поедем к плато Матлас и увидим водопады Тобот и Итлятляр, срывающиеся прямо в пропасть.
Желающие смогут прыгнуть с тарзанкой или прокатиться на зиплайне. А ещё здесь можно купить вкуснейшую натуральную чурчхелу.
Затем прогуляемся по каменному лабиринту Каменной Чаши, любуясь поросшими мхом и цветами скалами. Проводим закат в горах и поедем в наш гостевой дом, где нас ждёт вкусный ужин и хороший вечер в приятной компании.
Чохские террасы, Гамсутль и Салтинское ущелье
Начнём день со вкусного завтрака, а затем отправимся в горы. Посетим село Чох и полюбуемся знаменитыми Чохскими террасами, напоминающими гигантские зелёные ступени.
На обед заглянем к настоящим горцам и попробуем традиционную кухню. Следующая локация — аул-призрак Гамсутль. Часть пути до заброшенного селения предстоит пройти пешком. Подъём займёт 20-40 минут. Желающие смогут за доплату прокатиться до аула верхом. Будем бродить по пустующим улочкам, заглядывать в дома и делать атмосферные фотографии.
Дальше поедем в Салтинское ущелье, чтобы увидеть удивительный подземный водопад, струи которого стекают через отверстие в пещеру. После активного дня заселимся в гостевой дом, а вечер проведём все вместе за вкусным ужином с активностями.
Фотосессия на Языках Тролля, Карадахская теснина и Гунибская крепость
Позавтракаем и поедем в селение Гоор, чтобы сфотографироваться на Языках Тролля. Виды здесь невероятные, но мы сделаем ваши кадры ещё круче: подскажем, где можно арендовать яркие платья с развевающимися шлейфами. Либо пофотографируем вас и снимем эффектные видео в тех платьях, что вы привезёте с собой. А ещё посоветуем локации, где меньше всего людей. Желающие смогут покататься на лошадях за доплату.
Затем отправимся в Карадахскую теснину. Ширина ущелья не превышает 2-4 метров. Покажется, будто вы оказались в сказочном замке с узкими скальными проходами. Пообедаем национальными блюдами, а потом побываем у Гунибской крепости 19 века.
Вечером заселимся в отель и все вместе поужинаем, разглядывая фотографии и делясь впечатлениями.
Прогулка по Дербенту и отъезд
Позавтракаем и отправимся в Дербент, старейший в России город. Побываем в персидской цитадели — крепости Нарын-Кала, осмотрим Дербентскую Джума-мечеть, которая является самой древней не только в России, но и в странах бывшего СССР!
Пообедаем и поедем за пределы города, на берег Каспийского моря, где находится необычный экспонат — экраноплан «Лунь». Вы увидите чудо советской инженерной мысли — корабль с крыльями!
Дальше отвезём вас в аэропорт Махачкалы. Если вам необходимо прибыть в другое место, сообщите об этом заранее.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|44 550 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- 3-разовое питание по программе (блюда национальной кухни)
- Трансфер на комфортабельных авто или минивэнах по маршруту
- Проживание в современных гостевых домах по маршруту
- Мастер-класс по приготовлению традиционного блюда
- Прогулка на скоростном катере
- Услуги гида и водителя
- Входные билеты на объекты экскурсий (Нарын-Кала, Карадахская теснина, бархан Сарыкум)
- Прогулка на SUP-ах (только летом, в сезон)
- Красивые фото и видео на память
- Чат с участниками и организаторами тура на период поездки с поддержкой 24/7
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и обратно
- Аренда платьев для фотосессии
- Подъём в Гамсутль на УАЗ-иках или на лошадях (по желанию группы, можно подняться и пешком)
- Подъём в Гоор на УАЗ-иках (по желанию группы, можно подняться и пешком)
- Дополнительные активности по желанию (роапджампинг, зиплайн, катание на лошадях, вход в пещеры Нохъо, джиппинг)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Тур хорошо структурирован и сформирован. Впечатлений масса, фотографий еще больше, наилучшие рекомендации жрузьям.