Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе

Вдоволь наесться национальной кухни, прокатиться на катере по Сулаку и подняться к аулу-призраку
В туре вы собьётесь со счёта, сколько видов хинкала вы попробовали, сколько чуду съели и сколько крутых снимков сделали.

Мы побываем в самых завораживающих локациях и успеем ими насладиться сполна, потому
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что наш тур пройдем в формате мини-группы.

Вы увидите удивительный подземный водопад и прогуляетесь по каменным лабиринтам, заглянете в заброшенные дома опустевшего села и побываете в старейшем в России городе.

В стоимость тура уже входит 3-разовое питание с блюдами дагестанской кухни, комфортабельное проживание и все трансферы по маршруту.

5
1 отзыв
Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

С собой в поездку обязательно возьмите удобную обувь. Осенью и зимой — тёплую одежду.

Проживание. Будем жить в гостевых домах «Акаро», «У обрыва», «Гоор», «Уютный дом», «Добрый дом», 2-местное размещение. 1-местное размещение обсуждается отдельно.

Питание. В программу включено 3-разовое питание с блюдами национальной кухней.

Дети. Можно с детьми любого возраста.

Сложность. Программа несложная, подойдёт для любого человека. Уровень активности средний.

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Чиркейское водохранилище

Встретим вас в Махачкале и отправимся на бархан Сарыкум, напоминающий Сахару. Вы побываете в месте, где снимали фильмы «Белое солнце пустыни» и «Бременские музыканты»! По желанию группы можем заехать в пещеры «Нохъо». Здесь желающие смогут выпить чашечку кофе с видом на горы, прыгнуть с тарзанкой или прокатиться на зиплайне.

Пообедаем в Форелевом хозяйстве и поедем на Сулакский каньон, один из глубочайших в Европе. Прокатимся по нему на катере, а затем полюбуемся Чиркейским водохранилищем.

Затем заселимся в гостевой дом. Вечером будем наслаждаться ужином и знакомиться друг с другом.

Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Чиркейское водохранилищеСулакский каньон, бархан Сарыкум и Чиркейское водохранилищеСулакский каньон, бархан Сарыкум и Чиркейское водохранилищеСулакский каньон, бархан Сарыкум и Чиркейское водохранилище
2 день

Хунзахское плато, плато Матлас и Каменная Чаша

После завтрака поедем к Ирганайскому водохранилищу, где в летний сезон успеем прокатиться на сапах до начала солнцепёка. После отправимся в село Хунзах, расположенное на высоте 2 км.

Полюбуемся Хунзахским плато, самым высокогорным в Европе, а затем отправимся на обед, где попробуете настоящий аварский хинакал. Далее поедем к плато Матлас и увидим водопады Тобот и Итлятляр, срывающиеся прямо в пропасть.

Желающие смогут прыгнуть с тарзанкой или прокатиться на зиплайне. А ещё здесь можно купить вкуснейшую натуральную чурчхелу.

Затем прогуляемся по каменному лабиринту Каменной Чаши, любуясь поросшими мхом и цветами скалами. Проводим закат в горах и поедем в наш гостевой дом, где нас ждёт вкусный ужин и хороший вечер в приятной компании.

Хунзахское плато, плато Матлас и Каменная ЧашаХунзахское плато, плато Матлас и Каменная ЧашаХунзахское плато, плато Матлас и Каменная ЧашаХунзахское плато, плато Матлас и Каменная ЧашаХунзахское плато, плато Матлас и Каменная Чаша
3 день

Чохские террасы, Гамсутль и Салтинское ущелье

Начнём день со вкусного завтрака, а затем отправимся в горы. Посетим село Чох и полюбуемся знаменитыми Чохскими террасами, напоминающими гигантские зелёные ступени.

На обед заглянем к настоящим горцам и попробуем традиционную кухню. Следующая локация — аул-призрак Гамсутль. Часть пути до заброшенного селения предстоит пройти пешком. Подъём займёт 20-40 минут. Желающие смогут за доплату прокатиться до аула верхом. Будем бродить по пустующим улочкам, заглядывать в дома и делать атмосферные фотографии.

Дальше поедем в Салтинское ущелье, чтобы увидеть удивительный подземный водопад, струи которого стекают через отверстие в пещеру. После активного дня заселимся в гостевой дом, а вечер проведём все вместе за вкусным ужином с активностями.

Чохские террасы, Гамсутль и Салтинское ущельеЧохские террасы, Гамсутль и Салтинское ущельеЧохские террасы, Гамсутль и Салтинское ущельеЧохские террасы, Гамсутль и Салтинское ущелье
4 день

Фотосессия на Языках Тролля, Карадахская теснина и Гунибская крепость

Позавтракаем и поедем в селение Гоор, чтобы сфотографироваться на Языках Тролля. Виды здесь невероятные, но мы сделаем ваши кадры ещё круче: подскажем, где можно арендовать яркие платья с развевающимися шлейфами. Либо пофотографируем вас и снимем эффектные видео в тех платьях, что вы привезёте с собой. А ещё посоветуем локации, где меньше всего людей. Желающие смогут покататься на лошадях за доплату.

Затем отправимся в Карадахскую теснину. Ширина ущелья не превышает 2-4 метров. Покажется, будто вы оказались в сказочном замке с узкими скальными проходами. Пообедаем национальными блюдами, а потом побываем у Гунибской крепости 19 века.

Вечером заселимся в отель и все вместе поужинаем, разглядывая фотографии и делясь впечатлениями.

Фотосессия на Языках Тролля, Карадахская теснина и Гунибская крепостьФотосессия на Языках Тролля, Карадахская теснина и Гунибская крепостьФотосессия на Языках Тролля, Карадахская теснина и Гунибская крепостьФотосессия на Языках Тролля, Карадахская теснина и Гунибская крепость
5 день

Прогулка по Дербенту и отъезд

Позавтракаем и отправимся в Дербент, старейший в России город. Побываем в персидской цитадели — крепости Нарын-Кала, осмотрим Дербентскую Джума-мечеть, которая является самой древней не только в России, но и в странах бывшего СССР!

Пообедаем и поедем за пределы города, на берег Каспийского моря, где находится необычный экспонат — экраноплан «Лунь». Вы увидите чудо советской инженерной мысли — корабль с крыльями!

Дальше отвезём вас в аэропорт Махачкалы. Если вам необходимо прибыть в другое место, сообщите об этом заранее.

Прогулка по Дербенту и отъездПрогулка по Дербенту и отъездПрогулка по Дербенту и отъездПрогулка по Дербенту и отъезд

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет44 550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • 3-разовое питание по программе (блюда национальной кухни)
  • Трансфер на комфортабельных авто или минивэнах по маршруту
  • Проживание в современных гостевых домах по маршруту
  • Мастер-класс по приготовлению традиционного блюда
  • Прогулка на скоростном катере
  • Услуги гида и водителя
  • Входные билеты на объекты экскурсий (Нарын-Кала, Карадахская теснина, бархан Сарыкум)
  • Прогулка на SUP-ах (только летом, в сезон)
  • Красивые фото и видео на память
  • Чат с участниками и организаторами тура на период поездки с поддержкой 24/7
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и обратно
  • Аренда платьев для фотосессии
  • Подъём в Гамсутль на УАЗ-иках или на лошадях (по желанию группы, можно подняться и пешком)
  • Подъём в Гоор на УАЗ-иках (по желанию группы, можно подняться и пешком)
  • Дополнительные активности по желанию (роапджампинг, зиплайн, катание на лошадях, вход в пещеры Нохъо, джиппинг)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Махачкалы, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
14 мая 2024
В названии тура все отражено, кроме того что Дагестан это очень красиво, вкусно и дружелюбно!
Тур хорошо структурирован и сформирован. Впечатлений масса, фотографий еще больше, наилучшие рекомендации жрузьям.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеВодные развлеченияМожно с детьмиЗимниеЛетниеАктивный отдыхНа катереВсе туры5-дневные турыСулакский каньонПрирода и пейзажиПопулярные местаБархан СарыкумГамсутльКаменная чашаЧиркейское водохранилищеНа ноябрьские праздникиГастрономическиеОбзорныеНа микроавтобусе

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