Встретим вас в Махачкале и отправимся на бархан Сарыкум, напоминающий Сахару. Вы побываете в месте, где снимали фильмы «Белое солнце пустыни» и «Бременские музыканты»! По желанию группы можем заехать в пещеры «Нохъо». Здесь желающие смогут выпить чашечку кофе с видом на горы, прыгнуть с тарзанкой или прокатиться на зиплайне.

Пообедаем в Форелевом хозяйстве и поедем на Сулакский каньон, один из глубочайших в Европе. Прокатимся по нему на катере, а затем полюбуемся Чиркейским водохранилищем.

Затем заселимся в гостевой дом. Вечером будем наслаждаться ужином и знакомиться друг с другом.