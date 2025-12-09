Описание тура
Дагестан — «страна гор», удивительный уголок Кавказа, который на 100% оправдывает своё название! Здесь есть всё: альпийские луга и зеленые бархатные горы, старинные крепости и фамильные башни, водопады и барханы, каньоны и снежные вершины, бурные реки и ласковое море и многое другое.
На этот раз едем в Дагестан всей семьёй и приглашаем вас присоединиться к насыщенному путешествию налегке по самым топовым местам региона. В программе сокращенные переезды и комфортные условия проживания, прогулки без рюкзаков по знаковым местам Дагестана, семейные активности и нескучные экскурсии.
Вечерами устраиваем игры и мастер-классы, читаем легенды Кавказа и завариваем травяной чай. Приключение будет по силам юным авантюристам от 4 лет и до бесконечности, так что берите с собой бабушек-дедушек.
Будем открывать Дагестан вместе!
Детям от 4 до 6 лет стоимость 63 600 руб., от 7 до 12 лет стоимость 71 550 руб.
Не суммируется с другими скидками.
Программа тура по дням
Встреча и прогулка в Махачкале, бархан Сарыкум
В 14 часов собираемся в Махачкале в гостевом доме, распределяемся по комнатам по 2-4 человека, знакомимся с гидом и остальными участниками нашего приключения.
Днём все вместе пойдём исследовать улочки Махачкалы, любоваться видами музеев и мечетей, дышать воздухом Каспия на городском пляже — у нас запланирована пешая экскурсия по городу.
По дороге заглянем на обед в одно из местных кафе.
Вечером, не позже 16:00, отправимся к бархану Сарыкум — главной песочнице Дагестана. Путь наверх несложный, занимает около 20 минут по лесенке, а не по песку. По дороге можно увидеть юрких ящерок, а, если повезёт, даже зайцев.
На вершине бархана фотографируемся, провожаем закат, любуемся видами на все 360 градусов. А вы знали, что именно здесь снимали «Белое солнце пустыни»?
Утомлённые солнцем и необычными видами, возвращаемся в город, чтобы поужинать и как следует выспаться после такого насыщенного дня.
- Переезд 40 мин.
- Гостиница: номера по 2 или 4 человека.
Переезд и прогулка в Дербенте
После вкусного завтрака отправляемся ещё южнее вдоль Каспия, в Дербент, один из старейших городов России. Переезд стандартно занимает около 2 часов, в дороге можно доспать, смотреть в окно или всей семьёй загадывать друг другу загадки. В Дербенте заселяемся в апартаменты, немножко отдыхаем.
После обеда в кафе можно будет поехать в посёлок Арбляр. Здесь на песочке у воды отдыхает и ждёт своего звёздного часа советский экраноплан «Лунь». Экраноплан — это причудливый гибрид корабля и самолёта, разработанный советскими военными конструкторами.
Обратите внимание! На данный момент мы убрали посещение экраноплана из обязательной программы в связи с изменениями. Мы пока не имеем информации об условиях и возможности посещения экраноплана в 2026 году.
Гуляем по городу, по паркам и детским площадкам, обязательно идем на улицу «Счастливых людей».
Вечером возвращаемся в апартаменты, делимся впечатлениями, общаемся и играем.
- Переезд порядка 2 часов.
- 6-местные апартаменты, комнаты по 2 места.
Дербент, крепость Нарын-Кала и набережная
Сегодня гуляем по Дербенту. И первым делом идем смотреть крепость Нарын-Кала. Посмотрим места раскопок древних поселений, восхитимся видами города с высоты стен, узнаем, как церковь на территории крепости стала резервуаром для воды.
После интересной экскурсии прогуляемся по старому городу, сходим на набережную и вкусно пообедаем национальными блюдами в уютном кафе.
Здесь, кстати, есть замечательные места отдыха для детей с современными лазалками и качелями, посетим одно из них, чтобы дети набегались вдоволь.
- Без переездов, много гуляем.
- Неспешная прогулка и осмотр города.
Село Гуниб, Салтинский водопад
Дагестан продолжает нас удивлять. Сегодня отправимся дальше в горы, в уютное село Гуниб. В переводе с аварского языка «Гуниб» — это куча камней.
Село полностью оправдывает свое название, уравновесившись на горном плато на высоте 1500 м.
Дорога сюда лежит по крутому горному серпантину, а за окнами будут удивительные по красоте пейзажи вершин, долин и бурных рек.
По пути заедем в Салтинскую теснину посмотреть уникальный подземный водопад, единственный в Дагестане.
В Гуниб прибываем во второй половине дня, заселяемся в отдельный дом, ужинаем и отдыхаем.
На ночь послушаем кавказские сказки и отправляемся по кроваткам сладко спать.
- Переезд порядка 5 часов.
- Комфортная гостиница в центре поселка.
Отдых в Гунибе
Сегодня можно поваляться в постели побольше — мы отдыхаем от переездов и много гуляем.
В Гунибе чистейший горный воздух и 300 солнечных дней в году, поэтому место идеально подходит для долгих прогулок всей семьёй.
Можно осмотреть село, которое лежит на трёх ярусах гор. Предлагаем заглянуть в Гунибскую крепость, пособирать шишки для поделок в природном парке Верхнего Гуниба, посетить мемориал «Белые журавли», открытый поэтом Расулом Гамзатовым.
Самые активные и неугомонные могут устроить мини-поход в горы с пикником на обзорной площадке.
Вечером соберёмся всей компанией в доме, поделимся впечатлениями, вместе с родителями поучаствуем в творческом мастер-классе или сыграем в настольные игры.
- Много гуляем.
- Можно сходить в лёгкий треккинг.
Аул Гамсутль, село Хунзах и водопад Тобот
Приготовьте ваши фотокамеры и восторженные вздохи! Сегодня мы посетим визитную карточку Дагестана — заброшенный аул Гамсутль.
Вплотную к селу подъехать не получится, поэтому придётся совершить долгую, но крайне живописную прогулку в горы. При желании можно будет проехаться на джипах.
Не так давно в Гамсутле кипела жизнь, а на его улицах ребятишки играли в мяч. Но постепенно все жители села перебрались поближе к большим городам, а последний коренной его обитатель Абдулжалил Абдулжалилов скончался в 2015 году. Теперь по улицам аула-призрака гуляют лишь туристы и горные ветры.
И мы тоже пройдёмся средневековыми улочками меж тесно прилепленных к скалам домов и посмотрим на соседние горы и ущелья с высоты.
К вечеру переезжаем ещё выше в горы в село Хунзах (1700 м). Здесь полюбуемся невероятным каньоном и водопадом Тобот. Зимой он замерзает, превращаясь в гигантскую сосульку, ну а мы увидим водопад поздней весной в период максимального полноводья.
Если будут силы и желание, заедем в Карадахскую теснину по пути. Сразу предупредим, что прогулка по теснине для детей может оказаться очень сложной!
В Хунзахе заселяемся в коттедж, вечером можем сходить на одну из смотровых площадок на краю каньона и проводить закат.
Перед сном устроим чтение традиционных аварских басен и детских стихов по ролям.
- Переезд 1,5 часа.
- Визитная карточка Дагестана.
Автопереезд в Махачкалу: Ирганайское водохранилище и пещера Нохъо
Сегодня день большого автопутешествия назад, в столицу Дагестана.
По пути будем останавливаться, чтобы посмотреть на знаменитую плотину Чиркейской ГЭС, сфотографировать лазурную гладь Ирганайского водохранилища и изрезанные берега Чиркейского водохранилища.
В середине дня сделаем продолжительную остановку на смотровой площадке с видом на Сулакский каньон, а также посетим пещеру Нохъо.
Привал устроим в рыбном ресторане, чтобы посмотреть ферму, перекусить и покататься на лодочках.
По желанию можно отправиться на УАЗиках в сам каньон и прокатиться по нему на катере.
Сытые и отдохнувшие, мчим в Махачкалу по хорошей дороге. Заселяемся в знакомую гостиницу, где ужинаем и ложимся спать. День был долгим и насыщенным!
- Переезд около 5 часов + продолжительные остановки.
- Наша гостиница: номера по 2 или 4 места.
Вылет домой или денёк на море
Утром устроим последний совместный завтрак, а потом собираем вещи, собираемся с мыслями и отправляемся в сторону аэропорта.
Если время позволяет, рекомендуем задержаться в гостеприимном Дагестане. Тут тепло, солнечно и вкусно!
- До аэропорта 40 мин.
- Детей удалось удивить.
Проживание
Мы постарались подобрать максимально комфортные условия проживания для семей в путешествии. Изучили рейтинги мест и отзывы от постояльцев.
Будет 4 локации размещения группы:
- в Махачкале;
- в Дербенте;
- в Гунибе;
- в Хунзахе.
Внимание! При нечетном количестве человек в семье — заселение будет или с пустой кроватью, при наличии незанятых мест в группе, или с инструктором, а при наличии маленького ребенка можно будет просто заселяться в двухместные номера с большой кроватью и не беспокоиться о посторонних.
Как правило, предполагается заселение по одной семье в номер.
Варианты проживания
Отель
В Махачкале — это отель в центре города, до парка идти 1 минута, до городского пляжа 12 минут и прогулочных улиц не более 15 минут. Каждый номер на одну семью, имеется санузел (душ и туалет), интернет.
За нами забронированы трёхместные и двухместные номера. Есть бесплатный интернет.
Апарт-отель
В Дербенте группа живет в апарт-отеле, в 15 минутах ходьбы от моря, в 10 минутах от 2 центральных парков и неподалеку от центра города.
Забронированы 3 номера с одной-двумя и тремя комнатами и собственными кухнями и санузлами (души и туалеты). Каждый номер рассчитан на 6-4-2 человек соответственно, по 2 человека в каждой комнате.
Есть комнаты как с раздельными, так и с большими двуспальными кроватями. Есть интернет.
Домики
В Гунибе группа живет в отдельных домиках в горах. Дома на несколько спален (варианты домиков могут меняться в зависимости от дат выезда).
Коттеджи
В Хунзахе группа живет в 3 небольших коттеджах в одном дворе. Самый центр города. Номера 3- и 2-местные. Есть беседка на улице для приятного вечера в горах. Близко от водопада Тобот. Интернет и горячий душ тоже есть.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах Махачкалы и Дербента (3 ночи)
- Проживание в гостевых домах с. Гуниб и с. Хузнах (4 ночи)
- Вкусные питательные завтраки
- Трансфер на личном микроавтобусе в течение всего выезда
- Пешая экскурсия по Махачкале
- Входные билеты в «Дагестанский» заповедник на бархан Сарыкум
- Входные билеты и экскурсия по Дербентской крепости
- Посещение пещеры Нохъо
- Групповая аптечка
- Страховка от несчастного случая
- Регистрация группы в МЧС
- Услуги заботливого инструктора
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты в Махачкалу и обратно
- Поездка к экраноплану Лунь (такси и вход)
- Такси из/в аэропорт (500-2000 рублей)
- Обеды/перекусы и ужины (4000-6000 рублей), можно как готовить самим, так и посещать кафе
- Прогулка на катере по Сулакскому каньону
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Палатки и спальники не нужны — ночуем в гостиницах и в гостевых домах. Большие рюкзаки не носим, ходим пешком или переезжаем на авто. Прогулки по 3-8 км в день. Берите небольшой рюкзачок для необходимых вещей по пути.
Необязательно строго придерживаться списка, главное понимать, что вечером/ночью температура в горах резко падает и у вас должны быть с собой теплые вещи. Ожидаемый диапазон температур: днём +15/+23, ночью +7/+13.
Одежда должна быть удобной! Мамам и бабушкам необходимо исключить короткие юбки и шорты, глубокие декольте и обтягивающие лосины.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- рюкзак/спортивная сумка/чемодан.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- шорты;
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- перчатки;
- шапочка лёгкая;
- шапка теплая;
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- удобные штаны.
Личные вещи:
- непромокаемые мешки;
- паспорт;
- деньги;
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- телефон;
- студенческий билет (если есть);
- детская индивидуальная аптечка.
Рекомендуем добавить:
- термос;
- фотоаппарат;
- пауэрбанк;
- пуховик тонкий.
Будут ли нас кормить?
На выезде будут только завтраки. обеды и ужины не включены, так как часто будут где-то в пути. Тем более, что и необычную национальную кухню тоже стоит попробовать:)
А большие будут переезды?
Максимальный переезд будет при заброске в горы и выброске, продолжительность 5 часов, но будут остановки на прогулки к достопримечательностям Дагестана.
Дороги по нашему маршруту хорошие, асфальтированные. Автобус ведёт профессиональный водитель, который весь выезд будет с нами. В связи с этим программу можно легко подстраивать под меняющиеся условия погоды.
В хорошую погоду можно будет дополнительно организовать пикник на берегу любого из водохранилищ.
Какая будет температура воздуха и воды в море?
В среднем температура днём +17/+23, ночью +11/+14. Вода в Каспийском море +17/+24
Безопасно ли путешествовать по Дагестану?
Более чем. К тому же, мы с вами будем только в туристических местах, где бывает достаточно много туристов, так что переживать не стоит. Местные жители в горах очень гостеприимные.
Расскажите о специальных требованиях к одежде
Девушек просим воздержаться от коротких юбок и шорт, а также от глубоких декольте и обтягивающих лосин. Парней просим также не надевать короткие шорты. Запретов нет, но нужно уважать местные традиции и взгляды.
Будет ли связь на маршруте?
На местах ночевок — всегда. Во время переездов — с переменным успехом.
А детям понравится?
Да, безусловно. Разнообразие мест и видов. Развалины древних городов, крепостей, узкие ущелья, водопады, «моря» водохранилищ бирюзового цвета. Много животных: собаки, коровы, овцы, лошадки, гуси.
По пути игры и общение, вечерами — сказки, мастер-классы, настольные игры. А также возможности покататься на лошадках, квадроциклах, уазиках, катерах, сапах и пр.
Вкусная еда, фрукты, много солнца и море. Программа будет очень насыщенная.
Если ребенок младше 4 лет, можно ли участвовать?
Программа рассчитана на детей от 4 лет, если вашему ребенку поменьше, то ему может быть тяжеловато на треккинге. Поэтому участвовать с малышами можно, но при условии, что хотя бы 1 родитель готов всегда находиться рядом с ребенком и, при необходимости, носить его на треккингах в специальных переносках/эргорюкзаках или оставаться в лагере отдыхать.
И на время активностей в лагере малыши обычно с радостью во всем участвуют, но кто-то из родителей всегда должен быть рядом с ребенком (то есть отдать ребенка на игру или творчество и уйти по своим делам не получится). Если вы готовы к таким условиям, мы с удовольствием вас примем. Скидку на участие малыша мы посчитаем вам отдельно по запросу. Напишите нашим консультантам.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.