Дагестан — «страна гор», удивительный уголок Кавказа, который на 100% оправдывает своё название! Здесь есть всё: альпийские луга и зеленые бархатные горы, старинные крепости и фамильные башни, водопады и барханы, каньоны и снежные вершины, бурные реки и ласковое море и многое другое.

На этот раз едем в Дагестан всей семьёй и приглашаем вас присоединиться к насыщенному путешествию налегке по самым топовым местам региона. В программе сокращенные переезды и комфортные условия проживания, прогулки без рюкзаков по знаковым местам Дагестана, семейные активности и нескучные экскурсии.

Вечерами устраиваем игры и мастер-классы, читаем легенды Кавказа и завариваем травяной чай. Приключение будет по силам юным авантюристам от 4 лет и до бесконечности, так что берите с собой бабушек-дедушек.