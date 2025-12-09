Мои заказы

Дагестан. Семейное путешествие (4+)

Экскурсионный тур «Дагестан. Семейное путешествие (4+)» на 8 дней
Дагестан. Семейное путешествие (4+)
Дагестан. Семейное путешествие (4+)Фото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Дагестан. Семейное путешествие (4+)Фото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Описание тура

Дагестан — «страна гор», удивительный уголок Кавказа, который на 100% оправдывает своё название! Здесь есть всё: альпийские луга и зеленые бархатные горы, старинные крепости и фамильные башни, водопады и барханы, каньоны и снежные вершины, бурные реки и ласковое море и многое другое.

На этот раз едем в Дагестан всей семьёй и приглашаем вас присоединиться к насыщенному путешествию налегке по самым топовым местам региона. В программе сокращенные переезды и комфортные условия проживания, прогулки без рюкзаков по знаковым местам Дагестана, семейные активности и нескучные экскурсии.

Вечерами устраиваем игры и мастер-классы, читаем легенды Кавказа и завариваем травяной чай. Приключение будет по силам юным авантюристам от 4 лет и до бесконечности, так что берите с собой бабушек-дедушек.

Будем открывать Дагестан вместе!

Детям от 4 до 6 лет стоимость 63 600 руб., от 7 до 12 лет стоимость 71 550 руб.
Не суммируется с другими скидками.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и прогулка в Махачкале, бархан Сарыкум

В 14 часов собираемся в Махачкале в гостевом доме, распределяемся по комнатам по 2-4 человека, знакомимся с гидом и остальными участниками нашего приключения.

Днём все вместе пойдём исследовать улочки Махачкалы, любоваться видами музеев и мечетей, дышать воздухом Каспия на городском пляже — у нас запланирована пешая экскурсия по городу.

По дороге заглянем на обед в одно из местных кафе.

Вечером, не позже 16:00, отправимся к бархану Сарыкум — главной песочнице Дагестана. Путь наверх несложный, занимает около 20 минут по лесенке, а не по песку. По дороге можно увидеть юрких ящерок, а, если повезёт, даже зайцев.

На вершине бархана фотографируемся, провожаем закат, любуемся видами на все 360 градусов. А вы знали, что именно здесь снимали «Белое солнце пустыни»?

Утомлённые солнцем и необычными видами, возвращаемся в город, чтобы поужинать и как следует выспаться после такого насыщенного дня.

  • Переезд 40 мин.
  • Гостиница: номера по 2 или 4 человека.
Встреча и прогулка в Махачкале, бархан Сарыкум
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Переезд и прогулка в Дербенте

После вкусного завтрака отправляемся ещё южнее вдоль Каспия, в Дербент, один из старейших городов России. Переезд стандартно занимает около 2 часов, в дороге можно доспать, смотреть в окно или всей семьёй загадывать друг другу загадки. В Дербенте заселяемся в апартаменты, немножко отдыхаем.

После обеда в кафе можно будет поехать в посёлок Арбляр. Здесь на песочке у воды отдыхает и ждёт своего звёздного часа советский экраноплан «Лунь». Экраноплан — это причудливый гибрид корабля и самолёта, разработанный советскими военными конструкторами.

Обратите внимание! На данный момент мы убрали посещение экраноплана из обязательной программы в связи с изменениями. Мы пока не имеем информации об условиях и возможности посещения экраноплана в 2026 году.

Гуляем по городу, по паркам и детским площадкам, обязательно идем на улицу «Счастливых людей».

Вечером возвращаемся в апартаменты, делимся впечатлениями, общаемся и играем.

  • Переезд порядка 2 часов.
  • 6-местные апартаменты, комнаты по 2 места.
Переезд и прогулка в Дербенте
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Дербент, крепость Нарын-Кала и набережная

Сегодня гуляем по Дербенту. И первым делом идем смотреть крепость Нарын-Кала. Посмотрим места раскопок древних поселений, восхитимся видами города с высоты стен, узнаем, как церковь на территории крепости стала резервуаром для воды.

После интересной экскурсии прогуляемся по старому городу, сходим на набережную и вкусно пообедаем национальными блюдами в уютном кафе.

Здесь, кстати, есть замечательные места отдыха для детей с современными лазалками и качелями, посетим одно из них, чтобы дети набегались вдоволь.

  • Без переездов, много гуляем.
  • Неспешная прогулка и осмотр города.
Дербент, крепость Нарын-Кала и набережная
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Село Гуниб, Салтинский водопад

Дагестан продолжает нас удивлять. Сегодня отправимся дальше в горы, в уютное село Гуниб. В переводе с аварского языка «Гуниб» — это куча камней.

Село полностью оправдывает свое название, уравновесившись на горном плато на высоте 1500 м.

Дорога сюда лежит по крутому горному серпантину, а за окнами будут удивительные по красоте пейзажи вершин, долин и бурных рек.

По пути заедем в Салтинскую теснину посмотреть уникальный подземный водопад, единственный в Дагестане.

В Гуниб прибываем во второй половине дня, заселяемся в отдельный дом, ужинаем и отдыхаем.

На ночь послушаем кавказские сказки и отправляемся по кроваткам сладко спать.

  • Переезд порядка 5 часов.
  • Комфортная гостиница в центре поселка.
Село Гуниб, Салтинский водопад
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Отдых в Гунибе

Сегодня можно поваляться в постели побольше — мы отдыхаем от переездов и много гуляем.

В Гунибе чистейший горный воздух и 300 солнечных дней в году, поэтому место идеально подходит для долгих прогулок всей семьёй.

Можно осмотреть село, которое лежит на трёх ярусах гор. Предлагаем заглянуть в Гунибскую крепость, пособирать шишки для поделок в природном парке Верхнего Гуниба, посетить мемориал «Белые журавли», открытый поэтом Расулом Гамзатовым.

Самые активные и неугомонные могут устроить мини-поход в горы с пикником на обзорной площадке.

Вечером соберёмся всей компанией в доме, поделимся впечатлениями, вместе с родителями поучаствуем в творческом мастер-классе или сыграем в настольные игры.

  • Много гуляем.
  • Можно сходить в лёгкий треккинг.
Отдых в Гунибе
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Аул Гамсутль, село Хунзах и водопад Тобот

Приготовьте ваши фотокамеры и восторженные вздохи! Сегодня мы посетим визитную карточку Дагестана — заброшенный аул Гамсутль.

Вплотную к селу подъехать не получится, поэтому придётся совершить долгую, но крайне живописную прогулку в горы. При желании можно будет проехаться на джипах.

Не так давно в Гамсутле кипела жизнь, а на его улицах ребятишки играли в мяч. Но постепенно все жители села перебрались поближе к большим городам, а последний коренной его обитатель Абдулжалил Абдулжалилов скончался в 2015 году. Теперь по улицам аула-призрака гуляют лишь туристы и горные ветры.

И мы тоже пройдёмся средневековыми улочками меж тесно прилепленных к скалам домов и посмотрим на соседние горы и ущелья с высоты.

К вечеру переезжаем ещё выше в горы в село Хунзах (1700 м). Здесь полюбуемся невероятным каньоном и водопадом Тобот. Зимой он замерзает, превращаясь в гигантскую сосульку, ну а мы увидим водопад поздней весной в период максимального полноводья.

Если будут силы и желание, заедем в Карадахскую теснину по пути. Сразу предупредим, что прогулка по теснине для детей может оказаться очень сложной!

В Хунзахе заселяемся в коттедж, вечером можем сходить на одну из смотровых площадок на краю каньона и проводить закат.

Перед сном устроим чтение традиционных аварских басен и детских стихов по ролям.

  • Переезд 1,5 часа.
  • Визитная карточка Дагестана.
Аул Гамсутль, село Хунзах и водопад Тобот
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Автопереезд в Махачкалу: Ирганайское водохранилище и пещера Нохъо

Сегодня день большого автопутешествия назад, в столицу Дагестана.

По пути будем останавливаться, чтобы посмотреть на знаменитую плотину Чиркейской ГЭС, сфотографировать лазурную гладь Ирганайского водохранилища и изрезанные берега Чиркейского водохранилища.

В середине дня сделаем продолжительную остановку на смотровой площадке с видом на Сулакский каньон, а также посетим пещеру Нохъо.

Привал устроим в рыбном ресторане, чтобы посмотреть ферму, перекусить и покататься на лодочках.

По желанию можно отправиться на УАЗиках в сам каньон и прокатиться по нему на катере.

Сытые и отдохнувшие, мчим в Махачкалу по хорошей дороге. Заселяемся в знакомую гостиницу, где ужинаем и ложимся спать. День был долгим и насыщенным!

  • Переезд около 5 часов + продолжительные остановки.
  • Наша гостиница: номера по 2 или 4 места.
Автопереезд в Махачкалу: Ирганайское водохранилище и пещера Нохъо
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
8 день

Вылет домой или денёк на море

Утром устроим последний совместный завтрак, а потом собираем вещи, собираемся с мыслями и отправляемся в сторону аэропорта.

Если время позволяет, рекомендуем задержаться в гостеприимном Дагестане. Тут тепло, солнечно и вкусно!

  • До аэропорта 40 мин.
  • Детей удалось удивить.
Вылет домой или денёк на море
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Мы постарались подобрать максимально комфортные условия проживания для семей в путешествии. Изучили рейтинги мест и отзывы от постояльцев.

Будет 4 локации размещения группы:

  • в Махачкале;
  • в Дербенте;
  • в Гунибе;
  • в Хунзахе.

Внимание! При нечетном количестве человек в семье — заселение будет или с пустой кроватью, при наличии незанятых мест в группе, или с инструктором, а при наличии маленького ребенка можно будет просто заселяться в двухместные номера с большой кроватью и не беспокоиться о посторонних.

Как правило, предполагается заселение по одной семье в номер.

Варианты проживания

Отель

2 ночи

В Махачкале — это отель в центре города, до парка идти 1 минута, до городского пляжа 12 минут и прогулочных улиц не более 15 минут. Каждый номер на одну семью, имеется санузел (душ и туалет), интернет.

За нами забронированы трёхместные и двухместные номера. Есть бесплатный интернет.

Отель
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Апарт-отель

2 ночи

В Дербенте группа живет в апарт-отеле, в 15 минутах ходьбы от моря, в 10 минутах от 2 центральных парков и неподалеку от центра города.

Забронированы 3 номера с одной-двумя и тремя комнатами и собственными кухнями и санузлами (души и туалеты). Каждый номер рассчитан на 6-4-2 человек соответственно, по 2 человека в каждой комнате.

Есть комнаты как с раздельными, так и с большими двуспальными кроватями. Есть интернет.

Апарт-отель
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Домики

2 ночи

В Гунибе группа живет в отдельных домиках в горах. Дома на несколько спален (варианты домиков могут меняться в зависимости от дат выезда).

Домики
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Коттеджи

1 ночь

В Хунзахе группа живет в 3 небольших коттеджах в одном дворе. Самый центр города. Номера 3- и 2-местные. Есть беседка на улице для приятного вечера в горах. Близко от водопада Тобот. Интернет и горячий душ тоже есть.

Коттеджи
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиницах Махачкалы и Дербента (3 ночи)
  • Проживание в гостевых домах с. Гуниб и с. Хузнах (4 ночи)
  • Вкусные питательные завтраки
  • Трансфер на личном микроавтобусе в течение всего выезда
  • Пешая экскурсия по Махачкале
  • Входные билеты в «Дагестанский» заповедник на бархан Сарыкум
  • Входные билеты и экскурсия по Дербентской крепости
  • Посещение пещеры Нохъо
  • Групповая аптечка
  • Страховка от несчастного случая
  • Регистрация группы в МЧС
  • Услуги заботливого инструктора
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты в Махачкалу и обратно
  • Поездка к экраноплану Лунь (такси и вход)
  • Такси из/в аэропорт (500-2000 рублей)
  • Обеды/перекусы и ужины (4000-6000 рублей), можно как готовить самим, так и посещать кафе
  • Прогулка на катере по Сулакскому каньону
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Палатки и спальники не нужны — ночуем в гостиницах и в гостевых домах. Большие рюкзаки не носим, ходим пешком или переезжаем на авто. Прогулки по 3-8 км в день. Берите небольшой рюкзачок для необходимых вещей по пути.

Необязательно строго придерживаться списка, главное понимать, что вечером/ночью температура в горах резко падает и у вас должны быть с собой теплые вещи. Ожидаемый диапазон температур: днём +15/+23, ночью +7/+13.

Одежда должна быть удобной! Мамам и бабушкам необходимо исключить короткие юбки и шорты, глубокие декольте и обтягивающие лосины.

Снаряжение:

  • рюкзак штурмовой (20-35 литров);
  • рюкзак/спортивная сумка/чемодан.

Одежда:

  • одежда для сна;
  • нижнее бельё;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • термобельё;
  • штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • шорты;
  • носки или термоноски;
  • шерстяные носки;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • теплая флисовая кофта с горловиной;
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
  • перчатки;
  • шапочка лёгкая;
  • шапка теплая;
  • накидка от дождя с капюшоном;
  • треккинговые ботинки;
  • шлёпки/кроксы/сандалии;
  • удобные штаны.

Личные вещи:

  • непромокаемые мешки;
  • паспорт;
  • деньги;
  • многоразовая бутылка;
  • туалетная бумага;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • лёгкое полотенце;
  • телефон;
  • студенческий билет (если есть);
  • детская индивидуальная аптечка.

Рекомендуем добавить:

  • термос;
  • фотоаппарат;
  • пауэрбанк;
  • пуховик тонкий.
Будут ли нас кормить?

На выезде будут только завтраки. обеды и ужины не включены, так как часто будут где-то в пути. Тем более, что и необычную национальную кухню тоже стоит попробовать:)

А большие будут переезды?

Максимальный переезд будет при заброске в горы и выброске, продолжительность 5 часов, но будут остановки на прогулки к достопримечательностям Дагестана.

Дороги по нашему маршруту хорошие, асфальтированные. Автобус ведёт профессиональный водитель, который весь выезд будет с нами. В связи с этим программу можно легко подстраивать под меняющиеся условия погоды.

В хорошую погоду можно будет дополнительно организовать пикник на берегу любого из водохранилищ.

Какая будет температура воздуха и воды в море?

В среднем температура днём +17/+23, ночью +11/+14. Вода в Каспийском море +17/+24

Безопасно ли путешествовать по Дагестану?

Более чем. К тому же, мы с вами будем только в туристических местах, где бывает достаточно много туристов, так что переживать не стоит. Местные жители в горах очень гостеприимные.

Расскажите о специальных требованиях к одежде

Девушек просим воздержаться от коротких юбок и шорт, а также от глубоких декольте и обтягивающих лосин. Парней просим также не надевать короткие шорты. Запретов нет, но нужно уважать местные традиции и взгляды.

Будет ли связь на маршруте?

На местах ночевок — всегда. Во время переездов — с переменным успехом.

А детям понравится?

Да, безусловно. Разнообразие мест и видов. Развалины древних городов, крепостей, узкие ущелья, водопады, «моря» водохранилищ бирюзового цвета. Много животных: собаки, коровы, овцы, лошадки, гуси.

По пути игры и общение, вечерами — сказки, мастер-классы, настольные игры. А также возможности покататься на лошадках, квадроциклах, уазиках, катерах, сапах и пр.

Вкусная еда, фрукты, много солнца и море. Программа будет очень насыщенная.

Если ребенок младше 4 лет, можно ли участвовать?

Программа рассчитана на детей от 4 лет, если вашему ребенку поменьше, то ему может быть тяжеловато на треккинге. Поэтому участвовать с малышами можно, но при условии, что хотя бы 1 родитель готов всегда находиться рядом с ребенком и, при необходимости, носить его на треккингах в специальных переносках/эргорюкзаках или оставаться в лагере отдыхать.

И на время активностей в лагере малыши обычно с радостью во всем участвуют, но кто-то из родителей всегда должен быть рядом с ребенком (то есть отдать ребенка на игру или творчество и уйти по своим делам не получится). Если вы готовы к таким условиям, мы с удовольствием вас примем. Скидку на участие малыша мы посчитаем вам отдельно по запросу. Напишите нашим консультантам.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

Все туры из Махачкалы