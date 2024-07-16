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крутые, гостевой дом супер, атмосфера супер. Не было ни одного момента который бы не понравился. Уже посоветовал друзьям, думаю скоро обратятся к вам. Так же хочу сказать что компания у нас была очень классная, хоть я и молчал весь тур 😁 немного стеснительный. Рад что со всеми познакомился, и рад что попал именно с вами в тур. Вы все такие классные. Всем спасибо за отдых. Вы лучшие 😊👍Советую всем тур.