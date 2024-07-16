Туры на микроавтобусе в Махачкале с гидом по низким ценам

Найдено 3 тура в категории «На микроавтобусе» в Махачкале, цены от 36 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Девичник в Дагестане: по самым популярным местам в мини-группе
На машине
На катере
SUP-прогулки
На микроавтобусе
1 отзыв
3 дня
Девичник в Дагестане: по самым популярным местам в мини-группе
Покататься на катере и сапах, пощекотать «Язык Тролля» и исследовать высокогорные аулы
Начало: Махачкала, аэропорт, до 12:00
23 авг в 11:00
30 авг в 11:00
36 500 за человека
Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
На машине
На катере
На микроавтобусе
скидка
20%
4 отзыва
5 дней
Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
Вдоволь наесться национальной кухни, прокатиться на катере по Сулаку и подняться к аулу-призраку
Начало: Аэропорт Махачкалы, время по договорённости
23 авг в 08:00
30 авг в 08:00
5550044 400 за человека
Кахиб, Гуниб и Дербент в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
5 дней
Кахиб, Гуниб и Дербент в мини-группе
Прокатиться на сапбордах и погулять по древнему городу
Начало: Махачкала, 09:00
Сегодня в 08:00
20 авг в 08:00
44 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    16 июля 2024
    Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
    Отличная поездка, все супер распланировано. Организация на хорошем уровне для небольшой группы. Профессиональный гид-водитель. Получила огромное удовольствие от новых впечатлений. Удобное расположение места проживания, до всех локаций комфортно добираться. Приветливые, радушные люди. Нет ни одного негативного момента.
  • А
    Алексей
    16 июля 2024
    Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
    Хочу сказать спасибо огромное нашим гидам, за прекрасную организацию нашего тура. Все было невероятно классным, понравилось абсолютно все, все локации
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    крутые, гостевой дом супер, атмосфера супер. Не было ни одного момента который бы не понравился. Уже посоветовал друзьям, думаю скоро обратятся к вам. Так же хочу сказать что компания у нас была очень классная, хоть я и молчал весь тур 😁 немного стеснительный. Рад что со всеми познакомился, и рад что попал именно с вами в тур. Вы все такие классные. Всем спасибо за отдых. Вы лучшие 😊👍Советую всем тур.

    Хочу сказать спасибо огромное нашим гидам, за прекрасную организацию нашего тура. Все было невероятно классным, понравилосьХочу сказать спасибо огромное нашим гидам, за прекрасную организацию нашего тура. Все было невероятно классным, понравилосьХочу сказать спасибо огромное нашим гидам, за прекрасную организацию нашего тура. Все было невероятно классным, понравилосьХочу сказать спасибо огромное нашим гидам, за прекрасную организацию нашего тура. Все было невероятно классным, понравилосьХочу сказать спасибо огромное нашим гидам, за прекрасную организацию нашего тура. Все было невероятно классным, понравилосьХочу сказать спасибо огромное нашим гидам, за прекрасную организацию нашего тура. Все было невероятно классным, понравилосьХочу сказать спасибо огромное нашим гидам, за прекрасную организацию нашего тура. Все было невероятно классным, понравилосьХочу сказать спасибо огромное нашим гидам, за прекрасную организацию нашего тура. Все было невероятно классным, понравилосьХочу сказать спасибо огромное нашим гидам, за прекрасную организацию нашего тура. Все было невероятно классным, понравилосьХочу сказать спасибо огромное нашим гидам, за прекрасную организацию нашего тура. Все было невероятно классным, понравилось
  • Р
    Ринат
    13 июля 2024
    Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
    Всё очень понравилось. Организация отличная. Комфортные условия в транспорте. Хорошее отношение гидов. Очень удобное проживание. Буду рекомендовать своим друзьям и знакомым. Всё супер. А красота в горах неописуемая. Это надо видеть.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Девичник в Дагестане: по самым популярным местам в мини-группе
  2. Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
  3. Кахиб, Гуниб и Дербент в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Село Гуниб
  8. Карадахская теснина
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит тур в Махачкале в августе 2024
Сейчас в Махачкале в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 тура от 36 500 до 44 400 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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