3 дня
Девичник в Дагестане: по самым популярным местам в мини-группе
Покататься на катере и сапах, пощекотать «Язык Тролля» и исследовать высокогорные аулы
Начало: Махачкала, аэропорт, до 12:00
23 авг в 11:00
30 авг в 11:00
36 500₽ за человека
скидка
20%
5 дней
Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
Вдоволь наесться национальной кухни, прокатиться на катере по Сулаку и подняться к аулу-призраку
Начало: Аэропорт Махачкалы, время по договорённости
23 авг в 08:00
30 авг в 08:00
5550044 400₽ за человека
5 дней
Кахиб, Гуниб и Дербент в мини-группе
Прокатиться на сапбордах и погулять по древнему городу
Начало: Махачкала, 09:00
Сегодня в 08:00
20 авг в 08:00
44 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия16 июля 2024Отличная поездка, все супер распланировано. Организация на хорошем уровне для небольшой группы. Профессиональный гид-водитель. Получила огромное удовольствие от новых впечатлений. Удобное расположение места проживания, до всех локаций комфортно добираться. Приветливые, радушные люди. Нет ни одного негативного момента.
- ААлексей16 июля 2024Хочу сказать спасибо огромное нашим гидам, за прекрасную организацию нашего тура. Все было невероятно классным, понравилось абсолютно все, все локации
- РРинат13 июля 2024Всё очень понравилось. Организация отличная. Комфортные условия в транспорте. Хорошее отношение гидов. Очень удобное проживание. Буду рекомендовать своим друзьям и знакомым. Всё супер. А красота в горах неописуемая. Это надо видеть.
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «На микроавтобусе»
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