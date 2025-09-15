Мои заказы

Два днях в горах Дагестана

О туреЭтот тур - идеальное решение
Два днях в горах ДагестанаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Два днях в горах ДагестанаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Два днях в горах ДагестанаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

О туре

Этот тур — идеальное решение для тех, кто хочет в короткие сроки познакомиться с Дагестаном и почувствовать атмосферу Кавказа. Всего за два дня вы увидите величие Сулакского каньона, прогуляетесь по улицам аулов-призраков, услышите истории о жизни горцев, вдохнёте аромат горного воздуха и попробуете блюда настоящей домашней кухни.

Мы собрали в программе самые яркие локации: каньон, который глубже Гранд-Каньона, Чиркейское водохранилище, древний Гамсутль, а также виды, вдохновлявшие Айвазовского. Этот тур подойдёт как для первой поездки в республику, так и для тех, кто хочет уехать на выходные, чтобы перезагрузиться и вернуться домой с новыми силами и впечатлениями.

Этот тур для вас, если

  • вы мечтаете о коротком, но насыщенном путешествии, которое подарит ощущение приключения;

  • хотите отвлечься от городской суеты и вдохнуть полной грудью горный воздух;

  • цените аутентичность: живое общение с местными жителями, традиции, культуру и гостеприимство;

  • подходит как для семейного отдыха, так и для компаний друзей.

Программа тура по дням

1 день

Встреча с Дагестаном

Утром мы отправимся к главной природной визитке республики — Сулакскому каньону. Его глубина и масштаб поражают воображение: внизу сверкает бирюзовая река, а вокруг — отвесные скалы и панорамы, которые невозможно забыть. По желанию можно спуститься в село Зубутли и совершить прогулку на катере — уникальная возможность взглянуть на каньон снизу.

Далее мы посетим Чиркейское водохранилище, спокойная гладь которого кажется зеркалом среди горных массивов. После вкусного обеда отправимся в Гуниб — легендарное горное село, известное своей историей и красотой. Здесь нас ждёт ужин с национальными блюдами и ночёвка в уютном гостевом доме.

  • Встреча в аэропорту Махачкалы (до 11:00).

  • Катание на катере по Сулакскому каньону (по желанию).

  • Пещерный комплекс Нохъо (по желанию).

  • Обед.

  • Главные смотровые площадки Сулакского каньона.

  • Чиркейское водохранилище.

  • Самый длинный автомобильный тоннель в России.

  • Смотровая на Ирганайское водохранилище.

  • Ужин и ночевка в гостевом доме в Гунибе.

Встреча с ДагестаномВстреча с ДагестаномВстреча с Дагестаном
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Тайны аулов и горные плато

После завтрака мы отправимся в древний аул-призрак Гамсутль. Подъём займёт около часа, но усилия будут вознаграждены: каменные руины, сохранившие дыхание прошлого, и потрясающие виды на горные долины. Здесь вы услышите историю последнего жителя аула и почувствуете атмосферу, будто время остановилось.

Далее нас ждёт село Чох — старейшее в Дагестане. Его знаменитые террасы, словно ступени, спускаются вниз по склону и создают уникальный ландшафт. После обеда мы поднимемся на Кегерское плато, откуда открываются панорамы, вдохновлявшие Айвазовского.

Вечером возвращаемся, забирая с собой незабываемые эмоции и желание однажды вернуться сюда снова.

  • Завтрак в гостевом доме.

  • Треккинг к аулу-призраку Гамсутль и знакомство с его историей.

  • Посещение аула Чох и прогулка по знаменитым террасам.

  • Кегерское плато и виды, вдохновившие Айвазовского.

  • Выезд в аэропорт (рекомендуем брать билеты с вылетом после 20:00)

Тайны аулов и горные платоТайны аулов и горные плато
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Ежедневное питание - завтраки, обеды и ужины, приготовленные в национальных традициях
  • Переезды по маршруту на удобных внедорожниках и минивэнах
  • Проживание в атмосферных гостевых домах с домашним уютом
  • Сопровождение внимательного гида-водителя на протяжении всего путешествия
  • Экскурсионная программа и джип-туры по самым живописным локациям
  • Живые впечатления: знакомства с местными жителями, элементы традиционной культуры
  • Помощь в создании фотоисторий - наши гиды умеют подбирать лучшие ракурсы
  • Поддержка до и после поездки: подскажем удобные рейсы, поможем с выбором отеля, всегда остаёмся на связи
Что не входит в цену
  • Завтрак в первый день и ужин в последний день путешествия
  • Прогулка на катере по Сулакскому каньону (оплачивается отдельно по желанию)
  • Авиабилеты до Махачкалы и обратно
  • Медицинская страховка
  • Личные расходы: сувениры, дополнительные покупки и прочие траты
  • Дополнительные активности: подвесной мост и пещеры Нохъо (не входят в программу, но доступны при желании)
  • Все входные билеты в музеи, исторические комплексы и природные достопримечательности
О чём нужно знать до поездки

Багаж и комфорт в поездке

В наш тур можно отправиться как с небольшим чемоданом (оптимально — размер S), так и только с ручной кладью. На маршруте вам пригодится лёгкий рюкзак или сумка, куда удобно положить документы, телефон и воду. Большие туристические рюкзаки брать не стоит — они будут только мешать.

Все ночи мы проведём в горах, в уютном гостевом доме, где есть всё необходимое для отдыха.

Программа тура рассчитана на людей со средним уровнем физической активности. В основном пешие участки составляют 800 м, а самым спортивным испытанием станет подъём к заброшенному селению Гамсутль. Но не переживайте: если у кого-то не будет желания или сил идти наверх, для вас организуют уютное чаепитие у речки — время пролетит незаметно, пока группа исследует аул.

Насколько безопасно в Дагестане?

Дагестан издавна славится своим гостеприимством. Здесь к приезжим относятся с уважением и теплом. Во время путешествия вы будете под постоянным сопровождением гида, что делает поездку максимально комфортной и безопасной. Достаточно соблюдать элементарные правила — одеваться скромно и уважительно относиться к традициям — и отдых пройдет легко и приятно.

Где будем жить?

Размещение организовано в аутентичных гостевых домах Гуниба. Это пространство, созданное в стиле горского быта, где каждая деталь хранит традиции. Вас ждут чистые номера на 24 человека, общие санузлы на этаже, горячая вода, постельное бельё, полотенца, фен, утюг и даже стиральная машина.

Гостевой дом — это уникальная возможность прочувствовать атмосферу жизни горцев. Если же вам ближе привычные гостиничные условия, мы поможем с бронированием отелей (доплата от 5500 с человека).

Можно ли приехать одному?

Да, у нас часто путешествуют гости без компании. Мы стараемся знакомить туристов заранее в чате, а по размещению можно выбрать вариант: одноместное (с доплатой), либо поселение в комнате на двоих или троих (при такой возможности).

На чём передвигаемся?

Для поездок используются современные внедорожники и минивэны с кондиционером. Машины всегда чистые, проверенные и готовы к горным дорогам.

Что привезти в подарок?

  • серебряные украшения ручной работы;

  • национальные головные уборы и сувениры (папаха, кинжал, ковры);

  • дагестанский коньяк или домашнее вино;

  • травяные чаи, специи, урбеч, варенье, фрукты;

  • магниты, кружки, открытки, как память о поездке.

Пожелания к путешественнику

Полезная информация перед поездкой в Дагестан

Одежда и внешний вид

В Дагестане нет строгих правил по одежде для туристов, однако регион хранит уважение к своим традициям. Чтобы чувствовать себя комфортно и не вызывать лишнего внимания, мы рекомендуем выбирать более сдержанные варианты одежды: лучше отказаться от мини, глубоких декольте и сильно открытых нарядов. В горах и сёлах люди особенно трепетно относятся к скромности, поэтому такие советы помогут вам быстрее влиться в атмосферу и расположить к себе местных жителей.

Этикет и традиции

Дагестан — республика с особым менталитетом, основанным на уважении к старшим, гостеприимстве и бережном отношении к обычаям. Поэтому:

  • В общественных местах не принято курить и употреблять алкоголь. Девушки здесь не курят, а мужчинам рекомендуется проявлять такт и не демонстрировать сигареты в присутствии пожилых людей.

  • Рукопожатие с женщинами здесь не является традицией. Лучший вариант — тёплое словесное приветствие.

  • Флирт и излишнее внимание к девушкам будут восприняты отрицательно.

Проживание

Во время путешествия мы будем останавливаться в гостевых домах — это дома местных жителей, адаптированные для приёма гостей. Это уникальная возможность почувствовать настоящую атмосферу дагестанского быта и национального гостеприимства.

Что взять с собой

  • Одежда: главное — удобство. Лучше всего брать то, в чём можно активно двигаться и чувствовать себя легко целый день.

  • Обувь: удобные кроссовки отлично подойдут. Специальная треккинговая обувь не обязательна.

  • Верхняя одежда: в горах вечерами прохладно, поэтому возьмите лёгкую куртку для весенне-осенней погоды, а тем, кто мёрзнет, пригодятся тёплые носки.

  • Аксессуары: головной убор, солнцезащитный крем и очки будут очень кстати.

  • Техника: не забудьте зарядные устройства и power bank — фото и видео здесь придётся делать часто

Документы

Для поездки по Дагестану вам достаточно паспорта гражданина Рф.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Магомед
Магомед — Тревел-эксперт
Всем мира и добра! Меня зовут Магомед и это самое «редкое» имя в Дагестане. Уже много лет занимаюсь организацией индивидуальных, групповых и авторских туров по Дагестану. Несколько лет работал в Министерстве по Туризму
читать дальше

и НХП по РД. Участвовал в организации съемок телепередач о путешествиях в Дагестане на федеральных телеканалах, таких как: «По секрету всему свету с Ольгой Кузьминой», специальный репортаж с Артемом Константиновым «Поехали» т. д. Со мной в туре побывали такие звезды как: Фекла Толстая, Джон Уоррен, Светлана Камынина, Дмитрий Петров, Сергей Рязанский, Алекс Дубас и т. д. Проводил инфо-туры для журналистов (Комсомольская правда, Lenta.ru, Известия iz, atorus.ru и т. д). Так же являюсь аттестованным гидом- экскурсоводам по РД

Тур входит в следующие категории Махачкалы

Похожие туры из Махачкалы

В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в горах и на берегу моря
На машине
5 дней
88 отзывов
В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в горах и на берегу моря
Изучить кухню Дагестана, прокатиться верхом, послушать легенды у костра и увидеть главные локации
Начало: Аэропорт Уйташ, 7:30, или в Махачкале в 8:00
Завтра в 08:00
30 дек в 08:00
42 600 ₽ за человека
Дагестан зовёт в гости: увлекательный тур с питанием и мини-квестом (всё включено)
На машине
На лодке
4 дня
9 отзывов
Дагестан зовёт в гости: увлекательный тур с питанием и мини-квестом (всё включено)
С комфортом исследовать горы и аулы, посетить «местную Швейцарию», покататься верхом и на лодке
Начало: Аэропорт Уйташ, 7:30, или в Махачкале в 8:00
3 янв в 08:00
7 янв в 08:00
31 200 ₽ за человека
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
На машине
На катере
4 дня
4 отзыва
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
Увидеть природные чудеса Дагестана и поддаться кавказскому очарованию с восточной перчинкой
Начало: Ж/д вокзал в Махачкале, главный вход, напротив пам...
29 дек в 08:00
2 янв в 08:00
25 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Махачкале
Все туры из Махачкалы