Багаж и комфорт в поездке

В наш тур можно отправиться как с небольшим чемоданом (оптимально — размер S), так и только с ручной кладью. На маршруте вам пригодится лёгкий рюкзак или сумка, куда удобно положить документы, телефон и воду. Большие туристические рюкзаки брать не стоит — они будут только мешать.

Все ночи мы проведём в горах, в уютном гостевом доме, где есть всё необходимое для отдыха.

Программа тура рассчитана на людей со средним уровнем физической активности. В основном пешие участки составляют 800 м, а самым спортивным испытанием станет подъём к заброшенному селению Гамсутль. Но не переживайте: если у кого-то не будет желания или сил идти наверх, для вас организуют уютное чаепитие у речки — время пролетит незаметно, пока группа исследует аул.

Насколько безопасно в Дагестане?

Дагестан издавна славится своим гостеприимством. Здесь к приезжим относятся с уважением и теплом. Во время путешествия вы будете под постоянным сопровождением гида, что делает поездку максимально комфортной и безопасной. Достаточно соблюдать элементарные правила — одеваться скромно и уважительно относиться к традициям — и отдых пройдет легко и приятно.

Где будем жить?

Размещение организовано в аутентичных гостевых домах Гуниба. Это пространство, созданное в стиле горского быта, где каждая деталь хранит традиции. Вас ждут чистые номера на 24 человека, общие санузлы на этаже, горячая вода, постельное бельё, полотенца, фен, утюг и даже стиральная машина.

Гостевой дом — это уникальная возможность прочувствовать атмосферу жизни горцев. Если же вам ближе привычные гостиничные условия, мы поможем с бронированием отелей (доплата от 5500 с человека).

Можно ли приехать одному?

Да, у нас часто путешествуют гости без компании. Мы стараемся знакомить туристов заранее в чате, а по размещению можно выбрать вариант: одноместное (с доплатой), либо поселение в комнате на двоих или троих (при такой возможности).

На чём передвигаемся?

Для поездок используются современные внедорожники и минивэны с кондиционером. Машины всегда чистые, проверенные и готовы к горным дорогам.

Что привезти в подарок?