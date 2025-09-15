Описание тура
О туре
Этот тур — идеальное решение для тех, кто хочет в короткие сроки познакомиться с Дагестаном и почувствовать атмосферу Кавказа. Всего за два дня вы увидите величие Сулакского каньона, прогуляетесь по улицам аулов-призраков, услышите истории о жизни горцев, вдохнёте аромат горного воздуха и попробуете блюда настоящей домашней кухни.
Мы собрали в программе самые яркие локации: каньон, который глубже Гранд-Каньона, Чиркейское водохранилище, древний Гамсутль, а также виды, вдохновлявшие Айвазовского. Этот тур подойдёт как для первой поездки в республику, так и для тех, кто хочет уехать на выходные, чтобы перезагрузиться и вернуться домой с новыми силами и впечатлениями.
Этот тур для вас, если
вы мечтаете о коротком, но насыщенном путешествии, которое подарит ощущение приключения;
хотите отвлечься от городской суеты и вдохнуть полной грудью горный воздух;
цените аутентичность: живое общение с местными жителями, традиции, культуру и гостеприимство;
подходит как для семейного отдыха, так и для компаний друзей.
Программа тура по дням
Встреча с Дагестаном
Утром мы отправимся к главной природной визитке республики — Сулакскому каньону. Его глубина и масштаб поражают воображение: внизу сверкает бирюзовая река, а вокруг — отвесные скалы и панорамы, которые невозможно забыть. По желанию можно спуститься в село Зубутли и совершить прогулку на катере — уникальная возможность взглянуть на каньон снизу.
Далее мы посетим Чиркейское водохранилище, спокойная гладь которого кажется зеркалом среди горных массивов. После вкусного обеда отправимся в Гуниб — легендарное горное село, известное своей историей и красотой. Здесь нас ждёт ужин с национальными блюдами и ночёвка в уютном гостевом доме.
Встреча в аэропорту Махачкалы (до 11:00).
Катание на катере по Сулакскому каньону (по желанию).
Пещерный комплекс Нохъо (по желанию).
Обед.
Главные смотровые площадки Сулакского каньона.
Чиркейское водохранилище.
Самый длинный автомобильный тоннель в России.
Смотровая на Ирганайское водохранилище.
Ужин и ночевка в гостевом доме в Гунибе.
Тайны аулов и горные плато
После завтрака мы отправимся в древний аул-призрак Гамсутль. Подъём займёт около часа, но усилия будут вознаграждены: каменные руины, сохранившие дыхание прошлого, и потрясающие виды на горные долины. Здесь вы услышите историю последнего жителя аула и почувствуете атмосферу, будто время остановилось.
Далее нас ждёт село Чох — старейшее в Дагестане. Его знаменитые террасы, словно ступени, спускаются вниз по склону и создают уникальный ландшафт. После обеда мы поднимемся на Кегерское плато, откуда открываются панорамы, вдохновлявшие Айвазовского.
Вечером возвращаемся, забирая с собой незабываемые эмоции и желание однажды вернуться сюда снова.
Завтрак в гостевом доме.
Треккинг к аулу-призраку Гамсутль и знакомство с его историей.
Посещение аула Чох и прогулка по знаменитым террасам.
Кегерское плато и виды, вдохновившие Айвазовского.
Выезд в аэропорт (рекомендуем брать билеты с вылетом после 20:00)
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Ежедневное питание - завтраки, обеды и ужины, приготовленные в национальных традициях
- Переезды по маршруту на удобных внедорожниках и минивэнах
- Проживание в атмосферных гостевых домах с домашним уютом
- Сопровождение внимательного гида-водителя на протяжении всего путешествия
- Экскурсионная программа и джип-туры по самым живописным локациям
- Живые впечатления: знакомства с местными жителями, элементы традиционной культуры
- Помощь в создании фотоисторий - наши гиды умеют подбирать лучшие ракурсы
- Поддержка до и после поездки: подскажем удобные рейсы, поможем с выбором отеля, всегда остаёмся на связи
Что не входит в цену
- Завтрак в первый день и ужин в последний день путешествия
- Прогулка на катере по Сулакскому каньону (оплачивается отдельно по желанию)
- Авиабилеты до Махачкалы и обратно
- Медицинская страховка
- Личные расходы: сувениры, дополнительные покупки и прочие траты
- Дополнительные активности: подвесной мост и пещеры Нохъо (не входят в программу, но доступны при желании)
- Все входные билеты в музеи, исторические комплексы и природные достопримечательности
О чём нужно знать до поездки
Багаж и комфорт в поездке
В наш тур можно отправиться как с небольшим чемоданом (оптимально — размер S), так и только с ручной кладью. На маршруте вам пригодится лёгкий рюкзак или сумка, куда удобно положить документы, телефон и воду. Большие туристические рюкзаки брать не стоит — они будут только мешать.
Все ночи мы проведём в горах, в уютном гостевом доме, где есть всё необходимое для отдыха.
Программа тура рассчитана на людей со средним уровнем физической активности. В основном пешие участки составляют 800 м, а самым спортивным испытанием станет подъём к заброшенному селению Гамсутль. Но не переживайте: если у кого-то не будет желания или сил идти наверх, для вас организуют уютное чаепитие у речки — время пролетит незаметно, пока группа исследует аул.
Насколько безопасно в Дагестане?
Дагестан издавна славится своим гостеприимством. Здесь к приезжим относятся с уважением и теплом. Во время путешествия вы будете под постоянным сопровождением гида, что делает поездку максимально комфортной и безопасной. Достаточно соблюдать элементарные правила — одеваться скромно и уважительно относиться к традициям — и отдых пройдет легко и приятно.
Где будем жить?
Размещение организовано в аутентичных гостевых домах Гуниба. Это пространство, созданное в стиле горского быта, где каждая деталь хранит традиции. Вас ждут чистые номера на 24 человека, общие санузлы на этаже, горячая вода, постельное бельё, полотенца, фен, утюг и даже стиральная машина.
Гостевой дом — это уникальная возможность прочувствовать атмосферу жизни горцев. Если же вам ближе привычные гостиничные условия, мы поможем с бронированием отелей (доплата от 5500 с человека).
Можно ли приехать одному?
Да, у нас часто путешествуют гости без компании. Мы стараемся знакомить туристов заранее в чате, а по размещению можно выбрать вариант: одноместное (с доплатой), либо поселение в комнате на двоих или троих (при такой возможности).
На чём передвигаемся?
Для поездок используются современные внедорожники и минивэны с кондиционером. Машины всегда чистые, проверенные и готовы к горным дорогам.
Что привезти в подарок?
серебряные украшения ручной работы;
национальные головные уборы и сувениры (папаха, кинжал, ковры);
дагестанский коньяк или домашнее вино;
травяные чаи, специи, урбеч, варенье, фрукты;
магниты, кружки, открытки, как память о поездке.
Пожелания к путешественнику
Полезная информация перед поездкой в Дагестан
Одежда и внешний вид
В Дагестане нет строгих правил по одежде для туристов, однако регион хранит уважение к своим традициям. Чтобы чувствовать себя комфортно и не вызывать лишнего внимания, мы рекомендуем выбирать более сдержанные варианты одежды: лучше отказаться от мини, глубоких декольте и сильно открытых нарядов. В горах и сёлах люди особенно трепетно относятся к скромности, поэтому такие советы помогут вам быстрее влиться в атмосферу и расположить к себе местных жителей.
Этикет и традиции
Дагестан — республика с особым менталитетом, основанным на уважении к старшим, гостеприимстве и бережном отношении к обычаям. Поэтому:
В общественных местах не принято курить и употреблять алкоголь. Девушки здесь не курят, а мужчинам рекомендуется проявлять такт и не демонстрировать сигареты в присутствии пожилых людей.
Рукопожатие с женщинами здесь не является традицией. Лучший вариант — тёплое словесное приветствие.
Флирт и излишнее внимание к девушкам будут восприняты отрицательно.
Проживание
Во время путешествия мы будем останавливаться в гостевых домах — это дома местных жителей, адаптированные для приёма гостей. Это уникальная возможность почувствовать настоящую атмосферу дагестанского быта и национального гостеприимства.
Что взять с собой
Одежда: главное — удобство. Лучше всего брать то, в чём можно активно двигаться и чувствовать себя легко целый день.
Обувь: удобные кроссовки отлично подойдут. Специальная треккинговая обувь не обязательна.
Верхняя одежда: в горах вечерами прохладно, поэтому возьмите лёгкую куртку для весенне-осенней погоды, а тем, кто мёрзнет, пригодятся тёплые носки.
Аксессуары: головной убор, солнцезащитный крем и очки будут очень кстати.
Техника: не забудьте зарядные устройства и power bank — фото и видео здесь придётся делать часто
Документы
Для поездки по Дагестану вам достаточно паспорта гражданина Рф.