Двухдневные экскурсионные туры Махачкалы

Найдено 6 туров в категории «2-дневные туры» в Махачкале, цены от 18 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старинные аулы и природа Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Старинные аулы и природа Дагестана
Увидеть знаменитые места республики и влюбиться в горы
Начало: Аэропорт Уйташ (Каспийск) или место вашего прожива...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
22 000 за человека
Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
🚶 Пешая
🚤 На катере
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
Начало: г. Каспийск, ул. Ленина, д. 37
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
19 000 за человека
Путешествие-перезагрузка в горном ауле Дагестана
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Путешествие-перезагрузка в горном ауле Дагестана
Пожить в спокойном месте среди гор и фруктового сада и наслаждаться природой без спешки
Начало: Махачкала
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
5990053 910 за всё до 5 чел.
Восхождение на гору Шалбуздаг - подняться выше облаков
Авторский тур
2 дня
Восхождение на гору Шалбуздаг - подняться выше облаков
Начало: Аэропорт Махачкала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
24 000 за человека
Выходные в Дагестане: тур-перезагрузка с восточным колоритом
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Выходные в Дагестане: тур-перезагрузка с восточным колоритом
Насладиться кавказской кухней, прогуляться по древним селениям и влюбиться в «Страну гор»
Начало: Аэропорт Махачкалы
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
18 000 за человека
За 2 дня - главные места Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
За 2 дня - главные места Дагестана
Провести ночь в горах, пройтись по аулу-призраку и увидеть один из самых высоких водопадов Дагестана
Начало: Махачкала, место вашего проживания. Если вы остано...
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
24 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Э
    Эля
    13 мая 2023
    Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
    Экскурсия в Дербент очень понравилась. Было информативно и необычно. Осознание древности и совсем непривычной для меня культуры, оставило незабываемый отпечаток
    читать дальше

    в памяти. Благодарю организатора Оксану, за грамотно продуманную экскурсию. За один день мы увидели все достопримечательности Дербента, экраноплан Лунь и успели насладиться горячими сероводородными источниками.

  • Э
    Эля
    12 мая 2023
    Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
    Брала однодневную экскурсию в древний город Дербент, очень понравилась организация экскурсии. Все было информативно, от самого города была под большим
    читать дальше

    впечатлением, старинные улочки, крепость "Нарын-кала", новый красивейший фонтан, всё это очень красиво и необычно, даже сложилось ощущение, что нахожусь где-то, в маленьком, турецком городке. Очень комфортно, что группы не большие. Спасибо огромное Оксане за организацию прекрасного отдыха.

  • С
    Сергей
    25 мая 2022
    Старинные аулы и природа Дагестана
    Очень интересное путешествие продолжительностью 2 дня, состоявшееся 14-15 мая 2022 года. Наш гид - Хасбулат. Можно отметить хорошую организацию путешествия
    читать дальше

    (экскурсией это назвать нельзя, потому-что это что-то большее), профессиональное вождение автомобиля в сложных горных районах, прекрасное знание Хасбулатом истории и владение другими знаниями, связанными с тематикой путешествия, хорошее знание местности, что позволило нам увидеть"открыточные" места на маршруте, вкусно поесть в красивых местах (завтраки, обеды и ужины включены в стоимость экскурсии и поскольку мы завтракали в отеле в первый день, нам стоимость экскурсии пересчитали с учетом этого). К тому-же у Хасбулата всегда с собой газовая плитка, на которой он на остановках варил нам вкусный кофе, нашлись у него для нас и бутылочка Кизлярского коньячка и песня на мобильнике о Дагестане, за что ему отдельное спасибо. Путешествие хорошо тем, что за два дня можно было увидеть очень много достопримечательностей, не возвращаясь в Махачкалу. Ночевали в маленьком горном селе. Уже само это событие могло бы стать отдельной экскурсией. Хозяева дома накрыли стол и, таким образом, мы имели возможность пообщаться с местными жителями и узнать о их жизни. Утром хозяин провел по нашей просьбе экскурсию по селу. На протяжении всего путешествия мы имели возможность убедиться в гостеприимстве местных жителей, купить сувениры и продукты, сделать прекрасные фотоснимки. Природа Дагестана до ужаса красивая. До ужаса это потому, что в некоторых местах на смотровых площадках и горных дорогах действительно захватывало дух. Чтобы подвести итог - прекрасно провели время, зарядились энергией и набрали полный чемодан впечатлений.

  • С
    Салават
    11 мая 2022
    Старинные аулы и природа Дагестана
    Эльдар придумал прекрасный тур. Насыщенно, интересно и не напрягает, так как всего за 2 дня. Можно увидеть красоты и разнообразие
    читать дальше

    Дагестана от равнины до высокогорья, посмотреть на жизнь как сельчан, так и городских жителей не через витрину, а изнутри. все хорошо организовано. Нам не удалось попасть в Гамсутль, но Эльдар нашёл вполне интересную замену. Нам очень понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «2-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Старинные аулы и природа Дагестана
  2. Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
  3. Путешествие-перезагрузка в горном ауле Дагестана
  4. Восхождение на гору Шалбуздаг - подняться выше облаков
  5. Выходные в Дагестане: тур-перезагрузка с восточным колоритом
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Хунзах
  10. Каменная чаша
Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "2-дневные туры" можно забронировать 6 авторских туров от 18 000 до 53 910 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самый интересный из 6 туров в Махачкале на 2024 год по теме «2-дневные туры», 5 ⭐ отзывов, цены от 18000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам