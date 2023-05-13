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Авторский тур
2 дня
Старинные аулы и природа Дагестана
Увидеть знаменитые места республики и влюбиться в горы
Начало: Аэропорт Уйташ (Каспийск) или место вашего прожива...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
22 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
Начало: г. Каспийск, ул. Ленина, д. 37
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
19 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Путешествие-перезагрузка в горном ауле Дагестана
Пожить в спокойном месте среди гор и фруктового сада и наслаждаться природой без спешки
Начало: Махачкала
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
5990053 910₽ за всё до 5 чел.
Авторский тур
2 дня
Восхождение на гору Шалбуздаг - подняться выше облаков
Начало: Аэропорт Махачкала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
24 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в Дагестане: тур-перезагрузка с восточным колоритом
Насладиться кавказской кухней, прогуляться по древним селениям и влюбиться в «Страну гор»
Начало: Аэропорт Махачкалы
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
18 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
За 2 дня - главные места Дагестана
Провести ночь в горах, пройтись по аулу-призраку и увидеть один из самых высоких водопадов Дагестана
Начало: Махачкала, место вашего проживания. Если вы остано...
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
24 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЭЭля13 мая 2023Экскурсия в Дербент очень понравилась. Было информативно и необычно. Осознание древности и совсем непривычной для меня культуры, оставило незабываемый отпечаток
- ЭЭля12 мая 2023Брала однодневную экскурсию в древний город Дербент, очень понравилась организация экскурсии. Все было информативно, от самого города была под большим
- ССергей25 мая 2022Очень интересное путешествие продолжительностью 2 дня, состоявшееся 14-15 мая 2022 года. Наш гид - Хасбулат. Можно отметить хорошую организацию путешествия
- ССалават11 мая 2022Эльдар придумал прекрасный тур. Насыщенно, интересно и не напрягает, так как всего за 2 дня. Можно увидеть красоты и разнообразие
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «2-дневные туры»
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