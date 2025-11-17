Описание тура
P.S Всё что написано в программе - это всего лишь план действий. Неважно насколько красиво всё описано и показано, первое и самое прекрасное с чем мы столкнемся - так это друг с другом. Именно люди дарят нам незабываемые воспоминания, именно они создают ту самую единственную и неповторимую атмосферу всего путешествия. Остальное - это невероятный бонус. Помните это."
К этому путешествию у нас был особый подход, ведь впереди у нас невероятные приключения, после которых ты скажешь ''Хочу ещё! ''. Абсолютно новый формат с нестандартным маршрутом! 5 Дней в одной из самых красивейших республик Кавказа! Такого вы еще не видели! Ну что? Готовы?
Программа тура по дням
Сулакксий каньон, пещера, нохъо, катание на катере
За день до тура мы собираем банду в Махачкале, так-как все прилетают с разных городов в разное время. Устроим гастротур по местным аутентичным местам/ресторанам/кафе. По желанию заглянем в гости к Хабибу Нурмагомедову, а именно, в его собственный ресторан ''Папаха'', с очень интересным дизайном и арт объектами!
Либо отправимся на улицу Буйнкакского - один из распиаренных и красивых улиц в Махачкале.
В теплое время года, когда море уже достаточно прогрето, мы будем чиллить на пляже.
Под конец дня мы станем знакомы с друг с другом ближе, и уже на следующий день отправимся на поиски новых приключений!
"P.S Перед тем как ты прилетишь, мы скинем чек-лист с местами хороших ресторанов, где можно прогуляться и куда сходить (как раз если прилетаешь утром)".
И так, день 1
Сегодня встанем пораньше, позавтракаем, а далее нам предстоит попасть в настоящую сказку. Стартуем в Дубай на дагестанскую Сахару - пустыня Сарыкум!
Отправляемся на поиски дюн, возраст которых около 5000 лет! Ходят слухи, что это самый большой бархан на материке!
Откуда в дагестанских предгорьях взялось такое колоссальное количество песка? – Загадка, породившая романтические легенды!
Наделаем кучу фотокарточек и выдвинемся в сторону Сулакского Каньона.
И начнём мы с пещеры Нохъо - это целый развлекательный комплекс, расположенный в скалах каньона реки Сулак. Любители экстрема это как раз для вас!
По желанию тут можно попробовать зиплайн, прыжки на тарзанке с нашумевшими инструкторами, которые вас будут не успокаивать а наоборот издеваться над вами))
Дальше у нас будет очень вкусный обед с видом на бирюзовый каньон. Тут же прогуляемся в яблочном саду, выпьем айс кофе и морально подготовимся к экстремальным катаниям на катере!
Поверьте, этот шквал эмоций не передать текстом)
Плывём мы как-то тихо и спокойно и словно гром средь самого солнечного дня, нас накрывает волной от мимо не проплывающего, а почти взлетающего катера, 3… 2… 1… Гонки!
Вы только представьте, как мы на катере рассекаем по каньону, заряженная музыка, бризовая вода, водопады стекающие со скал! Невероятно!
По правде говоря, трусы промокнут)
Далее отправляемся на смотровую в посёлок Дубки, откуда открываются сумасшедшие виды на Сулакский каньон! Мы увидим с высоты птичье полёта маленькие катера, и это те самые катера на которых мы и катались.
Эти невероятные масштабы никого не оставят равнодушными. Прогуляемся вдоль каньона, и будем выезжать в горы. Но по дороге нас ждёт еще много сюрпризов.
Отправляемся в наш отель, где мы поужинаем, наполним наши бокалы и растворимся в вайбе! Ещё один яркий день в копилочку…
Вы будете в шоке от увиденной красоты
По нашему личному мнению, сегодня у нас запланирована самая красивая смотровая на севре Дагестана. Советуем вам подготовить память на телефоне, а лучше, смотреть на всё это через призму ребёнка, ведь это по настоящему чарующее зрелище… Будет очень красиво!
Мы поедем в одно удивительное и красивое место, откуда открывается потрясающий панорамный вид на Ирганайское водохранилище - это смотровая Харачи. Эти завораживающие виды занесены в ТОП-20 самых красивых мест в России по версии журнала National Geographic.
Дорога туда очень живописная и красивая. Мы проедем хвойный лес, где часто пасутся табун лошадей и коров, и если нам повезёт, мы их покормим. Прогуляемся, усядемся на травке с прекрасным видом, откинем в сторону все мысли и просто насладимся окружающим вайбом, чистый кайф!
Спустимся, вкусно пообедаем,. Дальше у нас будет 2 варианта куда мы сможем поехать:
Первый вариант - в тёплое время мы вдоволь покатаемся на сапах, гидроциклах, катамаранах в удивительных местах, чтобы просто расслабиться и утолить жажду(ориентировочно с июня до октября)
Второй вариант - мы поедем на точку Айвазовского: именно здесь знаменитый художник писал свой "Вид на Гуниб". Сварим здесь чай и кофе, угостимся не большой пикник, и будем делиться впечатлениями.
На этом наше путешествие подходит к концу. Выдвигаемся в Махачкалу с багажом невероятных воспоминаний! Мы с вами не прощаемся, ведь всё только начинается!
Пообещаем, что не будем сдерживать эмоций при расставании…
Если у вас поздний вылет, то можете поужинать и погулять по городу.
Обратные рейсы следует брать после 18.00
Язык шайтана, та самая теснина и пикник в горах
После сытного завтрака в горах, 3 день у нас начнется с поездки в старый высокогорный аул Гоор — один из самых живописных аулов в стране. Его боевые башни часто изображают как символ горного Дагестана.
Место, где самые смелые сделают себе фотографии над обрывом — это дагестанский Язык тролля. Горные хребты, соседние высокогорные села, внизу течет Аварское Койсу. К сожалению фото не передадут всю атмосферу, ведь когда ты стоишь на пике торчащей скалы, всё вокруг замирает, а дыхание сложно контролировать, это невероятные эмоции
Девушки при желании могут померить красивые платья и мы сделаем для вас красивые кадры стоя у обрыва.
Дальше вкусно пообедаем прямо дома у бабушки Халимат. Она очень обидится если ты не доешь до конца её вкусные чуду и курзе. Надеюсь мы её не разочаруем.
После плотного обеда следующим невероятным местом у нас будет Карадахская теснина - высокие стены, внушительные глыбы камней, висящие прямо над головой… Гигантская теснина, которая надвое рассекает скальный массив.
Карадахская теснина – это узкий каньон высотой 170 метров при ширине не больше 2-8 метров напоминает сказочные ворота в затерянный мир. Невероятно, правда?
И, наконец мы поедем на одну красивую смотровую, усядемся на травке с прекрасным видом, откинем в сторону все мысли и просто насладимся окружающим вайбом. Приготовим чай/кофе, сладости, будем лежать и балдеть от красивых видов.
Здесь мы нагуляемся вдоволь, и пора возвращаться на нашу тур-базу ужинать и отдыхать…. День был сильным… Ииии, вы наверное уже заметили? Что каждый день только набираем разгон…
Царство Хунзах, Экстрим прыжки и зиплайн
Проснулись, улыбнулись, позавтракали и продолжаем наше путешествие по завораживающему Дагестану. Отправляемся в один из самых красивых районов страны гор — Хунзахский.
Нам предстоит подняться на высоту 1700м и проехать самый длинный тоннель в РФ (4.3 км). Ходят легенды, что сбудется абсолютно любое желание, если тот, кто задержит дыхание, проедет весь тоннель без единого вздоха. Проверяли, работает… После нас ждёт первая остановка на смотровой Ирганайского водохранилища, здесь просто невероятнейшие виды… Настоятельно советуем погрузиться в атмосферу того ''Кто вы… И где сейчас находитесь… '', полный релакс…
Выпьем наивкуснейшего Айс Фьюри и отправимся дальше
Вы увидите древнее село Хунзах, которое расположено на высоте 2000 м над уровнем моря, водопад Тобот, живописный каньон, рассекающий Хунзахское плато. По пути к водопадам нас будут сопровождать искусственные террасы, возраст которых равен возрасту террас в Китае и Индонезии.
Тут-то нам выпадает шанс шагнуть в пропасть… И снова тарзанка, только на этот раз высота на 20м выше чем на каньоне. Ну что, прыгаем?
Теперь пора пообедать. Кстати о еде…
Мы вас будем не кормить, а откармливать… Чтобы отправляясь с Дагестана вы забрали с собой лишние 2,3 а лучше 5кг. Кушать будем в окружении панорамных окон с видами на все причудливые красоты Хунзахских гор!
А далее по маршруту Матласское плато!
Сколько бы раз мы не писали за всю красоту этих мест, пока сами не увидите, не поймете… Каждая наша остановка будет как кадр из кинофильма… Матлас не исключение!
Здесь ещё один бонус - часовая прогулка на лошадях по волшебно красивым местам. Если у вас есть опыт по верховой езде, при желании можно пробежаться галопом.
Нагуляемся вдоволь, вкусим всю красоту природы и будем выдвигаться в сторону нашей турбазы. По пути домой остановимся в винотеку, прикупим несколько бутылочек полусладкого, ведь после такого насыщенного дня настало время чилл, дома мы поужинаем, откроем бутылочку пенного, усядемся у костра и будем делиться впечатлениями от пережитых эмоций!
Освобождайте память в телефоне
С утра мы подкрепимся завтраком и отправимся навстречу к новым впечатлениям!
Сегодня вас ждёт ещё одно незабываемое зрелище - «Мачу Пикчу» Дагестана, село-призрак, аул на вершине вечного покоя, неразгаданных тайн и неземной красоты – это Гамсутль!
По пути мы остановимся у Чохских террас – невероятно красивый рукотворный памятник земледелия. Считается, что именно на территории Кавказа зародился такой способ возделывания земли. У Чохских террас получаются удивительно красивые фотографии. Именно здесь зеленые горные террасы будто с заставки windows.
Дальше нас ждёт заброска на джипах на самую высокую точку за время нашего путешествия — 2050 метров по опасным серпантинам.
Именно эта дорога заставит биться ваше сердечко чаще! Местные называют её ''Дорога Жизни и Смерти''… Почему? Расскажем по факту, а пока нечего переживать, она невероятно красива!
На вершине мы увидим невероятные луга, где каждый почувствует себя маленьким ребёнком, бегая по полям.
Спустимся в заброшенный аул, заглянем в гости к последнему жителю, который покинул жизнь в 2015 году. Расскажем как жил он жил здесь один и чем занимался. Увидим знаменитую дверь, которая стала очень популярная в социальных сетях. Сделаем классные кадры и не спеша спустимся.
За это время мы уже проголодаемся и мы отправимся в один из лучших ресторанов в горах - «Адат». Нас будет ждать большое шашлычное ассорти, которое вы пообещаете съесть.
Насладимся очередными кулинарными изысками местной кухни и отправимся знакомиться с величественным Гунибом. Совершим небольшое восхождение на вершину 3-х километровой стены к башне Гунибской крепости. Нашему взору откроется вся красота Гуниба. Это пожалуй одна из самых красивейших панорам в России.
Здесь наш день подходит к вечеру, будем выдвигаться домой на отдыху и ужин)
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в комфортабельном транспорте
- Проживание в уютных гостиницах высоко в горах
- Трехразовое питание (завтрак, обед, ужин)
- Катание на катере по Сулакскому каньону
- Входные билеты в пещеры и на ВСЕ локации
- Часовая прогулка на лошадях
- Безлимитное катание на сапах в сезон (от июня до октября)
- Все джипинги и заброски в горы
- Чаепития и пикники
- Сопровождение на протяжении всего тура
- Новые знакомства (? ЕХАТЬ ОДНОМУ/ОДНОЙ МОЖНО)
Что не входит в цену
- Авиа/жд билеты
- Доп. развлечения
Пожелания к путешественнику
В Дагестане женщинам не обязательно носить длинные юбки или платки, но желательно отказаться от чрезмерно откровенной одежды: коротких шорт, прозрачных блузок. Среди мужчин здесь не принято носить короткие шорты. Лучше взять длинные брюки или спортивные штаны.