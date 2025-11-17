1 день

Сулакксий каньон, пещера, нохъо, катание на катере

За день до тура мы собираем банду в Махачкале, так-как все прилетают с разных городов в разное время. Устроим гастротур по местным аутентичным местам/ресторанам/кафе. По желанию заглянем в гости к Хабибу Нурмагомедову, а именно, в его собственный ресторан ''Папаха'', с очень интересным дизайном и арт объектами!

Либо отправимся на улицу Буйнкакского - один из распиаренных и красивых улиц в Махачкале.

В теплое время года, когда море уже достаточно прогрето, мы будем чиллить на пляже.

Под конец дня мы станем знакомы с друг с другом ближе, и уже на следующий день отправимся на поиски новых приключений!

"P.S Перед тем как ты прилетишь, мы скинем чек-лист с местами хороших ресторанов, где можно прогуляться и куда сходить (как раз если прилетаешь утром)".

И так, день 1

Сегодня встанем пораньше, позавтракаем, а далее нам предстоит попасть в настоящую сказку. Стартуем в Дубай на дагестанскую Сахару - пустыня Сарыкум!

Отправляемся на поиски дюн, возраст которых около 5000 лет! Ходят слухи, что это самый большой бархан на материке!

Откуда в дагестанских предгорьях взялось такое колоссальное количество песка? – Загадка, породившая романтические легенды!

Наделаем кучу фотокарточек и выдвинемся в сторону Сулакского Каньона.

И начнём мы с пещеры Нохъо - это целый развлекательный комплекс, расположенный в скалах каньона реки Сулак. Любители экстрема это как раз для вас!

По желанию тут можно попробовать зиплайн, прыжки на тарзанке с нашумевшими инструкторами, которые вас будут не успокаивать а наоборот издеваться над вами))

Дальше у нас будет очень вкусный обед с видом на бирюзовый каньон. Тут же прогуляемся в яблочном саду, выпьем айс кофе и морально подготовимся к экстремальным катаниям на катере!

Поверьте, этот шквал эмоций не передать текстом)

Плывём мы как-то тихо и спокойно и словно гром средь самого солнечного дня, нас накрывает волной от мимо не проплывающего, а почти взлетающего катера, 3… 2… 1… Гонки!

Вы только представьте, как мы на катере рассекаем по каньону, заряженная музыка, бризовая вода, водопады стекающие со скал! Невероятно!

По правде говоря, трусы промокнут)

Далее отправляемся на смотровую в посёлок Дубки, откуда открываются сумасшедшие виды на Сулакский каньон! Мы увидим с высоты птичье полёта маленькие катера, и это те самые катера на которых мы и катались.

Эти невероятные масштабы никого не оставят равнодушными. Прогуляемся вдоль каньона, и будем выезжать в горы. Но по дороге нас ждёт еще много сюрпризов.

Отправляемся в наш отель, где мы поужинаем, наполним наши бокалы и растворимся в вайбе! Ещё один яркий день в копилочку…

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086