В нашем путешествии сочетаются знаменитые и скрытые уголки региона, гастропогружение и перезагрузка — мы продумали всё до мелочей, а также сразу включили в стоимость все обязательные траты, чтобы вам осталось

только наслаждаться. Вы увидите топовые локации, среди которых Хунзах, Матлас, Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Ирганайское водохранилище, Кахиб, Гоор, Язык Тролля, Карадахская теснина и Датунский храм. А ещё доберёмся до отдалённой точки, куда попадают лишь 1% путешественников! При этом не будем никуда спешить, наша цель — насладиться видами и вкусами, получить впечатления и отдохнуть в компании единомышленников и наедине с собой. Запланированы остановки на кофе и фотопаузы, а также целые полдня среди гор на комфортабельной турбазе, где вы сможете выбрать досуг по своим предпочтениям.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем брать минимум вещей в поездку. Перед туром мы пришлём чек-лист, что вам может понадобиться.

В горах местами возможна плохая мобильная связь (интернет), но в местах проживания есть Wi-Fi.