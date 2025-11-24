Мои заказы

Более 20 локаций и 20 блюд в Дагестане: молодёжный тур «всё включено»

Побывать в топовых и отдалённых местах с комфортом, насладиться кухней с видами и перезагрузиться
В нашем путешествии сочетаются знаменитые и скрытые уголки региона, гастропогружение и перезагрузка — мы продумали всё до мелочей, а также сразу включили в стоимость все обязательные траты, чтобы вам осталось
читать дальше

только наслаждаться.

Вы увидите топовые локации, среди которых Хунзах, Матлас, Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Ирганайское водохранилище, Кахиб, Гоор, Язык Тролля, Карадахская теснина и Датунский храм.

А ещё доберёмся до отдалённой точки, куда попадают лишь 1% путешественников! При этом не будем никуда спешить, наша цель — насладиться видами и вкусами, получить впечатления и отдохнуть в компании единомышленников и наедине с собой.

Запланированы остановки на кофе и фотопаузы, а также целые полдня среди гор на комфортабельной турбазе, где вы сможете выбрать досуг по своим предпочтениям.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем брать минимум вещей в поездку. Перед туром мы пришлём чек-лист, что вам может понадобиться.

В горах местами возможна плохая мобильная связь (интернет), но в местах проживания есть Wi-Fi.

Питание. Включено трёхразовое питание (завтрак, обед, ужин) в топовых и аутентичных местах (кафе, рестораны и домашняя горская кухня). Вы попробуете более 20 различных блюд. Учитываем ограничения по питанию, если они были сообщены при бронировании.

Транспорт. Комфортные иномарки (джипы, минивэны: Mercedes, Toyota, Hyundai, Lexus, Nissan, Ford и др.).

Возраст участников. 18+. Молодёжный формат.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна. При этом тур активный: будет несколько лёгких прогулок по тропам в горах (подойдут для новичков), в остальном организовано передвижение и заброски к труднодоступным участкам на внедорожниках.

Тур можно провести только для вашей компании. Даты по договорённости.

Программа тура по дням

1 день

Бархан, форелевое хозяйство, Сулакский каньон и знакомство с местной кухней

Встретим вас в аэропорту или заберём из гостиницы, если вы прилетели на день раньше. Начало путешествия в 10:00, поэтому прилететь необходимо до этого времени.

Путешествие начнётся с посещения бархана Сарыкум — крупнейшего песчаного бархана Евразии, где вас ждут мифы и легенды о его происхождении. По желанию и за доплату можно заглянуть в пещеру Нохъо с комплексом подвесных мостов.

Далее остановимся на обед в кафе при форелевом хозяйстве, где вы попробуете местную кухню.

Затем нас ждёт Сулакский каньон, одна из главных природных достопримечательностей Дагестана. Желающие смогут прокатиться на скоростном катере по Чиркейскому водохранилищу, где находится самая мощная на Северном Кавказе ГЭС и вторая по величине в РФ арочная плотина.

Вечером — ужин во время заката и отдых в гостинице среди гор с видами на пики Кавказского хребта.

Бархан, форелевое хозяйство, Сулакский каньон и знакомство с местной кухней
2 день

Хунзахское плато, Матлас, 3 водопада, Ирганайское водохранилище и местные блюда с живописными видами

Кто готов проснуться пораньше, может встретить рассвет с завораживающими видами. После завтрака выселимся из гостиницы и отправимся дальше — выше в горы, в центральную часть нагорного Дагестана.

В этот день вы побываете на Хунзахском плато, на высоте 1658 метров, где увидите водопады Тобот и Итляр. Дорога сюда займёт около 2 часов с остановкой на кофе и фотографии Ирганайского водохранилища.

После обеда в кафе с видом на горы продолжим путь — на плато Матлас. Здесь откроется живописная панорама на водопад и ущелье.

Вечером заселимся на базу отдыха, расположенную на высоте 1700 метров. Далее — вкусный ужин и спокойное завершение дня среди гор.

Хунзахское плато, Матлас, 3 водопада, Ирганайское водохранилище и местные блюда с живописными видами
3 день

Отдых в горах, на внедорожниках к аулам Кахиб и Гоор, Язык Тролля и продолжение гастропогружения

В первую половину дня у вас будет свободное время для отдыха в горах. После завтрака вы сможете насладиться прогулками на лошадях или квадроциклах, а также посетить смотровую площадку Аламида с захватывающими видами, расслабиться в бане и искупаться в бассейне с горной водой (активности за доплату).

После обеда отправимся на внедорожном транспорте к заброшенным аулам Кахиб и Гоор, а также к Языку Тролля — каменной плите, нависающей над обрывом. Здесь получаются впечатляющие фотографии! Далее вас ждёт сытный обед в горах.

К вечеру вернёмся на базу, где для нас накроют ужин. Затем — отдых у костра.

Отдых в горах, на внедорожниках к аулам Кахиб и Гоор, Язык Тролля и продолжение гастропогружения
4 день

Карадахская теснина, Датунский храм и завершение тура

После завтрака выезжаем с турбазы. Сегодня посетим Карадахскую теснину — уникальный природный памятник. А также заглянем в Датунский храм, спрятанный в ущелье гор. Далее — финальный обед.

Завершится путешествие трансфером в аэропорт, Махачкалу или Дербент (как вам удобнее).

Карадахская теснина, Датунский храм и завершение тура

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местный номер (за одного)49 900 ₽
1-местный номер62 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание (более 20 различных блюд)
  • Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
  • Заброски на внедорожнике в труднодоступные места (Гоор и Кахиб)
  • Сопровождение профессиональных турлидера и гидов
  • Посещение всех объектов по программе (более 20 локаций), входные билеты в парки и музеи (кроме активностей по желанию)
  • Индивидуальная поддержка во время подготовки к путешествию, консультация с подбором авиабилетов
  • Помощь в бронировании гостиницы, дополнительный трансфер (если прилетаете раньше или задерживаетесь)
  • Чат для предварительного знакомства с группой, чек-листы, инструкции
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и обратно в ваш город
  • 1-местное размещение (при необходимости) - доплата 13 000 ₽
  • Дополнительные активности (по желанию) - лошади 1500 ₽, квадроциклы 2500 ₽, прыжок с тарзанки 8000 ₽, зиплайн 1500 ₽, баня в горах 1500 ₽, посещение пещеры Нохъо 500 ₽ (цены могут меняться)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, аэропорт или ваша гостиница, 10:00 (прилететь необходимо до этого времени)
Завершение: Махачкала, Дербент или аэропорт (как вам удобнее), после 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваша команда гидов в Махачкале
Путешественник и турлидер, директор туристической компании, посетил 34 страны и за 8 лет организовал поездки для 3000 гостей, веду блог. С командой подготовил для вас уникальные авторские маршруты с комфортным размещением
читать дальше

и транспортом. Лично посещаю локации и места проживания, знакомлюсь и выбираю ваших проводников. Мне нравится объединять единомышленников и близких по духу людей, знакомить с красивыми местами и историей. Не редко во время тура гости обретают новых друзей и приятные знакомства.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

