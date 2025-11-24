Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем брать минимум вещей в поездку. Перед туром мы пришлём чек-лист, что вам может понадобиться.
В горах местами возможна плохая мобильная связь (интернет), но в местах проживания есть Wi-Fi.
Питание. Включено трёхразовое питание (завтрак, обед, ужин) в топовых и аутентичных местах (кафе, рестораны и домашняя горская кухня). Вы попробуете более 20 различных блюд. Учитываем ограничения по питанию, если они были сообщены при бронировании.
Транспорт. Комфортные иномарки (джипы, минивэны: Mercedes, Toyota, Hyundai, Lexus, Nissan, Ford и др.).
Возраст участников. 18+. Молодёжный формат.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна. При этом тур активный: будет несколько лёгких прогулок по тропам в горах (подойдут для новичков), в остальном организовано передвижение и заброски к труднодоступным участкам на внедорожниках.
Тур можно провести только для вашей компании. Даты по договорённости.
Программа тура по дням
Бархан, форелевое хозяйство, Сулакский каньон и знакомство с местной кухней
Встретим вас в аэропорту или заберём из гостиницы, если вы прилетели на день раньше. Начало путешествия в 10:00, поэтому прилететь необходимо до этого времени.
Путешествие начнётся с посещения бархана Сарыкум — крупнейшего песчаного бархана Евразии, где вас ждут мифы и легенды о его происхождении. По желанию и за доплату можно заглянуть в пещеру Нохъо с комплексом подвесных мостов.
Далее остановимся на обед в кафе при форелевом хозяйстве, где вы попробуете местную кухню.
Затем нас ждёт Сулакский каньон, одна из главных природных достопримечательностей Дагестана. Желающие смогут прокатиться на скоростном катере по Чиркейскому водохранилищу, где находится самая мощная на Северном Кавказе ГЭС и вторая по величине в РФ арочная плотина.
Вечером — ужин во время заката и отдых в гостинице среди гор с видами на пики Кавказского хребта.
Хунзахское плато, Матлас, 3 водопада, Ирганайское водохранилище и местные блюда с живописными видами
Кто готов проснуться пораньше, может встретить рассвет с завораживающими видами. После завтрака выселимся из гостиницы и отправимся дальше — выше в горы, в центральную часть нагорного Дагестана.
В этот день вы побываете на Хунзахском плато, на высоте 1658 метров, где увидите водопады Тобот и Итляр. Дорога сюда займёт около 2 часов с остановкой на кофе и фотографии Ирганайского водохранилища.
После обеда в кафе с видом на горы продолжим путь — на плато Матлас. Здесь откроется живописная панорама на водопад и ущелье.
Вечером заселимся на базу отдыха, расположенную на высоте 1700 метров. Далее — вкусный ужин и спокойное завершение дня среди гор.
Отдых в горах, на внедорожниках к аулам Кахиб и Гоор, Язык Тролля и продолжение гастропогружения
В первую половину дня у вас будет свободное время для отдыха в горах. После завтрака вы сможете насладиться прогулками на лошадях или квадроциклах, а также посетить смотровую площадку Аламида с захватывающими видами, расслабиться в бане и искупаться в бассейне с горной водой (активности за доплату).
После обеда отправимся на внедорожном транспорте к заброшенным аулам Кахиб и Гоор, а также к Языку Тролля — каменной плите, нависающей над обрывом. Здесь получаются впечатляющие фотографии! Далее вас ждёт сытный обед в горах.
К вечеру вернёмся на базу, где для нас накроют ужин. Затем — отдых у костра.
Карадахская теснина, Датунский храм и завершение тура
После завтрака выезжаем с турбазы. Сегодня посетим Карадахскую теснину — уникальный природный памятник. А также заглянем в Датунский храм, спрятанный в ущелье гор. Далее — финальный обед.
Завершится путешествие трансфером в аэропорт, Махачкалу или Дербент (как вам удобнее).
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местный номер (за одного)
|49 900 ₽
|1-местный номер
|62 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание (более 20 различных блюд)
- Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
- Заброски на внедорожнике в труднодоступные места (Гоор и Кахиб)
- Сопровождение профессиональных турлидера и гидов
- Посещение всех объектов по программе (более 20 локаций), входные билеты в парки и музеи (кроме активностей по желанию)
- Индивидуальная поддержка во время подготовки к путешествию, консультация с подбором авиабилетов
- Помощь в бронировании гостиницы, дополнительный трансфер (если прилетаете раньше или задерживаетесь)
- Чат для предварительного знакомства с группой, чек-листы, инструкции
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и обратно в ваш город
- 1-местное размещение (при необходимости) - доплата 13 000 ₽
- Дополнительные активности (по желанию) - лошади 1500 ₽, квадроциклы 2500 ₽, прыжок с тарзанки 8000 ₽, зиплайн 1500 ₽, баня в горах 1500 ₽, посещение пещеры Нохъо 500 ₽ (цены могут меняться)