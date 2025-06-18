Молодёжный тур в Дагестане: более 16 локаций за 4 дня
Почувствовать себя марсианином, посетить экстрим-парк и увидеть, как изготавливают урбеч
Начало: Г. Махачкала, ул. Ирчи Казака 2, сбор в 7:45, выез...
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
32 000 ₽ за человека
3-дневный молодежный экстрим - тур по Дагестану «все включено»
Начало: Только после бронирования
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
26 500 ₽ за человека
Молодёжный трип в Дагестане
Посетите 20 красивых мест Дагестана за 5 дней
7 июл в 10:00
14 июл в 10:00
от 52 900 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ППолина18 июня 2025Путешествовала впервые по Дагестану и это просто невероятные впечатления! Большое спасибо за такой богатый и интересный тур! Осталась очень довольна, всем советую, приезжайте насладиться красотой Дагестана и гостеприимством)
- ААлёна11 июня 2025Это мои лучшие три дня! Сулакский каньон, катание на катере, Каменная чаша, Язык тролля, водопады, Старый Кахиб и Гоор, невероятные
- ООльга4 июня 2025Очень благодарна Mukhtar_Travel за организацию невероятного тура по Дагестану! В сопровождении самого лучшего гида Магомеда! За 4 дня удалось посетить
- ЕЕвгения23 сентября 2024Все было супер приезжайте
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Экстрим»
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