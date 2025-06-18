Мои заказы

Экстремальные туры Махачкалы

Найдено 3 тура в категории «Экстрим» в Махачкале, цены от 26 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Молодёжный тур в Дагестане: более 16 локаций за 4 дня
На машине
4 дня
1 отзыв
Молодёжный тур в Дагестане: более 16 локаций за 4 дня
Почувствовать себя марсианином, посетить экстрим-парк и увидеть, как изготавливают урбеч
Начало: Г. Махачкала, ул. Ирчи Казака 2, сбор в 7:45, выез...
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
32 000 ₽ за человека
3-дневный молодежный экстрим - тур по Дагестану «все включено»
2 дня 10 часов
44 отзыва
3-дневный молодежный экстрим - тур по Дагестану «все включено»
Начало: Только после бронирования
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
26 500 ₽ за человека
Молодёжный трип в Дагестане
5 дней
2 отзыва
Молодёжный трип в Дагестане
Посетите 20 красивых мест Дагестана за 5 дней
7 июл в 10:00
14 июл в 10:00
от 52 900 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • П
    Полина
    18 июня 2025
    3-дневный молодежный экстрим - тур по Дагестану «все включено»
    Путешествовала впервые по Дагестану и это просто невероятные впечатления! Большое спасибо за такой богатый и интересный тур! Осталась очень довольна, всем советую, приезжайте насладиться красотой Дагестана и гостеприимством)
  • А
    Алёна
    11 июня 2025
    3-дневный молодежный экстрим - тур по Дагестану «все включено»
    Это мои лучшие три дня! Сулакский каньон, катание на катере, Каменная чаша, Язык тролля, водопады, Старый Кахиб и Гоор, невероятные
    читать дальше

    горы… Это малая часть того, что посетили. Насыщенная программа, вкусная еда и главное- гостеприимные открытые и доброжелательные люди. Отдельная благодарность моему гиду Магомеду 🫶. Ооочень рекомендую туры именно с этим оператором.

  • О
    Ольга
    4 июня 2025
    3-дневный молодежный экстрим - тур по Дагестану «все включено»
    Очень благодарна Mukhtar_Travel за организацию невероятного тура по Дагестану! В сопровождении самого лучшего гида Магомеда! За 4 дня удалось посетить
    читать дальше

    самые лучшие топ-локации, насладиться национальной кухней в уютных местных кафе, проживать в горах с лучшим видом! Это путешествие в самое сердце, навсегда останется в памяти как яркое, незабываемое, веселое приключение! Команде желаю процветания, новых интересных Туров, самых лучших туристов!

  • Е
    Евгения
    23 сентября 2024
    Молодёжный тур в Дагестане: более 16 локаций за 4 дня
    Все было супер приезжайте

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Экстрим»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Молодёжный тур в Дагестане: более 16 локаций за 4 дня
  2. 3-дневный молодежный экстрим - тур по Дагестану «все включено»
  3. Молодёжный трип в Дагестане
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Сулакский каньон
  2. Гамсутль
  3. Бархан Сарыкум
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Хунзах
  7. Карадахская теснина
  8. Язык Тролля
  9. Каменная чаша
  10. Гуниб
Сколько стоит тур в Махачкале в июле 2025
Сейчас в Махачкале в категории "Экстрим" можно забронировать 3 тура от 26 500 до 52 900. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте тур в Махачкале на 2025 год по теме «Экстрим», 47 ⭐ отзывов, цены от 26500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь