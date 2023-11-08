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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Махачкала
Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале Махачкалы до 14:30.
Обзорная экскурсия по Махачкале.
Размещение в гостинице.
В 19:00 приветственный ужин с национальной кухней в кавказском ресторане.
Сулакский каньон
Поездка на Сулакский каньон.
По пути мы посетим:
- Чиркейское водохранилище;
- Смотровую площадку с видом на каньон;
- Чиркейскую ГЭС.
Обед на турбазе «Главрыба».
Тут вы сможете попробовать свежевыловленную форель.
Прокатимся на катере по Сулакскому каньону.
Посещение бархана Сарыкум — крупнейший песчаный бархан в Европе.
Возвращение в гостиницу г. Махачкала.
Дербент
Экскурсию в древний город Дербент.
Мы посетим:
- Крепость Нарын-кала;
- Старый город;
- Дербентскую Джума-мечеть;
- Армянский храм Святого Всеспасителя 19 века;
- Экраноплан Лунь.
Возвращение в гостиницу г. Махачкала.
Гуниб
Поездка в горную часть Дагестана – в аул Гуниб.
Дорога будет проходить через Гимринский тоннель, это самый длинный тоннель в России длиной 4 303 м.
По пути в Гуниб мы посетим:
- Ирганайское водохранилище;
- Салтинский подземный водопад, к водопаду ведет тропинка через узкую теснину длиной 500 м.
Приезд в Гуниб, размещение в гостинице.
Посещение крепости Имама Шамиля и природного парка Верхний Гуниб.
Гамсутль
Выезд в аул-призрак Гамсутль — это заброшенный горный аул основанный по некоторым данным 2000 лет назад.
Аул находится на вершине горы, поэтому идти до него придется пешком по горной тропе 4 км.
Дорога в Гамсутль очень живописная, а сверху открываются фантастические виды.
Обед в горах.
Выезд и прибытие в Махачкалу.
Завершение тура.
- Трансфер на ж/д вокзал в 18:30.
- Трансфер в аэропорт в 19:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Доплата за одноместное размещение – 13 000 руб.
Детям до 12 лет включительно скидка 10%.
По программе 3 ночи проживание в гостинице «Коминтерн» Махачкала и ночь в Гунибе – гостиница «Белые Журавли» или «Орлиное Гнездо».
Варианты проживания
Коминтерн
Гостиница «Коминтерн» расположена недалеко от морского порта и в 200 м от здания Правительства.
Номера оснащены кондиционером, хорошим Wi-Fi, телевизором и необходимой мебелью, а также ванной комнатой с душем, феном, халатом и тапочками.
К услугам гостей посуда, электрический чайник, холодильник и микроволновая печь. Через 45 м находится кафе «Baker Street 221b».
Рядом располагается «сквер имени Фазу Алиевой» - 560 м, «Городской пляж» - 600 м и «Родопский бульвар» - 440 м. До железнодорожного вокзала 300 м, до аэропорта 24,3 км.
Гостиница «Орлиное гнездо»
К услугам отдыхающих одноместные, двухместные и трехместные номера категории люкс, полу-люкс и эконом класса, бар, кафе, тренажерный зал, спортивные площадки, бильярд, бесплатный Wi-Fi интернет и спутниковое телевидение
Гостиница «Белые журавли»
Отель «Белые журавли» располагается в горном селе Гуниб, Республика Дагестан. Здесь гости смогут отдохнуть в тишине и покое, вдали от суеты и забот. Для личных автомобилей предлагается парковка. По запросу осуществляется трансфер.
Номерной фонд представлен уютными номерами различной вместимости. В каждом доступен бесплатный скоростной интернет. Так же есть функциональная мебель, современный телевизор. Из окон открывается красивый вид на горы. Некоторые номера укомплектованы собственной ванной комнатой, для остальных удобства находятся на этаже.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах
- Питание: завтраки, приветственный ужин
- Билеты на катер по Сулакскому каньону
- Трансфер в рамках тура
- Билеты на посещение достопримечательностей
- Экскурсионная программа
- Передвижение на внедорожниках по бездорожью
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
- Обеды и ужины
- Индивидуальный трансфер
- Доплата за одноместное размещение - 13 000 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно ли подселение, если я путешествую один?
Практика подселения есть, но не гарантируем подселение. В случае если турист путешествует один и подселение не находится, тогда необходимо будет доплачивать за одноместное размещение.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Зубаржат много рассказала об истории ее родного, любимого Дагестана, ведь она историк по образованию.
Дагестанский край – это страна гор, удивительных, необыкновенных гор!
Мы благодарны Вам Зубаржат за гостеприимство, за Ваше доброе сердце, за желание рассказать и показать все жемчужины Дагестана!
Благодарим за гостеприимство руководство отеля Кэпитал, хозяйку завтраков, она старалась как могла. Конечно же благодарим нашего водителя - виртуоза, как лихо покорял он горный серпантин, БРАВО!
Зубаржат много рассказала об истории ее родного, любимого Дагестана, ведь она историк по образованию.
Дагестанский край – это страна гор, удивительных, необыкновенных гор!
Мы благодарны Вам Зубаржат за гостеприимство, за Ваше доброе сердце, за желание рассказать и показать все жемчужины Дагестана!
Благодарим за гостеприимство руководство отеля «Кэпитал», хозяйку завтраков, она старалась как могла. Конечно же благодарим нашего водителя - виртуоза, как лихо покорял он горный серпантин, БРАВО!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гида, проживание и организация завтраков огорчила вас. Мы обязательно передадим Ваш отзыв коллегам в регионе для проведения работы по вашим замечаниям, с гидом проведем разъяснительную беседу.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!