Наследие Дагестана

Групповой тур в Махачкале
4.7
3 отзыва
Гостеприимный Дагестан ждет вас! В этом путешествии вы увидите Махачкалу, Дербент, аулы Гамсутль и Гуниб. Вы посетите Сулакский каньон и бархан Сары-Кум. А еще попробуете местную кухню, узнаете увлекательные истории и подышите свежим горным воздухом.
Наследие Дагестана
Наследие Дагестана
Наследие Дагестана
Ближайшие даты:
6
мая
20
мая
3
июн
17
июн
24
июн
8
июл
15
июл
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даты

Что вас ожидает:

Национальная кухня
Национальная кухня
Попробуете аппетитные блюда во время приветственного ужина
Поездка с ветерком
Поездка с ветерком
Прокатитесь на катере по Сулакскому каньону
Золотые пески
Золотые пески
Увидите крупнейший песчаный бархан в Европе

Программа тура по дням

1 день

Махачкала

Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале Махачкалы до 14:30.

Обзорная экскурсия по Махачкале.

Размещение в гостинице.

В 19:00 приветственный ужин с национальной кухней в кавказском ресторане.

МахачкалаМахачкалаМахачкалаМахачкала
2 день

Сулакский каньон

Поездка на Сулакский каньон.

По пути мы посетим:

  • Чиркейское водохранилище;
  • Смотровую площадку с видом на каньон;
  • Чиркейскую ГЭС.

Обед на турбазе «Главрыба».

Тут вы сможете попробовать свежевыловленную форель.

Прокатимся на катере по Сулакскому каньону.

Посещение бархана Сарыкум — крупнейший песчаный бархан в Европе.

Возвращение в гостиницу г. Махачкала.

Сулакский каньонСулакский каньонСулакский каньонСулакский каньон
3 день

Дербент

Экскурсию в древний город Дербент.

Мы посетим:

  • Крепость Нарын-кала;
  • Старый город;
  • Дербентскую Джума-мечеть;
  • Армянский храм Святого Всеспасителя 19 века;
  • Экраноплан Лунь.

Возвращение в гостиницу г. Махачкала.

ДербентДербентДербентДербентДербентДербентДербент
4 день

Гуниб

Поездка в горную часть Дагестана – в аул Гуниб.

Дорога будет проходить через Гимринский тоннель, это самый длинный тоннель в России длиной 4 303 м.

По пути в Гуниб мы посетим:

  • Ирганайское водохранилище;
  • Салтинский подземный водопад, к водопаду ведет тропинка через узкую теснину длиной 500 м.

Приезд в Гуниб, размещение в гостинице.

Посещение крепости Имама Шамиля и природного парка Верхний Гуниб.

ГунибГунибГунибГунибГуниб
5 день

Гамсутль

Выезд в аул-призрак Гамсутль — это заброшенный горный аул основанный по некоторым данным 2000 лет назад.

Аул находится на вершине горы, поэтому идти до него придется пешком по горной тропе 4 км.

Дорога в Гамсутль очень живописная, а сверху открываются фантастические виды.

Обед в горах.

Выезд и прибытие в Махачкалу.

Завершение тура.

  • Трансфер на ж/д вокзал в 18:30.
  • Трансфер в аэропорт в 19:30.
ГамсутльГамсутльГамсутльГамсутль

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Доплата за одноместное размещение – 13 000 руб.

Детям до 12 лет включительно скидка 10%.

По программе 3 ночи проживание в гостинице «Коминтерн» Махачкала и ночь в Гунибе – гостиница «Белые Журавли» или «Орлиное Гнездо».

Варианты проживания

Коминтерн

3 ночи

Гостиница «Коминтерн» расположена недалеко от морского порта и в 200 м от здания Правительства.

Номера оснащены кондиционером, хорошим Wi-Fi, телевизором и необходимой мебелью, а также ванной комнатой с душем, феном, халатом и тапочками.

К услугам гостей посуда, электрический чайник, холодильник и микроволновая печь. Через 45 м находится кафе «Baker Street 221b».

Рядом располагается «сквер имени Фазу Алиевой» - 560 м, «Городской пляж» - 600 м и «Родопский бульвар» - 440 м. До железнодорожного вокзала 300 м, до аэропорта 24,3 км.

КоминтернКоминтернКоминтернКоминтерн

Гостиница «Орлиное гнездо»

1 ночь

К услугам отдыхающих одноместные, двухместные и трехместные номера категории люкс, полу-люкс и эконом класса, бар, кафе, тренажерный зал, спортивные площадки, бильярд, бесплатный Wi-Fi интернет и спутниковое телевидение

Гостиница «Орлиное гнездо»Гостиница «Орлиное гнездо»Гостиница «Орлиное гнездо»Гостиница «Орлиное гнездо»

Гостиница «Белые журавли»

1 ночь

Отель «Белые журавли» располагается в горном селе Гуниб, Республика Дагестан. Здесь гости смогут отдохнуть в тишине и покое, вдали от суеты и забот. Для личных автомобилей предлагается парковка. По запросу осуществляется трансфер.

Номерной фонд представлен уютными номерами различной вместимости. В каждом доступен бесплатный скоростной интернет. Так же есть функциональная мебель, современный телевизор. Из окон открывается красивый вид на горы. Некоторые номера укомплектованы собственной ванной комнатой, для остальных удобства находятся на этаже.

Гостиница «Белые журавли»Гостиница «Белые журавли»Гостиница «Белые журавли»Гостиница «Белые журавли»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиницах
  • Питание: завтраки, приветственный ужин
  • Билеты на катер по Сулакскому каньону
  • Трансфер в рамках тура
  • Билеты на посещение достопримечательностей
  • Экскурсионная программа
  • Передвижение на внедорожниках по бездорожью
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Обеды и ужины
  • Индивидуальный трансфер
  • Доплата за одноместное размещение - 13 000 руб
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Махачкала
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли подселение, если я путешествую один?

Практика подселения есть, но не гарантируем подселение. В случае если турист путешествует один и подселение не находится, тогда необходимо будет доплачивать за одноместное размещение.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
2
1
Л
8 ноя 2023
Наше путешествие с подругой по удивительному Дагестану проходило с 08. по 13 октября 2023г. Погода не баловала, но настроение нам поднимало желание увидеть много интересного и в этом нам помогла замечательная Зубаржат – наш гид, заботилась чтобы мы не замерзли, не промокли, вкусно и много пообедали и конечно увидели завораживающие своей красотой и величием горы, быт и гостеприимство жителей горных селений, лазурные воды Сулакского каньена и водохранилищ.
Зубаржат много рассказала об истории ее родного, любимого Дагестана, ведь она историк по образованию.
Дагестанский край – это страна гор, удивительных, необыкновенных гор!
Мы благодарны Вам Зубаржат за гостеприимство, за Ваше доброе сердце, за желание рассказать и показать все жемчужины Дагестана!
Благодарим за гостеприимство руководство отеля Кэпитал, хозяйку завтраков, она старалась как могла. Конечно же благодарим нашего водителя - виртуоза, как лихо покорял он горный серпантин, БРАВО!
Л
8 ноя 2023
Наше путешествие с подругой по удивительному Дагестану проходило с 08. по 13 октября 2023г. Погода не баловала, но настроение нам поднимало желание увидеть много интересного и в этом нам помогла замечательная Зубаржат – наш гид, заботилась чтобы мы не замерзли, не промокли, вкусно и много пообедали и конечно увидели завораживающие своей красотой и величием горы, быт и гостеприимство жителей горных селений, лазурные воды Сулакского каньона и водохранилищ.
Зубаржат много рассказала об истории ее родного, любимого Дагестана, ведь она историк по образованию.
Дагестанский край – это страна гор, удивительных, необыкновенных гор!
Мы благодарны Вам Зубаржат за гостеприимство, за Ваше доброе сердце, за желание рассказать и показать все жемчужины Дагестана!
Благодарим за гостеприимство руководство отеля «Кэпитал», хозяйку завтраков, она старалась как могла. Конечно же благодарим нашего водителя - виртуоза, как лихо покорял он горный серпантин, БРАВО!
Наше путешествие с подругой по удивительному Дагестану проходило с 08. по 13 октября 2023г. Погода не
Е
16 окт 2023
Природа Дагестана великолепна, люди простые и гостеприимные. Очень понравились экскурсии по республике. Одно но… гид!!! Женщина очень достойная, уважаемая, красивая, гостеприимная. Но мне не хватило информации. В основном ехали в автобусе молча, за редким исключением, когда она решала организационные вопросы с нами. История, культура, все по крупицам давала, скомкано и не интересно. Гостиница Кэпитал… вроде бы не плохая, но в номерах совсем на убирались. Постельное белье умирающее. Нам на двуспальную кровать положили две простыни поперек, даже при заселении одеяло не было вдето в пододеяльник. Завтраки отдельная боль. Тарелка каши, хлеб, кусок сыра и колбасы. Раз были блинчики и оладьи. Конечно голодными не оставались, девушка повар очень старалась, каша вкусная. Но хлеб!! В республике так чудесно пекут, но хлеб в нашей столовой при гостинице был крайне не вкусный. Теперь очень хочу вернуться в Дагестан еще раз, может повезёт с Гидом и не только увижу красоту, но и узнаю историю республики. Успехов.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здраствуйте, Елена!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гида, проживание и организация завтраков огорчила вас. Мы обязательно передадим Ваш отзыв коллегам в регионе для проведения работы по вашим замечаниям, с гидом проведем разъяснительную беседу.

Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!

Тур входит в следующие категории Махачкалы

Можно с детьмиВсе туры5-дневные турыНа автобусе

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