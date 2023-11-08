Гостиница «Коминтерн» расположена недалеко от морского порта и в 200 м от здания Правительства.

Номера оснащены кондиционером, хорошим Wi-Fi, телевизором и необходимой мебелью, а также ванной комнатой с душем, феном, халатом и тапочками.

К услугам гостей посуда, электрический чайник, холодильник и микроволновая печь. Через 45 м находится кафе «Baker Street 221b».

Рядом располагается «сквер имени Фазу Алиевой» - 560 м, «Городской пляж» - 600 м и «Родопский бульвар» - 440 м. До железнодорожного вокзала 300 м, до аэропорта 24,3 км.