Дагестанская пустыня. Встречаемся в Махачкале в 9 утра и едем в дагестанскую пустыню — Бархан Сарыкум. Золотые пески, будто в сказке, — это самый большой бархан в Евразии и второй по величине после знаменитой Сахары.

Фантастический каньон. Наша следующая остановка — Сулакский каньон, который часто сравнивают с американским Гранд-Каньоном. Вы сможете посмотреть на все с высоты, разглядеть, как бирюзовая водная гладь лентой рассекает каменные отвесные стены. А затем спуститься вниз и покататься на катере.

Вечером заселимся в гостевой дом в Хунзахе с видом на водопад.