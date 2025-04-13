Мы будем любоваться золотыми песками бархана Сарыкум, кататься на катере по Сулакскому каньону, исследовать древние горные аулы и бродить по улочкам старого Дербента.
Это комфортное путешествие, которое не требует специальной физической подготовки. Будем передвигаться на минивэне в маленькой группе — никаких толп туристов и очередей.
Сулакский каньон и дагестанская пустыня
Дагестанская пустыня. Встречаемся в Махачкале в 9 утра и едем в дагестанскую пустыню — Бархан Сарыкум. Золотые пески, будто в сказке, — это самый большой бархан в Евразии и второй по величине после знаменитой Сахары.
Фантастический каньон. Наша следующая остановка — Сулакский каньон, который часто сравнивают с американским Гранд-Каньоном. Вы сможете посмотреть на все с высоты, разглядеть, как бирюзовая водная гладь лентой рассекает каменные отвесные стены. А затем спуститься вниз и покататься на катере.
Вечером заселимся в гостевой дом в Хунзахе с видом на водопад.
Карадахская теснина и мощный водопад Тобот
После вкусного завтрака в гостинице отправимся к самому мощному водопаду в Дагестане — Тобот. Рядом находится древнее поселение Хунзах — прогуляемся по его улицам и пообщаемся с местными жителями. А потом доберемся плато Матлас и пройдем через Каменную чашу — это тропа между нависающих с двух сторон скал и кромкой неба над головой.
Вечером заселимся в гостиницу в Махачкале, поужинаем и отдохнем. У вас будет время, чтобы погулять самостоятельно.
Подземный водопад и аул-призрак
Позавтракаем и поедем в село Гуниб. Вы увидите крепость Шамиля и узнаете истории, которые с ней связаны. Затем доберемся до Салтинского водопада — единственного подземного водопада в Дагестане. А потом отправимся в аул-призрак Гамсутль. Руины на фоне гор часто сравнивают с перуанским Мачу-Пикчу. Вы погуляете по древним каменным улицам и перенесетесь во времени на несколько сотен лет назад.
Древний город Дербент и крепость Нарын-Кала
Сегодня приготовьтесь к исследованию древностей — мы едем в Дербент! Город, которому более полутора тысяч лет! Зайдем в крепость Нарын-Кала, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и с персидского переводится как «Солнечная крепость».
Потом попьем ароматный чай в традиционной дербентской чайхане и выйдем к морю. Поплутаем по улочкам Дербента, здесь их называют «магалами». А еще заглянем в «Девичьи бани». Вы узнаете, как проходил обряд «купание невесты» и сможете примерить национальную одежду жителей Дербента разных эпох. На этом наше путешествие заканчивается, но при желании вы можете остаться в Дагестане еще на несколько дней — мы подскажем, куда стоит сходить и что попробовать.
- Размещение в гостинице и гостевых домах по маршруту (уютные номера, 3 ночи, тёплый санузел и душ)
- Питание по программе (4 обеда, 3 ужина, 3 завтрака)
- Сопровождение гида-водителя на всем протяжении маршрута
- Входные билеты на Сарыкум, Нарыл-Кала
- Прогулка по Сулакскому каньону на катере
- Экскурсия в Гамсутль
- Услуги отличного экскурсовода по крепости Нарыл-Кала и по Старому городу (Магалы)
- Трансфер из/в аэропорт в первый и последний день программы (к самолету)
- Рекомендации по жилью и питанию (для тех, кто прилетает раньше и улетает позже)
- Авиабилеты в/из Махачкалу
- Сувениры, питание вне программы (не обязательно)
Еда - вкусная, природа - шикарная, люди - радушные и дружелюбные 🌺
