Мои заказы

Дагестан: водопады, теснины, пустыня и Сулакский каньон

Увидеть цветущие горы Дагестана и насладиться красотой кавказской природы
Дагестан наполнен яркими красками и солнцем.

Мы будем любоваться золотыми песками бархана Сарыкум, кататься на катере по Сулакскому каньону, исследовать древние горные аулы и бродить по улочкам старого Дербента.
5
2 отзыва
Дагестан: водопады, теснины, пустыня и Сулакский каньон
Дагестан: водопады, теснины, пустыня и Сулакский каньон
Дагестан: водопады, теснины, пустыня и Сулакский каньон

Описание тура

Организационные детали

Это комфортное путешествие, которое не требует специальной физической подготовки. Будем передвигаться на минивэне в маленькой группе — никаких толп туристов и очередей.

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон и дагестанская пустыня

Дагестанская пустыня. Встречаемся в Махачкале в 9 утра и едем в дагестанскую пустыню — Бархан Сарыкум. Золотые пески, будто в сказке, — это самый большой бархан в Евразии и второй по величине после знаменитой Сахары.

Фантастический каньон. Наша следующая остановка — Сулакский каньон, который часто сравнивают с американским Гранд-Каньоном. Вы сможете посмотреть на все с высоты, разглядеть, как бирюзовая водная гладь лентой рассекает каменные отвесные стены. А затем спуститься вниз и покататься на катере.

Вечером заселимся в гостевой дом в Хунзахе с видом на водопад.

Сулакский каньон и дагестанская пустыняСулакский каньон и дагестанская пустыняСулакский каньон и дагестанская пустыняСулакский каньон и дагестанская пустыня
2 день

Карадахская теснина и мощный водопад Тобот

После вкусного завтрака в гостинице отправимся к самому мощному водопаду в Дагестане — Тобот. Рядом находится древнее поселение Хунзах — прогуляемся по его улицам и пообщаемся с местными жителями. А потом доберемся плато Матлас и пройдем через Каменную чашу — это тропа между нависающих с двух сторон скал и кромкой неба над головой.

Вечером заселимся в гостиницу в Махачкале, поужинаем и отдохнем. У вас будет время, чтобы погулять самостоятельно.

Карадахская теснина и мощный водопад ТоботКарадахская теснина и мощный водопад ТоботКарадахская теснина и мощный водопад ТоботКарадахская теснина и мощный водопад Тобот
3 день

Подземный водопад и аул-призрак

Позавтракаем и поедем в село Гуниб. Вы увидите крепость Шамиля и узнаете истории, которые с ней связаны. Затем доберемся до Салтинского водопада — единственного подземного водопада в Дагестане. А потом отправимся в аул-призрак Гамсутль. Руины на фоне гор часто сравнивают с перуанским Мачу-Пикчу. Вы погуляете по древним каменным улицам и перенесетесь во времени на несколько сотен лет назад.

Подземный водопад и аул-призракПодземный водопад и аул-призракПодземный водопад и аул-призракПодземный водопад и аул-призрак
4 день

Древний город Дербент и крепость Нарын-Кала

Сегодня приготовьтесь к исследованию древностей — мы едем в Дербент! Город, которому более полутора тысяч лет! Зайдем в крепость Нарын-Кала, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и с персидского переводится как «Солнечная крепость».

Потом попьем ароматный чай в традиционной дербентской чайхане и выйдем к морю. Поплутаем по улочкам Дербента, здесь их называют «магалами». А еще заглянем в «Девичьи бани». Вы узнаете, как проходил обряд «купание невесты» и сможете примерить национальную одежду жителей Дербента разных эпох. На этом наше путешествие заканчивается, но при желании вы можете остаться в Дагестане еще на несколько дней — мы подскажем, куда стоит сходить и что попробовать.

Древний город Дербент и крепость Нарын-КалаДревний город Дербент и крепость Нарын-КалаДревний город Дербент и крепость Нарын-Кала

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет44 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице и гостевых домах по маршруту (уютные номера, 3 ночи, тёплый санузел и душ)
  • Питание по программе (4 обеда, 3 ужина, 3 завтрака)
  • Сопровождение гида-водителя на всем протяжении маршрута
  • Входные билеты на Сарыкум, Нарыл-Кала
  • Прогулка по Сулакскому каньону на катере
  • Экскурсия в Гамсутль
  • Услуги отличного экскурсовода по крепости Нарыл-Кала и по Старому городу (Магалы)
  • Трансфер из/в аэропорт в первый и последний день программы (к самолету)
  • Рекомендации по жилью и питанию (для тех, кто прилетает раньше и улетает позже)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в/из Махачкалу
  • Сувениры, питание вне программы (не обязательно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, место по договорённости, 8:00
Завершение: Махачкала, место по договорённости, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомед
Магомед — ваш гид в Махачкале
Провёл экскурсии для 15 туристов
Здравствуйте. Меня зовут Магомед. Я провожу авторские экскурсии и туры по красивейшим местам Дагестана

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ляйля
Ляйля
13 апр 2025
Отличный, насыщенный и интересный тур в замечательную солнечную республику!
Еда - вкусная, природа - шикарная, люди - радушные и дружелюбные 🌺
На случай переменчивой погоды лучше брать с собой соответствующую одежду, но
читать дальше

об этом заранее предупреждают 🎒
Особенное спасибо организатору и гиду - Магомеду, большому профессионалу в своем деле! Очень интересно было узнать особенности быта горного народа, традиции и историю края☀️
Возвращаюсь домой с зарядом эмоций и кучей фотографий (здесь есть ограничение на количество, так бы все их выложила 😁)!

Отличный, насыщенный и интересный тур в замечательную солнечную республику!Отличный, насыщенный и интересный тур в замечательную солнечную республику!Отличный, насыщенный и интересный тур в замечательную солнечную республику!Отличный, насыщенный и интересный тур в замечательную солнечную республику!Отличный, насыщенный и интересный тур в замечательную солнечную республику!Отличный, насыщенный и интересный тур в замечательную солнечную республику!Отличный, насыщенный и интересный тур в замечательную солнечную республику!Отличный, насыщенный и интересный тур в замечательную солнечную республику!Отличный, насыщенный и интересный тур в замечательную солнечную республику!Отличный, насыщенный и интересный тур в замечательную солнечную республику!
Юлия
Юлия
27 авг 2024
Это была мечта и она сбылась на все 200%! Организация была замечательная, красивые места, порой не простые, но интересные и незабываемые маршруты. Наш гид, Магомед, сделал нашу поездку увлекательной, разносторонней и безопасной. Интересные рассказы не только о местах посещения, но и в целом о культуре, быте и истории произвели неизгладимое впечатление! Потрясающие люди, места и безумно вкусная еда! Очень советую.
Это была мечта и она сбылась на все 200%! Организация была замечательная, красивые места, порой неЭто была мечта и она сбылась на все 200%! Организация была замечательная, красивые места, порой неЭто была мечта и она сбылась на все 200%! Организация была замечательная, красивые места, порой неЭто была мечта и она сбылась на все 200%! Организация была замечательная, красивые места, порой неЭто была мечта и она сбылась на все 200%! Организация была замечательная, красивые места, порой неЭто была мечта и она сбылась на все 200%! Организация была замечательная, красивые места, порой неЭто была мечта и она сбылась на все 200%! Организация была замечательная, красивые места, порой неЭто была мечта и она сбылась на все 200%! Организация была замечательная, красивые места, порой неЭто была мечта и она сбылась на все 200%! Организация была замечательная, красивые места, порой не

Тур входит в следующие категории Махачкалы

Похожие туры из Махачкалы

Экспресс-путешествие по Дагестану в мини-группе: старинные аулы, горы и национальная кухня
На машине
На катере
2 дня
5 отзывов
Экспресс-путешествие по Дагестану в мини-группе: старинные аулы, горы и национальная кухня
Увидеть знаменитые места республики, прокатиться на катере по Сулакскому каньону и влюбиться в горы
Начало: Аэропорт Уйташ (Каспийск) или место вашего прожива...
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
22 000 ₽ за человека
Самые знаковые места Дагестана за 3 дня: каньон, пустыня, водопады и горные аулы
На машине
На катере
3 дня
3 отзыва
Самые знаковые места Дагестана за 3 дня: каньон, пустыня, водопады и горные аулы
Покататься на катере по Сулакскому каньону и увидеть дагестанский Мачу-Пикчу
Начало: Махачкала, место по договорённости, до 8:00
12 дек в 08:00
16 дек в 08:00
28 000 ₽ за человека
От Сулакского каньона до Дербента
На машине
5 дней
-
10%
92 отзыва
От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
Уникальный тур по Дагестану: Сулакский каньон, Дербент, горные аулы. Всё включено: проживание, питание, экскурсии. Забронируйте своё приключение
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договорённ...
12 дек в 08:00
15 дек в 08:00
35 991 ₽39 990 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Махачкале
Все туры из Махачкалы