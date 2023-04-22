Е Евгения Сходила на данную экскурсию « 3 эпохи» очень порадовало доступность цены. Время пролетает незаметно

А Ангелина Побывала на этой замечательно экскурсии. Прошлась по интересному маршруту и узнала много нового об острове Канта. Очень крутой 3D звук и визуализация. Экскурсия супер!

В Ваня Приходили с друзьями, очень интересная пешая экскурсия. Советую посетить

Н Нина Ходил на экскурсию, чтобы разнообразить свободное время, за 1,5 часа изучила историю острова Канта и в этому очень помогло оборудование (планшет и наушники)

В Валерия Пошла на экскурсию и провела полтора часа в изучении истории острова Канта, узнавала много новых интересных фактов, о которых раньше даже не знала. Хороший звук в наушниках помогал переместиться в то самое время

Е Егор Сходил с отцом на экскурсию « 3 эпохи», понятный инструктаж. Очень понравилось, что ты можешь индивидуально изучить историю острова Канта. Для людей, которые никогда не бывали раньше на такой экскурсии, советую. Экскурсия проводится с помощью современных технологий.

М Максим Спасибо, что дали возможность получить незабываемые ощущения. Интересная и очень познавательная экскурсия. Я как турист узнал многое

Э Эдуар Сходили с семьей на экскурсию, все прошло хорошо, нас сопровождал отличный 3D звук за которым мы следовали.

А Андрей Сходил с ребенком. Было интересно, ребенок хочет еще раз посетить эту экскурсию

С Соня Побывала на экскурсии. Она дала не только кучу интересной информации, но и прекрасные виды. Пешая прогулка была замечательной и постоянная смена локации не дает заскучать

С Сергей. Экскурсия интересная, цена хорошая. За полтора часа узнали много нового. Мы как туристы стали еще больше заинтересованы в этом городе. Думаю, что придем еще раз

П Павел Сходили с девушкой. Нам все очень понравилось, интересно было узнать некоторые факты. За полтора часа даже не устали. Спасибо