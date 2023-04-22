Экскурсия начинается на равнине и плавно переходит к горам Дагестана. За шесть дней вы погрузитесь в историю и культуру многонационального Дагестана. Горы и живописные пейзажи не оставят равнодушным ни одного человека который побывает тут!
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание тура
Что вас ждет:
• Посещение Сулакского каньона • Увидите множество ГЭС • Хунзах • Кахиб Гоор • Гуниб • Гамсутль • Прогулка по городу Дербент Важно знать:
- В стоимость включены трансфер, завтраки, проживание в гостинице и посещение локаций.
- Дополнительно оплачиваются обеды и ужины.
Ежедневно в 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сулакский каньон
- Хунзах
- Кахиб Гоор
- Гуниб
- Гамсутль
- Дербент
Что включено
- Транспорт Аэропорт - Гостиница - Аэропорт
- Завтрак
- Гостевые домики или гостиница
- Услуги гида
- Входные билеты на локациях
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед и Ужин
- Прогулки на катерах
- Джиппинг
Место начала и завершения?
Аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Экскурсия длится около 5 дней 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Позвоните мне пожалуйста +7 928 049 48 24
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
22 апр 2023
Сходила на данную экскурсию « 3 эпохи» очень порадовало доступность цены. Время пролетает незаметно
А
Ангелина
17 апр 2023
Побывала на этой замечательно экскурсии. Прошлась по интересному маршруту и узнала много нового об острове Канта. Очень крутой 3D звук и визуализация. Экскурсия супер!
В
Ваня
30 мар 2023
Приходили с друзьями, очень интересная пешая экскурсия. Советую посетить
Н
Нина
16 мар 2023
Ходил на экскурсию, чтобы разнообразить свободное время, за 1,5 часа изучила историю острова Канта и в этому очень помогло оборудование (планшет и наушники)
В
Валерия
19 фев 2023
Пошла на экскурсию и провела полтора часа в изучении истории острова Канта, узнавала много новых интересных фактов, о которых раньше даже не знала. Хороший звук в наушниках помогал переместиться в то самое время
Е
Егор
9 фев 2023
Сходил с отцом на экскурсию « 3 эпохи», понятный инструктаж. Очень понравилось, что ты можешь индивидуально изучить историю острова Канта. Для людей, которые никогда не бывали раньше на такой экскурсии, советую. Экскурсия проводится с помощью современных технологий.
М
Максим
18 янв 2023
Спасибо, что дали возможность получить незабываемые ощущения. Интересная и очень познавательная экскурсия. Я как турист узнал многое
Э
Эдуар
18 янв 2023
Сходили с семьей на экскурсию, все прошло хорошо, нас сопровождал отличный 3D звук за которым мы следовали.
А
Андрей
6 янв 2023
Сходил с ребенком. Было интересно, ребенок хочет еще раз посетить эту экскурсию
С
Соня
5 янв 2023
Побывала на экскурсии. Она дала не только кучу интересной информации, но и прекрасные виды. Пешая прогулка была замечательной и постоянная смена локации не дает заскучать
С
Сергей.
4 янв 2023
Экскурсия интересная, цена хорошая. За полтора часа узнали много нового. Мы как туристы стали еще больше заинтересованы в этом городе. Думаю, что придем еще раз
П
Павел
3 янв 2023
Сходили с девушкой. Нам все очень понравилось, интересно было узнать некоторые факты. За полтора часа даже не устали. Спасибо
А
Анна
2 янв 2023
Привела детей на экскурсию «3 эпохи». Дети рады, информация была донесена доступным языком. Детям понравилось, что экскурсия проходит с помощью планшета и наушников.
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