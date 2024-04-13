Новогодний Дагестан

Приглашаем провести незабываемые новогодние каникулы в мягкой зиме Северного Кавказа.

Вас ждет горный воздух, отдых в горячих источниках, увлекательные экскурсии, вкуснейший обед свежевыловленной форелью в ресторане экокомплекса «Главрыба» и обеды в этнодоме, а также уникальные живописные места.
4.67
3 отзыва
Новогодний Дагестан
Новогодний Дагестан
Новогодний Дагестан
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Новогодняя программа
Новогодняя программа
Встретим Новый Год в Дербенте с новогодним банкетом под бой курантов
Величие Сулакского каньона
Величие Сулакского каньона
Полюбуемся каньоном, превосходящим по глубине даже известный Гранд-Каньон в Аризоне!
Древности Нарын-Кала
Древности Нарын-Кала
Увидим древнюю крепость, которая тысячу лет защищала Дербент от нашествия кочевников

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Сулакский каньон, Дербент

Встречаем группу в аэропорту Уйташ г. Махачкала (до 11:00) и выдвигаемся через Буйнакский перевал в сторону Сулакского каньона.

Первую остановку делаем на Чиркейском водохранилище.

После это мы поднимемся на смотровую площадку «Дубки» (высота около 1000 метров над уровнем моря) и с высоты орлиного полета насладимся видами драгоценной жемчужины Дагестана — Сулакского каньона.

Далее нас ждет вкуснейший обед свежевыловленной форелью в ресторане экокомплекса «Главрыба».

После небольшого отдыха нам предстоит переезд в самый Древний город России — Дербент.

Размещение в отеле на берегу Каспийского моря.

Отдых.

Встреча. Сулакский каньон, ДербентВстреча. Сулакский каньон, ДербентВстреча. Сулакский каньон, ДербентВстреча. Сулакский каньон, Дербент
2 день

Экскурсия по Дербенту, Новогодний банкет

Утро начнется с завтрака в ресторане отеля.

Далее переезд на экскурсию в Цитадель Нарын-Кала и полное погружение в захватывающую историю крепости.

По окончании — прогулка по улочкам Старого города (магалам).

Вы увидите Древнюю Джума-Мечеть (недавно внесенную в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО), комплекс Девичьи Бани, посетите Домик Петра (землянку Петра I), место ночлега Петра I в перид Персидского похода.

По окончании экскурсии великолепный национальный обед в ресторане «Шелковый Путь» с панорамным видом на Дербент.

После обеда трансфер в отель и свободное время для желающих погулять по набережной, посетить Дербентский рынок или просто немного отдохнуть в номере перед насыщенной Новогодней Программой.

Новогодний банкет с 22:00-02:00.

Экскурсия по Дербенту, Новогодний банкетЭкскурсия по Дербенту, Новогодний банкетЭкскурсия по Дербенту, Новогодний банкетЭкскурсия по Дербенту, Новогодний банкет
3 день

Свободный день

Завтрак в отеле.

Свободное время.

Отдых.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Хучни

После завтрака в отеле нас ждет экскурсия в Хучни — центр Табасаранского района Дагестана.

Осмотрим Хучнинскую крепость «Семи братьев и одной сестры», местный музей, послушаем легенды.

Прогуляемся к уникальному живописному месту «маленькой Швейцарии» — Хучнинскому водопаду.

Отсюда наш путь лежит на обед в национальном стиле в этнодоме.

После обеда свободное время.

Отдых.

ХучниХучниХучниХучни
5 день

Село Ахты, горячие источники

После завтрака в отеле отправляемся на экскурсию в Ахты.

Экскурсия начнется с посещения Ахтынского музея, в фондах которого более 10 000 экспонатов.

Далее прогулка по современному Ахты и по старому Ахты.

Село расположено 1100 м над уровнем моря, в долине реки Самур.

Подъем к ротонде — для желающих.

Требует физической подготовки, но даже с половины высоты лестницы открывается очень красивый вид.

15:00 Обед в гостях у ахтынцев.

Посещение целебных горячих серных источников, известных с 4 в н. э.

После них в Дербент вы вернетесь бодрыми и отдохнувшими.

Свободное время.

Отдых.

Село Ахты, горячие источникиСело Ахты, горячие источникиСело Ахты, горячие источникиСело Ахты, горячие источники
6 день

Завершение программы

Завтрак в отеле.

Трансфер в Махачкалу.

Вылет домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в стандартных двухместных номерах.

Размещение по программе тура стандарт
Стандартный двухместный номер (две кровати)
Взрослый на основном месте53 800
Ребёнок 5—8 лет на основном месте48 450.
Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте37 700
Ребёнок 9—16 лет на основном месте61 900
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте45 750
стандартный двухместный номер с большой кроватью
Взрослый на основном месте53 800
Одноместное размещение64 300
Ребёнок 5—8 лет на основном месте48 450
Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте37 700
Ребёнок 9—16 лет на основном месте61 900
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте45 750
одноместный номер с большой кроватью
Взрослый на основном месте64 300
Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте37 700
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте45 750
Дополнительные услуги
доп. ночи в начале тура5 000
доп. ночи после тура5 000

Ниже указан возможный вариант размещения. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Океан

5 ночей

Трехзвездочный гостиничный комплекс «Океан» представляет собой небольшой отель, с уникальным стилем. Постройки напоминают современные западные отели. Выгодное расположение коттеджных домиков с выходом на террасу с видом на море.

Своим гостям отель готов предложить весь перечень услуг:

15 — метровый бассейн, массажный кабинет, кафе-бар, кафе на пляже, ресторан — банкетный зал, коттеджные домики, номера класса евро — люкс, стандартные номера, смотровую башню. В гостинице предоставляются услуги прачечной и гладильной комнаты. Имеется высокоскоростное интернет-соединение с беспроводной раздачей Wi-Fi.

ОкеанОкеанОкеанОкеанОкеанОкеан

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание по программе
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Питание, указанное в программе:1 день - обед2 день - завтрак, обед, новогодний банкет3 день - завтрак4 день - завтрак, обед5 день - завтрак, обед6 день - завтрак
  • 1 день - обед
  • 2 день - завтрак, обед, новогодний банкет
  • 3 день - завтрак
  • 4 день - завтрак, обед
  • 5 день - завтрак, обед
  • 6 день - завтрак
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Страховка - по запросу
  • Доплата за одноместное размещение
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
2
1
Е
13 апр 2024
Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.
Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.
А
26 окт 2023
Впечатления от тура великолепные! Сопровождающий Ага молодец. Все вопросы решал быстро и оперативно в пользу туристов.

Предложения:
1. При переездах в микроавтобусе можно включить громкую запись об истории Дагестана, Махачкалы, Дербента, обычаях
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и нравах местного населения и др.

В Махачкале (7 день)
1. Экскурсию по «старому» городу убрать – прогулка ни о чем (неинтересно, трата времени).
2. Организовать посещение:
Центральная Джума-мечеть
Исторический парк «Россия – моя история»
Памятник Русской учительнице
Музей Дружбы народов России
рынок

В Дербенте
1. Сменить гостиницу (неудобно, рядом ни кафе, ни магазина). Находится на краю города, выйти в город неудобно, нет тротуара, идти приходится по дороге. Стоимость номера - 4 500р., в городе можно снять. Берут деньги за бассейн, которым никто не пользуется. Обслуживание плохое.
2. Организовать экскурсию в ДЗИВ.

В Гунибе
Организовать экскурсию в кузницу.

6 день
В «Орлиное гнездо» на ночевку не возвращаться, лучше выехать в Махачкалу. Лишние км и трата времени вечером 6 дня и утром 7 дня. Вечером в «Орлином гнезде» делать нечего, кафе нет, «светской» жизни нет.

Впечатления от тура великолепные! Сопровождающий Ага молодец. Все вопросы решал быстро и оперативно в пользу туристов.Впечатления от тура великолепные! Сопровождающий Ага молодец. Все вопросы решал быстро и оперативно в пользу туристов.Впечатления от тура великолепные! Сопровождающий Ага молодец. Все вопросы решал быстро и оперативно в пользу туристов.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Александр!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв с предложениями коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
С
25 сен 2023
Очень понравился тур с историческими и природными достопримечательностями Кавказа. Спасибо организаторам за составленную программу и четкую организацию. Отдельное спасибо и благодарность нашему водителю Муслиму, дорога с ним была абсолютно безопасной
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и спокойной, все дни с ним провели в приятном общении и радушии. Уровень гостиниц немного хромает, завтрак в Махачкале был чересчур скромен. Для знакомства с Дагестаном и Чечней достаточно достопримечательностей к осмотру, ну а дальше уже надо приезжать отдельно, что заинтересовало.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

На автобусеМожно с детьмиВсе туры6-дневные турыЗимниеНовогодние 2024Новогодние туры 2024

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