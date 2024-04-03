Огни Дагестана в марте
Маршрут не требует специальной физической подготовки и будет под силу даже детям и новичкам в туризме.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие, экскурсия по Махачкале
13:00 сбор группы от центрального отеля в Махачкале: ЖАК, ул. Ирчи Казака, д. 31А.
13:15 сбор группы на ж. д. вокзале в Махачкале
13:45 сбор группы в аэропорту Махачкалы
14:00 Программа дня: бархан Сарыкум - обзорная экскурсия по Махачкале - город-порт, молодая столица.
Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Гамсутль - Чох - Карадахская теснина
Завтрак 07:00.
Начало программы дня 07:30: переезд в Гунибский район – аул-призрак Гамсутль – панорама высокогорного аула Чох – Карадахская теснина.
Обед. (Вкл. в стоимость).
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Километраж за день: 315 км., продолжительность 9 часов.
Экраноплан Лунь - Дербент
Начало 08:00 (километраж за день: 190 км., продолжительность 8-9 часов).
Программа дня: переезд в Южный Дагестан – экраноплан Лунь – Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума- мечеть, прогулка по магалам старого города – цитадель Нарын-кала.
Обед (Вкл. в стоимость).
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - аэропорт Махачкалы
Начало программы дня 07:30.
Переезд к Сулакскому каньону – смотровые площадки с видами на Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС.
Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу - рыбное хозяйство «Янтарное».
Внимание: катание по Чиркейскому водохранилищу временно заменяется на посещение пещер Нохьо.
Обед (вкл. в стоимость).
15:00 групповой трансфер в аэропорт/ на вокзал Махачкалы к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.
Километраж за день: 280 км., продолжительность 9 часов.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице и/или в гостевом доме.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:
|РАЗМЕЩЕНИЕ ПО МАРШРУТУ
|Период действия цены/даты заездов:
|Размещение
|Twin/Double
|Single
|Triple*
|2Ad+1Ch (10-16 лет)
|Гостиничный комплекс Океан 3*, г. Избербаш
|17.12.2023-06.04.2024
|50000
|34000
|72000
|69000
|AZIMUT 4*, Каспийск
06.03, 10.03, 17.03, 24.03, 31.03.2024
|56000
|42000
|78000
|71000
Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).
Double — двухместный номер (одна двухспальная кровать).
Single — одноместный номер.
Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
2Ad+1Ch— номер на двух взрослых и ребенка.
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Варианты проживания
Гостиница «Океан»
Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.
Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.
В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура по прибытию
- Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду в заключительный день тура
- Размещение по программе тура
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Питание: 3 завтрака в отеле + 3 обеда по маршруту экскурсий (меню под запросы туристов не меняется. Если у туриста диета или он вегетарианец, то вопрос решается с гидами на месте. Возможна самостоятельная покупка еды)
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий
- Экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Средняя стоимость ужина в ресторанах в пределах 500 - 700 руб. на человека
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет ли в моём номере кондиционер?
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица – российский рубль.
На каком автомобиле проводятся экскурсии?
В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:
- Микроавтобусы вместимостью до 19 человек и туристические автобусы вместимостью до 50 человек.
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.
Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?
Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура.
Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?
Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.
Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?
Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.
Какие есть особенности организации питания в период Рамадана?
Столовая в период Рамадана в отеле Океан 3* не работает. Завтраки организовываются в других кафе. Например, в кафе “Тарелка” в Избербаше.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. В программе тура питание не указанное в программе оплачивалось отдельно. Нам жаль, что работа гида на экскурсии от Пятигорска до Нальчика несколько мрачило ваше впечатление о туре. Информацию о его работе мы передадим коллегам в регионе. Приведём с ним разностильную беседу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!