Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур по средам
Групповой тур в Махачкале

Огни Дагестана в марте

4.7
3 отзыва
Во время этого небольшого удивительного мартовского путешествия по Дагестану мы увидим каньоны и водопады, заброшенные аулы и древние города, мечети и крепости.

Маршрут не требует специальной физической подготовки и будет под силу даже детям и новичкам в туризме.
Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур по средам
Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур по средам
Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур по средам
Ближайшие даты:
6
мар
13
мар
20
мар
27
мар
3
апр

Что вас ожидает:

Махачкала
Махачкала
Прогуляемся по улочкам города-порта, молодой столице Дагестана
Завораживающий Дербент
Завораживающий Дербент
Увидим самые яркие и интересные места города
Сулкаский каньон
Сулкаский каньон
Восхитимся этим удивительным местом и цветом воды

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, экскурсия по Махачкале

13:00 сбор группы от центрального отеля в Махачкале: ЖАК, ул. Ирчи Казака, д. 31А.

13:15 сбор группы на ж. д. вокзале в Махачкале

13:45 сбор группы в аэропорту Махачкалы

14:00 Программа дня: бархан Сарыкум - обзорная экскурсия по Махачкале - город-порт, молодая столица.

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Прибытие, экскурсия по МахачкалеПрибытие, экскурсия по МахачкалеПрибытие, экскурсия по МахачкалеПрибытие, экскурсия по Махачкале
2 день

Гамсутль - Чох - Карадахская теснина

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30: переезд в Гунибский район – аул-призрак Гамсутль – панорама высокогорного аула Чох – Карадахская теснина.

Обед. (Вкл. в стоимость).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Километраж за день: 315 км., продолжительность 9 часов.

Гамсутль - Чох - Карадахская теснинаГамсутль - Чох - Карадахская теснинаГамсутль - Чох - Карадахская теснинаГамсутль - Чох - Карадахская теснина
3 день

Экраноплан Лунь - Дербент

Начало 08:00 (километраж за день: 190 км., продолжительность 8-9 часов).

Программа дня: переезд в Южный Дагестан – экраноплан Лунь – Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума- мечеть, прогулка по магалам старого города – цитадель Нарын-кала.

Обед (Вкл. в стоимость).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Экраноплан Лунь - ДербентЭкраноплан Лунь - ДербентЭкраноплан Лунь - Дербент
4 день

Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - аэропорт Махачкалы

Начало программы дня 07:30.

Переезд к Сулакскому каньону – смотровые площадки с видами на Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС.

Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу - рыбное хозяйство «Янтарное».

Внимание: катание по Чиркейскому водохранилищу временно заменяется на посещение пещер Нохьо.

Обед (вкл. в стоимость).

15:00 групповой трансфер в аэропорт/ на вокзал Махачкалы к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Километраж за день: 280 км., продолжительность 9 часов.

Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - аэропорт МахачкалыСулакский каньон, Дубки - Янтарное - аэропорт МахачкалыСулакский каньон, Дубки - Янтарное - аэропорт МахачкалыСулакский каньон, Дубки - Янтарное - аэропорт Махачкалы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице и/или в гостевом доме.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

РАЗМЕЩЕНИЕ ПО МАРШРУТУПериод действия цены/даты заездов:Размещение
Twin/DoubleSingleTriple*2Ad+1Ch (10-16 лет)
Гостиничный комплекс Океан 3*, г. Избербаш 17.12.2023-06.04.202450000340007200069000
AZIMUT 4*, Каспийск
06.03, 10.03, 17.03, 24.03, 31.03.2024
56000420007800071000

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

2Ad+1Ch— номер на двух взрослых и ребенка.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Варианты проживания

Гостиница «Океан»

3 ночи

Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.

Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.

В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.

Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура по прибытию
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду в заключительный день тура
  • Размещение по программе тура
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: 3 завтрака в отеле + 3 обеда по маршруту экскурсий (меню под запросы туристов не меняется. Если у туриста диета или он вегетарианец, то вопрос решается с гидами на месте. Возможна самостоятельная покупка еды)
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий
  • Экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Средняя стоимость ужина в ресторанах в пределах 500 - 700 руб. на человека
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица – российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:

  • Микроавтобусы вместимостью до 19 человек и туристические автобусы вместимостью до 50 человек.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура.

Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?

Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.

Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?

Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.

Какие есть особенности организации питания в период Рамадана?

Столовая в период Рамадана в отеле Океан 3* не работает. Завтраки организовываются в других кафе. Например, в кафе “Тарелка” в Избербаше.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Ю
3 апр 2024
Понравилось сопровождение: документальное и организационное. На все мои вопросы получила исчерпывающие ответы.
Е
3 апр 2024
В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ. 4 звезды поставила за то, что не понятно было что то с обедами. Во Владикавказе нас кормили, а в других городах нет. Хотя в том году у нас были обеды. И второй момент - это гид Демитрий, который сопровождал нас от Пятигорска до Нальчика. Не интересно вел экскурсии, мало, и плохо с речью у гида, не всегда было понятно, что он говорит(Сам как человек хороший). Но экскурсовод не очень. Самые лучшие у вас гиды во Владикавказе. Второй раз уже в этом убеждаемся. Марат просто любовь, на столько интересно. Человек даже не замолкает, рассказывает все на свете, о быте народа своего, не только о программе экскурсии. Это дорогого стоит. Так еще и завез нас в места красивые, которые не входили в программу, они оказались самыми эпичными. Водитель Сергей, который сопровождал нас во Владикавказе отличный водитель и человек. Второй раз уже попадаем на него.
В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Екатерина!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. В программе тура питание не указанное в программе оплачивалось отдельно. Нам жаль, что работа гида на экскурсии от Пятигорска до Нальчика несколько мрачило ваше впечатление о туре. Информацию о его работе мы передадим коллегам в регионе. Приведём с ним разностильную беседу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Р
1 апр 2024
Кроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в Дагестан незабываемым и полным ярких впечатлений. Он был не только профессионалом своего дела, но и прекрасным человеком, который всегда был готов помочь и ответить на любые наши вопросы. Наш гид прекрасно знает историю Дагестана и может рассказать много интересных фактов о культуре, традициях и обычаях этого удивительного региона. Благодаря его знаниям, мы смогли лучше понять и прочувствовать дух этой земли.
Кроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в Дагестан

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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