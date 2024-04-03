Во время этого небольшого удивительного мартовского путешествия по Дагестану мы увидим каньоны и водопады, заброшенные аулы и древние города, мечети и крепости. Маршрут не требует специальной физической подготовки и будет под силу даже детям и новичкам в туризме.

Программа по дням Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

Восхитимся этим удивительным местом и цветом воды

Километраж за день: 280 км., продолжительность 9 часов.

15:00 групповой трансфер в аэропорт/ на вокзал Махачкалы к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Внимание: катание по Чиркейскому водохранилищу временно заменяется на посещение пещер Нохьо.

Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу - рыбное хозяйство «Янтарное».

Переезд к Сулакскому каньону – смотровые площадки с видами на Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Программа дня: переезд в Южный Дагестан – экраноплан Лунь – Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума- мечеть, прогулка по магалам старого города – цитадель Нарын-кала.

Начало 08:00 (километраж за день: 190 км., продолжительность 8-9 часов).

Километраж за день: 315 км., продолжительность 9 часов.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

13:15 сбор группы на ж. д. вокзале в Махачкале

13:00 сбор группы от центрального отеля в Махачкале: ЖАК, ул. Ирчи Казака, д. 31А.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице и/или в гостевом доме.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

РАЗМЕЩЕНИЕ ПО МАРШРУТУ Период действия цены/даты заездов: Размещение Twin/Double Single Triple* 2Ad+1Ch (10-16 лет) Гостиничный комплекс Океан 3*, г. Избербаш 17.12.2023-06.04.2024 50000 34000 72000 69000 AZIMUT 4*, Каспийск 06.03, 10.03, 17.03, 24.03, 31.03.2024 56000 42000 78000 71000

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single — одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

2Ad+1Ch— номер на двух взрослых и ребенка.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.