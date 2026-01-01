3 день

Обзорная экскурсия по Махачкале

Прибытие в Махачкалу.

Обед в одном из кафе города (входит в стоимость).

Обзорная экскурсия по городу. Во время экскурсии по Махачкале вы окунетесь в атмосферу древнего и самобытного города, где восточные традиции переплетаются с современным ритмом жизни.

Смотровая площадка Тарки-Тау, откуда открывается завораживающая панорама на весь город, бескрайние просторы Каспийского моря и величественные горные хребты. Это место пропитано историей и легендами, а пейзажи здесь по-настоящему впечатляют.

Величественная Джума-мечеть — одна из самых больших и красивых на Северном Кавказе. Ее архитектура вдохновлена стамбульской Голубой мечетью, а внутри вас ждет великолепное убранство, где каждая деталь несет в себе глубокий смысл.

Музей имени Тахо-Годи — настоящее хранилище истории Дагестана. В его залах собраны уникальные экспонаты, рассказывающие о богатом культурном наследии региона: старинное оружие, предметы быта, национальные костюмы и артефакты, относящиеся к разным эпохам.

Заселение в гостиницу на берегу моря в Избербаше, рядом находится городской пляж.

