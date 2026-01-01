Программа тура по дням
Выезд из Перми
19:00 Сбор группы и выезд в Дагестан.
В дороге
В дороге. Просмотр фильмов, общение.
По пути возможна остановка в Волгограде с возможностью самостоятельного посещения мемориального комплекса «Мамаев Курган».
Обратите внимание! Если в пути возникнут задержки из-за загруженности дорог, время посещения комплекса может быть уменьшено, перенесено на обратную дорогу в ночное время или исключено из программы. Окончательное решение остается за экипажем автобуса.
Обзорная экскурсия по Махачкале
Прибытие в Махачкалу.
Обед в одном из кафе города (входит в стоимость).
Обзорная экскурсия по городу. Во время экскурсии по Махачкале вы окунетесь в атмосферу древнего и самобытного города, где восточные традиции переплетаются с современным ритмом жизни.
Смотровая площадка Тарки-Тау, откуда открывается завораживающая панорама на весь город, бескрайние просторы Каспийского моря и величественные горные хребты. Это место пропитано историей и легендами, а пейзажи здесь по-настоящему впечатляют.
Величественная Джума-мечеть — одна из самых больших и красивых на Северном Кавказе. Ее архитектура вдохновлена стамбульской Голубой мечетью, а внутри вас ждет великолепное убранство, где каждая деталь несет в себе глубокий смысл.
Музей имени Тахо-Годи — настоящее хранилище истории Дагестана. В его залах собраны уникальные экспонаты, рассказывающие о богатом культурном наследии региона: старинное оружие, предметы быта, национальные костюмы и артефакты, относящиеся к разным эпохам.
Заселение в гостиницу на берегу моря в Избербаше, рядом находится городской пляж.
Хунзах, водопад Тобот. Каменная чаша
Завтрак. Экскурсионный день пройдет в живописных местах, куда большой автобус проехать не сможет, поэтому для вашего комфорта мы пересаживаемся на маневренные и удобные спринтеры.
Это позволит добраться до самых красивых и труднодоступных локаций без лишних ограничений.
Отправляемся в удивительную страну водопадов — Хунзах! Этот живописный уголок Дагестана завораживает мощными потоками воды, спадающими с отвесных скал, зелеными ущельями и бескрайними горными просторами.
Вас ждет встреча с величественным водопадом Тобот — самым высоким на Кавказе, а также прогулка по живописным местам, где природа создала потрясающие ландшафты. По дороге нас ждут живописные локации и скрытые водопады, поражающие своей первозданной красотой.
Затем посетим удивительный природный комплекс Матлас, где прогуляемся по «Каменной чаше» — таинственному ущелью с узкими проходами, водными каскадами и сказочной атмосферой древних гор.
Обед входит в стоимость.
Возвращение в гостиницу на берег моря.
Дербент, экраноплан Лунь, крепость Нарын-Кала
Завтрак.
Поездка в Южный Дагестан — город Дербент. Это путешествие откроет перед вами не только живописные пейзажи, но и исторические памятники. Здесь вы почувствуете дух древности, наслаждаясь природой и знакомясь с культурным наследием этого удивительного региона.
В рамках экскурсии по Дербенту вас ждет уникальная встреча с «Каспийским монстром» — экранопланом «Лунь». Это невероятное сооружение, когда-то гордость советской эпохи, оставит вас в восторге своей мощью и масштабом.
Далее нас ждет посещение древней крепости Нарын-Кала, которая веками охраняла Дербент, являясь важнейшей оборонной крепостью на Каспийском побережье. Прогулка по этому древнему укреплению наполнит вас ощущением связи с историей и принесет незабываемые виды на город и море.
После этого вы сможете прогуляться по магалам — старым кварталам Дербента, и по городскому парку, насладиться атмосферой этого уникального места, где каждый уголок дышит историей.
Обед в кафе города. Возвращение в гостиницу и свободное время для отдыха на берегу моря.
Бархан Сарыкум, пещеры Нохъо, катание на катерах
Завтрак.
Сегодня нас ждет незабываемая программа, начинающаяся с посещения бархана Сарыкум — одного из самых крупных песчаных барханов России, известного своими величественными дюнами и потрясающими пейзажами.
Это место поистине удивительно, ведь на его территории сочетаются пустынные пески и зелень Кавказа.
Обед на базе «Рахат», где вас угостят традиционными дагестанскими блюдами, приготовленными с любовью и уважением к местной культуре.
Затем нас ждут захватывающие виды с обзорной площадки «Дубки», откуда открывается величественная панорама Сулакского каньона. Это место потрясает своей грандиозностью и красотой, и тут обязательно захочется сделать несколько фото на память.
Далее мы направимся в пещерный комплекс Нохъо, где посетим пещеры, погружаясь в мир загадок и природных чудес.
После экскурсии нас ждёт активный отдых — катание на катерах по живописным водам водохранилища, где вы сможете насладиться скоростью, природными красотами и волнением (входит в стоимость).
В завершение дня мы отправимся в обратный путь.
В дороге
В дороге. Просмотр фильмов, общение.
Прибытие в Пермь
14:00–18:00 Ориентировочное время прибытия группы в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает:
- проживание на базе отдыха в номерах с удобствами 3 ночи;
- переезд на автобусе из Перми и обратно 4 ночи.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:
|Размещение
|Дата заезда
|2-местный номер
|3-местный номер
|4-местный номер
|1-местный номер
|База отдыха «Серир»
|07.05.2026
|41 600
|41 600
|41 600
|50 500
|10.06.2026
|41 600
|41 600
|41 600
|50 500
|09.07.2026
|42 700
|42 700
|42 700
|51 600
|23.07.2026
|42 700
|42 700
|42 700
|51 600
|07.08.2026
|42 700
|42 700
|42 700
|51 600
|20.08.2026
|42 700
|42 700
|42 700
|51 600
|25.09.2026
|41 600
|41 600
|41 600
|50 500
|23.10.2026
|39 200
|39 200
|39 200
|47 600
Внимание! Гостиница уточняется — будет известна ближе к дате тура.
Женское подселение возможно в 3- или 4-местном номере.
Скидки в туре:
- последний ряд в автобусе — 300 руб.;
- гости, выезжающие из Удмуртии — 300 руб.;
- тем, кто добирается до Дагестана самостоятельно — 300 руб.
Оператор оставляет за собой право заменить гостиницу на аналогичную либо выше уровнем. Все пожелания по размещению (вид из окна, этаж, расположение номеров и др.) учитываются при бронировании, но не гарантируются и зависят от возможностей гостиницы на момент заселения.
Важно! Цены являются динамическими и могут изменяться в зависимости от спроса, сезона и других факторов.
Варианты проживания
База отдыха «Серир»
База отдыха — не категорийное средство размещения. Учитывайте этот факт при бронировании тура.
Душевые принадлежности (мыло, шампуни, гель для душа и тд) не предоставляются. Халаты и тапочки также не предоставляются. Средства индивидуальной гигиены лучше иметь с собой. Выдается банное полотенце на каждого туриста.
Обратите внимание! В номерах нет фена для сушки волос.
На ресепшн можно запросить чайник, чайный набор и холодильник.
Турбаза расположена в Избербаше, на самом берегу Каспийского моря. На территории оборудованы места для барбекю. Гости также могут отдохнуть в саду. Организовываются выступления с живой музыкой, пешие прогулки и экскурсии по окрестностям, с презентациями местной культуры.
У отеля имеется своя пляжная зона, а также большой бассейн. Для детей есть детские площадки, а для слишком жаркой погоды — игровая в помещении.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автобусный проезд Пермь - Дагестан - Пермь
- Страховка на автобусный проезд
- Сопровождение нашим сотрудником из Перми и обратно, контроль всех вопросов
- Проживание в гостинице на берегу Каспийского моря
- Транспортное обслуживание по экскурсионной программе
- Услуги экскурсовода
- Питание: 3 завтрака, 4 обеда
- Катание на катерах
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Перми и обратно
- Питание в придорожных кафе по пути следования автобуса
- Питание: не указанное в программе: ужины
- Сувениры, продукция местного производства
- Доплата за второе место в автобусе - 15 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы для поездки:
- оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис;
- детям, которые едут в тур не в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.
Взять для автобуса:
- удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк; USB-кабель для зарядки телефона;
- аптечку для личного применения;
- плед;
- подушечку для головы;
Для экскурсий:
- удобную одежду и обувь по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- солнцезащитный крем (в летний период);
- аптечку для личного применения.
Шарф или платок для женщин могут быть полезны при посещении религиозных объектов.
Одежда для экскурсий по природным ландшафтам:
- для путешествия в горные районы, такие как Хунзах или Сулакский каньон, лучше взять с собой удобные туристические брюки/шорты;
- футболки с длинными рукавами (для защиты от солнца и насекомых);
- кроссовки или туристические ботинки с хорошей амортизацией и поддержкой. В некоторых местах могут быть неровные тропы, поэтому важно, чтобы обувь была надежной;
- даже летом в горах может быть прохладно, особенно вечером. Рекомендуется взять легкую куртку или ветровку;
- также полезным может быть свитер или флисовая кофточка для вечерних прогулок.
Обратите внимание! В соответствии с действующим законодательством для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство — бустер.
В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка.
Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающие лица ребенка.
Обратите внимание! Рекомендуем взять с собой наличные деньги для дополнительных расходов, так как маршрут проходит по горной местности, где может не быть доступа к банкоматам и оплате картой.
Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Перми и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В стоимость входит автобусный проезд Пермь — Дагестан — Пермь.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Программа может измениться?
Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания.
Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.
Я могу самостоятельно прибыть в Дагестан?
До места начала экскурсионной программы можно добраться самостоятельно на самолете или поезде.
В этом случае предоставляется скидка в размере 300 рублей, так как место за гостем в автобусе на время экскурсионной программы будет сохранено.
В автобусе есть USB-розетки?
В автобусе предусмотрены USB-розетки для подзарядки устройств. Однако туроператор не гарантирует их исправную работу, поэтому рекомендуем иметь при себе портативный зарядник (power bank) для удобства во время поездки.
Где можно сесть на автобус?
19:00 г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Борчанинова.
19:10 ост. Сосновый бор (по ул. Якутская).
19:15 м-н Закамск, ост. Лядова.
19:40 г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак.
19:45 ост. Отворот на Майский.
20:00 Нытвенский отворот.
20:05 Григорьевский отворот.
20:10 отворот Кудымкар/Карагай.
20:30 Очерский отворот (АЗС Лукойл).
20:50 Большая Соснова, кафе Казачья Застава.
21:4 Большая Соснова, кафе Гавань.
22:30 (УДМ) г. Воткинск, остановка Центр.
22:40 (УДМ) г. Воткинск, на трассе, кафе У моста.
23:30 (УДМ) г. Ижевск, ТЦ Малахит, ул. Удмуртская, 273.
Посадка на следующий день:
00:40 (УДМ) г. Можга, ул. имени Ф. Я. Фалалеева, 10, кафе Турист.
Мне нужно сообщить о наличии заболеваний?
Просим обязательно сообщать туроператору о наличии хронических заболеваний, особенностях здоровья и других обстоятельствах, которые могут повлиять на путешествие. Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта во время тура всей группы.
Учитываются ли особенности питания?
Обратите внимание! В случае наличия у туристов каких-либо ограничений или особых требований к питанию, мы не можем обеспечить их учесть, поскольку питание предоставляется в рамках группового тура.
Турист может полностью отказаться от питания в момент бронирования с получением перерасчета стоимости.
В случае отказа от части питания перерасчет не производится. Турист может приобрести питание на месте (при возможности) или взять с собой.