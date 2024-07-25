Дагестан — это удивительный мир, где встречаются тысячи оттенков природной красоты, сливаясь с многовековой историей и многоликой культурой.
Это место, где горные вершины уходят в небеса, а морские берега обрамлены таинственной
Это место, где горные вершины уходят в небеса, а морские берега обрамлены таинственной
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание тура
Что вас ожидает: Дагестан — это не просто место на карте, это магический мир, который оставляет след в сердце каждого, кто смело отправляется на его исследование. Это мир, где природа, история и культура переплетаются, чтобы создать удивительную симфонию красоты и вдохновения. В самых высоких пикaх Кавказских гор скрыты сказочные озера, лазурные и прозрачные, словно драгоценные камни в короне природы. Долины, усыпанные цветами, простерты на подножиях гор, создавая живописные пейзажи, которые пробуждают чувство восхищения и внутренний покой. Но Дагестан – это не только природа. Здесь культурное наследие соткано из разнообразия народов, языков и традиций. Архитектурные шедевры, как Дербентская крепость, возвышаются как монументы времени, напоминая нам о сложном историческом прошлом этой земли. Ароматы и вкусы дагестанской кухни, с ее разнообразием мясных и рыбных блюд, проникают в душу и оставляют незабываемые впечатления. Гостеприимство местных жителей — это еще одна жемчужина Дагестана, которая делает каждое путешествие сюда особенным.
Каждый понедельник.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+ (двух-трехместное размещение)
|от 36 000 ₽
|Детский (до 12 лет)
|от 32 400 ₽
|Взрослый 12+ (одноместное размещение)
|от 48 000 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сулакский каньон
- Форелевое хозяйство
- Водопад Тобот
- Гуниб
- Гамсутль
- Хучни
- Дербент
- Крепость Нарын-Кала
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Проживание (2 ночи в горах, 2 ночи в Дербенте)
- Питание (двухразовое, завтраки и обеды по программе)
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Катание на катере по каньону (от 300 руб.)
- Входные билеты в комплекс пещер Нохъо (500 руб.)
- Авиа и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Ужины
- Личные расходы, сувениры
- Доп. ночь в отеле при двухместном размещении - 6000 руб.
- Доп. ночь в отеле при одноместном размещении - 5500 руб.
- Доп. ночь в отеле при трехместном размещении - 7000 руб.
Место начала и завершения?
Аэропорт г. Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый понедельник.
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Внимание! В связи с погодными условиями в целях безопасности Туроператор оставляет за собой право изменить экскурсионную программу
- Контакты главного офиса
- Отдел однодневных экскурсий:8 928 508 40 44
- Отдел сборных многодневных туров:8 928 590 98 00
- Отдел индивидуальных многодневных туров:8 988 784 80 95
- Отдел маркетинга (сотрудничество/реклама):8 928 580 07 00
- Отдел бронирования туров за границу и авиабилетов:8 905 322 36 56
- Отдел маркетинга marketing@dag-tour. ru
- Транспортный отделtransport@dag-tour. ru
- Отдел бронирования отелейbooking@dag-tour. ru
- Отдел однодневных туровone-day@dag-tour. ru
- Отдел многодневных туровexcursions@dag-tour. ru
- Бухгалтерия buh@dag-tour. ru
- Отдел контроля качестваclientservice@dag-tour. ru
- Отдел корпоративных туровfit@dag-tour. ru
- Отдел продажsales@dag-tour. ru
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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