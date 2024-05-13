Во время нашего тура вы побываете в лучших местах отдыха в Дагестане! Мы прогуляемся по улочкам горных аулов и древних городов, научимся готовить блюда дагестанской кухни и танцевать лезгинку, поговорим о легендах и историях из жизни местных, примерим национальные костюмы и не сможем устоять перед очарованием прекрасного горного края.
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 08:00
Описание тура
Хотите получить яркие эмоции, проведя отпуск в приятной компании и увидев главные достопримечательности Дагестана? Планируете насладиться видами самостоятельно либо с близкими? Вам точно ко мне! В моём туре Вас ждут самые известные места Дагестана, мастер-класс по лезгинке от профессионального танцора, свежесваренный в турке кофе прямо на остановках с потрясающими видами, душевная мини-компания до 12-16 человек, очень сытная и разнообразная еда, приготовленная с особой любовью, комфортное жильё со всеми удобствами в номерах, местные напитки, джипы и минивэны зарубежного производства (Mercedes GL, Lexus LX, KIA Sorento, Mercedes Viano и др.) и горцы-гиды, которые обещают сделать Ваш отдых незабываемым. Все расходы включены в стоимость! В т. ч. подарки именинникам и помощь в организации предложения руки и сердца в самых красивых местах. ☀️ В летних турах возможен также рафтинг и катание на катамаранах, сапах (по желанию группы и если погода позволит) Кроме этого, мы с командой готовы: - подстроиться под Ваши ограничения в питании (аллергии, вегетарианство и пр.), - предоставить жильё другого формата за доп оплату (глемпинг, люкс-номер, отдельный домик и не только), - предложить одноместное размещение за доп оплату, - организовать экскурсии в другие направления до/после тура (Грозный, юж Даг и т. д.), - помочь с жильём до/после тура в любом месте, - организовать индивидуальный тур как по этой программе, так и переделав её под Ваши пожелания, - забрать в первый день на побережье в Избербаше, Инчхе, Дербенте и не только, - помочь добраться до любого другого города после тура (в Дербент для отдыха, Грозный для вылета и не только). И это не всё! Давайте обсудим в личных сообщениях всё что Вам нужно)
По понедельникам и субботам
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дербент и крепость Нарын-Кала
- Экраноплан «Лунь»
- Высокогорный аул Старый Гоор с развалинами домов, башен и захватывающими дух Языками троллей, известными также как Языки шайтанов
- Сулакский каньон
- Чиркейское водохранилище
- Бархан Сарыкум
- Салтинская теснина с единственным в Дагестане подземным водопадом
- Аул-призрак Гамсутль - дагестанский Мачу-Пикчу
- Карадахская теснина
- Гунибская крепость
- Водопад Тобот
- Плато Матлас с водопадом, экстрим-парком и «Каменной чашей»
- Поляна Айвазовского
- Ирганайское водохранилище и Аварское койсу
- Датунский храм
- Чохские террасы
- Хунзахское плато
- Ворота и беседка Шамиля
- Царская поляна
- Аул-призрак Гамсутль
- Горские аулы и дома местных жителей
- Гимринский тоннель
- Краеведческий музей
- ГЭС
Что включено
- Комфортные иномарки (преимущественно джипы, редко минивэны)
- Работа классных водителей и гида
- Сопровождение на всех локациях, помощь в получении классных снимков и роликов
- Все входные билеты
- Все экскурсии по программе
- Помощь в приобретении сувениров по приятным ценам самого лучшего качества
- Вкусное, разнообразное и очень сытное питание - завтраки, обеды и ужины. Если у Вас специфическое/ограниченное питание - свяжитесь со мной, обсудим как Вас накормить
- Кофе и чай, сваренные прямо на привалах + сладости к ним
- Угощение местным коньяком и вином
- Проживание в номерах/квартирах по 2/3/4 человека со всеми удобствами, также возможно одноместное за доп оплату (см. доп услуги)
- Помощь в подборе проживания до/после тура и билетов до/из Махачкалы
- Национальные костюмы для фото
- Моя личная поддержка на всех этапах начиная с выбора тура, ответ на любые вопросы и в любое время. Мы с командой чувствуем ответственность за Вас всё время Вашего нахождения в Дагестане, не только на время тура
Что не входит в цену
- Завтрак в первый день до начала тура и ужин в крайний день после его окончания
- Лошади и УАЗики при подъёме в Гоор и Гамсутль - по желанию
- Личные траты (сувениры, алкоголь и пр.) - по желанию
- Прогулка на катере - по желанию
- Зиплайн, роупджампинг и другие подобные развлечения - по желанию
- Билеты до/из Махачкалы и проживание до/после тура
- Одноместное размещение при необходимости
- Мастер-класс по лезгинке от профессионального танцора в местном Доме культуры - по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сообщается после бронирования
Завершение: Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам и субботам
Экскурсия длится около 4 дней 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Добрый день! Спасибо за доверие и выбор нашей команды! В ближайшее время я свяжусь с Вами в Вотсапе и вышлю памятку с важной информацией
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Крис
13 мая 2024
Невероятный тур, очень отзывчивые, приятные, интересные, веселые гиды)
И с компанией повезло)
Все карты сложились и отдых стал незабываемым)
Уехали с огромным количеством эмоций и с целью вернуться, и не раз)))
И с компанией повезло)
Все карты сложились и отдых стал незабываемым)
Уехали с огромным количеством эмоций и с целью вернуться, и не раз)))
Е
Елена
24 апр 2024
Дербент, Гуниб, Гамсутль, дороги-серпантины, чай с травами из самовара, рассказы гидов и неописуемая красота гор! Разговоры обо всем понемногу с уже друзьями по путешествию… Что может быть теплее сердцу?!
Ю
Юлия
18 мар 2024
Были в туре в начале марта.
Мы в восторге. Ещё прохладно и нет зелени, зато и нет толпы туристов. На некоторых локациях мы были единственной группой.
Насыщенная программа, отличное сопровождение гидов. С
Мы в восторге. Ещё прохладно и нет зелени, зато и нет толпы туристов. На некоторых локациях мы были единственной группой.
Насыщенная программа, отличное сопровождение гидов. С
Т
Татьяна
6 дек 2023
Это было просто замечательное путешествие! Забота и поддержка чувствовались ещё до начала тура - готовы были во всем помочь и посоветовать: где остановится, как добраться, куда пойти вечером. Я ехала
З
Зульфия
23 окт 2023
Всем доброго дня.
Брали тур в Дагестан на 5 дней с 16 по 20.10.23. Погода отличная, виды потрясающие.
Гиды- Султанмурад и Магомед- чудесные люди, знающие и любящие свою республику, супер водители. Путешествовали в комфортабельных автомобилях, жили в Гунибе. Местная кухня выше всяких похвал, а Мадина встречала нас как родных.
Всем от души рекомендую.
Ребятам всех процветания, много туристов и всех благ!
Брали тур в Дагестан на 5 дней с 16 по 20.10.23. Погода отличная, виды потрясающие.
Гиды- Султанмурад и Магомед- чудесные люди, знающие и любящие свою республику, супер водители. Путешествовали в комфортабельных автомобилях, жили в Гунибе. Местная кухня выше всяких похвал, а Мадина встречала нас как родных.
Всем от души рекомендую.
Ребятам всех процветания, много туристов и всех благ!
А
Анатолий
17 сен 2022
Тур входит в следующие категории Махачкалы
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