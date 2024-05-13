Описание тура

Хотите получить яркие эмоции, проведя отпуск в приятной компании и увидев главные достопримечательности Дагестана? Планируете насладиться видами самостоятельно либо с близкими? Вам точно ко мне! В моём туре Вас ждут самые известные места Дагестана, мастер-класс по лезгинке от профессионального танцора, свежесваренный в турке кофе прямо на остановках с потрясающими видами, душевная мини-компания до 12-16 человек, очень сытная и разнообразная еда, приготовленная с особой любовью, комфортное жильё со всеми удобствами в номерах, местные напитки, джипы и минивэны зарубежного производства (Mercedes GL, Lexus LX, KIA Sorento, Mercedes Viano и др.) и горцы-гиды, которые обещают сделать Ваш отдых незабываемым. Все расходы включены в стоимость! В т. ч. подарки именинникам и помощь в организации предложения руки и сердца в самых красивых местах. ☀️ В летних турах возможен также рафтинг и катание на катамаранах, сапах (по желанию группы и если погода позволит) Кроме этого, мы с командой готовы: - подстроиться под Ваши ограничения в питании (аллергии, вегетарианство и пр.), - предоставить жильё другого формата за доп оплату (глемпинг, люкс-номер, отдельный домик и не только), - предложить одноместное размещение за доп оплату, - организовать экскурсии в другие направления до/после тура (Грозный, юж Даг и т. д.), - помочь с жильём до/после тура в любом месте, - организовать индивидуальный тур как по этой программе, так и переделав её под Ваши пожелания, - забрать в первый день на побережье в Избербаше, Инчхе, Дербенте и не только, - помочь добраться до любого другого города после тура (в Дербент для отдыха, Грозный для вылета и не только). И это не всё! Давайте обсудим в личных сообщениях всё что Вам нужно)