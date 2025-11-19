Мои заказы

Пеший поход по Дагестану - дух горца

Ощутим себя настоящими горцами: древние аулы, местная кухня, горные тропы, дагестанский быт
Описание тура

Тур в котором мы проникнемся духом Дагестана. И сами ненадолго почувствуем, что значит быть горцем, жить в аулах, в дали от большой цивилизации. В несложном маршруте сочетаются и экскурсионная часть по историческим и природным достопримечательностям Дагестана, и активная составляющая, ежедневные переходы в 5-15 км, и отдых в лоне природы - звездное небо по ночам, горные реки и тропы, походная еда и национальные блюда, а так же потрясающие красоты гор и каньонов.

Программа тура по дням

1 день

Дербент

Место встречи Этно Хостел на Шахбазова 37. Заселяемся в хостел, гуляем по городу: бродим по узким улочкам старой части города, посетим старинную мечеть, цитадель дербентских ханов Нарын-Кала, по желанию и погоде искупаемся в Каспийском море. Ужинаем в кафе, проводим знакомство и инструктаж, а после распределяем снаряжение и еду.

2 день

Начало похода

Переезд к месту старта. Начинаем наш поход со старой части аула Адага. Увидим древнюю мечеть, мельницу и исчезающие дома. После чего отправляемся по древней тропе к заброшенному аулу Санакари, рядом с которым мы встанем на ночевку.

3 день

Рыбалка и отдых

Сегодня легкий по нагрузке день. Осуществляем переход около 3 часов и выходим к аулу Чахри, где на огромной поляне, невдалеке от речки, остановимся на ночевку. После обеда гуляем по руинам аула, собираем дары леса, желающим можно попробовать порыбачить и поймать форель.

4 день

В поисках водопада

Сегодня продолжаем идти по каньону реки Уллучай. На обеде можно устроить купание в глубоких ваннах реки. А так же радиальную прогулку к водопаду Чах-Чах (около 2 часов). Ночевать будем невдалеке от аула Ицари, на созданных дагестанцами вручную террасах.

5 день

В ауле Ицари

Гуляем по заброшенным улочкам аула Ицари. Поднимаемся на боевую башню и продолжаем наш путь по высокогорным пастбищам. Заберёмся на горное плато с альпийскими лугами и с видом на снежные горы Большого Кавказа. После обеда мы начнем спуск по старой тропе к аулу Шахри, и останавливаемся на ночевку невдалеке от речки.

6 день

Возвращение в цивилизацию

Сегодня мы возвращаемся в цивилизацию. По пути посетим ещё одно заброшенное селение - аул Амузги. И выйдем в село мастеров ювелирных изделий и оружия - Кубачи. После заселения в гостиницу, прогуляемся в местную башню-музей, а так же можем зайти к мастерам создающим украшения из серебра. Узнаем как создаются украшения и сувениры, а так же сами сможем приобрести понравившиеся украшения.

7 день

Махачкала

После завтрака у нас трансфер в Махачкалу. Ориентировочно время прибытия в город - в 13-14 часов. Можно по желанию посетить т. н. Второй рынок, купить подарков или местных продуктов (сувениры, специи, травы, урбеч, сыры, фрукты и т. д.). Для 3 и более желающих можно заказать трансфер не в Махачкалу, а вернуться в Дербент.

Варианты проживания

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Дербент - Адага, Кубачи - Махачкала (от гостиницы до места старта и обратно от финиша маршрута в центр города)
  • Проживание в хостеле/гостевом доме (1-й и 6-й день)
  • Питание на активной части маршрута (с 2 по 7 день)
  • Билет для посещения крепости Нарын-Кала
  • Билет для посещения башни-музея в селе Кубачи
  • Услуги гидов-проводников
  • Групповое туристское снаряжение: костровое оборудование, аптечка
Что не входит в цену
  • Билеты в Дербент и обратно домой
  • Трансфер до хостела в первый день
  • Питание в кафе (средний чек 200-500 руб)
  • Прокат личного снаряжения
  • Расходы, не указанные в программе (сувениры, форс-мажор, эвакуация…)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Антон
Антон — Тревел-эксперт
Добрый и отзывчивый гид. В путешествиях люблю находить и показать волшебство природы в мелочах и неприметных, на первый взгляд, деталях. Обожаю собирать травы и готовить из них ароматный чай. Опыт работы
читать дальше

в коммерческом туризме: Крым – комбинированные туры/семейные походы с 2018 Алтай – пешие походы с 2019 (июнь - август) Турция – пешеходные туры с 2021 (весна/осень) Дагестан – пешеходные туры с 2022 (весна/осень) Урал - пешеходные и пеше-вертолётные туры на Северный Урал - с 2023 года (июнь - август) Камчатка - (июль - сентябрь) 2024 год - водные и пешие туры Туристический опыт: В спортивном туризме с 2007 года, большинство походов категорийные. Из них вело походы участие: поход-экспедиция по Турции, Сирии и Иордании, 1 к. с. по Херсонской области, 1-4 к. с. по Крыму, по Черногории (3 к. с.), Турции, Кавказ (4 к. с.), Грузии (5 к. с.), 6 к. с. по Тянь-Шаню, 3 к. с. по центральной Европе. Руководил походами: 1-2 к. с. по Горному и Восточному Крыму, 3 к. с. по Турции, 3 к. с. по Волыни и Галичине, 4 к. с. по Карпатам, велопутешествие Швейцария – Лихтенштейн – Австрия – Германия, Кавказ (5 к. с.). Зимние походы по Карпатам (на снегоступах), водный поход на байдарках по реке Псел. Организация пеших, туристических поездок или путешествий – Израиль, Турция, Грузия, Крым, Кавказ. Являюсь членом городской маршрутно-квалификационной комиссии, занимаюсь делами городского велоклуба "Муссон", слетов и соревнований, школой начальной и базовой туристической подготовки и поездок выходного дня. Образование: Высшее - Таврический Национальный Университет им. Вернадского, физическая реабилитация, г. Симферополь. Среднее специальное - Медицинское училище им. Ж. Дерюгиной, сестринское дело, г. Севастополь Туристическое: Школа Начальной Туристической Подготовки - 2007 год (г. Днепропетровск) Школа Начальной Туристической Подготовки - 2009 год (г. Севастополь) Школа Средней Туристической Подготовки - 2010 год (г. Севастополь) Школа Туристической Подготовки с Специализированный Уровень с Инструкторским блоком - 2015-2016 (г. Москва) Дополнительное образование: 2004 – Курсы классического массажа 2017 - Курсы повышения квалификации - Лечебный массаж 2018 - Курсы повышения квалификации – Экскурсовод-гид 2018/2019 - Первая доврачебная помощь – Базовый и Расширенный курсы 2019 - Курсы повышения квалификации – Лечебная физкультура 2020 – Курсы травничества (Школа Мудрость Трав) 2022 – Курсы повышения квалификации и получение свидетельства по квалификации - «Инструктор проводник по пешеходному туризму и трекингу» 2022 - Первая доврачебная помощь – Базовый и Расширенный курсы

