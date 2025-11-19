читать дальше

в коммерческом туризме: Крым – комбинированные туры/семейные походы с 2018 Алтай – пешие походы с 2019 (июнь - август) Турция – пешеходные туры с 2021 (весна/осень) Дагестан – пешеходные туры с 2022 (весна/осень) Урал - пешеходные и пеше-вертолётные туры на Северный Урал - с 2023 года (июнь - август) Камчатка - (июль - сентябрь) 2024 год - водные и пешие туры Туристический опыт: В спортивном туризме с 2007 года, большинство походов категорийные. Из них вело походы участие: поход-экспедиция по Турции, Сирии и Иордании, 1 к. с. по Херсонской области, 1-4 к. с. по Крыму, по Черногории (3 к. с.), Турции, Кавказ (4 к. с.), Грузии (5 к. с.), 6 к. с. по Тянь-Шаню, 3 к. с. по центральной Европе. Руководил походами: 1-2 к. с. по Горному и Восточному Крыму, 3 к. с. по Турции, 3 к. с. по Волыни и Галичине, 4 к. с. по Карпатам, велопутешествие Швейцария – Лихтенштейн – Австрия – Германия, Кавказ (5 к. с.). Зимние походы по Карпатам (на снегоступах), водный поход на байдарках по реке Псел. Организация пеших, туристических поездок или путешествий – Израиль, Турция, Грузия, Крым, Кавказ. Являюсь членом городской маршрутно-квалификационной комиссии, занимаюсь делами городского велоклуба "Муссон", слетов и соревнований, школой начальной и базовой туристической подготовки и поездок выходного дня. Образование: Высшее - Таврический Национальный Университет им. Вернадского, физическая реабилитация, г. Симферополь. Среднее специальное - Медицинское училище им. Ж. Дерюгиной, сестринское дело, г. Севастополь Туристическое: Школа Начальной Туристической Подготовки - 2007 год (г. Днепропетровск) Школа Начальной Туристической Подготовки - 2009 год (г. Севастополь) Школа Средней Туристической Подготовки - 2010 год (г. Севастополь) Школа Туристической Подготовки с Специализированный Уровень с Инструкторским блоком - 2015-2016 (г. Москва) Дополнительное образование: 2004 – Курсы классического массажа 2017 - Курсы повышения квалификации - Лечебный массаж 2018 - Курсы повышения квалификации – Экскурсовод-гид 2018/2019 - Первая доврачебная помощь – Базовый и Расширенный курсы 2019 - Курсы повышения квалификации – Лечебная физкультура 2020 – Курсы травничества (Школа Мудрость Трав) 2022 – Курсы повышения квалификации и получение свидетельства по квалификации - «Инструктор проводник по пешеходному туризму и трекингу» 2022 - Первая доврачебная помощь – Базовый и Расширенный курсы