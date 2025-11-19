Ощутим себя настоящими горцами: древние аулы, местная кухня, горные тропы, дагестанский быт
Описание тура
Тур в котором мы проникнемся духом Дагестана. И сами ненадолго почувствуем, что значит быть горцем, жить в аулах, в дали от большой цивилизации. В несложном маршруте сочетаются и экскурсионная часть по историческим и природным достопримечательностям Дагестана, и активная составляющая, ежедневные переходы в 5-15 км, и отдых в лоне природы - звездное небо по ночам, горные реки и тропы, походная еда и национальные блюда, а так же потрясающие красоты гор и каньонов.
Программа тура по дням
1 день
Дербент
Место встречи Этно Хостел на Шахбазова 37. Заселяемся в хостел, гуляем по городу: бродим по узким улочкам старой части города, посетим старинную мечеть, цитадель дербентских ханов Нарын-Кала, по желанию и погоде искупаемся в Каспийском море. Ужинаем в кафе, проводим знакомство и инструктаж, а после распределяем снаряжение и еду.
2 день
Начало похода
Переезд к месту старта. Начинаем наш поход со старой части аула Адага. Увидим древнюю мечеть, мельницу и исчезающие дома. После чего отправляемся по древней тропе к заброшенному аулу Санакари, рядом с которым мы встанем на ночевку.
3 день
Рыбалка и отдых
Сегодня легкий по нагрузке день. Осуществляем переход около 3 часов и выходим к аулу Чахри, где на огромной поляне, невдалеке от речки, остановимся на ночевку. После обеда гуляем по руинам аула, собираем дары леса, желающим можно попробовать порыбачить и поймать форель.
4 день
В поисках водопада
Сегодня продолжаем идти по каньону реки Уллучай. На обеде можно устроить купание в глубоких ваннах реки. А так же радиальную прогулку к водопаду Чах-Чах (около 2 часов). Ночевать будем невдалеке от аула Ицари, на созданных дагестанцами вручную террасах.
5 день
В ауле Ицари
Гуляем по заброшенным улочкам аула Ицари. Поднимаемся на боевую башню и продолжаем наш путь по высокогорным пастбищам. Заберёмся на горное плато с альпийскими лугами и с видом на снежные горы Большого Кавказа. После обеда мы начнем спуск по старой тропе к аулу Шахри, и останавливаемся на ночевку невдалеке от речки.
6 день
Возвращение в цивилизацию
Сегодня мы возвращаемся в цивилизацию. По пути посетим ещё одно заброшенное селение - аул Амузги. И выйдем в село мастеров ювелирных изделий и оружия - Кубачи. После заселения в гостиницу, прогуляемся в местную башню-музей, а так же можем зайти к мастерам создающим украшения из серебра. Узнаем как создаются украшения и сувениры, а так же сами сможем приобрести понравившиеся украшения.
7 день
Махачкала
После завтрака у нас трансфер в Махачкалу. Ориентировочно время прибытия в город - в 13-14 часов. Можно по желанию посетить т. н. Второй рынок, купить подарков или местных продуктов (сувениры, специи, травы, урбеч, сыры, фрукты и т. д.). Для 3 и более желающих можно заказать трансфер не в Махачкалу, а вернуться в Дербент.
Варианты проживания
4-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
Трансфер Дербент - Адага, Кубачи - Махачкала (от гостиницы до места старта и обратно от финиша маршрута в центр города)
Проживание в хостеле/гостевом доме (1-й и 6-й день)
Питание на активной части маршрута (с 2 по 7 день)
Расходы, не указанные в программе (сувениры, форс-мажор, эвакуация…)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Антон — Тревел-эксперт
Добрый и отзывчивый гид. В путешествиях люблю находить и показать волшебство природы в мелочах и неприметных, на первый взгляд, деталях. Обожаю собирать травы и готовить из них ароматный чай.
в коммерческом туризме:
Крым – комбинированные туры/семейные походы с 2018
Алтай – пешие походы с 2019 (июнь - август)
Турция – пешеходные туры с 2021 (весна/осень)
Дагестан – пешеходные туры с 2022 (весна/осень)
Урал - пешеходные и пеше-вертолётные туры на Северный Урал - с 2023 года (июнь - август)
Камчатка - (июль - сентябрь) 2024 год - водные и пешие туры
Туристический опыт:
В спортивном туризме с 2007 года, большинство походов категорийные. Из них вело походы участие: поход-экспедиция по Турции, Сирии и Иордании, 1 к. с. по Херсонской области, 1-4 к. с. по Крыму, по Черногории (3 к. с.), Турции, Кавказ (4 к. с.), Грузии (5 к. с.), 6 к. с. по Тянь-Шаню, 3 к. с. по центральной Европе.
Руководил походами: 1-2 к. с. по Горному и Восточному Крыму, 3 к. с. по Турции, 3 к. с. по Волыни и Галичине, 4 к. с. по Карпатам, велопутешествие Швейцария – Лихтенштейн – Австрия – Германия, Кавказ (5 к. с.).
Зимние походы по Карпатам (на снегоступах), водный поход на байдарках по реке Псел. Организация пеших, туристических поездок или путешествий – Израиль, Турция, Грузия, Крым, Кавказ.
Являюсь членом городской маршрутно-квалификационной комиссии, занимаюсь делами городского велоклуба "Муссон", слетов и соревнований, школой начальной и базовой туристической подготовки и поездок выходного дня.
Образование:
Высшее - Таврический Национальный Университет им. Вернадского, физическая реабилитация, г. Симферополь.
Среднее специальное - Медицинское училище им. Ж. Дерюгиной, сестринское дело, г. Севастополь
Туристическое:
Школа Начальной Туристической Подготовки - 2007 год (г. Днепропетровск)
Школа Начальной Туристической Подготовки - 2009 год (г. Севастополь)
Школа Средней Туристической Подготовки - 2010 год (г. Севастополь)
Школа Туристической Подготовки с Специализированный Уровень с Инструкторским блоком - 2015-2016 (г. Москва)
Дополнительное образование:
2004 – Курсы классического массажа
2017 - Курсы повышения квалификации - Лечебный массаж
2018 - Курсы повышения квалификации – Экскурсовод-гид
2018/2019 - Первая доврачебная помощь – Базовый и Расширенный курсы
2019 - Курсы повышения квалификации – Лечебная физкультура
2020 – Курсы травничества (Школа Мудрость Трав)
2022 – Курсы повышения квалификации и получение свидетельства по квалификации - «Инструктор проводник по пешеходному туризму и трекингу»
2022 - Первая доврачебная помощь – Базовый и Расширенный курсы