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По популярности
Авторский тур
12 дней
За раз весь Северный Кавказ
Насытиться красотой пейзажей, исследовать столицы и сравнить кухню республик
Начало: На ж. - д. вокзале «Махачкала» и в аэропорту город...
«Полюбуемся горными вершинами с перевала Цей-Лоам и устроим пикник на свежем воздухе»
16 июня в 14:30
30 июня в 14:30
145 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Смотреть на звёзды и трогать облака: восхождение на Шалбуздаг
Почувствовать себя смелым восходителем, насладиться местной кухней и влюбиться в инопланетные горы
Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00
«Через 4-5 часов прибудем в аул Джаба, где вас уже будет ждать накрытый стол с блюдами дагестанской кухни»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
17 499₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
Вдоволь наесться национальной кухни, прокатиться на катере по Сулаку и подняться к аулу-призраку
Начало: Аэропорт Махачкалы, время по договорённости
«В стоимость тура уже входит 3-разовое питание с блюдами дагестанской кухни, комфортабельное проживание и все трансферы по маршруту»
14 июня в 10:00
20 июня в 08:00
4950044 550₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
Заглянуть на обед к местной семье, увидеть, как ткут ковры, и провести вечер у костра
Начало: Аэропорт Уйташ, 08:00. Если вы прилетите на день р...
«На территории комплекса есть все удобства: кафе, кухня, холодная и горячая вода, зоны релакса, костровая зона и бесплатный Wi-Fi»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
31 200₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Душевный тур по Дагестану с ночевками у местных жителей
Позавтракать с видом на Сулакский каньон и насладиться вкуснейшими чуду и курзе
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10-11 утра
«Пообедаем у гостеприимной дагестанской бабушки — это домашняя еда, сделанная с заботой и любовью»
Сегодня в 11:00
15 июня в 11:00
6500058 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Предлагаем вам отправиться в настоящее гастрономическое путешествие в Дагестан»
11 сен в 10:00
6 окт в 10:00
от 88 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Этнический Дагестан: встреча с душой
Погостить у табасаранской семьи, поучиться плести ковры и исследовать древние селения
Начало: Махачкала, аэропорт, 11:30. Время встречи может бы...
«Вы поучаствуете в ковроткацком мастер-классе, отведаете пряные блюда традиционной кухни, пообщаетесь с живущими здесь ремесленниками»
16 июня в 11:30
30 июня в 11:30
80 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
4 дня в «Стране гор»: необычные места Дагестана
Покорить вершину Шалбуздаг, побывать в «селе-призраке» и насладиться национальной кухней
Начало: Аэропорт Махачкалы
«На территории базы есть сауна, бассейн, зона барбекю и кафе»
8 сен в 08:00
18 сен в 08:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в Дагестане: тур-перезагрузка с восточным колоритом
Насладиться кавказской кухней, прогуляться по древним селениям и влюбиться в «Страну гор»
Начало: Аэропорт Махачкалы
«Вы побываете в самом высокогорном селении Европы, увидите священную для мусульман вершину Шалбуздаг и попробуете блюда национальной кухни»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
18 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
По Дагестану за 8 дней: Махачкала, Дербент и горы
Промчаться на катере по Чиркейскому водохранилищу и побывать на коньячной дегустации
Начало: Аэропорт Махачкалы. Рекомендуем выбирать рейсы с п...
«Отправляемся в путешествие со вкусом аварской и лезгинской кухни, запахом морского бриза и горной свежести в кавказско-восточном стиле»
21 сен в 08:00
28 сен в 08:00
85 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Из Махачкалы в Дербент через горы, пустыню и каньон
Побывать в старейшем в России городе, прокатиться на катере и устроить пикник в горах
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00. Встретим вас в центре М...
«На ужин заглянем в национальное кафе, где познакомимся и поделимся впечатлениями от первого дня»
12 июня в 09:00
24 июля в 09:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В погоне за впечатлениями: удивительные локации горного Дагестана на комфортабельном автомобиле
Устроить пикник в горах на закате, насладиться дагестанской кухней и побродить по аулу-призраку
Начало: Махачкала, утро, заберём вас от места вашего прожи...
«На обед заглянем в уютное домашнее кафе и насладимся блюдами дагестанской кухни»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
37 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные в Южном Дагестане: отдых с восточным колоритом
Начало: По договоренности с гидом
«Обед с блюдами традиционной кухни»
Расписание: По запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
27 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По Дагестану в женской компании: фотосессии без спешки в лучших локациях и вкуснейшая еда
Проснуться с видом на горы, заглянуть на обед к местным и привезти из тура море кадров
Начало: Махачкала, 09:00. Встретим вас в городе или заберё...
«В программу включено 3-разовое питание с блюдами национальной кухни»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
38 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В горы на выходные за романтичными закатами, вкусной едой и лучшими кадрами
Увидеть, как готовят урбеч, заглянуть на обед к местным и посидеть на Языке Тролля
Начало: Аэропорт Махачкалы, 11:00. Если вас необходимо заб...
«Пообедаем блюдами дагестанской кухни»
14 июня в 11:00
21 июня в 11:00
29 500₽ за человека
Авторский тур
3.5 дня
4-дневный гастрономический авторский джип-тур по Дагестану
Начало: После бронирования
«Открываем гастрономическую часть нашей программы обедом в потрясающем аутентичном месте «Нескучный сад»»
15 июня в 12:00
16 июня в 12:00
39 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООлег14 мая 2024В названии тура все отражено, кроме того что Дагестан это очень красиво, вкусно и дружелюбно! Тур хорошо структурирован и сформирован. Впечатлений масса, фотографий еще больше, наилучшие рекомендации жрузьям.
- ЕЕкатерина13 мая 2024Спасибо большое за замечательную сказку в Дагестане. 4 дня погружения в культуру, историю, обычаи, невероятную природу, вкуснейшую еду, гостеприимство и заботу. Очень
- ВВалерия10 октября 2023Тур понравился, была насыщенная программа по Дагестану, вкусная еда, хорошая машина, все с комфортом!
- ХХанна6 октября 2023Безумно понравилось восхождение. Казбек очень грамотный, спокойный, добрый гид. Ко всему относится с пониманием. Всегда расскажет, подскажет т поможет. Очень ответственно
- ЛЛюдмила17 сентября 2023Хотим сĸазать огромное спасибо за очень интересный, познавательный и насыщенный во всех смыслах тур на Кавĸаз, нам очень понравилось и
- ИИрина27 июня 2023Тур насышенный и маршрут продуманный, очень много узнала нового о регионе. Качество гидов, трансферов, сопровождения и уровень отелей превзошли мои ожидания.
- ВВиктор25 июня 2023Впечатления самые лучшие. Узнали много интересного о Дагестане и людях которые там живут. А какая там природа! В общем нам очень понравилось. Кроме того был очень знающий и доброжелательный гид.
- ММарина14 июня 2023Спасибо за преĸрасный тур! Нам все очень понравилось: программа, отели, организация транспортного обслуживания, винодельни, сыроварня, эĸсĸурсии…. особая благодарность сопровождающей Татьяне! Желаем процветания Вашей фирме!
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Гастрономические»
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На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Махачкалы, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024