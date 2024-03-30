Это лучшее предложение по индивидуальному туру в Дагестан!

Сейчас расскажу, почему.



За неделию до поездки наткнулись на это предложение, купили билеты на самолет, внесли предоплату. Группа могла быть до 6 человек, но нам повезло, и нас было только двое) Да, это стоило на тысяч 6-7 дороже, но зато это был просто максимально комфортный отдых с личным по сути гидом, местным жителем, культурным, начитанным и просто добрым человеком, который стал нам другом. Но о Хасбулате еще расскажем.



Что нужно знать выбирающим тур, думающим, нужно ли это. Или проще заказать экскурсии на месте? А может взять тур, где большой автобус и большая группа? Всё намного проще. Вы просто связываетесь с ребятами, обсуждаете, что хотите посетить, они сам предлагают вам маршрут и расписывают по дням, что где можно посмотреть. Вы выбираете тот вариант, который ближе вам и с этого момента просто забываете о каких-либо вопросах связанных с организацией поездки.



Вам будет достаточно просто приземлиться в аэропорту Махачкалы, пройти 100 метров по прямой и за вами подъедет новенький комфортный минивэн, с кондеем и всеми делами, который плавно, но быстро доставит вас туда, куда вы запланировали)



В наше путешествие судьба нам подарила Хасбулата. Мужчина, отлично знающий историю не только своей страны, но и мировую, чуткий, интеллигентный. Разговор в дороге идет исключительно по вашему желанию, никакой навязчивости. За три дня мы с ним и поплакали, и посмеялись, и погрустили, и помечтали.



Плюсы авторского тура:



- вы не тратите время на 3-часовые поездки рано утром и поздно вечером в отель и обратно. Гид прокладывает маршрут так, что вы остаетесь на ночлег в ближайшей точке от последней на день достопримечательности, а утром отправляетесь дальше по маршруту. Вы нигде не ночуете дважды, настоящее путешествие)



- вы буквально окунаетесь в жизнь горных сел, вы живете в домах местных, общаетесь с ними, максимально познавательно и интересно, прежде всего, для своего же развития - местный человек знает все местные тропы, людей, это очень полезно в прикладном плане - вы увидите места, где почти не бывает туристов, вы пройдете там, где других развернут



- вам не нужно никого ждать ни на экскурсиях, ни в туалете - общий комфорт в дороге, водитель-гид с большим стажем, знающий особенности вождения в данном регионе



Перечислять можно долго, но ни на секунду за три дня мы не пожалели о сделанном выборе и уж тем более потраченных деньгах. Комфорт в дороге, в общении, в исполнении твоих пожеланий - главный плюс. А виды и красота - это отдельный разговор! Несколько раз мы просто плакали от красоты гор и Сулакского каньона. Не описать словами, нужно увидеть глазами - недаром Дагестан - страна гор! Эти горные виды, меняющиеся каждые 20 минут пути красоты, водопады, ущелья, орлы, которые парят над вами… заброшенные села, живые села на краю горы… Трепет души, свобода и услада глаз!



Кого-то может смутить отсутствие европейского и японского меню, питание с упором на местную кухню, практически без возможности выбора. Родной, добрый стол, который ломится от угощений гостю, может для кого-то это и минус. Ну и всегда можно купить в ближайшем магазине что-то себе.



Бонусы тура именно с этими ребятами: мы выпили лучший в жизни кофе с шикарными видами на село в горах! Это незабываемо. Гид сварил кофе в турке прямо на привале)



А еще мы побывали на настоящей дагестанской свадьбе по приглашению нашего гида, изнутри увидели все местные традиции, пообщались с прекрасными и добрыми людьми, потанцевали лезгинку. Получилось настоящее незапланированное продолжение тура! Отдельное спасибо за такую честь! Такое возможно только в Дагестане 😂



Спасибо большое Хасбулату за такое незабываемое знакомство с Дагестаном. Рекомендуем от души! И будем рекомендовать всем своим друзьям и родственникам!



И PS: не верьте стереотипам, мы видели только крайне интеллигентных, умных и добрых местных жителей!



PPS обязательно берите лошадей/джип на подъеме на Гамсутль, путь очень сложный и стоит подниматься не пешком, так как спускаться вы будете все равно пешком! Мы очень устали, хоть и поднялись на джипе! Хотя мы молоды и сильны, а муж вообще долго настаивал на пешем подъеме.



Обязательно берите прогулку на катере на Сулакском каньоне, это незабываемо! Но держитесь крепче и снимайте кепки.



И верьте своему гиду, не думайте, что вас хотят развести на деньги и прочее - ему это не нужно, зато важно добиться для вас лучших условий и показать самое красивое и крутое, чтобы вы при этом не сильно устали и были в восторге