Знаменитые места Дагестана за 3 дня
Авторский тур в Махачкале

Прокатиться на катере по Сулакскому каньону и исследовать древние горные аулы

5
24 отзыва
Если у вас не так много времени и хочется по максимуму познакомиться с Дагестаном, то этот трёхдневный авторский маршрут для вас.

Всего за три дня мы походим босиком по пустыне, полюбуемся красотой гор, увидим один из самых глубоких каньонов мира и исследуем древние дагестанские аулы, наполненные загадками и тайнами. Будем общаться с местными, пробовать национальные блюда и слушать плеск водопадов.
Знаменитые места Дагестана за 3 дня
Знаменитые места Дагестана за 3 дня
Знаменитые места Дагестана за 3 дня
Ближайшие даты:
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет22 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Рекомендуем прилететь на день раньше, чтобы отдохнуть после дороги. Мы встретим вас в аэропорту и отвезём в отель или апартаменты, забронированные вами заранее, откуда заберём утром.

Весной и летом в горах погода переменчива. При себе желательно иметь дождевики, удобную треккинговую обувь. Зимой сильных холодов не бывает, поэтому брать очень тёплую одежду нет необходимости.

Если погодные условия (сильный ливень или снегопад) не позволят уехать на ночь в гостевой дом или отель в горах, то на ночёвку уедем в Махачкалу.

В случае, если вы едете в тур компанией (семья, группа друзей), количество участников тура может быть увеличено до 6 человек.

В туре могут участвовать дети от 10 лет.

Проживание. Двухместное/трехместное размещение в течение всех 3 дней. Душ, горячая вода, есть Wi-Fi.

Питание. Европейское и национальное, комплексное (в гостевых домах). Как правило, хинкал с варёным либо сушёным мясом, чуду, абрикосовая каша и урбеч на завтрак и т. д. Если вы вегетарианец, просьба сообщить об этом заранее. Питание не включено в стоимость тура.

Километраж. В Гамсутль треть пути поднимаемся на внедорожнике, далее идём пешком 1,5 км. Подъём пологий и несложный, но людям с проблемами опорно-двигательного аппарата или другими заболеваниями, препятствующими подъёму, рекомендуем заранее оценить свои силы перед походом. Для здоровых людей подъём не составит сложности.

Связь и интернет. Интернет по маршруту тура может отсутствовать в некоторых местах (бархан Сарыкум, при спуске к катерам в каньоне, на некоторых участках по горной дороге). Мобильная связь есть практически везде (предпочтение – Мегафон, МТС).

Программа тура по дням

1 день

Бархан Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище

Дагестанская пустыня. Тур в Дагестан на 3 дня начнётся с экскурсии из Махачкалы на бархан Сарыкум, самый большой бархан в Евразии. Происхождение песчаной дюны в предгорной местности — до сих пор загадка для учёных. Здесь растёт более 350 видов растений, водятся животные-эндемики. Территория входит в состав заповедника. Вы подниметесь на верхушку насыпи, сможете представить, будто находитесь в пустыне.

На катере по каньону. Далее отправимся к жемчужине Дагестана — Сулакскому каньону. Покатаемся на катере по ярко-голубой реке Сулак, поднимемся на смотровую площадку и полюбуемся каньоном с высоты. Прогуляемся по туристическому комплексу «Главрыба».

Масштабная ГЭС. После обеда посетим вторую смотровую площадку, где ещё раз посмотрим на каньон, плотину самой крупной ГЭС на Кавказе и живописное Чиркейское водохранилище. Ночевать уедем в Гуниб или старый горный аул, в отель или гостевой дом, где радушные хозяева будут ждать нас на ужин и предложат все условия для комфортного отдыха. Так завершится первый из 3 дней экскурсионного тура.

Бархан Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейское водохранилищеБархан Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейское водохранилищеБархан Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейское водохранилищеБархан Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище
2 день

Каменная чаша, каньоны и водопады

Каньон и Каменная чаша. Встаем в 7 утра, завтракаем и отправляемся в Матласский каньон — место с изумительными пейзажами горных вершин и водопадов. Вы прогуляетесь по «Каменной чаше», где скалы нависают с двух сторон и образуют причудливый коридор. На поляне попьем ароматный травяной чай, а потом поедем к огромному 70-метровому водопаду Тобот.

Ворота Чудес. Погуляем по аулу Хунзах, который находится неподалеку и исследуем Цолотлинский каньон, в который и срываются в виде водопадов три речки. Заберемся на смотровую площадку, чтобы посмотреть на всю эту красоту с высоты. А потом посмотрим Карадахскую теснину, которую называют «Воротами чудес».

Зарядившись красотой природы, в конце второго дня экскурсионного тура мы вернёмся на ночёвку в гостевой дом в село Хунзах, поужинаем и отдохнём.

Каменная чаша, каньоны и водопадыКаменная чаша, каньоны и водопадыКаменная чаша, каньоны и водопадыКаменная чаша, каньоны и водопады
3 день

Села Гамсутль и Гуниб, Салтинский подземный водопад

Заброшенный аул. В третий день тура мы проснёмся в 7:00 и после завтрака поедем в Гамсутль, давно привлекающий туристов. Перевод названия с аварского означает «у подножия ханской крепости» или «крепость царя». Раньше аул был довольно населённым, но около 40 лет назад жители стали постепенно покидать его, и к 2015 году аул опустел, отчего теперь известен как село-призрак. Здесь вы увидите фантастические пейзажи окрестных гор, откроете для себя аутентичный и древний Дагестан.

Гуниб. Затем посетим Гуниб — место, где закончилась кавказская война 19 века и был пленён лидер горцев имам Шамиль. Посетим царскую поляну, где император Александр ll завтракал вместе с офицерами. Затем зайдём в краеведческий музей, поднимемся на смотровые площадки и посмотрим на крепостную стену.

Подземный водопад. После обеда заедем на Салтинский водопад. Это удивительный памятник природы и единственный подземный водопад в Дагестане. Ущелье, ведущее к нему, достигает километра в длину и 40 метров в ширину, а его высота — 20 метров.

На этом наше увлекательное путешествие длиной в три дня завершается, и мы едем в Махачкалу. Если вы улетаете в этот же день, мы отвезём вас в аэропорт.

Села Гамсутль и Гуниб, Салтинский подземный водопадСела Гамсутль и Гуниб, Салтинский подземный водопадСела Гамсутль и Гуниб, Салтинский подземный водопадСела Гамсутль и Гуниб, Салтинский подземный водопад

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Сопровождение гида
  • Трансфер по программе
  • Проживание
  • Чай, кофе от гида
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Входные билеты в заповедники, музеи и экосборы
  • Прогулка на катере по Сулакскому каньону
  • Подъем 1/3 на машине в Гамсутль
Что не входит в цену
  • Ваши билеты на самолет или поезд
  • Питание (завтраки, обеды, ужины)
  • Прогулка на лошадях, зиплайн, прыжки на тарзанке и т.п. (все развлечения по желанию)
  • Сувениры
  • Алкоголь в кафе
  • Дополнительное проживание в Махачкале или Каспийске (жильё бронируете самостоятельно)
  • Указанная стоимость актуальна для группы от 3 человек. При двух участниках стоимость тура составит 57 000 руб. (за двоих), для одного - 46 500 руб. Возможно проведение тура в индивидуальном формате
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, 09:00-11:00
Завершение: Махачкала/Каспийск, аэропорт, 19:00-20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Знаменитые места Дагестана за 3 дня (Татьяна)Знаменитые места Дагестана за 3 дня (Татьяна)Знаменитые места Дагестана за 3 дня (Татьяна)Знаменитые места Дагестана за 3 дня (Татьяна)Знаменитые места Дагестана за 3 дня (Татьяна)Знаменитые места Дагестана за 3 дня (Татьяна)Знаменитые места Дагестана за 3 дня (Татьяна)Знаменитые места Дагестана за 3 дня (Татьяна)Знаменитые места Дагестана за 3 дня (Татьяна)Знаменитые места Дагестана за 3 дня (Татьяна)Знаменитые места Дагестана за 3 дня (Мария)Знаменитые места Дагестана за 3 дня (Мария)Знаменитые места Дагестана за 3 дня (Мария)Знаменитые места Дагестана за 3 дня (Мария)Знаменитые места Дагестана за 3 дня (Мария)Знаменитые места Дагестана за 3 дня (Мария)Знаменитые места Дагестана за 3 дня (Мария)Знаменитые места Дагестана за 3 дня (Мария)Знаменитые места Дагестана за 3 дня (Мария)Знаменитые места Дагестана за 3 дня (Мария)Знаменитые места Дагестана за 3 дня (Оксана)Знаменитые места Дагестана за 3 дня (Оксана)Знаменитые места Дагестана за 3 дня (Оксана)Знаменитые места Дагестана за 3 дня (Оксана)Знаменитые места Дагестана за 3 дня (Оксана)Знаменитые места Дагестана за 3 дня (Оксана)Знаменитые места Дагестана за 3 дня (Ольга)Знаменитые места Дагестана за 3 дня (Ольга)Знаменитые места Дагестана за 3 дня (Ольга)Знаменитые места Дагестана за 3 дня (Ольга)
О
30 мар 2024
Были на экскурсии 22-24.03.2024. Все понравилось. Посмотрели все заявленные достопримечательности, гид Эльдар рассказал о них и ответил на все наши вопросы. Программа составлена, на наш взгляд, грамотно: включены все наиболее популярные туристические места (в Дагестане мы в первый раз, поэтому планировали для начала именно их посмотреть), за три дня мы оказались полны положительных впечатлений и при этом не сильно устали. Ночевали в горных селах в домах местных жителей, что тоже было интересным опытом - прикоснуться немного к местным обычаям. Несмотря на приезд в священный для мусульман месяц, Эльдар организовал вкуснейшие завтраки и ужины. Также нам были даны советы, что можно посмотреть и куда съездить вне данной экскурсии. Работу и профессионализм гида оцениваем на отлично. Всем советуем начать знакомство с Дагестаном именно с горной его части.
М
4 мар 2024
Добрый день! Отдыхали на праздниках. Эльдар очень пунктуальный, что не может не радовать. Маршрут продуман: ни добавить ни отнять. Правда в первый день не очень повезло с погодой - был сильный туман и не полюбовались красотами, зато оставшееся время погода не подвела!
Ночевали в отличном гостевом доме, все на высоком уровне (поверьте - много где бывали). Экскурсии познавательные - много чего нового узнали: исторические факты, менталитет и особенности местных жителей. В целом выходные провели отлично: сменили обстановку, развеялись, покатались на новеньком авто, вкусно поели! Рекомендую!
С
19 фев 2024
Рекомендую всем посетить Дагестан вне зависимости от времени года!!! Горы и солнце, только положительные эмоции!!! Вкусная и недорогая еда, доброжелательные люди!!!
Л
3 ноя 2023
Экскурсия очень понравилась, столько впечатлений за 3 дня, как-будто месяц я пребывала в Дагестане.
Эльдар приехал во время, микроавтобус чистый, вводит машину аккуратно. Охотно делился информацией и с удовольствием отвечал на вопросы. Никогда не торопил, давал вдоволь насладиться видами
В туре не предусмотрено питание, что было большим плюсом, у нас всегда был выбор выбрать национально-традиционную или классику.
Останавливались в уютных и чистых гостиницах, где все предусмотрено.
Было лайтово и интересно!
Т
11 окт 2023
Такая удачная поездка!
Первая удача - авторский тур Эльдара.
Вторая - индивидуальный тур.
Ни ждать,ни догонять никого не надо. Ощущение, что вы в гости к хорошему другу приехали, и он только для вас старается. Три наполненных незабываемыми впечатлениями дня провели мы в поездках на комфортабельном внедорожнике по горному серпантину в обществе умного и внимательного гида-собеседника.
В индивидуальном туре можно изменять его продолжительность-не знали - так и сделаем,когда вернёмся.
С раннего утра мы спешили в горы, к водопадам, ущельям,каньонам, водохранилищам,опустевшим аулам.
Благодаря Эльдару мы были там первыми,без толчеи наслаждались дивной природой и фотографировали эту красоту. С этим тоже помогал наш гид, он делает отличные фото! Мы мчались дальше и ни о чём не заботились. У Эльдара всё продумано: где вкусно пообедаем, на какой вершине будем пить кофе. Продуман и отдых. Мы останавливались и в отеле Гуниба, и в гостевом доме в аварском селе Хунзахе. Был интернет, горячая вода, душ, вкусный завтрак и ужин от хозяйки. На всех локациях для гостей есть места для отдыха, кафе, туалет, организован подъём в горы. Люди тут открытые, гостеприимные. Красота места такая, что стояла бы тут вечно. Эльдар хороший рассказчик, все локации сопровождал исторической справкой, отвечал на любые вопросы от религии до флоры и фауны. Оценил это и местный житель, опытный проводник в горах
Я этого не знал - сказал и записал номер Эльдара. С Эльдаром - удача, а вот с погодой… 4-го октября весь день шёл дождь. В багажнике для нас были дождевики, а перед подъёмом в призрак Гамсутля согрелись свежесваренным кофе с пахлавой.
В последний день бонусом от гида с ветерком на джипе влетели ещё и в опустевший аул Гоор. Завершающим аккордом был обед на прощание в Карадахе. Благодарим Эльдара за прекрасный отпуск и рекомендуем всем открыть для себя этот край в этом туре!
Такая удачная поездка!Такая удачная поездка!Такая удачная поездка!Такая удачная поездка!Такая удачная поездка!Такая удачная поездка!Такая удачная поездка!Такая удачная поездка!Такая удачная поездка!Такая удачная поездка!
Дарья
7 окт 2023
Без этого тура наша поездка в Дагестан была бы пресной и обыденной. Если приезжать в Дагестан, то только в горы, а если в горы, то лучше этого тура не найти. За 3 дня мы увидели настоящий колоритный Дагестан, попробовали местную кухню: выпили кофе с видом на водопад, поели вкуснейшую баранину в горном кафе, позавтракали на высоте более 1500 метров.
Самое главное, что есть в этом туре - как только ты садишься в машину и начинаешь своё путешествие, то с этого времени и до конца поездки тебе не надо думать ни о чем бытовом-где за ночевать, как добраться, что поесть. Все это продумано лучшим образом. Мы останавливались в отличных гостевых домах в горных аулах, со всеми удобствами, с отличным интернетом. На все локации приезжали раньше организованных туристических групп, что позволило сделать лучшие фотографии! А фотографий придется делать много, потому что все время вокруг такая красота, такая природа, что телефон постоянно на готове.
Отдельный респект за вождение по серпантинам - на самые высокие точки добирались быстро и аккуратно.
Будем советовать этот тур знакомым однозначно!
Л
26 сен 2023
Все было на ура!!! Спасибо нашему замечательному, внимательному и обаятельному Эльдару!!!
Мария
1 сен 2023
Это лучшее предложение по индивидуальному туру в Дагестан!
Сейчас расскажу, почему.

За неделию до поездки наткнулись на это предложение, купили билеты на самолет, внесли предоплату. Группа могла быть до 6 человек, но нам повезло, и нас было только двое) Да, это стоило на тысяч 6-7 дороже, но зато это был просто максимально комфортный отдых с личным по сути гидом, местным жителем, культурным, начитанным и просто добрым человеком, который стал нам другом. Но о Хасбулате еще расскажем.

Что нужно знать выбирающим тур, думающим, нужно ли это. Или проще заказать экскурсии на месте? А может взять тур, где большой автобус и большая группа? Всё намного проще. Вы просто связываетесь с ребятами, обсуждаете, что хотите посетить, они сам предлагают вам маршрут и расписывают по дням, что где можно посмотреть. Вы выбираете тот вариант, который ближе вам и с этого момента просто забываете о каких-либо вопросах связанных с организацией поездки.

Вам будет достаточно просто приземлиться в аэропорту Махачкалы, пройти 100 метров по прямой и за вами подъедет новенький комфортный минивэн, с кондеем и всеми делами, который плавно, но быстро доставит вас туда, куда вы запланировали)

В наше путешествие судьба нам подарила Хасбулата. Мужчина, отлично знающий историю не только своей страны, но и мировую, чуткий, интеллигентный. Разговор в дороге идет исключительно по вашему желанию, никакой навязчивости. За три дня мы с ним и поплакали, и посмеялись, и погрустили, и помечтали.

Плюсы авторского тура:

- вы не тратите время на 3-часовые поездки рано утром и поздно вечером в отель и обратно. Гид прокладывает маршрут так, что вы остаетесь на ночлег в ближайшей точке от последней на день достопримечательности, а утром отправляетесь дальше по маршруту. Вы нигде не ночуете дважды, настоящее путешествие)

- вы буквально окунаетесь в жизнь горных сел, вы живете в домах местных, общаетесь с ними, максимально познавательно и интересно, прежде всего, для своего же развития - местный человек знает все местные тропы, людей, это очень полезно в прикладном плане - вы увидите места, где почти не бывает туристов, вы пройдете там, где других развернут

- вам не нужно никого ждать ни на экскурсиях, ни в туалете - общий комфорт в дороге, водитель-гид с большим стажем, знающий особенности вождения в данном регионе

Перечислять можно долго, но ни на секунду за три дня мы не пожалели о сделанном выборе и уж тем более потраченных деньгах. Комфорт в дороге, в общении, в исполнении твоих пожеланий - главный плюс. А виды и красота - это отдельный разговор! Несколько раз мы просто плакали от красоты гор и Сулакского каньона. Не описать словами, нужно увидеть глазами - недаром Дагестан - страна гор! Эти горные виды, меняющиеся каждые 20 минут пути красоты, водопады, ущелья, орлы, которые парят над вами… заброшенные села, живые села на краю горы… Трепет души, свобода и услада глаз!

Кого-то может смутить отсутствие европейского и японского меню, питание с упором на местную кухню, практически без возможности выбора. Родной, добрый стол, который ломится от угощений гостю, может для кого-то это и минус. Ну и всегда можно купить в ближайшем магазине что-то себе.

Бонусы тура именно с этими ребятами: мы выпили лучший в жизни кофе с шикарными видами на село в горах! Это незабываемо. Гид сварил кофе в турке прямо на привале)

А еще мы побывали на настоящей дагестанской свадьбе по приглашению нашего гида, изнутри увидели все местные традиции, пообщались с прекрасными и добрыми людьми, потанцевали лезгинку. Получилось настоящее незапланированное продолжение тура! Отдельное спасибо за такую честь! Такое возможно только в Дагестане 😂

Спасибо большое Хасбулату за такое незабываемое знакомство с Дагестаном. Рекомендуем от души! И будем рекомендовать всем своим друзьям и родственникам!

И PS: не верьте стереотипам, мы видели только крайне интеллигентных, умных и добрых местных жителей!

PPS обязательно берите лошадей/джип на подъеме на Гамсутль, путь очень сложный и стоит подниматься не пешком, так как спускаться вы будете все равно пешком! Мы очень устали, хоть и поднялись на джипе! Хотя мы молоды и сильны, а муж вообще долго настаивал на пешем подъеме.

Обязательно берите прогулку на катере на Сулакском каньоне, это незабываемо! Но держитесь крепче и снимайте кепки.

И верьте своему гиду, не думайте, что вас хотят развести на деньги и прочее - ему это не нужно, зато важно добиться для вас лучших условий и показать самое красивое и крутое, чтобы вы при этом не сильно устали и были в восторге
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Я
21 авг 2023
Спасибо большое нашему гиду Эльдару за интереснейшую, отлично спланированную экскурсию, за легкость в общении и дружественную атмосферу, а также умение подстроиться под клиента. Мы получили море позитива, яркие впечатления и огромное желание сюда вернуться.
Ч
8 авг 2023
Эльдар - очень классный гид! Специально нам составил четырехдневный тур, программа нам очень понравилась. Нам повезло с Эльдаром, после тура помог нам найти апартаменты, очень отзывчивый. Благодарим за чудесный отпуск и за гостеприимство. Рекомендуем👍🏼
М
3 авг 2023
Тот случай, когда отзыв писала 2 месяца, потому что не подобрать слов, насколько красивый и душевный тур у нас случился😍Если вернуть время вспять и искать туры в Дагестан, то 100 раз выберу этот, и что бы гидом был именно – Эльдар. Миллион красивых фото, + 2 килограмма в весе (ну в этом случае это больше плюс, чем минус, так как такой кухни, как в Дагестане нет, наверно нигде, поэтому это того стоит), масса крутых эмоций. Эльдар – супер крутой, современный и веселый мужчина. Спасибо Вам за теплый прием и потрясающие воспоминания ❤️🏔️ эти горы навсегда в моем сердечке..
Тур лучший, всем рекомендую 🔝
Е
18 апр 2023
Эльдар, спасибо огромное на потрясающие три дня в Дагестане! Как же повезло, что по отзывам и фотографиям с экскурсий выбрали именно вас! Продуманный до мелочей маршрут: посетили и Бархан Сарыкум, и Сулакский каньон (поездка на катере — это нечто!), и Чиркейское водохранилище, и заповедник Сарыкум, сделали тысячи фотографий на фоне гор, прыгнули с тарзанки, Эльдар даже организовал нам пикник на горе, забрался с нами в заброшенный аул, показал подземный водопад, вкусно кормил (уже скучаю по абрикосовой каше и урбечу), был невероятно внимательным. Отдельно хочется отметить экскурсионную составляющую, такого ни в одном путеводителе не прочитаешь! Собираюсь отправить в поездку маму, хочу, чтобы она тоже насладилась природой Дагестана и получила такой заряд эмоций, как и я!
Сергей
5 мар 2023
Эльдар - замечательный гид. Добрый, внимательный, своевременно предупредит об опасности, может рассказать об истории этого края и ответить на многие прочие вопросы. Тур очень понравился. Его программа хорошо спланирована, и туристу уже не нужно думать где он будет кушать, где будет спать… Положитесь на Эльдара и всё будет, вероятно, даже лучше того, на что вы настраиваетесь! Так было в моём случае. Общее впечатление складывается из мелочей. И ни одна мелочь не смогла испортить моё приятное впечатление от экскурсии. Напротив, одна приятная мелочь дополняла другую.
Дагестан - удивительная республика. Наверное, в любое время года, вас поразит красота гор, каньонов, водопадов, а интересные рассказы гида будут являться прекрасным дополнением к этому. Все локации тура непременно заслуживают своего внимания, их стоит увидеть своими глазами, никакая камера не передаст всей этой красоты и величия. Отдельно к этому стоит отнести горные дороги. Людей со средней полосы России они не оставят равнодушными.
Также отдельно хочу сказать о жителях Дагестана. Из этого тоже складывалось впечатление о поездке. Местные очень рады гостям, с ними легко вести беседу, они радушны, любят свою землю, ни в коем случае не обидят.
Я побывал в Дагестане в феврале 2023 года. От поездки осталось множество хороших впечатлений. И это во многом благодаря Эльдару. Я рад, что среди десятков других туров, я выбрал 3х дневный тур Эльдара! Если выберете и вы - не пожалеете!
Г
20 окт 2022
Все очень понравилось. От всех без исключения увиденных достопримечательностей остались яркие впечатления. Красивейшие и интересные места! Проживание в гостевом доме и отеле было комфортным. Еда, которой было даже слишком много, вкусная. Дагестанцы очень вежливые и доброжелательные. Замечательный гид Эльдар ответственно относился к своим обязанностям, все происходило в точно указанное время, никуда ни разу не опоздал. Программу выполнили полностью.
О
3 окт 2022
Ездили в этот тур отмечать день рождения подруги. Эльдар не смог поехать с нами и нашим гидом был Хазбудат. Это было незабываемое путешествие. Как опытный путешественник, смело могу сказать, что все было организовано очень хорошо. Хазбудат был одной из достопримечательностей нашей поездки. Все 3 дня учитывал наши женские капризы и пожелания. Каждый день был лучше, чем предидущий. Природа Дагестана поразила своей красотой и загадочностью, а люди гостеприимством и открытостью.
Сначала мы боялись ехать в женском составе, но оказалось, что наши опасения были напрасны, в Дагестане все относятся прекрасно к туристам, если они соблюдают правила и традиции.
Хазбудат показал нам самые красивые виды с гор, устроил нам пикник на большой высоте и мы ели шашлык и пили кофе, глядя на необыкновенные просторы Дагестана.
Нам очень понравился этот тур, потому что мы могли не переживать за то - где мы будем останавливаться на ночь, где мы будем питаться, как спланировать поездку. Тур был организован так, что мы могли просто наслаждаться природой И историей Кавказа. За время тура мы попробовали все виды национальных блюд, познакомились с культурой и традициями, насладились горным воздухом и прекрасными видами.
Очень советую этот тур и нашего гида Хасбулата! Если вы любите веселую компанию, не боитесь новых ощущений, открыты к новым приключениям и готовы отступать от своих правил и планов, то этот тур точно для Вас!
В этом туре Вас не ждёт 5 звездочные отели и рестораны Мишлен, но Хазбулат и Эльдар стараются выбрать и показать лучшее, что есть в Дагестане. Кроме того, вы можете договориться заранее на бронирование более дорогого жилья или изменения маршрута.
Мы влюбились в Дагестан и нашего гида! Уже планируем следующую поездку в Дербент. Конечно, за 3 дня, Вы не сможете посмотреть все достопримечательности, но смогу точно сказать, что Хазбудат сделает все, что бы вы влюбились в его Родину и оставили часть своего сердца, как и мы!
Хотим сказать ещё раз огромное спасибо за прекрасно организованное путешествие и то гостеприимство, которое было нам оказано!
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