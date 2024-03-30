Прокатиться на катере по Сулакскому каньону и исследовать древние горные аулы
Всего за три дня мы походим босиком по пустыне, полюбуемся красотой гор, увидим один из самых глубоких каньонов мира и исследуем древние дагестанские аулы, наполненные загадками и тайнами. Будем общаться с местными, пробовать национальные блюда и слушать плеск водопадов.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|22 000 ₽
Описание
Организационные детали
Рекомендуем прилететь на день раньше, чтобы отдохнуть после дороги. Мы встретим вас в аэропорту и отвезём в отель или апартаменты, забронированные вами заранее, откуда заберём утром.
Весной и летом в горах погода переменчива. При себе желательно иметь дождевики, удобную треккинговую обувь. Зимой сильных холодов не бывает, поэтому брать очень тёплую одежду нет необходимости.
Если погодные условия (сильный ливень или снегопад) не позволят уехать на ночь в гостевой дом или отель в горах, то на ночёвку уедем в Махачкалу.
В случае, если вы едете в тур компанией (семья, группа друзей), количество участников тура может быть увеличено до 6 человек.
В туре могут участвовать дети от 10 лет.
Проживание. Двухместное/трехместное размещение в течение всех 3 дней. Душ, горячая вода, есть Wi-Fi.
Питание. Европейское и национальное, комплексное (в гостевых домах). Как правило, хинкал с варёным либо сушёным мясом, чуду, абрикосовая каша и урбеч на завтрак и т. д. Если вы вегетарианец, просьба сообщить об этом заранее. Питание не включено в стоимость тура.
Километраж. В Гамсутль треть пути поднимаемся на внедорожнике, далее идём пешком 1,5 км. Подъём пологий и несложный, но людям с проблемами опорно-двигательного аппарата или другими заболеваниями, препятствующими подъёму, рекомендуем заранее оценить свои силы перед походом. Для здоровых людей подъём не составит сложности.
Связь и интернет. Интернет по маршруту тура может отсутствовать в некоторых местах (бархан Сарыкум, при спуске к катерам в каньоне, на некоторых участках по горной дороге). Мобильная связь есть практически везде (предпочтение – Мегафон, МТС).
Программа тура по дням
Бархан Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище
Дагестанская пустыня. Тур в Дагестан на 3 дня начнётся с экскурсии из Махачкалы на бархан Сарыкум, самый большой бархан в Евразии. Происхождение песчаной дюны в предгорной местности — до сих пор загадка для учёных. Здесь растёт более 350 видов растений, водятся животные-эндемики. Территория входит в состав заповедника. Вы подниметесь на верхушку насыпи, сможете представить, будто находитесь в пустыне.
На катере по каньону. Далее отправимся к жемчужине Дагестана — Сулакскому каньону. Покатаемся на катере по ярко-голубой реке Сулак, поднимемся на смотровую площадку и полюбуемся каньоном с высоты. Прогуляемся по туристическому комплексу «Главрыба».
Масштабная ГЭС. После обеда посетим вторую смотровую площадку, где ещё раз посмотрим на каньон, плотину самой крупной ГЭС на Кавказе и живописное Чиркейское водохранилище. Ночевать уедем в Гуниб или старый горный аул, в отель или гостевой дом, где радушные хозяева будут ждать нас на ужин и предложат все условия для комфортного отдыха. Так завершится первый из 3 дней экскурсионного тура.
Каменная чаша, каньоны и водопады
Каньон и Каменная чаша. Встаем в 7 утра, завтракаем и отправляемся в Матласский каньон — место с изумительными пейзажами горных вершин и водопадов. Вы прогуляетесь по «Каменной чаше», где скалы нависают с двух сторон и образуют причудливый коридор. На поляне попьем ароматный травяной чай, а потом поедем к огромному 70-метровому водопаду Тобот.
Ворота Чудес. Погуляем по аулу Хунзах, который находится неподалеку и исследуем Цолотлинский каньон, в который и срываются в виде водопадов три речки. Заберемся на смотровую площадку, чтобы посмотреть на всю эту красоту с высоты. А потом посмотрим Карадахскую теснину, которую называют «Воротами чудес».
Зарядившись красотой природы, в конце второго дня экскурсионного тура мы вернёмся на ночёвку в гостевой дом в село Хунзах, поужинаем и отдохнём.
Села Гамсутль и Гуниб, Салтинский подземный водопад
Заброшенный аул. В третий день тура мы проснёмся в 7:00 и после завтрака поедем в Гамсутль, давно привлекающий туристов. Перевод названия с аварского означает «у подножия ханской крепости» или «крепость царя». Раньше аул был довольно населённым, но около 40 лет назад жители стали постепенно покидать его, и к 2015 году аул опустел, отчего теперь известен как село-призрак. Здесь вы увидите фантастические пейзажи окрестных гор, откроете для себя аутентичный и древний Дагестан.
Гуниб. Затем посетим Гуниб — место, где закончилась кавказская война 19 века и был пленён лидер горцев имам Шамиль. Посетим царскую поляну, где император Александр ll завтракал вместе с офицерами. Затем зайдём в краеведческий музей, поднимемся на смотровые площадки и посмотрим на крепостную стену.
Подземный водопад. После обеда заедем на Салтинский водопад. Это удивительный памятник природы и единственный подземный водопад в Дагестане. Ущелье, ведущее к нему, достигает километра в длину и 40 метров в ширину, а его высота — 20 метров.
На этом наше увлекательное путешествие длиной в три дня завершается, и мы едем в Махачкалу. Если вы улетаете в этот же день, мы отвезём вас в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение гида
- Трансфер по программе
- Проживание
- Чай, кофе от гида
- Трансфер из/в аэропорт
- Входные билеты в заповедники, музеи и экосборы
- Прогулка на катере по Сулакскому каньону
- Подъем 1/3 на машине в Гамсутль
Что не входит в цену
- Ваши билеты на самолет или поезд
- Питание (завтраки, обеды, ужины)
- Прогулка на лошадях, зиплайн, прыжки на тарзанке и т.п. (все развлечения по желанию)
- Сувениры
- Алкоголь в кафе
- Дополнительное проживание в Махачкале или Каспийске (жильё бронируете самостоятельно)
- Указанная стоимость актуальна для группы от 3 человек. При двух участниках стоимость тура составит 57 000 руб. (за двоих), для одного - 46 500 руб. Возможно проведение тура в индивидуальном формате
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Ночевали в отличном гостевом доме, все на высоком уровне (поверьте - много где бывали). Экскурсии познавательные - много чего нового узнали: исторические факты, менталитет и особенности местных жителей. В целом выходные провели отлично: сменили обстановку, развеялись, покатались на новеньком авто, вкусно поели! Рекомендую!
Эльдар приехал во время, микроавтобус чистый, вводит машину аккуратно. Охотно делился информацией и с удовольствием отвечал на вопросы. Никогда не торопил, давал вдоволь насладиться видами
В туре не предусмотрено питание, что было большим плюсом, у нас всегда был выбор выбрать национально-традиционную или классику.
Останавливались в уютных и чистых гостиницах, где все предусмотрено.
Было лайтово и интересно!
Первая удача - авторский тур Эльдара.
Вторая - индивидуальный тур.
Ни ждать,ни догонять никого не надо. Ощущение, что вы в гости к хорошему другу приехали, и он только для вас старается. Три наполненных незабываемыми впечатлениями дня провели мы в поездках на комфортабельном внедорожнике по горному серпантину в обществе умного и внимательного гида-собеседника.
В индивидуальном туре можно изменять его продолжительность-не знали - так и сделаем,когда вернёмся.
С раннего утра мы спешили в горы, к водопадам, ущельям,каньонам, водохранилищам,опустевшим аулам.
Благодаря Эльдару мы были там первыми,без толчеи наслаждались дивной природой и фотографировали эту красоту. С этим тоже помогал наш гид, он делает отличные фото! Мы мчались дальше и ни о чём не заботились. У Эльдара всё продумано: где вкусно пообедаем, на какой вершине будем пить кофе. Продуман и отдых. Мы останавливались и в отеле Гуниба, и в гостевом доме в аварском селе Хунзахе. Был интернет, горячая вода, душ, вкусный завтрак и ужин от хозяйки. На всех локациях для гостей есть места для отдыха, кафе, туалет, организован подъём в горы. Люди тут открытые, гостеприимные. Красота места такая, что стояла бы тут вечно. Эльдар хороший рассказчик, все локации сопровождал исторической справкой, отвечал на любые вопросы от религии до флоры и фауны. Оценил это и местный житель, опытный проводник в горах
Я этого не знал - сказал и записал номер Эльдара. С Эльдаром - удача, а вот с погодой… 4-го октября весь день шёл дождь. В багажнике для нас были дождевики, а перед подъёмом в призрак Гамсутля согрелись свежесваренным кофе с пахлавой.
В последний день бонусом от гида с ветерком на джипе влетели ещё и в опустевший аул Гоор. Завершающим аккордом был обед на прощание в Карадахе. Благодарим Эльдара за прекрасный отпуск и рекомендуем всем открыть для себя этот край в этом туре!
Самое главное, что есть в этом туре - как только ты садишься в машину и начинаешь своё путешествие, то с этого времени и до конца поездки тебе не надо думать ни о чем бытовом-где за ночевать, как добраться, что поесть. Все это продумано лучшим образом. Мы останавливались в отличных гостевых домах в горных аулах, со всеми удобствами, с отличным интернетом. На все локации приезжали раньше организованных туристических групп, что позволило сделать лучшие фотографии! А фотографий придется делать много, потому что все время вокруг такая красота, такая природа, что телефон постоянно на готове.
Отдельный респект за вождение по серпантинам - на самые высокие точки добирались быстро и аккуратно.
Будем советовать этот тур знакомым однозначно!
Сейчас расскажу, почему.
За неделию до поездки наткнулись на это предложение, купили билеты на самолет, внесли предоплату. Группа могла быть до 6 человек, но нам повезло, и нас было только двое) Да, это стоило на тысяч 6-7 дороже, но зато это был просто максимально комфортный отдых с личным по сути гидом, местным жителем, культурным, начитанным и просто добрым человеком, который стал нам другом. Но о Хасбулате еще расскажем.
Что нужно знать выбирающим тур, думающим, нужно ли это. Или проще заказать экскурсии на месте? А может взять тур, где большой автобус и большая группа? Всё намного проще. Вы просто связываетесь с ребятами, обсуждаете, что хотите посетить, они сам предлагают вам маршрут и расписывают по дням, что где можно посмотреть. Вы выбираете тот вариант, который ближе вам и с этого момента просто забываете о каких-либо вопросах связанных с организацией поездки.
Вам будет достаточно просто приземлиться в аэропорту Махачкалы, пройти 100 метров по прямой и за вами подъедет новенький комфортный минивэн, с кондеем и всеми делами, который плавно, но быстро доставит вас туда, куда вы запланировали)
В наше путешествие судьба нам подарила Хасбулата. Мужчина, отлично знающий историю не только своей страны, но и мировую, чуткий, интеллигентный. Разговор в дороге идет исключительно по вашему желанию, никакой навязчивости. За три дня мы с ним и поплакали, и посмеялись, и погрустили, и помечтали.
Плюсы авторского тура:
- вы не тратите время на 3-часовые поездки рано утром и поздно вечером в отель и обратно. Гид прокладывает маршрут так, что вы остаетесь на ночлег в ближайшей точке от последней на день достопримечательности, а утром отправляетесь дальше по маршруту. Вы нигде не ночуете дважды, настоящее путешествие)
- вы буквально окунаетесь в жизнь горных сел, вы живете в домах местных, общаетесь с ними, максимально познавательно и интересно, прежде всего, для своего же развития - местный человек знает все местные тропы, людей, это очень полезно в прикладном плане - вы увидите места, где почти не бывает туристов, вы пройдете там, где других развернут
- вам не нужно никого ждать ни на экскурсиях, ни в туалете - общий комфорт в дороге, водитель-гид с большим стажем, знающий особенности вождения в данном регионе
Перечислять можно долго, но ни на секунду за три дня мы не пожалели о сделанном выборе и уж тем более потраченных деньгах. Комфорт в дороге, в общении, в исполнении твоих пожеланий - главный плюс. А виды и красота - это отдельный разговор! Несколько раз мы просто плакали от красоты гор и Сулакского каньона. Не описать словами, нужно увидеть глазами - недаром Дагестан - страна гор! Эти горные виды, меняющиеся каждые 20 минут пути красоты, водопады, ущелья, орлы, которые парят над вами… заброшенные села, живые села на краю горы… Трепет души, свобода и услада глаз!
Кого-то может смутить отсутствие европейского и японского меню, питание с упором на местную кухню, практически без возможности выбора. Родной, добрый стол, который ломится от угощений гостю, может для кого-то это и минус. Ну и всегда можно купить в ближайшем магазине что-то себе.
Бонусы тура именно с этими ребятами: мы выпили лучший в жизни кофе с шикарными видами на село в горах! Это незабываемо. Гид сварил кофе в турке прямо на привале)
А еще мы побывали на настоящей дагестанской свадьбе по приглашению нашего гида, изнутри увидели все местные традиции, пообщались с прекрасными и добрыми людьми, потанцевали лезгинку. Получилось настоящее незапланированное продолжение тура! Отдельное спасибо за такую честь! Такое возможно только в Дагестане 😂
Спасибо большое Хасбулату за такое незабываемое знакомство с Дагестаном. Рекомендуем от души! И будем рекомендовать всем своим друзьям и родственникам!
И PS: не верьте стереотипам, мы видели только крайне интеллигентных, умных и добрых местных жителей!
PPS обязательно берите лошадей/джип на подъеме на Гамсутль, путь очень сложный и стоит подниматься не пешком, так как спускаться вы будете все равно пешком! Мы очень устали, хоть и поднялись на джипе! Хотя мы молоды и сильны, а муж вообще долго настаивал на пешем подъеме.
Обязательно берите прогулку на катере на Сулакском каньоне, это незабываемо! Но держитесь крепче и снимайте кепки.
И верьте своему гиду, не думайте, что вас хотят развести на деньги и прочее - ему это не нужно, зато важно добиться для вас лучших условий и показать самое красивое и крутое, чтобы вы при этом не сильно устали и были в восторге
Тур лучший, всем рекомендую 🔝
Дагестан - удивительная республика. Наверное, в любое время года, вас поразит красота гор, каньонов, водопадов, а интересные рассказы гида будут являться прекрасным дополнением к этому. Все локации тура непременно заслуживают своего внимания, их стоит увидеть своими глазами, никакая камера не передаст всей этой красоты и величия. Отдельно к этому стоит отнести горные дороги. Людей со средней полосы России они не оставят равнодушными.
Также отдельно хочу сказать о жителях Дагестана. Из этого тоже складывалось впечатление о поездке. Местные очень рады гостям, с ними легко вести беседу, они радушны, любят свою землю, ни в коем случае не обидят.
Я побывал в Дагестане в феврале 2023 года. От поездки осталось множество хороших впечатлений. И это во многом благодаря Эльдару. Я рад, что среди десятков других туров, я выбрал 3х дневный тур Эльдара! Если выберете и вы - не пожалеете!
Сначала мы боялись ехать в женском составе, но оказалось, что наши опасения были напрасны, в Дагестане все относятся прекрасно к туристам, если они соблюдают правила и традиции.
Хазбудат показал нам самые красивые виды с гор, устроил нам пикник на большой высоте и мы ели шашлык и пили кофе, глядя на необыкновенные просторы Дагестана.
Нам очень понравился этот тур, потому что мы могли не переживать за то - где мы будем останавливаться на ночь, где мы будем питаться, как спланировать поездку. Тур был организован так, что мы могли просто наслаждаться природой И историей Кавказа. За время тура мы попробовали все виды национальных блюд, познакомились с культурой и традициями, насладились горным воздухом и прекрасными видами.
Очень советую этот тур и нашего гида Хасбулата! Если вы любите веселую компанию, не боитесь новых ощущений, открыты к новым приключениям и готовы отступать от своих правил и планов, то этот тур точно для Вас!
В этом туре Вас не ждёт 5 звездочные отели и рестораны Мишлен, но Хазбулат и Эльдар стараются выбрать и показать лучшее, что есть в Дагестане. Кроме того, вы можете договориться заранее на бронирование более дорогого жилья или изменения маршрута.
Мы влюбились в Дагестан и нашего гида! Уже планируем следующую поездку в Дербент. Конечно, за 3 дня, Вы не сможете посмотреть все достопримечательности, но смогу точно сказать, что Хазбудат сделает все, что бы вы влюбились в его Родину и оставили часть своего сердца, как и мы!
Хотим сказать ещё раз огромное спасибо за прекрасно организованное путешествие и то гостеприимство, которое было нам оказано!