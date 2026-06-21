Программа тура по дням
Прибытие. Знакомство с Махачкалой
14:00 Встреча на ж/д вокзале города Махачкала.
Размещение в гостевом доме.
Знакомство с Махачкалой: мечеть, рынок, пляж.
Ужин — самостоятельно.
Дагестанский Язык Троля, башенный комплекс Кахиб
Завтрак в гостинице, переезд в село Кахиб (165 км).
Размещение в гостевом доме.
Обед (готовит инструктор).
Прогулка: дагестанский Язык Троля, башенный комплекс Кахиб.
Ужин — блюда национальной кухни.
Переход: село Кахиб - стоянка под перевалом Згурт
Завтрак — блюда национальной кухни.
Переход: село Кахиб — стоянка под перевалом Згурт.
Обед-перекус — готовят инструкторы.
Ужин (готовят инструкторы).
Ночуем в палатках (11 км, набор 958 м, сброс 196 м).
Переход: перевал Згурт - стоянка в районе поселка Тлезда
Завтрак (готовит инструктор).
Переход: перевал Згурт — стоянка в районе поселка Тлезда.
Обед-перекус (готовит инструктор).
Ужин (готовит инструктор).
Ночуем в палатках (8,3 км, набор 396 м, сброс 939 м).
Переход: поселок Тлезда - поселок Гоготль
Завтрак (готовит инструктор).
Переход: поселок Тлезда — поселок Гоготль.
Обед-перекус, готовит инструктор.
Ужин (готовит инструктор).
Ночуем в палатках (10 км, набор 534 м, сброс 844 м).
Переход: поселок Гоготль - поселок Корода
Завтрак (готовит инструктор).
Переход: поселок Гоготль — поселок Корода.
Обед-перекус, готовит инструктор.
Ужин — блюда национальной кухни.
Ночуем в гостевом доме (12 км, набор 505 м, сброс 1095 м).
Переход: поселок Корода - Карадахская теснина - стоянка выше поселка Хоточ
Завтрак — блюда национальной кухни.
Переход: поселок Корода — Карадахская теснина — стоянка выше поселка Хоточ.
Обед-перекус, готовит инструктор.
Ужин (готовит инструктор).
Ночуем в палатках (11 км, набор 315 м, сброс 581 м).
Переход: стоянка выше поселка Хоточ - поселок Гуниб
Завтрак (готовит инструктор).
Переход: стоянка выше поселка Хоточ — поселок Гуниб.
Обед-перекус, готовит инструктор.
Ужин — блюда национальной кухни.
Ночуем в гостевом доме (12 км, набор 821 м, сброс 606 м).
Отъезд
Завтрак — блюда национальной кухни.
Переезд в город Махачкала (150 км).
Окончание программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках и гостевых домах.
Стоимость тура на 1 человека — 45 000 руб.
Палатку можно взять свою или взять в аренду.
Варианты проживания
Палатка
Гостевой дом
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Переезд на заказном автобусе от ж/д вокзала Махачкала до посёлка Кахиб
- Переезд на заказном автобусе от посёлка Гуниб до ж/д вокзала Махачкала
- Ночёвки и питание в гостевых домах по программе тура
- Питание на активной части маршрута (готовят инструкторы)
- Аренда снаряжения (палатки, газовое оборудование)
- Инструкторское обслуживание на маршруте
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Трансфер от аэропорта до точки сбора
- Аренда рюкзака, спального мешка, треккинговых палок
- Питание, не указанное в программе тура, самостоятельное питание в кафе
- Доставка снаряжения и продуктов до места сбора группы (для иногородних туристов)
- Переезды на заказном транспорте, при полном или частичном сходе с маршрута
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Помните о дресс-коде! Не рекомендуются майки с открытыми плечами, шорты, обтягивающие брюки.
- рюкзак 70-90 литров; рюкзак туристский с широким поясным охватом и жёсткой спинкой. Рюкзаки тактические, с тонким поясным охватом, мягкой спинкой и меньшего объёма будут создавать неудобства и увеличивать усталость. Рюкзаки без поясного охвата не подходят;
- непромокаемый чехол на рюкзак; при наличии, и при отсутствии чехла все вещи в рюкзаке упаковываются по непромокаемым пакетам (мусорные, магазинные и т. п.) особое внимание спальнику, тёплым вещам;
- коврик туристский;
- спальник в компрессионном мешке; температура комфорта +5 или ниже (первая половина ночёвок высокогорные);
- треккинговые ботинки (хорошо разношенные, не создающие дискомфорта);
- бахилы туристские (защищающие ноги от грязи и росы) по желанию;
- сменная обувь (кроссовки, сандалии), сменная обувь, кроме передвижения по лагерю должна иметь функцию ходовой (вьетнамки не подойдут). Особое внимание тем, у кого новая обувь;
- непромокаемая куртка;
- (ветровка) и дождевик (можно простые, полиэтиленовые, но если очень тонкие, то 2 шт);
- ходовые штаны; специальные туристские или спортивного типа (синтетические, быстро сохнущие). Например, чисто хлопковые джинсы не подходят, а леггинсы, лосины,спортивные штаны возможны;
- ходовой верх для гор желательно с длинным рукавом (лёгкая рубашка или футболка с длинным рукавом), в лесу можно с коротким. Лучше синтетика быстросохнущая, или смешанные ткани;
- кофта из флиса (полара);
- теплая жилетка или пуховая куртка; нетяжёлая тёплая вещь для вечеров на +5 +10, можно на синтепоне и. т. п.
- флисовая шапка (просто не тяжёлая);
- термобелье;
- флисовые перчатки;
- легкие шорты или брюки на вторую половину похода, где будет жарко;
- шляпа или бейсболка; любой головной убор обязателен;
- 3 пары носков; не заниженные, не следки! Ходовые носки или специальные для походов или обычные плотные или махровые.
- 2-3 комплекта белья (удобного);
- купальник/плавки;
- предметы личной гигиены во флаконах, рассчитанных на несколько применений;
- КЛМН (кружка, ложка, миска, нож); (не керамика, не стекло), (не плоская тарелка), обычно пластиковые или металлические миски и кружки;
- солнечные очки (фактор защиты 2-3);
- крем от солнца (30-50 единиц);
- индивидуальная аптечка — свои лекарства на случай обострения своих хронических заболеваний, у кого новые ботинки — пластыри. Витамин с;
- налобный фонарь с комплектом запасных батареек;
- треккинговые палки;
- пластиковая бутылка для воды 1-1,5 л. Можно обычную из под минералки. На начало маршрута у всех должна быть уже заполненная водой бутылка;
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.