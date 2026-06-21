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По краю башен. Кавказская тропа в Дагестане

Маршрут «Кавказская тропа» проходит по высокогорным районам Кавказа и призван соединить туристской тропой Каспийское и Чёрное моря, города Дербент и Сочи, но в нашем путешествии мы пройдём необыкновенно интересный участок
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пути по высокогорным тропам Дагестана. Вместе нам предстоит преодолеть более 100 км от поселка Кахиб до поселка Гуниб.

Мы покажем вам горы, каньоны, водопады, вместе побываем в высокогорных аулах, попробуем национальные блюда, познакомимся с удивительными людьми, почувствуем гостеприимство и радушие местных жителей.

По краю башен. Кавказская тропа в ДагестанеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
По краю башен. Кавказская тропа в ДагестанеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
По краю башен. Кавказская тропа в ДагестанеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Знакомство с Махачкалой

14:00 Встреча на ж/д вокзале города Махачкала.

Размещение в гостевом доме.

Знакомство с Махачкалой: мечеть, рынок, пляж.

Ужин — самостоятельно.

Прибытие. Знакомство с МахачкалойПрибытие. Знакомство с МахачкалойПрибытие. Знакомство с МахачкалойПрибытие. Знакомство с Махачкалой
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Дагестанский Язык Троля, башенный комплекс Кахиб

Завтрак в гостинице, переезд в село Кахиб (165 км).

Размещение в гостевом доме.

Обед (готовит инструктор).

Прогулка: дагестанский Язык Троля, башенный комплекс Кахиб.

Ужин — блюда национальной кухни.

Дагестанский Язык Троля, башенный комплекс КахибДагестанский Язык Троля, башенный комплекс КахибДагестанский Язык Троля, башенный комплекс КахибДагестанский Язык Троля, башенный комплекс Кахиб
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Переход: село Кахиб - стоянка под перевалом Згурт

Завтрак — блюда национальной кухни.

Переход: село Кахиб — стоянка под перевалом Згурт.

Обед-перекус — готовят инструкторы.

Ужин (готовят инструкторы).

Ночуем в палатках (11 км, набор 958 м, сброс 196 м).

Переход: село Кахиб - стоянка под перевалом ЗгуртПереход: село Кахиб - стоянка под перевалом ЗгуртПереход: село Кахиб - стоянка под перевалом ЗгуртПереход: село Кахиб - стоянка под перевалом Згурт
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Переход: перевал Згурт - стоянка в районе поселка Тлезда

Завтрак (готовит инструктор).

Переход: перевал Згурт — стоянка в районе поселка Тлезда.

Обед-перекус (готовит инструктор).

Ужин (готовит инструктор).

Ночуем в палатках (8,3 км, набор 396 м, сброс 939 м).

Переход: перевал Згурт - стоянка в районе поселка ТлездаПереход: перевал Згурт - стоянка в районе поселка ТлездаПереход: перевал Згурт - стоянка в районе поселка ТлездаПереход: перевал Згурт - стоянка в районе поселка Тлезда
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Переход: поселок Тлезда - поселок Гоготль

Завтрак (готовит инструктор).

Переход: поселок Тлезда — поселок Гоготль.

Обед-перекус, готовит инструктор.

Ужин (готовит инструктор).

Ночуем в палатках (10 км, набор 534 м, сброс 844 м).

Переход: поселок Тлезда - поселок ГоготльПереход: поселок Тлезда - поселок ГоготльПереход: поселок Тлезда - поселок ГоготльПереход: поселок Тлезда - поселок Гоготль
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Переход: поселок Гоготль - поселок Корода

Завтрак (готовит инструктор).

Переход: поселок Гоготльпоселок Корода.

Обед-перекус, готовит инструктор.

Ужин — блюда национальной кухни.

Ночуем в гостевом доме (12 км, набор 505 м, сброс 1095 м).

Переход: поселок Гоготль - поселок КородаПереход: поселок Гоготль - поселок КородаПереход: поселок Гоготль - поселок КородаПереход: поселок Гоготль - поселок Корода
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Переход: поселок Корода - Карадахская теснина - стоянка выше поселка Хоточ

Завтрак — блюда национальной кухни.

Переход: поселок КородаКарадахская теснина — стоянка выше поселка Хоточ.

Обед-перекус, готовит инструктор.

Ужин (готовит инструктор).

Ночуем в палатках (11 км, набор 315 м, сброс 581 м).

Переход: поселок Корода - Карадахская теснина - стоянка выше поселка ХоточПереход: поселок Корода - Карадахская теснина - стоянка выше поселка ХоточПереход: поселок Корода - Карадахская теснина - стоянка выше поселка ХоточПереход: поселок Корода - Карадахская теснина - стоянка выше поселка Хоточ
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
8 день

Переход: стоянка выше поселка Хоточ - поселок Гуниб

Завтрак (готовит инструктор).

Переход: стоянка выше поселка Хоточ — поселок Гуниб.

Обед-перекус, готовит инструктор.

Ужин — блюда национальной кухни.

Ночуем в гостевом доме (12 км, набор 821 м, сброс 606 м).

Переход: стоянка выше поселка Хоточ - поселок ГунибПереход: стоянка выше поселка Хоточ - поселок ГунибПереход: стоянка выше поселка Хоточ - поселок ГунибПереход: стоянка выше поселка Хоточ - поселок Гуниб
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
9 день

Отъезд

Завтрак — блюда национальной кухни.

Переезд в город Махачкала (150 км).

Окончание программы.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках и гостевых домах.

Стоимость тура на 1 человека — 45 000 руб.

Палатку можно взять свою или взять в аренду.

Варианты проживания

Палатка

4 ночи
Палатка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостевой дом

4 ночи

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезд на заказном автобусе от ж/д вокзала Махачкала до посёлка Кахиб
  • Переезд на заказном автобусе от посёлка Гуниб до ж/д вокзала Махачкала
  • Ночёвки и питание в гостевых домах по программе тура
  • Питание на активной части маршрута (готовят инструкторы)
  • Аренда снаряжения (палатки, газовое оборудование)
  • Инструкторское обслуживание на маршруте
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Трансфер от аэропорта до точки сбора
  • Аренда рюкзака, спального мешка, треккинговых палок
  • Питание, не указанное в программе тура, самостоятельное питание в кафе
  • Доставка снаряжения и продуктов до места сбора группы (для иногородних туристов)
  • Переезды на заказном транспорте, при полном или частичном сходе с маршрута
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Помните о дресс-коде! Не рекомендуются майки с открытыми плечами, шорты, обтягивающие брюки.

  • рюкзак 70-90 литров; рюкзак туристский с широким поясным охватом и жёсткой спинкой. Рюкзаки тактические, с тонким поясным охватом, мягкой спинкой и меньшего объёма будут создавать неудобства и увеличивать усталость. Рюкзаки без поясного охвата не подходят;
  • непромокаемый чехол на рюкзак; при наличии, и при отсутствии чехла все вещи в рюкзаке упаковываются по непромокаемым пакетам (мусорные, магазинные и т. п.) особое внимание спальнику, тёплым вещам;
  • коврик туристский;
  • спальник в компрессионном мешке; температура комфорта +5 или ниже (первая половина ночёвок высокогорные);
  • треккинговые ботинки (хорошо разношенные, не создающие дискомфорта);
  • бахилы туристские (защищающие ноги от грязи и росы) по желанию;
  • сменная обувь (кроссовки, сандалии), сменная обувь, кроме передвижения по лагерю должна иметь функцию ходовой (вьетнамки не подойдут). Особое внимание тем, у кого новая обувь;
  • непромокаемая куртка;
  • (ветровка) и дождевик (можно простые, полиэтиленовые, но если очень тонкие, то 2 шт);
  • ходовые штаны; специальные туристские или спортивного типа (синтетические, быстро сохнущие). Например, чисто хлопковые джинсы не подходят, а леггинсы, лосины,спортивные штаны возможны;
  • ходовой верх для гор желательно с длинным рукавом (лёгкая рубашка или футболка с длинным рукавом), в лесу можно с коротким. Лучше синтетика быстросохнущая, или смешанные ткани;
  • кофта из флиса (полара);
  • теплая жилетка или пуховая куртка; нетяжёлая тёплая вещь для вечеров на +5 +10, можно на синтепоне и. т. п.
  • флисовая шапка (просто не тяжёлая);
  • термобелье;
  • флисовые перчатки;
  • легкие шорты или брюки на вторую половину похода, где будет жарко;
  • шляпа или бейсболка; любой головной убор обязателен;
  • 3 пары носков; не заниженные, не следки! Ходовые носки или специальные для походов или обычные плотные или махровые.
  • 2-3 комплекта белья (удобного);
  • купальник/плавки;
  • предметы личной гигиены во флаконах, рассчитанных на несколько применений;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, нож); (не керамика, не стекло), (не плоская тарелка), обычно пластиковые или металлические миски и кружки;
  • солнечные очки (фактор защиты 2-3);
  • крем от солнца (30-50 единиц);
  • индивидуальная аптечка — свои лекарства на случай обострения своих хронических заболеваний, у кого новые ботинки — пластыри. Витамин с;
  • налобный фонарь с комплектом запасных батареек;
  • треккинговые палки;
  • пластиковая бутылка для воды 1-1,5 л. Можно обычную из под минералки. На начало маршрута у всех должна быть уже заполненная водой бутылка;
Дневная температура в горах примерно +15 (пасмурно), +20 и более в солнечный день. Ночи холодные. В лесной зоне, по мере приближения к морю, может быть жарко.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли программа быть изменена?
В случае плохой погоды или иных обстоятельств, маршрут и стоянки могут быть изменены.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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