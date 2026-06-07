После самостоятельного завтрака в 8:00 запланирована встреча группы в центре Махачкалы. Адрес и организационные детали направляются после бронирования. При необходимости можно подобрать гостиницу для отдыха перед началом путешествия.

Первой достопримечательностью маршрута станет бархан Сарыкум — крупнейшая песчаная дюна Евразии и вторая по величине в мире. Пейзажи здесь настолько необычны, что создаётся ощущение пребывания на другой планете. Именно на этом бархане проходили съёмки фильма «Белое солнце пустыни».

После прогулки по песчаным склонам предусмотрен обед в комплексе «Главрыба», где подают свежую форель, мясные блюда и курицу.

Следующая точка маршрута — Сулакский каньон, глубочайший в Европе. С обзорной площадки открываются впечатляющие виды на пропасть и парящих в небе орлов. Отсюда путешествие продолжается к Чиркейскому водохранилищу. По его бирюзовой глади пройдёт прогулка на катере (за доплату), во время которой можно подплыть вплотную к скальным сводам каньона. По желанию участников катер пойдёт более спокойно или динамично, с элементами лёгкого экстрима.

Затем проедем через Гимринский автомобильный тоннель, самый длинный в России, к Ирганайскому водохранилищу. Здесь запланирована остановка на смотровой площадке с качелями и возможностью сделать эффектные фотографии на фоне гор и водной глади.

Вечером — ужин и заселение в ваш отель.