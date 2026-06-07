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Дюны, горы, бирюза Сулака: по Дагестану на джипах

Полюбоваться Чохскими террасами, оказаться на Языке тролля и заглянуть в аул-призрак
Побывав здесь однажды, вы точно захотите вернуться! Красота Дагестана попадает в самое сердце: от песчаного бархана Сарыкум до бирюзовых вод Сулакского каньона и аутентичных сёл.

Вы увидите Ирганайское и Чиркейское водохранилища,
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подниметесь к башне Андалал, посетите Чох, Гамсутль и Старый Гоор, где среди каменных башен и руин сохраняется дух горной истории.

Прогулки по Карадахской теснине и смотровым площадкам откроют необычные ландшафты, а посещение Гунибской крепости и музея напомнит о событиях Кавказской войны. Завершат путешествие виды с Дарада-Мурада и храм Датуна.

Мы позаботились обо всём, чтобы вам оставалось только наслаждаться поездкой и невероятными пейзажами.

5
10 отзывов
Дюны, горы, бирюза Сулака: по Дагестану на джипах
Дюны, горы, бирюза Сулака: по Дагестану на джипах
Дюны, горы, бирюза Сулака: по Дагестану на джипах

Описание тура

Организационные детали

Чек-лист, рекомендации по сбору вещей, дресс-код и другие важные сведения высылаются в памятке.

Программа тура по дням

1 день

Бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Ирганайское и Чиркейское водохранилища

После самостоятельного завтрака в 8:00 запланирована встреча группы в центре Махачкалы. Адрес и организационные детали направляются после бронирования. При необходимости можно подобрать гостиницу для отдыха перед началом путешествия.

Первой достопримечательностью маршрута станет бархан Сарыкум — крупнейшая песчаная дюна Евразии и вторая по величине в мире. Пейзажи здесь настолько необычны, что создаётся ощущение пребывания на другой планете. Именно на этом бархане проходили съёмки фильма «Белое солнце пустыни».

После прогулки по песчаным склонам предусмотрен обед в комплексе «Главрыба», где подают свежую форель, мясные блюда и курицу.

Следующая точка маршрута — Сулакский каньон, глубочайший в Европе. С обзорной площадки открываются впечатляющие виды на пропасть и парящих в небе орлов. Отсюда путешествие продолжается к Чиркейскому водохранилищу. По его бирюзовой глади пройдёт прогулка на катере (за доплату), во время которой можно подплыть вплотную к скальным сводам каньона. По желанию участников катер пойдёт более спокойно или динамично, с элементами лёгкого экстрима.

Затем проедем через Гимринский автомобильный тоннель, самый длинный в России, к Ирганайскому водохранилищу. Здесь запланирована остановка на смотровой площадке с качелями и возможностью сделать эффектные фотографии на фоне гор и водной глади.

Вечером — ужин и заселение в ваш отель.

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2 день

Чохские террасы и аул-призрак Гамсутль

После завтрака отправляемся в путь, остановимся у Чохских террас. Эти удивительные образования вызывают споры: одни считают их творением человека, другие — чудом природы. Независимо от происхождения, панорамы здесь поистине живописные, а яркая зелень склонов впечатляет разнообразием оттенков.

Далее путь ведёт в легендарный аул-призрак Гамсутль, известный как дагестанский Мачу-Пикчу. Последний житель покинул его в 2015 году, и теперь среди разрушенных домов остались лишь следы прежней жизни — предметы быта, пасущиеся на склонах козы и бараны.

Подъём к аулу возможен несколькими способами: пешком (4 км), на автомобиле и пешком (по 2 км) или верхом. Обратный путь проходит по другой тропе и короче по времени. Гид расскажет о всех вариантах и поможет выбрать подходящий.

После прогулки предусмотрен обед, в меню — традиционные блюда кавказской кухни.

Во второй половине дня запланировано посещение Гунибского краеведческого музея, где собраны уникальные экспонаты, отражающие жизнь горных народов. Здесь можно примерить национальные аварские костюмы и узнать о событиях Кавказской войны. Далее поднимемся к Гунибской крепости, откуда открываются невероятные виды на вершины.

Ужин и отдых. По желанию группы можно посетить мастер-класс по лезгинке с профессиональным танцором в аутентичном месте — это яркое завершение дня оставит незабываемые впечатления.

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3 день

Башни Гоора и Карадахская теснина

После завтрака поедем к Гунибской ГЭС. Здесь предусмотрена прогулка по плотине и подъём на башню Андалал, названную в честь одноимённого вольного общества. Мемориальный комплекс включает родовую башню, родник и старинную тропу, по которой женщины когда-то ежедневно спускались за водой с тяжёлыми кувшинами.

Далее маршрут ведёт к Карадахской теснине, известной как «Ворота чудес». Этот природный памятник образовался в результате деятельности древней реки. Каменные стены и извилистые проходы создают фантастические формы, не оставляющие равнодушным ни одного посетителя.

После прогулки запланирован обед в доме местных жителей, где гостей встречают по традициям горского гостеприимства: подаются несколько блюд, а завершает трапезу ароматный чай с вареньем.

Следующая остановка — аул Старый Гоор с древними руинами домов и сторожевых башен. Именно эти башни часто украшают открытки и туристические афиши Дагестана. Рядом расположены знаменитые Языки троллей, или Языки шайтанов — каменные выступы, на которых смельчаки делают эффектные снимки под контролем гидов. Панорамы гор, долин и реки Аварское Койсу здесь особенно впечатляют.

Затем направимся к Датунскому храму, старинной грузинской церкви в живописном ущелье. Эти земли когда-то входили в состав грузинского государства, и здесь, по преданию, покоится царица Тамара.

Финальной точкой станет смотровая площадка Дарада-Мурада, где устроим короткий привал и насладимся захватывающим видом на горные хребты.

Путешествие завершится около 18:00. После программы всех участников доставят к месту размещения в Махачкале или Каспийске, либо в аэропорт. Рекомендуется бронировать авиабилеты на рейсы, вылетающие не ранее 20:20.

Башни Гоора и Карадахская теснинаБашни Гоора и Карадахская теснинаБашни Гоора и Карадахская теснинаБашни Гоора и Карадахская теснинаБашни Гоора и Карадахская теснинаБашни Гоора и Карадахская теснинаБашни Гоора и Карадахская теснинаБашни Гоора и Карадахская теснинаБашни Гоора и Карадахская теснина

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник21 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Завтраки, обеды и ужины, кофе и чай на привалах, сладости
  • Трансфер до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Работа гидов-водителей
  • Сопровождение на всех локациях и помощь в съёмке фото и видео
  • Все экскурсии по программе
  • Все входные билеты
  • Угощение местным вином и коньяком
  • Национальные костюмы для фото
  • Помощь в подборе проживания и билетов до/из Махачкалы
  • Поддержка организатора на всех этапах путешествия
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до и из Махачкалы
  • Проживание
  • Завтрак в 1-й день и ужин в последний день
  • Прогулка на катере - от 1000 ₽ с человека
  • Конная прогулка - от 1000 ₽ с человека
  • Зиплайн - около 1500 ₽
  • Роупджампинг - около 9000 ₽
  • Рафтинг - от 1500 ₽
  • Сапборды - от 500 ₽
  • Мастер-класс по лезгинке - по желанию
  • Стоимость путешествия в праздничные даты - 22 500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, центр города, 8:00. Точный адрес и важная информация направляются после бронирования
Завершение: Махачкала, отель или аэропорт, 18:00-19:00 (рекомендуется бронировать авиабилеты на рейсы с вылетом с 20:20 и позже)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина
Полина — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 44 туристов
Я очень люблю путешествовать, но ещё больше люблю заниматься организацией крутых туров и мероприятий, знакомить людей с другой культурой и жизнью. Уже 5 лет я, как культуролог, создаю уникальные путешествия по
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Беларуси и Кавказу, лично отвечая за каждый момент вашего отдыха. Я забочусь о безопасности и комфорте, но главное — делаю всё, чтобы ваше путешествие стало наполненным яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями. Только лучшие гиды, идеально подобранные маршруты и полное погружение в местную культуру — это гарантия вашего идеального отпуска. Хотите увидеть Кавказ не с картинки, а своими глазами? Готовы к приключениям? Тогда напишите мне — и мы создадим ваше идеальное путешествие!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
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3
2
1
К
В свои преклонные года мы отправились в путешествие по Дагестану и, признаюсь, сначала немного волновались. Но все этапы программы прошли успешно, хотя порой приходилось справляться с некоторыми страхами. Особенно поддерживала
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наша команда, в основном состоящая из молодых людей. Их внимательность и готовность помочь очень впечатляли, они всегда улыбались, интересовались нашим состоянием, снимали фото и видео.
Особая благодарность нашим гиду и водителям, которые были очень добрыми и чуткими, всегда старались выполнить любые наши просьбы без малейшего раздражения. Также хочется отметить хозяев гостевого дома, где нас кормили вкусно, сытно и по расписанию - завтрак, обед и ужин были на высоте.
Программа получилась насыщенной: мы побывали в горах, на равнинах, посетили водопады, ущелья, мельницу, приняли участие в мастер-классе и даже увидели лезгинку. Для любителей острых ощущений тоже было много интересного! Когда с одним из ребят случилась непредвиденная ситуация, все поддержали друг друга, что создало особую атмосферу заботы.
Это путешествие подарило массу положительных эмоций и заряд энергии, а за короткое время мы действительно полюбили Дагестан. Большое спасибо всей команде!

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К
Наконец-то решилась написать отзыв об этом туре. Горные пейзажи Дагестана просто завораживают, природа там невероятно красивая. Особая благодарность ребятам, которые нас сопровождали — их поддержка и лёгкий юмор сделали путешествие
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ещё приятнее, помогли справиться с некоторыми страхами. Угощения от наших поваров понравились всем — вкусно и с душой. За эти три дня мы успели побывать в разных живописных местах, увидеть много гор и получить массу впечатлений! Также хочется отметить уютное проживание и отличную работу команды на лодке. Спасибо всем, кто был рядом, и всей нашей группе! ❤️

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Р
Хочется поблагодарить наших сопровождающих: Османа, Полину, Али, Руслана и Магомеда. Они действительно сделали наш отдых ярким и незабываемым! Их хорошее настроение и готовность всегда помочь создавали очень приятную атмосферу. Отдельное спасибо за чувство юмора и поддержку.

Всё прошло отлично, без задержек и накладок, гладко и по плану. Благодарим всех за такую классную поездку, мы невероятно счастливы! 🎉🌟🚗
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Б
Хотя я обычно не выбираю активные путешествия, этот тур запомнится мне надолго. Впечатлила не только потрясающая природа, но и теплое отношение местных жителей, которые открыли для меня Дагестан с самой лучшей стороны — и для души, и для тела. Очень хочу снова сюда вернуться в ближайшее время! Моя семья и я остались очень довольны этим опытом. 😊🌿
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И
Вместе с женой хотим сказать огромное спасибо всей команде за отлично организованное путешествие. Мы получили море эмоций и заряд позитива благодаря тёплому приёму в Дагестане. Каждого из ребят в нашей
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группе было интересно слушать и общаться — все вложились по-своему в эти пять дней. Мы постарались посетить все места, которые планировали, и почти всё удалось. Отдельная благодарность Осману, он действительно не давал скучать и был открыт для общения на любые темы. В дороге он заботился о нас и оберегал от непредвиденных ситуаций, хотя стиль местного вождения – это что-то🙈😂👍.

Отдельное спасибо нашим спутникам Наталье и Алексею — с вами было легко и приятно. В компании всей группы было здорово проводить время, общаться и просто наслаждаться моментом. Али, Руслан и Мухаммад — отдельный респект за вашу работу и внимание к каждому из нас. Думаю, многие мечтали остановиться в отеле с видом на просторы Гуниба, выпить кофе или чай на вершине с шикарной панорамой. Но нам выпала возможность пожить среди местных жителей, увидеть их повседневную жизнь и быт. Это очень ценно, ведь с высоты отеля такого не почувствуешь.

Спасибо Полине за чёткое планирование и организацию маршрутов, желаем успехов и процветания вашей компании. Всем здоровья, хорошего настроения и побольше радостных моментов! Семья — это главное в жизни, источник тепла и поддержки.

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З
Хочу поблагодарить Полину и замечательных гидов — Османа, Руслана, Али, Магомеда и Мухаммата. Они проявили много заботы и внимания, всегда терпеливо относились к нашим просьбам и настроению. Очень ценим их тепло и доброту. Будем с теплотой вспоминать это время, рассказывать друзьям и коллегам о них и о прекрасных местах, которые они показали! 💖😊
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Тур входит в следующие категории Махачкалы

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