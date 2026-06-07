Вы увидите Ирганайское и Чиркейское водохранилища,
Описание тура
Организационные детали
Чек-лист, рекомендации по сбору вещей, дресс-код и другие важные сведения высылаются в памятке.
Программа тура по дням
Бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Ирганайское и Чиркейское водохранилища
После самостоятельного завтрака в 8:00 запланирована встреча группы в центре Махачкалы. Адрес и организационные детали направляются после бронирования. При необходимости можно подобрать гостиницу для отдыха перед началом путешествия.
Первой достопримечательностью маршрута станет бархан Сарыкум — крупнейшая песчаная дюна Евразии и вторая по величине в мире. Пейзажи здесь настолько необычны, что создаётся ощущение пребывания на другой планете. Именно на этом бархане проходили съёмки фильма «Белое солнце пустыни».
После прогулки по песчаным склонам предусмотрен обед в комплексе «Главрыба», где подают свежую форель, мясные блюда и курицу.
Следующая точка маршрута — Сулакский каньон, глубочайший в Европе. С обзорной площадки открываются впечатляющие виды на пропасть и парящих в небе орлов. Отсюда путешествие продолжается к Чиркейскому водохранилищу. По его бирюзовой глади пройдёт прогулка на катере (за доплату), во время которой можно подплыть вплотную к скальным сводам каньона. По желанию участников катер пойдёт более спокойно или динамично, с элементами лёгкого экстрима.
Затем проедем через Гимринский автомобильный тоннель, самый длинный в России, к Ирганайскому водохранилищу. Здесь запланирована остановка на смотровой площадке с качелями и возможностью сделать эффектные фотографии на фоне гор и водной глади.
Вечером — ужин и заселение в ваш отель.
Чохские террасы и аул-призрак Гамсутль
После завтрака отправляемся в путь, остановимся у Чохских террас. Эти удивительные образования вызывают споры: одни считают их творением человека, другие — чудом природы. Независимо от происхождения, панорамы здесь поистине живописные, а яркая зелень склонов впечатляет разнообразием оттенков.
Далее путь ведёт в легендарный аул-призрак Гамсутль, известный как дагестанский Мачу-Пикчу. Последний житель покинул его в 2015 году, и теперь среди разрушенных домов остались лишь следы прежней жизни — предметы быта, пасущиеся на склонах козы и бараны.
Подъём к аулу возможен несколькими способами: пешком (4 км), на автомобиле и пешком (по 2 км) или верхом. Обратный путь проходит по другой тропе и короче по времени. Гид расскажет о всех вариантах и поможет выбрать подходящий.
После прогулки предусмотрен обед, в меню — традиционные блюда кавказской кухни.
Во второй половине дня запланировано посещение Гунибского краеведческого музея, где собраны уникальные экспонаты, отражающие жизнь горных народов. Здесь можно примерить национальные аварские костюмы и узнать о событиях Кавказской войны. Далее поднимемся к Гунибской крепости, откуда открываются невероятные виды на вершины.
Ужин и отдых. По желанию группы можно посетить мастер-класс по лезгинке с профессиональным танцором в аутентичном месте — это яркое завершение дня оставит незабываемые впечатления.
Башни Гоора и Карадахская теснина
После завтрака поедем к Гунибской ГЭС. Здесь предусмотрена прогулка по плотине и подъём на башню Андалал, названную в честь одноимённого вольного общества. Мемориальный комплекс включает родовую башню, родник и старинную тропу, по которой женщины когда-то ежедневно спускались за водой с тяжёлыми кувшинами.
Далее маршрут ведёт к Карадахской теснине, известной как «Ворота чудес». Этот природный памятник образовался в результате деятельности древней реки. Каменные стены и извилистые проходы создают фантастические формы, не оставляющие равнодушным ни одного посетителя.
После прогулки запланирован обед в доме местных жителей, где гостей встречают по традициям горского гостеприимства: подаются несколько блюд, а завершает трапезу ароматный чай с вареньем.
Следующая остановка — аул Старый Гоор с древними руинами домов и сторожевых башен. Именно эти башни часто украшают открытки и туристические афиши Дагестана. Рядом расположены знаменитые Языки троллей, или Языки шайтанов — каменные выступы, на которых смельчаки делают эффектные снимки под контролем гидов. Панорамы гор, долин и реки Аварское Койсу здесь особенно впечатляют.
Затем направимся к Датунскому храму, старинной грузинской церкви в живописном ущелье. Эти земли когда-то входили в состав грузинского государства, и здесь, по преданию, покоится царица Тамара.
Финальной точкой станет смотровая площадка Дарада-Мурада, где устроим короткий привал и насладимся захватывающим видом на горные хребты.
Путешествие завершится около 18:00. После программы всех участников доставят к месту размещения в Махачкале или Каспийске, либо в аэропорт. Рекомендуется бронировать авиабилеты на рейсы, вылетающие не ранее 20:20.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|21 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Завтраки, обеды и ужины, кофе и чай на привалах, сладости
- Трансфер до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Работа гидов-водителей
- Сопровождение на всех локациях и помощь в съёмке фото и видео
- Все экскурсии по программе
- Все входные билеты
- Угощение местным вином и коньяком
- Национальные костюмы для фото
- Помощь в подборе проживания и билетов до/из Махачкалы
- Поддержка организатора на всех этапах путешествия
Что не входит в цену
- Авиабилеты до и из Махачкалы
- Проживание
- Завтрак в 1-й день и ужин в последний день
- Прогулка на катере - от 1000 ₽ с человека
- Конная прогулка - от 1000 ₽ с человека
- Зиплайн - около 1500 ₽
- Роупджампинг - около 9000 ₽
- Рафтинг - от 1500 ₽
- Сапборды - от 500 ₽
- Мастер-класс по лезгинке - по желанию
- Стоимость путешествия в праздничные даты - 22 500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Всё прошло отлично, без задержек и накладок, гладко и по плану. Благодарим всех за такую классную поездку, мы невероятно счастливы! 🎉🌟🚗